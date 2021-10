Tekstilin kalbi Bursa’da attı

SEMİH AYDIN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) destekleriyle, Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda bu yıl 6’ncısı düzenlenen Bursa Textile Show’da giysilik kumaş ve aksesuar üretimi yapan 111 firma sonbahar-kış 2022-2023 koleksiyonlarını yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sundu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda üç gün boyunca ziyaretçi ağırlayan fuara bu yıl yaklaşık 30 ülkeden yaklaşık 300 yabancı alıcı katıldı. Ziyaretçi yoğunluğu ve iş görüşmeleriyle katılımcı firmaların yüzünü güldüren fuarın gözdesi ise sürdürülebilir tekstil ürünleri oldu.

“En büyük dilimi Bursa sağlıyor”

Fuarın açılışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye’nin tekstil sektöründe dünyanın en büyük 7’nci, AB’nin ise 2’nci ihracatçısı konumunda olduğuna işaret ederek, “Ülkemizin tekstil sektörü pastasından aldığı en büyük dilimi ise şüphesiz Bursa sağlamakta. Bursa güçlü bir yapıya sahip. Tekstilde merkez üssü konumunda. Üretim ve tasarımdaki kalitenin sergilendiği Bursa Textile Show, yurt dışından gelen alım heyetleriyle kazan-kazan ilkesi ışığında önemli iş ve ihracat bağlantılarının oluşmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

“Bursa tekstilde köklü geleneğe sahip”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’nın tekstilde köklü bir üretim geleneğine sahip olduğunu ve sektörün uzun yıllardır şehir ekonomisi için önemini korumayı başardığını ifade etti. Başkan Aktaş “BTSO öncülüğünde gerçekleştirilen bu yıl 6’ncısı düzenlenen Bursa Textile Show da kentin artan ihracat ivmesine güç kazandıracaktır” diye konuştu.

Burkay fuarlarına önemine dikkat çekti

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay üretim yapmanın artık tek başına yeterli olmadığını belirterek, pazarlamanın önemine vurgu yaptı. Bursa gibi üretim merkezlerinde fuarların önemine dikkat çeken Burkay, “ UR-GE projeleri ile başladığımız bu etkinlik bugün mini bir fuar haline geldi. Projenin en başından bu yana fuarımıza inanan ve destekleyen tüm tekstil sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer ÇEVİKEL

DOSABSİAD YK Başkanı

Üretim maliyetleri artıyor

Tekstilin kalbi Bursa’da atıyor. Dünyada tekstil sektörünün en önemli aktörlerinden olduğumuzun bu fuarlara katılım sağlayan yabancı uyruklu kişilerden anlayabilirsiniz. Bizim üretim konusunda sıkıntımız yok, en güzelini kalitelisini üretebiliyoruz ancak geldiğimiz noktada yalnızca iyi üretim yapmak yeterli olmuyor. Ürünü dünyaya tanıtmak, sunmak gerekiyor. Bu anlamda Bursa gibi üretim merkezlerinde fuarların da düzenlenmesi çok önemli. Paydaşı olduğumuz bu fuarın bu sene zirvede olduğunu görüyoruz. İlk gün binin üzerinde ziyaretçiyle buluştuk. Biz de Yönetim Kurulu üyelerimizle bugün üye firmalarımızın stantlarını ziyaret ettik, sektörle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Firmalarımızdan gelen bizim de derinden hissettiğimiz bazı sorunlar var. Salgın nedeniyle uluslararası ticarette yaşanan kaos ve ardından gelen değişim, özellikle navlun fiyatlarında önemli oranda artışa neden oldu. Üretim maliyetlerimiz sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Navlun ücretlerindeki artış yüzde 100’ün, hammadde fiyatlarındaki artış ise yüzde 50’nin üzerine çıktı. Pandeminin başından bugüne kadar pamuk fiyatlarındaki artış yüzde 80 düzeyine ulaşmış durumda. Pamuk iplik fiyatları da benzer oranlarda arttı. Her geçen gün değişen fiyatlar hepimiz için zorluk oluşturuyor. Siparişlerin son dönemde yığılmasından dolayı hem hammadde bulunamaması hem de işçilikle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Konuyla ilgili taleplerimizi gerekli makamlara ileteceğiz. Uzun bir pandemi döneminden sonra fuarın özellikle yabancı müşteriler açısından oldukça iyi geçtiğini görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor.

Aylin SÖZERİ

Zorluteks Pazarlama Müdürü

Zorlu’da hedef 2030

Fuar gerek ziyaretçi katılımı gerekse de iş görüşmeleri anlamından beklentilerimizi karşıladı. Zorlu Holding olarak sürdürülebilir ürünlerimiz ön planda. Korteks olarak geri dönüşümden elde ettiğimiz ham maddeyle polyester üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu fuarda da recycled polyester kullanılarak üretilen ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk.

Dünyanın gidişatına baktığımızda sürdürülebilirliğin ön planda olması ve çevreci dönüşümün olması gerekli. Gezegenimizin, ekolojik sistemin korunması için üretimlerimizdeki su tüketimine dikkat edip, karbon ayak izimizi azaltıp küresel ısınmanın önüne geçebiliriz. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda iğneden ipliğe her ürünün sürdürülebilir olup olmadığına önem vereceğiz. Firma olarak bu anlamda boyahanemizde yaptığımız işlemlerde ve boya gruplarımızda da çevreciliğe azami önem gösteriyoruz.

Zorlu Holding olarak Paris Anlaşması kapsamında 2050 yılında gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ikinci kademe hedefleri 2030 yılında hayata geçirmeyi kendimize hedef olarak belirledik. Bu kapsamda da birim bazlı hedeflerimizi, yönetim hedefleri olarak çalışanlarımıza yayıyoruz. Çevrecilik konusunda üzerimize düşen payı, öncü bir firma olarak yerine getirmeye gayret ediyoruz.



Orhan SERBEST

Derhan Tekstil YK Başkanı

Trendlere uygun ürünlerimizle taleplere cevap veriyoruz

Beklentimizin üzerinde müşterinin ziyaret ettiği, hareketli ve yoğun katılımlı bir fuar geçirdik. Daha çok Rusya ve İspanya’dan gelen yabancı ziyaretçilerle görüştük. Onun haricinde Türkiye’den fuarı ziyaret eden müşterilerimiz de oldu.

Ağırlıklı olarak tencel, gömleklik ve basic gruplara yönelik çalışmalarımız mevcut. Onun haricinde tekno-kumaş ve bluzluk kumaş gibi ürünlerimiz de sergilediğimiz ürünler arasında. Firma olarak dünyadaki trende uygun olarak sürdürülebilirliğe çok önem veriyoruz. Geri dönüşümlü ve sürdürülebilir kumaşlar, lanzing sertifikalarımız ve organik kumaş gibi üretimlerin hemen hemen hepsini yapıyoruz. Fuara gelen ziyaretçilerin çoğunluğu da bu tarz ürünlere ilgi gösterdi. Biz de ürünlerimizle onların taleplerine cevap veriyoruz.

Sürdürülebilirlik tekstilin geleceğini belirleyecek unsurlardan. Dünyadaki büyük firmaların odağında da bu konu var. Çevreyle ilgili yaşananlardan olaylardan ve küresel salgından sonra büyük tekstil firmalarının bizden talebi de ağırlıklı olarak sürdürülebilir ürünler oldu. Bu talebin ilerleyen yıllarda artarak devam edeceğine inanıyoruz.



Yavuz ÖZDEMİR

Akrida Tekstil Genel Müdürü

İş elbiselerinde yükselen trend var

BTSO olarak 29 ülkeden yaklaşık 300 alıcıyı davet ettik. En az bir bu kadar da daha önceki yıllardan fuara katılan firma temsilcisi geldi. Bunun haricinde de 2 bin ile 2 bin 500 arasında yurtiçinden katılım sağladı. Toplamda 3 bin ziyaretçiyi bu yıl düzenlenen fuarda ağırladık. Yabancı ziyaretçiler de ağırlıklı olarak firma sahibi ya da satın alma müdürü bazında katılım sağladı. Firma yetkililerin katılımıyla iş görüşmeleri de daha verimli geçti.

35 yıllık geçmişe sahip bir firma olarak ağırlıklı olarak iş elbisesi üretiyoruz. Mont – kabanlık kumaşlar da portföyümüzde var. Yaklaşık son 5 yıldır teknik tekstil üretiminde sertifikalı ürünler de imal ediyoruz. Şu anda iş elbisesi üretimi dünyada kurumsal bir alan oldu. Yükselen bir trend söz konusu. İş elbisesinde basic olan malların rekabeti çok olduğu için karlılığı az. En büyük sıkıntımız bu.

Geçmiş yıllarda sürdürülebilir tekstil üretimine yönelik bir girişimimiz oldu, ancak bu dönemde maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı çok fazla devam edemedik. Şu anda büyük firmalar sürdürülebilir tekstile yöneldi. İş elbiseleri sektöründe henüz böyle bir durum söz konusu olmasa da önümüzdeki yıllarda yaşanacağını düşünüyoruz. Firma olarak da bu alandaki çalışmalarımıza yeniden hız vereceğiz.



Murat ALTINSU

Altınsu Tekstil Ceo’su

Sürdürülebilir ürün gruplarımıza ilgi büyük

Güzel bir fuar geçirdik. Yurtdışından da çok sayıda ziyaretçi katıldı. İhracat odaklı çalışan bir firma olmamız dolayısıyla, yurtdışından gelen ziyaretçinin fazla olması bizleri tatmin etti. Fuarda İspanya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçiler başta olmak üzere birçok ülkeden gelen ziyaretçiyle iş görüşmeleri gerçekleştirdik.

Firma olarak yüzde 100 polyester, bayan giyim üzerine üretim gerçekleştiriyoruz. Yüksek kapasitede çalışan, dünya genelinde mağazaları olan birçok müşterimizin sürdürülebilir ürünlere yüksek talebi var, küçük ölçekli çalışan firmaların da bu ürünlere ilgisi her geçen gün artıyor. Dolayısıyla fuara katılan ziyaretçiler de sergilediğimiz sürdürülebilir ürün gruplarımıza büyük ilgi gösterdi.



Engin SARIKAYA

Sarcan Tekstil Şirket Müdürü

Fuarlar, firmalara disiplin sağlıyor

İnsanlar pandemiyle geçen sürede bu tarz etkinlikleri özlemiş. Fuar oldukça yoğun geçti. Biz de bundan memnuniyet duyduk. Fuara 29 ülkeden yabancı ziyaretçi katıldı, dağılım da güzel. Kuveyt, Almanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden büyük ilgi gördü fuar. Ağırlıklı olarak damatlık türü, baskılı ve jakar fantazi bayan kumaşlar üretimi gerçekleştiriyoruz. Şu anda sürdürülebilir tekstil ürünleri imalatına yönelik bir çalışmamız olmasa da, yakın dönemde bu alandaki çalışmalarımıza hız vermeyi düşünüyoruz. Gelecek fuarda da bu ürünlerimizi sergilemeyi istiyoruz. Fuarlar, firmalara disiplin sağlıyor. Kreasyonlarımızı ve hazırlıklarımızı fuarla göre ayarlıyoruz. Bunun neticesinde de fuarlarda kurduğumuz bağlantılarla daha çok yabancı müşterimiz oluyor.



Hilal GÜLSEÇEN

Seçen Tekstil Genel Müdür

Siparişe dönük, sıcak görüşmeler yaptık

Yabancı alıcıların yoğunlukta ve yerli alıcının da beklenenin üzerinde katılım gösterdiği bir fuar oldu. Bu anlamda gayet güzel ve verimli bir fuar oldu bizim için. Siparişe dönük, sıcak iş görüşmeleri yapma fırsatı yakaladık. Bu durum bizim için memnun edici. İki sezonluk bir aradan sonra bu fuarın düzenlenmiş olması hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler tarafından karşılığını olumlu bir şekilde aldı. Bu durum ziyaretçilerin ilgisine ve iş görüşmelerine de yansıdı.

Fuarda sonbahar – kış ve ilkbahar – yaz dönemine yönelik sürdürülebilir tekstil grubundaki ürünlerimizi sergiledik. Ekolojik olarak çevreye zarar vermeyen, sertifikalı ürünleri kullandık koleksiyonlarımızda. Ziyaretçilerimizden olumlu ve takdir dolu geri bildirimler aldık. Bu da bizleri ayrıca mutlu etti.

Sürdürülebilir tekstili konusunu çok uzun zaman önce gündemimize alarak, bu yönde Ar – Ge çalışmalarımıza başlamıştık. Pandemiyle birlikte hızlı markalar başta olmak üzere, diğer alım grupları da bu konuyu ön plana aldılar. Şu anda da sürdürülebilir ürünler üzerine siparişlerimiz yoğunlukta ve biz de bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Arzu IŞIK

Işıksoy Tekstil YKÜ

Sürdürülebilirlik 2022 ile hız kazanacak

Fuara katılan ziyaretçi sayısı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Özellikle Rusya bölgesinden yoğun müşteri katılımı oldu. İç piyasadaki müşterilerimizin katılımı da son 2 – 3 yıldır artarak devam etmekte.

Firma olarak ağırlıklı olarak viskon, polyester, polemit ve koton içerikli ürünler imal ediyoruz. Bu yıl, sektöründe bize kattığı ivmeyle, biraz daha recycled ve organik gruplara yoğunlaştık. Bunun haricinde yeni trendlere göre tasarımcı arkadaşlarımızın, koleksiyon ekibimizin hazırladığı kaliteli ürünlerimizi de ziyaretçilere sergilemek üzere fuara getirdik.

Sürdürülebilir, çevreci, geri dönüştürülebilir ve organik gruplar yoğun ilgi gördü. Gelen taleplerin yüzde 80’ine yakını bu ürünlere yönelik oldu. Sürdürülebilir projelerin 2022 ile birlikte daha da hız kazanacağını düşünüyoruz. Biz de bu talebi karşılayacak şekilde hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıyoruz.



Mustafa DAĞLI

Adak Tekstil Genel Müdürü,

Boyadan ipliğe sürdürülebilir üretim

Yurtdışından çok ziyaretçinin katıldığı Bursa Textile Show firmamız açısından güzel bir fuar oldu. İlk günün ardından yurt içi piyasadan müşterilerimiz de ilgi gösterdi.

Firma olarak bay – bayan giyimine yönelik kumaş imalatı gerçekleştiriyoruz. Yeni sezon için tasarladığımız koleksiyonlarımızı fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz.

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda sürdürülebilir tekstil ürünü imalatı gerçekleştiriyoruz. Geri dönüşümden elde edilmiş, çevreci ipliklerle kumaşlar üretiyoruz. Bunun yanında kendi dokumahane ve boyahanemizde özel boyalarla bu ürünler üzerinde gerçekleştirdiğimiz işlemleri yine çevreci bir şekilde tamamlayıp, müşterimize sunuyoruz.



Şeyma ÖZÇİMEN

Özçimen Tekstil YK Başkanı

Rusya’dan ilgi büyük oldu

Fuar çok verimli geçti. Hemen hemen hepsi ciddi alıcı olan, çok sayıda ziyaretçinin katıldığı fuarın bu anlamda beklentilerimizi karşıladığını ve fuar boyunca güzel iş bağlantıları kurduğumuzu söyleyebilirim. Her yıl ziyaretçi potansiyelini iyileştiren Burtex’e bu yıl da birçok farklı ülkeden ziyaretçi katıldı ancak Rusya bölgesinden ziyaretçilerin daha fazla olduğunu gözlemledik.

Fuarda sergilediğimiz koleksiyonda sürdürülebilirlik temasını ön plana çıkardık. Sürdürülebilirlik günümüzün olmazsa olmazı. Müşterilerimizin hemen hemen hepsi artık sürdürülebilir tekstil ürünlerine yöneldi. Bu farkındalık tüm ülkelerde oluştu, o yüzden koleksiyonumuzu hazırlarken sürdürebilirliği ön planda tutuyor ve üretimimizi bu şekilde gerçekleştiriyoruz.

Özellikle Avrupa ülkelerinden katılım sağlayan ziyaretçilerimiz sürdürülebilirlik teması üzerinde daha çok durdu ve koleksiyondan sürdürülebilir olanları tercih etti.

Serap YÜCESAN

Özel Tekstil YK Başkanı

Öncü firmalar arasındayız

İki yıl aradan sonra düzenlenen fuar ziyaretçi ve katılımcı açısından oldukça keyifli geçti, bundan gayet memnunuz. Ağırlıklı Rusya ve yakın coğrafyalardan yabancı ziyaretçiler standımızı ziyaret etti. Bunun yanında yurtiçi alıcılardan da büyük ilgi gördük. Fantazi dokuma bayan üst grup üretimi yapıyoruz ağırlıklı olarak. Üretimimizde çok fazla çeşitte elyaflar kullanıyoruz; pamuk, viskon ve polyester karışımlı. Bu fuarda da sonbahar – kış sezonuna yönelik güncel iki koleksiyonumuzu ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Firma olarak yaklaşık üç senedir sürdürülebilir ürünlerle ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu alanda ayrı bir koleksiyon çalışmamız da mevcut. Bu gruptaki satışlarımız da oldukça iyi gidiyor. Sürdürülebilir tekstil grubunun öncülerinden biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Sürdürülebilirliğin tekstilin geleceğinde önemli bir yeri olacağı aşikar. Böyle olmasının sebebi de ağırlıklı yurtdışı çalıştığımız markaların bu konudaki beklentileri, talepleri ve müşterilerine karşı olan sorumluluk. Ancak hepimiz, çevreye olan sorumluluğumuzun farkındayız. Sürdürülebilirlik ve çevreci üretim de bu sorumluluğun doğal bir neticesi olarak ortaya çıkıyor.

Mehmet Çetin ÖZEL

Marsala Tekstil YK Başkanı

Ses getirecek projelerimiz var

Güzel ve verimli bir fuar geçirdik. Beklenenin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin fuara katılması memnuniyet verici oldu.

Firma olarak giyimlik kumaş üretiyoruz. Özellikle bayan giyimi ağırlıklı olmak üzere elbise ve bluzluk kumaş imalatı yapıyoruz. Her sezonun ve her pazarın kendine özgü yenilikleri oluyor. Bu yüzden spesifik olarak bir üretim gerçekleştirdiğimizi söyleyemem, fakat her pazara ve müşteri talebine özgün ürünlere sahibiz.

Recycled polyester kumaşlar ile çevreye en az zararı verecek şekilde üretilen viskon ve tensel ürünlerimiz var. Bunun gibi rejenere selüloz elyaftan üretilmiş kumaşlarımız var. Bununla birlikte Marsala Tekstil olarak boyama prosesinde minimum su tüketiyoruz. Buna yönelik projelerimiz de sürüyor. Bu anlamda da Bursa sanayisine yön verecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu projeler hayata geçtiğinde firmamızın sürdürülebilir üretimini daha da ön plana çıkaracak.