Uludağ OSB’nin çehresi değişecek

Röportaj: Semih AYDIN



Uludağ OSB’nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen seçimli Genel Kurulu’nda 111’in oyun 96’sını alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Enes Çelik yeni dönem hedefleri ve projeleri ile ilgili Ekohaber’e özel açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri andan itibaren geçmişten gelen konularla alakalı bölge sanayicileriyle sulh yoluyla, hukuki problemleri çözerek ve OSB’nin menfaatine yönelik bir fark yaratarak yaklaşık 170 milyon TL borcun 3’te 2’sini kapatacak noktaya geldiklerini kaydeden Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik, “Borcumuzu kapatmaya yönelik bir ödeme planı oluşturduk. 6 ay içinde borcun 3’te 2’sini kapatacak noktaya geliyoruz. Buhar merkezi, benzinlik gibi farklı kalemler üzerinde de komisyonlarımızın çalışmaları var” dedi.

Öncelik altyapıda

Gelecekle ilgili planlarının başında altyapının geldiğini kaydeden Çelik, OSB’nin iki bölgesinde bu çalışmalara start verdiklerini söyledi. Çelik bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şöyle konuştu:

“1’nci bölgede Demsan isimli katılımcımızın karşısındaki yerin üzerindeki elektrik direklerini yer altına alınmasıyla ilgili bir çalışmaya başladık. Bu 10 – 15 gün içerisinde tamamlanacak. 2’nci bölgedeki direk tipi trafolarda çeşitli sebeplerle elektrik kesintileri yaşanıyordu. Bu da fabrikalardaki makinelerde ciddi zararlara yol açıyordu. Biz buradaki 84 direk tipi trafoyu, beton tipi köşklere almak için çalışmalara başladık. Bunu da kasım ayı sonunda tamamlayacağız. Burası bitince, Kestel’deki çimento fabrikasının altındaki, devletin yaptığı 100 MW’lik yeni trafo merkezine bağlanacağız ve altyapı ile ilgili sorunlarımız bitecek.”

Uludağ OSB vizyon caddelere kavuşacak

Uludağ OSB’nin çehresini değiştirecek bir üstyapı projesi geliştirdiklerini belirten Çelik, vizyon cadde olarak nitelendirdiği bu projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Vizyon caddelerimizde sıcak asfalt, sarı çizgiler, Avrupa tipi aydınlatma direkleri, tek tip peyzaj, bunlara uygun kaldırım modelleri ve her firmanın reklamının döndüğü LED video tanıtım panoları olacak. Türkiye’de birçok OSB’de bunun bir örneği yok. İnsanlar geldiğinde kendini Avrupa’da gibi hissedecek. Burada ilk olarak bir örnek caddeyi eylül ayında bölgemize kazandırmak istiyoruz. Burası da büyük ihtimalle 1’nci ve 2’nci caddeyi birbirine bağlayan 700’ncü Yıl Caddesi olacak. Buranın açılışını yapıp, insanlara göstereceğiz. Örnek caddeyi tamamladıktan sonra bu uygulamayı peyderpey diğer caddelerde de hayata geçireceğiz. Bu proje hem bölgedeki arsalara hem de sanayicilere katma değer sağlayacak.”

“Son 9 yılda 18 boyahaneye ruhsat verilmiş”

Kamuoyunda konuşulan bölgedeki boyahaneler ile ilgili de açıklamalarda bulunan Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik, “Bu konuda bölgedeki teknik personelimize bir çalışma hazırlattım. 2014, 2016, 2017 yıllarında 1’er, 2018’de 5, 2019 ve 2020’de 2’şer, 2021’de 1, 2022’de 3 ve 2023 yılında da 2 tane boyahaneye bizden önceki, 2014 yılından sonraki yönetimler tarafından boyahane açma ruhsatı verilmiş. Yani son 9 yılda 18 tane boyahaneye iş yeri açma ruhsatı verilmiş. Şu anda bölgemizde yaklaşık 30 tane boyahane var” şeklinde konuştu.

“Boyahane ruhsatı şartları zorlaşacak”

Yeni dönemde bölgede boyahane açılmasıyla ilgili yeni kararlar aldıklarının altını çizen Çelik, “Boyahane ruhsatı alımını zorlaştırmak için burada alınan bedeli 100 bin dolardan 250 bin dolara yükselttik. Boyahane ruhsatı verme yetkisini yönetim kurulundan alarak, müteşebbis heyete verdik. Böylece kararlar daha geniş katılımla veriliyor. Boyahane ruhsatı almanın 40’a yakın şartı var. Bu yasal prosedürleri yerine getiren ve bedellerini ödeyen firmaların boyahane açmasına müteşebbis heyet karar verecek” dedi.

Çelik, bu noktada denetime dikkat çekerek, önümüzdeki süreçte boyahane denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sosyal projeler hayata geçirilecek

Bölgede sosyal anlamda da projelerinin olduğunu belirten Enes Çelik, “Uludağ OSB’deki restoranımızı bölge sanayicilerimizin ve ilçe yöneticilerinin yüzde 50 indirimli kullanması için bir kart dağıtılmasını sağlayacağız. Böylece orada bir kaynaşma ortamı oluşacak ve sanayicimiz uygun şartlarda yemek yiyebilecek” dedi.

Uludağ OSB’de yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığını ve bunların büyük çoğunluğunun kadın olduğunu ifade eden Çelik, bölgeye kreş kazandırmayı hedeflediklerini de söyledi. Çelik, masraflarını OSB’nin sübvanse ettiği bir sistemle, uygun şartlarda kreş hizmeti vermek istediklerini belirterek, “Bu hizmetimiz bölgedeki sanayicimiz bir kadın çalışanı işe alırken ona artı sağlayacak” diye konuştu.

Çelik, Uludağ OSB’nin iki bölgesinde de camiye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, bu ihtiyacı karşılamak için de projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

“Sanayicimize kolaylık sağlamaya çalışıyoruz”

Bölge sanayicilerinden GES kurulumuyla ilgili yönetim kurulundan yoğun bir şekilde enerji müsaadeleri istendiğini ifade eden Enes Çelik, “Sanayicimize gerekli kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ile yaptığım görüşmede, BTSO’nun Aydın’da ciddi bir projesi olduğunu söyledi.

Kendisine şehir olarak destek verip, Bursa’nın buradan maksimum payı almasını sağlamalıyız. Biz de bu noktada Uludağ OSB olarak tüketimimiz nispetinde pay almak isteriz. Bunun artan maliyetler karşısında sanayicimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.