Ev tekstil sektörü tek ses oldu

SEMİH AYDIN

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TETSİAD) Bursa’da gerçekleştirdiği Üye Buluşmaları etkinliği, sektör temsilcilerini 17-21 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı öncesi bir araya getirdi. Birlik-beraberlik mesajlarının verildiği gecede, Mayıs ayındaki fuara sektör temsilcileri ve yabancı alım heyetlerinin yoğun ve güçlü katılımının olacağı vurgulandı.

Bayram: geleceğimiz daha aydınlık

25 yıldır dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan organizasyonu her yıl daha güçlü katılımla gerçekleştirdiklerini kaydeden TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iştiraki olan Küresel Fuarcılık Acentesi (KFA) ile birlikte 17-21 Mayıs 2022’deki fuarımızı, HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı olarak daha güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz. Bugün, sektörümüzün geleceği düne göre daha aydınlık ve daha umut vericidir” diye konuştu.

Burkay: TETSİAD’ın payını yüzde 50’ye yükselttik

Ev tekstili sektörünü 25 yıldır TETSİAD’ın öncülüğünde buluşturan fuarın, alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri haline geldiğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da “Önce pandemi ile başlayan olumsuz süreç, ardından da fuarı düzenlemeyi taahhüt eden şirketin içine düştüğü darboğaz, en son Eylül ayında düzenlemeyi planladığımız fuarı çıkmaza sürükledi. TETSİAD ve BTSO Küresel Fuar Acentesi’nin yaptığı protokol kapsamında geçmişte fuarlardan yüzde 15 kar payı alan TETSİAD’ın payını da yüzde 50’ye yükselttik” dedi.



Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ise “Ortada bir bilgi kirliliği vardı ve bu gece sayesinde sektör temsilcileri olarak aydınlanmış olduk. KFA’nın gerçekleştirdiği her fuarın çok başarılı olduğunu biliyoruz. Biz de DOSABSİAD olarak bunu deneyimledik. Türkiye’nin geleceği ihracatta ihracatın geleceği ise fuarlarda. DOSABSİAD olarak 100’den fazla üyemizle HOMETEX Fuarı’nda güçlü şekilde yerimizi alacağız” dedi.

Toplantıda konuşan TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak da “Hem fuar alanının tahsisi, hem de aynı yerde aynı tarihte yapılan fuarımızın çıtasının daha da yükseltilerek düzenlenmesi noktasında hızlı bir şekilde hamlelerimizi yaptık. 17-21 Mayıs 2022’de 26. kez aynı yerde ama daha da yükselen standartlarda düzenleyeceğimiz HOMETEX Fuarımızdan elde edeceğimiz geliri, yine fuarımızın gelişimi ve sektörümüzün geleceği için kullanmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün de “Pandemiyle birlikte tüm sektörler olumsuz yönde etkilendi ancak bizim için ortaya çıkan fırsatlar da oldu. Türk sanayicisi çok güzel işler başarıyor ama rekabeti genelde birbirimiz arasında gerçekleştiriyoruz. Bizim dünyayla rekabet etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yapmamız gereken ürünümüze güvenmek, değerini iyi belirlemek” ifadelerini kullandı.

Üyelerden destek mesajları

TETSİAD Üyeleri Buluşmaları’nın Bursa’da gerçekleştirilen gecesine katılan sektör temsilcileri de Hometex’e desteklerinin süreceğini dile getirdiler.



Hüseyin EĞRİ

Konyalılar Tekstil YKB TETSİAD

Mali Sekreteri

Hometex Fuarımız kapsamında yapmış olduğumuz işbirliklerinin fuarımız ve sektörümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. TETSİAD olarak önemli bir işbirliğine imza attık. Fuarımızı, Küresel Fuar Acentesi şirketi ile mayıs ayında gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün tüm oyuncularını buluşturacak bu etkinlik TETSİAD’ın desteği ve KFA’nın tecrübesiyle önümüzdeki yıl çok daha güçlü bir şekilde düzenlenecek.

Ali GÜZELDAĞ

AG YK Başkanı

Gerçekleştirilen toplantıda sektörümüzün en büyük buluşması olan fuarımız için yapılan girişimler ve çalışmalar paylaşıldı. 26.’sını gerçekleştireceğimiz Ev Tekstili Fuarımızın önündeki sorunların kaldırılmasını sektör temsilcileri olarak büyük bir memnuniyetle karşıladık. Küresel Fuar Acentesi şirketinin tecrübesi ile Hometex Fuarımız çok daha büyük ses getiren bir organizasyon haline gelecektir.

Cihan AKTAŞ

Gökyıldız Tekstil YK Başkanı

TETSİAD’ın düzenlemiş olduğu toplantıyı oldukça önemsiyoruz. Hometex Fuarımızın TETSİAD ve Küresel Fuar Acentesi işbirliğiyle düzenlenecek olması bizleri çok mutlu etti. Uzun bir aradan sonra ürünlerimizi Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Hometex Fuarı’nda sergileyeceğiz. Sektöründe dünyanın en önemli iki fuarından birisi olan Hometex önümüzdeki yıl da dünyanın trendlerini belirleyecek.

Hamdi Feza DURAK

Subu Tekstil YK Başkanı

İki yıldır fuarla ilişkin sorunlar yaşıyorduk. Bugünkü toplantıda fuarın geldiği nokta ve yaşanan süreçle ilgili bizlerle çok değerli bilgiler paylaşıldı. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de derneğimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda bizler de desteklerimizi sürdüreceğiz.

Yavuz ÖZDEMİR

Akrida Tekstil YK Başkanı

Sektörümüz adına bir devrimin nasıl gerçekleştiğini canlı olarak dinledik. Küresel Fuar Acentesi’nin Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde giysilik kumaş sektörüne yönelik yaptığı Bursa Textil Show fuarının başarısı ortada. Önümüzdeki yıl düzenlenecek Hometex Fuarı’nın da bu bilgi, tecrübe ve birliktelikle geçtiğimiz yılların üzerinde bir başarı sergileyeceğini düşünüyorum.

