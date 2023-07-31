Dünya savunma sanayi IDEF’te buluştu

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmaların­dan olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’23) bu yıl 16’ncı kez kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı himayele­rinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sa­hipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fu­arcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, 25 – 28 Temmuz tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Türk savunma sanayisinin uluslar­arası platforma çıktığı fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Tek­noloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve üst düzey yabancı ko­nuklar başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı yetkili katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er­doğan’ın video mesajla katılım sağladığı Ulus­lararası Savunma Sanayii Fuarı, bu yıl 55 ülkeden 1.461 firmayı bir araya getirdi.

Fuarın açılışında konuşan Cum­hurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yıl da hem Türk savunma sanayisi şirketlerinin hem de kü­resel şirketlerin son teknoloji ba­rındıran platform ve sistemlerinin görücüye çıkacağını belirterek, çok sayıda sözleşme imzalanacağını ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağını söyledi. Fuara Bursa’dan ise 23 firma katıldı. Fuara katılan Bursa firmaları IDEF Fuarı’nı de­ğerlendirdi.

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YKB Vkl. ve Gen. Md.

En önemli tedarikçiler Bursa’da

IDEF Fuarı, katılımcı firmaları dikkate aldığımızda dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarlarından biri.

Dünyanın dört bir yanından katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen pek çok ürün de ilk kez vitrine çıktı. Sektörün daha da gelişimi açısından IDEF Fuarı’nı son derece önemsiyoruz. Savunma sanayisinde dünyada ciddi bir rekabet söz konusu ve ülkemiz, bu alanda ortaya koyduğu irade ve yaptığı hamlelerle, dünyada çok önemli bir konuma gelmiş durumda.

Özellikle son yıllarda milli envantere katılan yeni teknolojilerin de katkısıyla, Türkiye’nin mühendislik kabiliyetleri tüm dünyada başarı hikayesi olarak öne çıkıyor.

Yakın geçmişe kadar savunma sanayisinde büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemiz artık kendi teknolojilerini üretebilen konuma geldi. Ülkemiz sahip olduğu potansiyel ile bugünkünden çok daha iyi teknolojileri üretebilecek potansiyeldedir.

Bununla birlikte, baktığımızda savunma sanayisinin en önemli tedarikçileri Bursa’da yer alıyor. Bu noktada ülkemizin en önemli üretim merkezlerinin başında gelen Bursa; sahip olduğu üretim yetkinliği, teknolojik altyapısı ve ihracat başarısı ile ülkemizde savunma sanayisinin gelişiminde kilit rol oynamaya devam edecektir. IDEF Fuarı süresince; yüksek teknolojilerin sivil ve askerî alanlarında aygıtlar, düzenekler ve sistemler kurgulayan, üreten, tümleştiren savunma sanayi iştirakımız Saver İleri Savunma Teknolojileri ile başarılı bir şekilde ülkemizi temsil ettik. Fuarda Thunderbolt 40/70 T Naval Gun, S81- Keskin Kamalı Havan, Lazer Single Mode gibi ileri teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizi gururla sergiledik. Fuar süresince ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederiz.

Berk NOYAN

Berteks YK Başkanı

Dışa bağımlılığı azaltmak önemli

IDEF, katılımcı ve ziyaret­çilerden yoğun ilgi gören, savunma sanayii devlerini tek çatı altında buluşturan, çok önemli bir organizasyon. Fuar ka­tılımcılarına, yerli-yabancı sektör pro­fesyonelleri ile buluşma imkanı tanıyor ve iş bağlantıları açısından büyük önem taşıyor.

Fuarda 1.500 dereceye kadar yan­mayan kumaşlarımızı, havacılık, sanayi ve taşıt sektörüne yönelik mukavemeti yüksek paraşüt kumaşlarımızı, sinyallerde görünür­lüğü engelleyen elektromanyetik kalkanlama kumaşlarımızı sergi­ledik. Kurşun geçirmez yelekler için kullanılmak üzere ürettiğimiz yeni ürün grubumuz Aramid Fab­rics’i de fuarda ilk kez katılımcı­larla buluşturduk.

Sanayide önemli bir yere sahip olan Bursa, uzay havacılık ve sa­vunma sektöründe pazar payını gide­rek artırıyor. Türk savunma sanayiinde ithal olarak kullanılan bazı ürünlerin yerlileştirilmesi ve dışa bağımlılığın azalması son derece önemli. Bu noktada ve küresel reka­bette hak ettiğimiz payı alabilmemiz için kritik nokta ise şu: Özgün ürün geliştirme ve Ar-Ge’ye verilen önemi artırmalıyız.

İsmail ÖZCAN

Ottonom Mühendislik YKB

Yatırımlarla Bursa’nın değeri artabilir

IDEF, Türk savunma sana­yisine hizmet veren firmaların kendilerini gösterebildiği oldukça güçlü bir fuar. Sektöre ait gelişim ve iş imkanlarının yıllar içinde art­tığını gözlemliyoruz. Yurtdışından gelen askeri heyetlere ait birimler ve bizim içinde bulunduğumuz teknik mühendislik alanlarında çözüme duyan ihtiyaç fir­maların birebir tanışması oldukça yararlı oluyor. IDEF iş birlikleri dışında yeni gelişen teknolojilerin de sahne aldığı doyurucu bir uluslararası fuar bizler için. Savunma sanayi ve havacılık alanında birden çok çözüm ve ürünlerimiz ile hizmet ve­riyoruz. Ancak IDEF fuarında yeni geliştirilen ürünlerin çevresel test koşullarında test edilebilmesi sağla­yan DETAIL markamıza ait çevresel test kabin teknolojilerimize ait çö­zümlerimizi sergiledik. Termal şok kabinimiz ile ani sıcaklık ve soğuk şoklarının savunma sanayisinde seri üretime girecek ürünlerin üre­time girmeden sınır noktalarının belirlenmesi adına geliştirdiğimiz test teknolojisi ve kabinimiz öne çıkan ürünlerimizden oldu.

Ahmet TOSUN

Vibrisio Genel Müdürü

Bursa savunma sanayinde merkez olmaya hazır

Savunma sanayinin gös­termiş olduğu destek ve atılımlar birçok firmanın sahip ol­dukları yetenek ve sistemleri yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha çok talep edilir duruma getirdi. Fuarda titreşim sönümleme ve sızdırmaz­lık parçalarının yanı sıra kauçuk mühendislik plastikleri bileşenli şaft ya­takları, yüksek sıcaklık di­rençli özel mühendislik parçaları, mühendislik plastikleri bileşenleri, yük­sek korozyon dirençli titre­şim sönümleyiciler, mühendislik plastikleri CNC işleme teknolojisi, özel dizayn titreşim sönümleyicile­rimizi sergiledik. Bursa’nın elve­rişli lokasyonu üretimde sağladığı becerileri, birçok alanda girişimci­liğe verdiği önem yetişmiş insan gücü ile savunma sanayinin ideal bir merkezi olmaya hazır oldu­ğunu düşünüyorum.

Bursa’da savunma sanayinin gelişimi için merkezi Ar-Ge laboratuvarları ile test kabiliyetleri için teknolojik olarak daha çok desteklenmesinin savunma sana­yinin gelişiminde önemli bir iler­leme sağlayacağını düşünüyorum.