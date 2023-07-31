Dünya savunma sanayi IDEF’te buluştu
Bu yıl 55 ülkeden 1.461 firmayı bir araya getiren IDEF’te; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün ilk kez sergilendi.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’23) bu yıl 16’ncı kez kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, 25 – 28 Temmuz tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Türk savunma sanayisinin uluslararası platforma çıktığı fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve üst düzey yabancı konuklar başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı yetkili katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajla katılım sağladığı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, bu yıl 55 ülkeden 1.461 firmayı bir araya getirdi.
Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, geçmiş IDEF fuarlarında olduğu gibi bu yıl da hem Türk savunma sanayisi şirketlerinin hem de küresel şirketlerin son teknoloji barındıran platform ve sistemlerinin görücüye çıkacağını belirterek, çok sayıda sözleşme imzalanacağını ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağını söyledi. Fuara Bursa’dan ise 23 firma katıldı. Fuara katılan Bursa firmaları IDEF Fuarı’nı değerlendirdi.
Ahmet ÖZKAYAN
Ermaksan YKB Vkl. ve Gen. Md.
En önemli tedarikçiler Bursa’da
IDEF Fuarı, katılımcı firmaları dikkate aldığımızda dünyanın en büyük savunma sanayisi fuarlarından biri.
Dünyanın dört bir yanından katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen pek çok ürün de ilk kez vitrine çıktı. Sektörün daha da gelişimi açısından IDEF Fuarı’nı son derece önemsiyoruz. Savunma sanayisinde dünyada ciddi bir rekabet söz konusu ve ülkemiz, bu alanda ortaya koyduğu irade ve yaptığı hamlelerle, dünyada çok önemli bir konuma gelmiş durumda.
Özellikle son yıllarda milli envantere katılan yeni teknolojilerin de katkısıyla, Türkiye’nin mühendislik kabiliyetleri tüm dünyada başarı hikayesi olarak öne çıkıyor.
Yakın geçmişe kadar savunma sanayisinde büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemiz artık kendi teknolojilerini üretebilen konuma geldi. Ülkemiz sahip olduğu potansiyel ile bugünkünden çok daha iyi teknolojileri üretebilecek potansiyeldedir.
Bununla birlikte, baktığımızda savunma sanayisinin en önemli tedarikçileri Bursa’da yer alıyor. Bu noktada ülkemizin en önemli üretim merkezlerinin başında gelen Bursa; sahip olduğu üretim yetkinliği, teknolojik altyapısı ve ihracat başarısı ile ülkemizde savunma sanayisinin gelişiminde kilit rol oynamaya devam edecektir. IDEF Fuarı süresince; yüksek teknolojilerin sivil ve askerî alanlarında aygıtlar, düzenekler ve sistemler kurgulayan, üreten, tümleştiren savunma sanayi iştirakımız Saver İleri Savunma Teknolojileri ile başarılı bir şekilde ülkemizi temsil ettik. Fuarda Thunderbolt 40/70 T Naval Gun, S81- Keskin Kamalı Havan, Lazer Single Mode gibi ileri teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizi gururla sergiledik. Fuar süresince ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederiz.
Berk NOYAN
Berteks YK Başkanı
Dışa bağımlılığı azaltmak önemli
IDEF, katılımcı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gören, savunma sanayii devlerini tek çatı altında buluşturan, çok önemli bir organizasyon. Fuar katılımcılarına, yerli-yabancı sektör profesyonelleri ile buluşma imkanı tanıyor ve iş bağlantıları açısından büyük önem taşıyor.
Fuarda 1.500 dereceye kadar yanmayan kumaşlarımızı, havacılık, sanayi ve taşıt sektörüne yönelik mukavemeti yüksek paraşüt kumaşlarımızı, sinyallerde görünürlüğü engelleyen elektromanyetik kalkanlama kumaşlarımızı sergiledik. Kurşun geçirmez yelekler için kullanılmak üzere ürettiğimiz yeni ürün grubumuz Aramid Fabrics’i de fuarda ilk kez katılımcılarla buluşturduk.
Sanayide önemli bir yere sahip olan Bursa, uzay havacılık ve savunma sektöründe pazar payını giderek artırıyor. Türk savunma sanayiinde ithal olarak kullanılan bazı ürünlerin yerlileştirilmesi ve dışa bağımlılığın azalması son derece önemli. Bu noktada ve küresel rekabette hak ettiğimiz payı alabilmemiz için kritik nokta ise şu: Özgün ürün geliştirme ve Ar-Ge’ye verilen önemi artırmalıyız.
İsmail ÖZCAN
Ottonom Mühendislik YKB
Yatırımlarla Bursa’nın değeri artabilir
IDEF, Türk savunma sanayisine hizmet veren firmaların kendilerini gösterebildiği oldukça güçlü bir fuar. Sektöre ait gelişim ve iş imkanlarının yıllar içinde arttığını gözlemliyoruz. Yurtdışından gelen askeri heyetlere ait birimler ve bizim içinde bulunduğumuz teknik mühendislik alanlarında çözüme duyan ihtiyaç firmaların birebir tanışması oldukça yararlı oluyor. IDEF iş birlikleri dışında yeni gelişen teknolojilerin de sahne aldığı doyurucu bir uluslararası fuar bizler için. Savunma sanayi ve havacılık alanında birden çok çözüm ve ürünlerimiz ile hizmet veriyoruz. Ancak IDEF fuarında yeni geliştirilen ürünlerin çevresel test koşullarında test edilebilmesi sağlayan DETAIL markamıza ait çevresel test kabin teknolojilerimize ait çözümlerimizi sergiledik. Termal şok kabinimiz ile ani sıcaklık ve soğuk şoklarının savunma sanayisinde seri üretime girecek ürünlerin üretime girmeden sınır noktalarının belirlenmesi adına geliştirdiğimiz test teknolojisi ve kabinimiz öne çıkan ürünlerimizden oldu.
Ahmet TOSUN
Vibrisio Genel Müdürü
Bursa savunma sanayinde merkez olmaya hazır
Savunma sanayinin göstermiş olduğu destek ve atılımlar birçok firmanın sahip oldukları yetenek ve sistemleri yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha çok talep edilir duruma getirdi. Fuarda titreşim sönümleme ve sızdırmazlık parçalarının yanı sıra kauçuk mühendislik plastikleri bileşenli şaft yatakları, yüksek sıcaklık dirençli özel mühendislik parçaları, mühendislik plastikleri bileşenleri, yüksek korozyon dirençli titreşim sönümleyiciler, mühendislik plastikleri CNC işleme teknolojisi, özel dizayn titreşim sönümleyicilerimizi sergiledik. Bursa’nın elverişli lokasyonu üretimde sağladığı becerileri, birçok alanda girişimciliğe verdiği önem yetişmiş insan gücü ile savunma sanayinin ideal bir merkezi olmaya hazır olduğunu düşünüyorum.
Bursa’da savunma sanayinin gelişimi için merkezi Ar-Ge laboratuvarları ile test kabiliyetleri için teknolojik olarak daha çok desteklenmesinin savunma sanayinin gelişiminde önemli bir ilerleme sağlayacağını düşünüyorum.