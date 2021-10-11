Sanayici OSB’ler için tek ses oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapmayı planladığı değişikliklere karşı Bursa’daki organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve sanayiciler tek ses oldu. Çeşitli düzenlemeleri içeren yasa taslağında en dikkat çekici başlıklardan biri olan genel kurula geçiş hakkı elde etmiş OSB’lerde yeniden müteşebbis heyete geçilme kararına karşı sanayiciler tepkilerini ortaya koyarken, bu değişikliğin OSB’ler için bir geriye gidiş olacağını vurguladılar.



OSB Başkanları ve yöneticileri toplandı

4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan başlıca değişiklikleri değerlendirmek üzere Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Enerji Üretim AŞ (BOSBİR), Ersan Özsoy başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya OSB Başkan ve yöneticileri ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay katıldı. Yasa değişikliklerini içeren taslaktaki tüm maddelerin detaylıca konuşulduğu toplantının neticesinde Bursa’daki OSB’ler tek ses oldu. Toplantı sonunda BOSBİR Başkanı Ersan Özsoy, “102 OSB süreci tamamlayarak genel kurul aşamasına geçmiş durumda. Ülkesi ve kenti için üreten, ihracat yapan OSB’lerimizin yapısının bozulmamasını istiyoruz. Genel kurul yapıp yönetimi sanayiciye geçmiş OSB’ler Türkiye’nin en öne çıkan OSB’leridir. Ayrıca Türkiye’nin en büyük OSB’lerinin tamamına yakını genel kurulla yönetiliyor. Bizler mevcut yapının korunmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.



Gülmez 5 konuya dikkat çekti

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez de düzenlediği basın toplantısında yasada değiştirilmesi öngörülen 5 konuya dikkat çekti. Gülmez, OSB’leri kimin yöneteceğine OSB genel kurullarının karar vermesi gerektiğine vurgu yaparken, müteşebbis heyetin yönetimde olması, OSB’lerin denetim kurullarına Bakanlık tarafından görevli atanması, OSB’lerin yıllık brüt gelirlerinin yüzde 1’inin Bakanlığa aktarılması, yatırım kararlarına Bakanlığın müdahil olması ile OSB yönetici ve personelinin görevlerine Bakanlık tarafından son verilmesinin sanayide geriye gidişe neden olacağını ifade etti.

Yunus AYDINUludağ OSB YK Başkanı

OSB Başkanı, bölgeyi iyi tanımalı

Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda 5’nci dönemini geçiren Yunus Aydın, mülki amirlerin başkanlık yaptığı müteşebbis heyetlerin gelişmemiş bölgelerdeki OSB’lere hizmet götürme ve hızlandırma açısından faydalı olacağını ancak genel kurula geçiş hakkını kazanmış OSB’lerde ise bu durumun hizmetleri aksatacağını söyledi. Aydın, OSB’lerde başkanlık yapan kişilerin bölgeyi iyi tanıması gerektiğini vurgulayarak, “OSB’nin başkanlığını yapan kişi o bölgedeki sanayicilerin genel problemlerini, hatta demografik yapılarını, hayata bakış açılarını ve psikolojilerini anlayıp, ona göre hareket etmeli. İki – üç yılda bir değişen yönetimlerle başarılı olunması mümkün değil. Ayrıca yasa bu haliyle onaylanırsa, bu durum sanayicilerin ihracatta sıkıntı yaşamasına da sebep verecektir” dedi.

(BUSİAD) YK Başkanı Ergun Hadi Türkay

“Sanayide bürokrasi damar tıkanıklığı gibidir”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemdeyken, daha çok üretmek, yeni ürünler ve yeni pazarlar geliştirmek derdinde olması gereken sanayicinin, böylesine bir değişiklik ile enerjisi azalıyor” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapmayı planladığı değişiklikle OSB’lerde bürokrasinin ön plana çıkacağını vurgulayan Türkay, “OSB’ler sanayiciler tarafından 20 yıldır başarıyla yürütülüyor. Değişikliğin mantığını anlamak kolay değil. Bu sanayicinin rekabet gücünü, çalışma azmini zayıflatacak bir anlayış. Sanayide bürokrasi, damar tıkanıklığı gibidir” ifadelerini kullandı.

