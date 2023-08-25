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Türkiye inşaatta devler ligindeki ikinciliğini korudu

Türkiye, 40 firma ile "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ndeki ikinciliğini korudu.

İnşaat 25.08.2023, 12:07
Türkiye inşaatta devler ligindeki ikinciliğini korudu

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB), uluslararası inşaat sektörü yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin, her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nin 2023 sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın yarattığı kayıp ve artan proje maliyetleri ile risklere karşın Türkiye, 2022'deki performansıyla bu yıl listede 40 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye, firma sayısına göre dünya ikinciliğini devam ettirdi.

Listede 81 firmayla birinci yine Çin olurken, üçüncü sırada 39 firma ile ABD yer aldı. Türkiye'nin küresel inşaat pazarından aldığı pay ise yüzde 4,4 oldu.

ENR, listenin yer aldığı "Firmalar Büyük Resimde Zorluklarla Karşı Karşıya" başlıklı bülteninde, küresel inşaat pazarının büyüklüğünün 2022 yılında 398 milyar dolar seviyesinden 428,5 milyar dolar düzeyine çıktığını kaydetti.

Bültende küresel çapta yaşanan yüksek enflasyon, vasıflı iş gücü sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunlarına işaret edilerek, şiddetli değişim rüzgarlarının ortasında sektörde üstlenilmiş projelerin firmalar için avantaj oluşturduğu ancak artan proje maliyetlerinin gelecek dönem için soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

2 Türk firması en büyük ilk 50 arasında

Listedeki ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başardı. Geçen yıl olduğu gibi 2 Türk firması ilk 50 firma arasında yer buldu.

Türk firmalarının faaliyetleri ağırlıklı olarak Avrupa - Rusya dahil - (9,2 milyar dolar), Orta Doğu (4,3 milyar dolar), Afrika (3,1 milyar dolar) ve Asya (1,9 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.

"Geleneksel pazarlarımızda süren sorunlara rağmen korumayı başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Erdal Eren, müteahhitlerin, uluslararası pazarda artan sorunlara rağmen küresel devler liginde ülkeyi ikinci sırada temsil etmeyi sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Üstelik bu başarıyı, yanı başımızda 1,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşa ve geleneksel pazarlarımızda süren sorunlara rağmen korumayı başardık. Zorluklara rağmen girişimci gücüyle ENR dergisinin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi'ne girmeyi başaran 40 müteahhitlik firmamızı yürekten kutluyorum."

Türk müteahhitlerinin 2021'de Kovid-19 salgını sonrası toparlanma sürecinde, petrol fiyatlarındaki artışın da desteğiyle, yurt dışında üstlendikleri proje büyüklüğünün 30 milyar doları aştığına işaret eden Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemen ardından ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkışıyla sarsıldık. Savaşın hem küresel hem bölgesel etkileri altındaki sektörün yurt dışında üstlendiği proje büyüklüğü geçen yıl 19,1 milyar dolar oldu. Savaş sürüyor ve maalesef insani yönüyle can yakmaya devam ediyor. Uluslararası inşaat pazarı da küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerden çok hızlı biçimde etkileniyor. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bizlere duyduğu güvenle, orta vadeli hedefimizi 75 milyar dolara çıkarmamız gerektiği talimatını verdiler. Çalışmalarımızı bu talimat çerçevesinde sürdürüyoruz."

Eren, lider pazar Rusya ve son yıllarda sektör için öne çıkan Ukrayna'da oluşan iş kaybını, ısınan siyasi ilişkiler kapsamında başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle kapatmayı hedeflediklerini belirterek, geleneksel pazarlardan bir diğeri olan Irak'ın da sektöre yeni fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Savaşın yanı sıra maliyet artışları ve finansman temini sıkıntısının da sektörün öne çıkan sorunları olduğuna dikkati çeken Eren, sorunun çözümü için yetkililerden güzel haberler beklediklerini aktardı.

"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne giren Türk müteahhitlik firmaları şunlar:

FİRMA                  2023 yılı listesi sıralamasındaki yeri         2022 yılı listesi sıralamasındaki yeri

RÖNESANS                              38                                                             24

LİMAK                                        50                                                            50

ENKA                                         53                                                            59

YAPI MERKEZİ                          58                                                            58

ANT YAPI                                    66                                                          62

ESTA                                          81                                                            93

TEKFEN                                   107                                                          76

ÇALIK ENERJİ                         110                                                          117

CENGİZ                                   112                                                           161

TAV                                          114                                                            110

ASLAN YAPI                            115                                                           118

GÜLERMAK                              117                                                        120

KUZU                                       121                                                         125

SUMMA                                    123                                                         130

ALARKO                                    127                                                         108

KOLİN                                        141                                                        162

ESER                                         144                                                          144

MAPA                                         151                                                         114

ONUR                                       153                                                           82

DEKİNSAN                                154                                                          178

METAG                                      159                                                         165

İLK                                              163                                                         159

MAKYOL                                     164                                                         151

MBD                                           177                                                          175

YENİGÜN                                    183                                                        192

POLAT YOL                                 188                                                         177

GAP                                             190                                                         168

ÜSTAY                                         196                                                           171

YÜKSEL                                      198                                                          146

İRİS                                             201                                                           231

SEMBOL                                      206                                                          111

STFA                                           208                                                           219

IC İÇTAŞ                                   210                                                            208

NATA                                           217                                                          224

SMK                                            221                                                           223

BAYBURT GRUP                       223                                                           215

FEKA                                           225                                                          210

ZAFER                                        234                                                          242

DOĞUŞ                                      247                                                           243

DORÇE                                      249                                                             **

#TÜRKİYE #inşaat #Müteahhit
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