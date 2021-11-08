Sanayide kış çetin geçecek

SEMİH AYDIN

Pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar, ham madde tedarikinde sıkıntıları ve lojistikte fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Buna rağmen salgın döneminde ara vermeden üretime devam Türk sanayicisi, Çin’deki talebin Türkiye’ye kaymasıyla ihracatta tarihi başarılara imza attı. Ancak sanayici her geçen gün artan maliyet baskısından şikayetçi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,24, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 46 yükseldi. Böylelikle Yİ – ÜFE, 2019 yılının Aralık ayından itibaren 23 aydır süren artışını devam ettirdi. Üretmenin maliyeti her geçen gün artarken, sanayiciye son şok da Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’den (BOTAŞ) geldi. BOTAŞ, kasım ayı doğalgaz tarifesinde sanayi abonelerine ve elektrik üretimine yönelik tesislerdeki doğalgaza yüzde 48 zam getirdi. Bu karar Türkiye ve Bursa iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sanayiciler, Türkiye’nin üretim ve ihracatla kalkınma hedefinde üreticilerin daha çok korunup, üretimin teşvik edilmesi gerektiğini ancak getirilen zamlarla Türk sanayicisinin rekabet gücünün düşürüldüğünü vurguladılar.

Erol GÜLMEZ - NOSAB YKB

Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz, pandemide Çin’e alternatif pazar arayışı bizim için ihracat alanında bir şans doğurdu. Lojistik ve ham madde konusunda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye’deki üreticiler ve ihracatçılar, Avrupa pazarının Türkiye’ye olan ilgisini doğru değerlendirdi. Bu sebeple ihracatımız her geçen gün artıyor. Ancak enerji maliyetlerinin, böyle yükselmesi uluslararası pazarda bizlerin rekabet gücünü kırıyor. Doğalgazla birlikte, elektrik fiyatlarında da ciddi oranda artış bekliyoruz. Çünkü doğalgaz zamları elektriğe de zam anlamına geliyor. Doğalgazla elektrik üreten santrallerin enerji maliyetleri tırmandığında, bu doğrudan son kullanıcıya yansıyor. Son kaynak tedarik tarifesi üzerinden elektrik kullanan OSB’ler de bu artıştan etkileniyor. Bölgede bu noktada enerji verimliliği çalışmaları yapıyoruz. Çeşitli eğitimlerle bölge firmalarımızı desteklemeye çabalıyoruz. Ancak GES gibi yatırım maliyeti çok yüksek olan alanlarda sanayici haklı olarak geride duruyor. Dövizin sürekli yükselmesiyle birlikte bu maliyet daha yüksek rakamlara ulaştı. Bu noktada sanayi bölgelerimizin desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Ülke olarak üretime ve yatırıma daha fazla kaynak ayırmamız gerekiyor. Bu yolla ihracatın ve istihdamın artmasına da katkı sağlayacağız.

Ersan ÖZSOY-DOSAB YKB

1 Ocak 2021’den bu yana sanayi için doğalgaz zammı yaklaşık yüzde 145 civarında oldu. Elbette dünyada enerji fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket var. Farkındayız. Ama bu orandaki zam da sanayinin maliyetlerini oldukça artırıcı ve rekabet gücünü de törpüleyici etki yaratıyor. Tasvip ettiğimiz bir süreç değil ama bu süreci en az hasarla geçirmek odaklanmamız gereken noktaların başında geliyor. Bu zamlar ayrıca enflasyonu arttırıcı bir etki yapacak.

Yunus AYDIN - Uludağ OSB YKB

Yüzde 48’lik zam oranı ile birlikte sene başından bu yana artan maliyetler sanayicimizi oldukça zorlamakta ve rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Sanayide maliyet hesaplarının ana kalemlerinden biri elektrik ve doğalgaz maliyetleridir. Ülkemizdeki elektrik maliyeti sanayicinin elinin güçlü olması için en önemli kalemlerden biridir. Yapılan zam oranları ile sanayi bölgeleri gibi enerji kullanımının yoğun olduğu tesislerin çalışmalarını ciddi anlamda zorlamaktadır. Ülkemizde elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 35’e yakını doğalgaz santrallerinden elde edilmektedir. Doğalgaza yapılan zamlar elektriğe de zam olarak yansımaktadır. Sanayiciye yönelik yapılan bu zammın vatandaşa da dolaylı olarak yansıması kaçınılmazdır. Artan maliyetler göz önüne alındığında enerji verimliliği için, kullanılan enerjinin işletmede A’dan Z’ye daha az enerji tüketen ekipmanlara geçiş yapılarak gerekli revizyonun yapılması alınacak önlemler arasındadır. Bunun yanı sıra GES yatırımları ve projeleriyle ilgili bölge olarak çalışmalarımız devam etmektedir. OSB’ler kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına lisans imtiyazlı OSB’lerden bağımsız olarak yapılacak yatırım projelerinin geliştirilmesinin önü açılmalıdır. Yaşadığımız bu zorlu süreci sanayicimizin gayretiyle, özverili çalışmasıyla, birlik beraberlik içinde atlatmaya çalıştık. Üretmekten, çalışmaktan vazgeçmedik. Ancak artan maliyetler sanayicimizi oldukça etkilemekte, üretim ve rekabet gücünü aşağı çekmektedir.

Ömer Faruk KORUN

Hasanağa OSB YKB

Bu şartlar altında sanayici nasıl üretim yapıp rekabet edecek, nasıl öngörüde bulunup yatırım yaparak anlaşmalarını bağlayacak? Çok zor bir dönem. 1 Eylül 2021’e kadar yüzde 45, ekimde yüzde 15, kasımda ise yüzde 48 zam geldi. Çalışıyoruz, sanayide sıkıntı yok, çarklar dönüyor deniyor ama şu anda sanayiciler kayıplarını hesaplayamıyor, mevcut durumu koruyup korumadığını bilemiyor. Yılsonu hesaplarında çıkacak. Bu zamlar ve öngörü zorluğu yabancı yatırımların gelmesini de engelleyecek. Sanayimiz pandemi sürecinde siparişlerin bir miktar ülkemize kayması, kur avantajı gibi sebeplerle rekabetçi konumdayken, bu özelliğimizi de yok ediyoruz. Zamlar aynı zamanda enflasyon artışı olarak karşımıza çıkacaktır. Enflasyon da en çok dar ve sabit gelirli kişileri olumsuz etkiler.



Yalçın TOY - Kayapa OSB YKB

Ekonomik faaliyetler içerisinde sanayi üretiminin ülkemiz ekonomisi için ne kadar önemli olduğu herkesin malumu. Üretimden ihracata ve istihdama kadar her alanda ekonomi için vazgeçilmez olan sanayi sektörünün temel girdilerinden birisi hiç şüphesiz enerjidir. Yeri geldiğinde elektrik, kullanıma göre doğalgaz çok yoğun kullanılmaktadır. 2021 yılında enerji fiyatlarındaki artış tabii ki maliyetlerimizi etkiledi. Doğalgaza yapılan zam haliyle elektrik fiyatlarına yansıyacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum çünkü kullanılan elektriğin bir kısmı da doğalgaz santrallerinden elde edilmektedir. Tabii ki güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımının belirli ölçüde rahatlama sağlaması söz konusudur. Ancak güneş ve rüzgardan enerji elde etmek için gerekli olan ilk yatırım maliyeti de oldukça yüksektir. Bu aşamada olabildiğince enerji tasarrufu ön planda tutulmalıdır. Yine de unutulmamalıdır ki üretim için en önemli girdilerden birisi de ister elektrik isterse doğalgaz olsun her durumda enerjidir. Pandemi global anlamda tüm kesimleri etkiledi.