Türkiye inşaatta devler ligindeki ikinciliğini korudu

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB), uluslararası inşaat sektörü yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin, her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nin 2023 sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın yarattığı kayıp ve artan proje maliyetleri ile risklere karşın Türkiye, 2022'deki performansıyla bu yıl listede 40 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye, firma sayısına göre dünya ikinciliğini devam ettirdi.

Listede 81 firmayla birinci yine Çin olurken, üçüncü sırada 39 firma ile ABD yer aldı. Türkiye'nin küresel inşaat pazarından aldığı pay ise yüzde 4,4 oldu.

ENR, listenin yer aldığı "Firmalar Büyük Resimde Zorluklarla Karşı Karşıya" başlıklı bülteninde, küresel inşaat pazarının büyüklüğünün 2022 yılında 398 milyar dolar seviyesinden 428,5 milyar dolar düzeyine çıktığını kaydetti.

Bültende küresel çapta yaşanan yüksek enflasyon, vasıflı iş gücü sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunlarına işaret edilerek, şiddetli değişim rüzgarlarının ortasında sektörde üstlenilmiş projelerin firmalar için avantaj oluşturduğu ancak artan proje maliyetlerinin gelecek dönem için soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

2 Türk firması en büyük ilk 50 arasında

Listedeki ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başardı. Geçen yıl olduğu gibi 2 Türk firması ilk 50 firma arasında yer buldu.

Türk firmalarının faaliyetleri ağırlıklı olarak Avrupa - Rusya dahil - (9,2 milyar dolar), Orta Doğu (4,3 milyar dolar), Afrika (3,1 milyar dolar) ve Asya (1,9 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.

"Geleneksel pazarlarımızda süren sorunlara rağmen korumayı başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Erdal Eren, müteahhitlerin, uluslararası pazarda artan sorunlara rağmen küresel devler liginde ülkeyi ikinci sırada temsil etmeyi sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Üstelik bu başarıyı, yanı başımızda 1,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşa ve geleneksel pazarlarımızda süren sorunlara rağmen korumayı başardık. Zorluklara rağmen girişimci gücüyle ENR dergisinin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi'ne girmeyi başaran 40 müteahhitlik firmamızı yürekten kutluyorum."

Türk müteahhitlerinin 2021'de Kovid-19 salgını sonrası toparlanma sürecinde, petrol fiyatlarındaki artışın da desteğiyle, yurt dışında üstlendikleri proje büyüklüğünün 30 milyar doları aştığına işaret eden Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemen ardından ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkışıyla sarsıldık. Savaşın hem küresel hem bölgesel etkileri altındaki sektörün yurt dışında üstlendiği proje büyüklüğü geçen yıl 19,1 milyar dolar oldu. Savaş sürüyor ve maalesef insani yönüyle can yakmaya devam ediyor. Uluslararası inşaat pazarı da küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerden çok hızlı biçimde etkileniyor. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bizlere duyduğu güvenle, orta vadeli hedefimizi 75 milyar dolara çıkarmamız gerektiği talimatını verdiler. Çalışmalarımızı bu talimat çerçevesinde sürdürüyoruz."

Eren, lider pazar Rusya ve son yıllarda sektör için öne çıkan Ukrayna'da oluşan iş kaybını, ısınan siyasi ilişkiler kapsamında başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle kapatmayı hedeflediklerini belirterek, geleneksel pazarlardan bir diğeri olan Irak'ın da sektöre yeni fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Savaşın yanı sıra maliyet artışları ve finansman temini sıkıntısının da sektörün öne çıkan sorunları olduğuna dikkati çeken Eren, sorunun çözümü için yetkililerden güzel haberler beklediklerini aktardı.

"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne giren Türk müteahhitlik firmaları şunlar:

FİRMA 2023 yılı listesi sıralamasındaki yeri 2022 yılı listesi sıralamasındaki yeri

RÖNESANS 38 24

LİMAK 50 50

ENKA 53 59

YAPI MERKEZİ 58 58

ANT YAPI 66 62

ESTA 81 93

TEKFEN 107 76

ÇALIK ENERJİ 110 117

CENGİZ 112 161

TAV 114 110

ASLAN YAPI 115 118

GÜLERMAK 117 120

KUZU 121 125

SUMMA 123 130

ALARKO 127 108

KOLİN 141 162

ESER 144 144

MAPA 151 114

ONUR 153 82

DEKİNSAN 154 178

METAG 159 165

İLK 163 159

MAKYOL 164 151

MBD 177 175

YENİGÜN 183 192

POLAT YOL 188 177

GAP 190 168

ÜSTAY 196 171

YÜKSEL 198 146

İRİS 201 231

SEMBOL 206 111

STFA 208 219

IC İÇTAŞ 210 208

NATA 217 224

SMK 221 223

BAYBURT GRUP 223 215

FEKA 225 210

ZAFER 234 242

DOĞUŞ 247 243

DORÇE 249 **