Uludağ OSB sil baştan
Uludağ OSB’nin yeni Yönetim Kurulu, geçmiş dönem yönetimin yaptığı satışları iptal ederek yeniden değerlendirmelerle bu arazileri daha yüksek fiyata sattı. Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeniden değerlendirilerek satılan parseller ve tasarruf tedbirleri kapsamında 100 milyon lirayı aşan ilave gelir sağladıklarını duyurdu.
Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik, yönetim kurulu olarak aldıkları kararlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Uludağ OSB Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan bildiride, geçmiş dönem yönetiminin projelerinin yanı sıra bölgede alınan tasarruf tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalara yer verildi.
Otel ve Özdilek açıklamaları
Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, Uludağ OSB eski yönetiminin otel ve Özdilek projeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, otel ve akaryakıt olarak planlanan parsellerin eski yönetim kurulu tarafından yine eski yönetim kurulu üyesine satıldığı bildirilerek, “Yapılan sözleşme OSB’nin vereceği akaryakıt istasyonu ruhsatına karşılık ilgili firmanın OSB’ye 3 bin 400 m2 kapalı alana sahip otelin yalnızca kaba inşaatına yöneliktir. Velev ki bu otel parseli satılmamış olsaydı ve protokol geçerli olsaydı dahi akaryakıt ruhsatı verilecek firma bu otelin maksimum yüzde 20’sini sözleşme gereği karşılayacaktı. Mevcut durumda 165 milyon TL borcu olan sanayi bölgemizin 2 milyon dolar harcayıp bu oteli bitirmesi ne kadar mümkün olacağı kamuoyu bilgisine sunulur” ifadesine yer verildi.
Yine eski yönetimin “Bursa’nın Doğusuna Özdilek’i Getiriyoruz” sloganıyla duyurduğu projeyle ilgili bilgilere yer verilen açıklamada, “Yönetimimiz göreve geldikten birkaç hafta sonra, Özdilek AVM ve Tekstil Sanayi tarafından eski yönetimin 1,5 yıldır bu süreci neticelendirmemesinden dolayı firma yine bölge sanayicilerimizden Ziyaoğlu Tekstil’in Ankara yoluna cephe ve yine bölgemizde olan daha büyük bir yer satın almıştır ve 1,5 yıldır sonuçlandırılamayan sözleşmesinden kaynaklı fesih talep etmiştir. Konunun yönetimimizle hiçbir alakası yoktur” denildi.
“9 yılda 20 boyahane kuruldu”
Uludağ OSB yönetimi tarafından yapılan açıklamada bölgede 25 boyahane olduğu ve son 9 yılda 20 boyahaneye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği duyuruldu. Uludağ OSB yönetimi yeni dönemde boyahane ruhsatı yetkisinin müteşebbis heyet kararıyla verileceğini açıkladı.
Tasarruf tedbirleri arttı
Yapılan açıklamada bölgede alınan tasarruf tedbirlerine de yer verildi. Alınan tasarruf tedbirleri şu şekilde kamuoyuyla paylaşıldı: “24 ay vade ile Aralık 2022 tarihinde 12 milyon 898 bin TL’ye satışı yapılan bölgemizde 4 bin m2 arazi yönetim kurulumuza tarafından fesih yapılarak 13 Temmuz 2023 tarihinde açık ihaleye çıkartılmış ve 47 milyon 100 bin TL’ye ihale edilmiş olup bölgemiz adına 34 milyon 100 bin TL kayıp telafi edilmiştir. İlaveten önceki yönetim tarafından protokolü yapılan 19 dönüm 32 milyona satışı yapılan sanayi parselinin de, yönetim kurulumuz tarafından 105 milyon olarak satış rakamı revize edilmiştir. Buradan 73 milyon TL ilave gelir sağlanmıştır.”
Uludağ OSB Yönetimi tarafından yapılan açıklamada personel sayısında düşüşe gidildiği, yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarından feragat edildiği ve dışarıdan alınan elektrik bakım hizmeti ve su bakım hizmetlerinden toplamda yıllık 6 milyon 7 bin liralık tasarruf sağlandığı bilgisine yer verildi.
Aydın’dan cevap geldi
Uludağ OSB Yönetim Kurulu’nun açıklamasına sosyal medya hesabından cevap veren geçmiş dönem başkanı Yunus Aydın, eski yönetime iftira atılarak algı siyaseti yapıldığını söyledi. Aydın, açıklamada bölgenin ne kadar alacağının niye yer almadığını sorarak, “Ben bırakırken 3 milyon euro tutarında çek ve 50 milyon TL’ye yakın alacak vardı. Yeni yönetime 4 milyon TL’lik kamulaştırma yapmış bir OSB bıraktık” dedi.
Bölgenin Kestel 2’nci bölgeyle birleşince 20’ye yakın boyahaneli yer bulduklarını aktaran Aydın, “Kestel Belediyesi döneminde yapılmış, ruhsatı tamamlayamayanları ruhsatlandırdık” ifadelerini kullandı.