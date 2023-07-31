Uludağ OSB sil baştan

Uludağ OSB Yönetim Kurulu Baş­kanı Enes Çelik, yönetim kurulu olarak aldıkları kararlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bu­lundu.

Uludağ OSB Yönetim Kurulu imza­sıyla yayımlanan bildiride, geçmiş dönem yönetiminin projelerinin yanı sıra bölgede alınan tasarruf tedbirle­riyle ilgili önemli açıklamalara yer verildi.

Otel ve Özdilek açıklamaları

Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, Uludağ OSB eski yönetiminin otel ve Özdilek projeleri ile ilgili bilgilendir­melerde bulunuldu.

Açıklamada, otel ve akarya­kıt olarak planlanan parsellerin eski yö­netim kurulu tarafından yine eski yönetim kurulu üyesine satıldığı bildiri­lerek, “Yapılan sözleşme OSB’nin vere­ceği akaryakıt istasyonu ruhsatına karşılık ilgili firmanın OSB’ye 3 bin 400 m2 kapalı alana sahip otelin yalnızca kaba inşaatına yöneliktir. Velev ki bu otel parseli satılmamış olsaydı ve proto­kol geçerli olsaydı dahi akaryakıt ruh­satı verilecek firma bu otelin maksimum yüzde 20’sini sözleşme ge­reği karşılayacaktı. Mevcut durumda 165 milyon TL borcu olan sanayi bölge­mizin 2 milyon dolar harcayıp bu oteli bitirmesi ne kadar mümkün olacağı ka­muoyu bilgisine sunulur” ifadesine yer verildi.

Yine eski yönetimin “Bursa’nın Do­ğusuna Özdilek’i Getiriyoruz” sloga­nıyla duyurduğu projeyle ilgili bilgilere yer verilen açıklamada, “Yönetimimiz göreve geldikten birkaç hafta sonra, Öz­dilek AVM ve Tekstil Sanayi tarafından eski yönetimin 1,5 yıldır bu süreci neti­celendirmemesinden dolayı firma yine bölge sanayicilerimizden Ziyaoğlu Tekstil’in Ankara yoluna cephe ve yine bölgemizde olan daha büyük bir yer satın almıştır ve 1,5 yıldır sonuçlandırı­lamayan sözleşmesinden kaynaklı fesih talep etmiştir. Konunun yönetimi­mizle hiçbir alakası yoktur” denildi.

“9 yılda 20 boyahane kuruldu”

Uludağ OSB yönetimi tarafın­dan yapılan açıklamada bölgede 25 boyahane olduğu ve son 9 yılda 20 boyahaneye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği du­yuruldu. Uludağ OSB yönetimi yeni dönemde boyahane ruhsatı yetkisinin müteşebbis heyet ka­rarıyla verileceğini açıkladı.

Tasarruf tedbirleri arttı

Yapılan açıklamada bölgede alınan tasarruf tedbirlerine de yer verildi. Alı­nan tasarruf tedbirleri şu şekilde ka­muoyuyla paylaşıldı: “24 ay vade ile Aralık 2022 tarihinde 12 milyon 898 bin TL’ye satışı yapılan bölgemizde 4 bin m2 arazi yönetim kurulumuza tarafın­dan fesih yapılarak 13 Temmuz 2023 ta­rihinde açık ihaleye çıkartılmış ve 47 milyon 100 bin TL’ye ihale edilmiş olup bölgemiz adına 34 milyon 100 bin TL kayıp telafi edilmiştir. İlaveten önceki yönetim tarafından protokolü yapılan 19 dönüm 32 milyona satışı yapılan sa­nayi parselinin de, yönetim kurulumuz tarafından 105 milyon olarak satış ra­kamı revize edilmiştir. Buradan 73 mil­yon TL ilave gelir sağlanmıştır.”

Uludağ OSB Yönetimi tarafından yapılan açıklamada personel sayı­sında düşüşe gidildiği, yönetim ku­rulu üyelerinin huzur haklarından feragat edildiği ve dışarıdan alınan elektrik bakım hizmeti ve su bakım hizmetlerinden toplamda yıllık 6 mil­yon 7 bin liralık tasarruf sağlandığı bilgisine yer verildi.

Aydın’dan cevap geldi

Uludağ OSB Yönetim Kurulu’nun açıklama­sına sosyal medya hesabın­dan cevap veren geçmiş dönem başkanı Yunus Aydın, eski yönetime iftira atılarak algı siyaseti yapıldı­ğını söyledi. Aydın, açıkla­mada bölgenin ne kadar alacağının niye yer almadığını sora­rak, “Ben bırakırken 3 milyon euro tutarında çek ve 50 milyon TL’ye yakın alacak vardı. Yeni yöne­time 4 milyon TL’lik kamulaş­tırma yapmış bir OSB bıraktık” dedi.

Bölgenin Kestel 2’nci böl­geyle birleşince 20’ye yakın bo­yahaneli yer bulduklarını aktaran Aydın, “Kestel Beledi­yesi döneminde yapılmış, ruh­satı tamamlayamayanları ruhsatlandırdık” ifadelerini kullandı.