İlk 250 büyük firmayı açıklandı: İşte Bursa’nın devleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa’da firmaların ciro, ihracat, istihdam, katma değer, karlılık, öz sermaye ve net aktiflerine ilişkin araştırmasıyla kent ve ülke ekonomisinin gelişimi için önemli bulgular sunuyor. Bu yıl 24’üncü kez düzenlenen 250 Büyük Firma Araştırması sonuçlarına göre sıralamada yer alan firmaların toplam iç ve dış satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,7; üretimden net satışlarında da yüzde 17,7 artış kaydedildi. Söz konusu firmaların faaliyetlerinden elde edilen katma değer 2020 yılında yüzde 21 büyüdü. İlk 250 firmanın 2019 yılında oluşturduğu katma değerde yüzde 9,1 daralma kaydedilmişti.

Oyak Renault zirvede, ilk 6 yerini korudu

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da 2019 yılında net satışlarına göre sıralanan ilk 6 firma bu yıl da yerlerini korudu. İlk sırada 31,2 milyar TL ile 2019 yılında olduğu gibi Oyak Renault yer aldı. Listede Tofaş 24,7 milyar TL ile ikinci, Bosch ise 8,4 milyar TL ile üçüncü sırada bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Pro Yem, Yazaki Systems, Beyçelik Gestamp ve Asil Çelik takip etti.

İlk 250’de otomotiv ağırlığı

Sıralamada yer alan firmalardan 68’i otomotiv yan sanayi, 43’ü tekstil, 30’u gıda, tarım ve hayvancılık, 22’si perakende ticareti, 17’si makine ve teçhizat, 13’ü metal, 7’si hazır giyim, 7’si ağaç orman ürünleri ve mobilya, 6’sı plastik, 5’i çimento toprak ürünleri ve madencilik, 5’i enerji, 5’i çevre ve geri dönüşüm, 4’ü inşaat, 4’ü otomotiv ana sanayi, 3’ü ekonomik ilişkiler ve finans, 3’ü hizmet eğitim ve danışmanlık, 3’ü kimya, 3’ü lojistik, 1’i elektrik-elektronik, 1’i de sağlık alanında faaliyet gösteriyor.

Firmaların karları arttı

İşletmelere finansman ve işgücüne yönelik kamu desteklerinin sunulduğu 2020 yılında Bursa’daki 250 büyük firmanın karlarında da önemli artışlar kaydedildi. Buna göre listede yer alan firmaların 2019 yılında yüzde 1,5 azalan dönem karları, 2020 yılında ise yüzde 42,5 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti. Karlardaki artışa bağlı olarak söz konusu firmaların öz sermayeleri de yüzde 22,3 yükseldi. Söz konusu firmaların net aktiflerindeki artış oranı ise yüzde 25,5 oldu. Bursa’daki ilk 250 büyük firmanın pandemi koşullarından olumsuz etkilenen iki göstergesi ise ihracat ve istihdam oldu. Listedeki firmaların ihracatı 2020 yılında yüzde 14,2 daraldı. İç talepte ve ihracatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak 2020 yılında istihdamda da yüzde 1,8’lik düşüş gerçekleşti.

250 firmadan 9,8 milyar dolarlık ihracat

Bursa’da 250 büyük firma 2020 yılında net satışlarında 189 milyar TL’ye, oluşturdukları katma değerde 30,6 milyar TL’ye, öz kaynaklarında ise 49,9 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu firmaların aktif büyüklükleri 145,7 milyar TL, üretimden satışları 139,4 milyar TL, dönem karları ise 12,6 milyar TL’ye olarak kayıtlara geçti. 250 büyük firmanın 2020 yılında gerçekleştirdiği ihracat 9,8 milyar dolar oldu. İlk 250 firmanın 2020 yılındaki toplam istihdamı ise 149 bin oldu.

Güçlü mücadele örneği

Bursa’da en kapsamlı saha çalışmalarından biri olarak hazırladıkları ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nın da firmaların olağanüstü koşullar karşısında göstermiş oldukları performansı yansıttığını dile getiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Olağanüstü koşulların yaşandığı 2020 yılında kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda güçlü bir mücadele sergileyen firmalarımız takdiri fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Açıklamalarında kamu desteklerinin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Burkay, bunun yanında geleceğe yönelik teknolojik yatırımların Türkiye ve Bursa’nın küresel rekabetteki yerini belirleyeceğini sözlerine ekledi.

LİSTEYE YENİ GİRENLER

- FOMPAK AMBALAJ – SULTAN YETKİLİ MÜESSESE – ÖZBAĞ KUYUMCULUK – AKYÜKSELEN İNŞAAT – FURPA GIDA – MOBİPA MOBİLYA – SABAHYILDIZI İÇECEK – WEAVERS TEKSTİL – DİNÇER ÇİMENTO – SOMA ÇİMENTO – ÖNAL YEM – YELKENLER TAVUKÇULUK – KONFİDA AMBALAJ – ÖZAKGÜN GIDA – NESKAR OTOMOTİV – GÖKÇELİK ÇELİK EŞYA – ŞİŞECAM DÜZCAM BURSA FABRİKASI – DEMİR DAMIZLIK CİVCİV VE YUMURTA – RAICAM HİDROLİK – AYPLASTİK AMBALAJ – YPS OTOMOTİV – RAMSOY METAL – AKPOLAT HAYVANCILIK – SKT YEDEK PARÇA – PİLOT TAŞIT KOLTUKLARI – KARAGÜLLE CAM TAŞIMACILIK – ÜÇGE DIŞ TİCARET – BESTHERM İKLİMLENDİRME – KOŞTULAR GIDA – YARIŞ GRUP – BEGÜM REFERANS GIDA – AYMES EV TEKSTİL – TURKUAZ TEKSTİL – İMORTAŞ OTOMOTİV – EMİN HELAL ET – BURKASAN PLASTİK – NSK OTOMOTİV – LİMA LOJİSTİK – EDİNCİK ENERJİ – ELEKTROTEKS – NUREL MEDİKAL

LİSTEDEN ÇIKANLAR

- S.S. BURSA ECZA KOOP. – ERİKLİ SU – DİNİZ ADİENT – ÇİMTAŞ – AKA OTOMOTİV – BPO – B.PLAS – PLASTIC OMNIUM AŞ. – ÖZTANER GIDA – SERRA SÜNGER – TRAKYA YENİŞEHİR CAM – EDT HAZIR GİYİM – EMİRALİ TEKSTİL – AUTONEUM ERKURT OTOMOTİV – ÖNALLAR YEM – AYDINLAR MADENCİLİK – YENİLMEZ DÖVİZ – ALPİŞ İNŞAAT – ÖZDİLEK OTEL-TURİZM – ERDUMAN OTOMOTİV – DENEYİM ÖZEL EĞİTİM – TEKMİS TEKSTİL – AKYAPAK ULUSLARARASI DIŞ TİCARET – PROFİL SANAYİ VE TİCARET – MBH GIDA – BİLİM MAKİNE İNŞAAT – ÖZDİLEK İTHALAT İHRACAT – GÜLİPEK KUMAŞ VE İPLİK – ANNAÇLAR GIDA – İNOKSAN – SÖNMEZ TURİZM – AKTAŞ HAVA SÜSPANSİYON – HALİS PETROL – ELYAF TEKSTİL – ENYTEKSTİL – ERGİN PETROL – AKYAPAK MAKİNA – P-GA OTOMOTİV – ADA AGRO – OZAN BOYA – ACAR TEKSTİL – KAPLAM AMBALAJ – GÜLDOĞAN MENSUCAT – ÖZ ÜÇ-EL TEKSTİL – PROMETAL – AKİF KARALAR – NORM BURSA – POLİMER PLASTİK – YÜREK TEKSTİL – HADİM ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ