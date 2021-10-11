BURTARIM yüzleri güldürdü

Semih AYDIN

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen fuarların açılışı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası 150’den fazla firmayı Balkan ülkelerinin tamamından, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Fas, Tunus Cezayir, Kenya, Uganda, Senegal, Etiyopya ve İran’dan 1000’in üzerinde iş insanıyla bir araya getiren fuarın açılışında konuşan Vali Canbolat şunları söyledi:“İlimiz 60 bin tonu geçkin tarımsal ihracatıyla ülke ekonomisine 400 milyon dolara yakın getiri sağlamaktadır. Elbette tarımın yanında Bursa hayvancılığının Türkiye hayvancılığındaki yeri de büyük öneme sahiptir. Düzenlediğimiz fuarlar her geçen yıl güçleniyor. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, yeni teknolojik gelişmelerle buluşması, ürün kalitesinin artırılması bakımından bu çifte fuarın üreticiler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

İlk gününde 37 bin 163 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan BURTARIM 2021 katılımcı firmaların da yüzünü güldürdü.

Prof. Dr. Senih YAZGAN

UYMSİB Bşk. Yard.

Pandemi sürecinde herkes kapanmıştı. Bu tarz etkinlikleri çok özlemiştik. Bu renk harmonisi bizleri çok mutlu etti. En azından üreticilerimizin ve bu konuda yatırım yapmak isteyenlerin hem yeni teknikleri tanıması hem de var olan ürünlerin yeni çeşitleriyle bir araya gelmesi açısından bu tür fuarların önemini her zaman söylüyoruz. Ancak fuarın en azından bu yıl yapılması bile sektör için oldukça önemli. Umarız fuar ilerleyen yıllarda geçmiş dönemdeki zenginliğine ulaşır. Ancak artık küçük ve lokal yerlerde fuarların çok efektif olmadığını gözlemliyoruz. Bu yüzden bölgesel fuarların, bölgedeki tarım etkinliklerine uygun bir şekilde, katılımcılarla zenginleştirilmesinin çok daha doğru ve iyi sonuçlar vereceği kanaatindeyim. Geçtiğimiz günlerde İhracatçılar Birliği olarak Rusya’daki FoodMoscow fuarına katıldık, Türk firmalarımızın hem de ürünlerimizin oradaki varlığı bizleri mutlu etti. Tarım hala uluslararası alanda ülkemiz için gerçekten ihracata çok büyük katkı sağlayan bir sektör durumunda. Nitekim zaten 2020 yılında ihracat rakamları yaş meyve – sebzede yaklaşık yüzde 20 oranında artmıştı. Geçen yıla göre bu yıl itibariyle de yaklaşık yüzde 19’luk bir artış yaşandı. Artık yaş meyve – sebze ihracatında 3 milyar doları aşabilecek konuma geldik. Her zaman söylüyoruz, tarım doğrudan doğruya dışa bağımlılığı en az ve istihdam ve sağladığı değer açısından etkisi en fazla olan sektör.



Hamdi TANER

Perla Fruit Genel Müdürü

Firmamızı 2019 yılında kurduk. Yaş meyve ve sebze ihracatı yapıyoruz. Ana ürünlerimiz kiraz ve Bursa Siyah İnciri. Bu ürünlerde en çok ihracat yapan firmaların başında geliyoruz. Bizim ana pazarımız Avrupa ülkeleri ve İngiltere. Bununla birlikte Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerine de ürün gönderiyoruz. Ama özellikle Avrupa’da gıda güvenliği çok önemli bir konu. Dolayısıyla üreticiden aldığımız bütün ürünleri önce analiz ettiriyor, analiz sonucu temiz çıkan ürünleri ihraç ediyoruz. Çok sayıda üreticiyle çalıştığımız ve kısa sürede yoğun çalışmalar yaptığımız için 2020 yılında kendi laboratuvarımızı kurma kararı aldık. Bu yüzden de bu fuara Perla Fruit Laboratuvarlar Grubu olarak katılım sağladık. Perla Fruit olarak ULUTEK’te pestisit ve mineral laboratuvarı kurduk. Yaklaşık bir yıl içerisinde 2 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Bunun neticesinde alanında deneyimli ve güçlü bir kadro kurduk. Böylece laboratuvarımızda hem kendi ihtiyacımız olan meyve analizlerini yapıyor hem de sektörün taleplerine cevap veriyoruz. Yeni kurulan bir firma olarak BURTARIM’a ilk kez katılım sağlıyoruz. Buna rağmen üreticilerin, ziyaretçilerin ilgisinden gayet memnunuz. Her geçen gün insan sağlığı ve gıda güvenliği daha önem kazanıyor. Bu da analiz ve analiz yapacak laboratuvar ihtiyacını artırıyor. Biz de firma olarak bu gelişime katkı sağlamak istiyoruz.



Süleyman ALAN

Burkon Tarım Mak. YKB

Yem karma ağırlıklı olmak üzere tarım makineleri imal ediyoruz. Yem karma makinelerinde yarım metreküpten 24 metreküpe kadar çeşitli opsiyonları işin içine alarak ürün yelpazemizi genişlettik. Akabinde ceviz soyma ve hasat grubuna giriş yaptık. Son üç yıldır da bu ürünleri imal ediyoruz. Son yıllarda ot toplama tarımına artan talep doğrultusunda, firmamızın kalite ve deneyimini katarak Kopter ismini verdiğimiz makinemizi ortaya çıkardık. Ar-Ge’lerimiz devam ediyor. Sürekli yeni ürünler geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bu şekilde tarım sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. Pandeminin ardından insanlarda fuarlara özlem vardı. Bu fuarla birlikte müşterilerimiz o özlemi giderme fırsatı yakaladı. Bizimle beraber olan müşterilerimizle yeniden buluştuk. Bu fuar bizim için hem makine tanıtımı hem de özlem giderme için güzel bir fırsat. Fuardaki atmosfer de gayet iyi.



Ayhan İRGE

İrgeler Tarım Ürünleri Kurucusu

1940 yılında babam tarafından kurulan aile mesleğimizi sürdürüyoruz. 80 yıllık tecrübemizle meyve fidanları üretmeye devam ediyoruz. Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan gibi başta Türki cumhuriyetler olmak üzere çeşitli bölgelere ürünlerimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz.

Firmamıza yönelik aşırı talepten dolayı elimizde neredeyse ürün kalmadığını söyleyebilirim. Fuarda standımızı ziyaret eden müşterilerimize de bu yüzden ileri tarihte teslimat yapabileceğimizi söylüyoruz.



Ahmet CANBEYLİ

TürkTraktör Tic. Gn. Md. Yrd.

İki yıl aradan sonra çiftçiyle fiziki ortamda buluşmanın mutluluğu içindeyiz. Türk tarım ve hayvancılık sektörlerini bir araya getiren Türkiye’nin en önemli fuarlarından BURTARIM’da çiftçilerimizin göz bebeği yenilenen birçok traktör modelimiz ve tarım ekipmanlarımızla çıkarma yaptık. Fuar standımızı ziyaret edenler hem traktör hem de tarım ekipmanlarında geniş bir ürün yelpazesini bir arada görebiliyor. Avrupa Birliği Uygunluk Standartları TMR uyumlu traktör modellerimizi de ilk kez burada görücüye çıkarıyoruz. Traktörlerimizin yanında hassas tarım teknolojileri alanındaki en yeni ve ileri ekipmanları, dijital dönüşümde çiftçimizin rehberi olan Tarlam Cepte uygulamasının yeni versiyonunu da Bursa’da tanıttık.

Selçuk ORUÇ

Bursa Fidan YK Başkanı

40’a yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. Toplam yıllık kapasitemiz 6 milyon adet civarında. Ürün gamımızın başında üzüm ve bağcılık ürünleri gelmekte. Bunun dışında da yaban mersini, aronya, kivi gibi üzüm meyveler ile Bursa’nın olmazsa olmazları armut, şeftali ve siyah incir de yetiştirdiğimiz ürünler arasında bulunmakta. Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile anahtar teslim projeler de yapıyor, müşteri taleplerine göre onlara meyve bahçeleri yapıyoruz. Firmamız 4 farklı gruptan oluşmakta. Marketing, üretim, pazarlama ve anahtar proje oluşturduğumuz birimimiz var. Bu haliyle tarımsal alanda tamamen kompakt diyebileceğimiz anahtar teslim projelerin hepsini yapabiliyoruz. Bursa endüstri ve ihracat alanında sahip olduğu avantajlarla birlikte ürünlerini yurtdışı pazarlarına marka olarak satabiliyor. Biz de firma olarak üretimimizle bu pazarlara hitap ediyoruz. Firma olarak BURTARIM’a düzenli olarak katılım sağlıyoruz. Geçen sene pandemi tedbirleri nedeniyle fuar yapılamadı. Bu yıl da beklentilerimizin üzerinde bir hareketlilik yaşandı. Bu da bizim için oldukça önemli.

İsmail ADAK

Akgün Sulama Sis. Firma Sahibi

Akgün Sulama Sistemleri 1972 yılında Karacabey’de kurulan köklü bir firma. Çiftçimizin sulama ekipmanları alanındaki bütün tedarikini gerçekleştiriyoruz. Ana kalemlerimizi; damlama sulama, sulama boruları, filtrasyon sistemleri olarak sıralayabilirim. Bu ürünlere, bu sene drone’u da dahil ettik. Sapmaz isimli firmamızın yerli üretim drone’u ile ilgili önemli projelerimiz de olacak gelecek dönem içerisinde. Ayrıca ceviz soyma ve silkme makinaları, çapa makinaları, süt sağma makinaları ile tamburlu sulama makinalarımızı da ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bahsetmiş olduğum tamburlu sulama makinası ile çiftçilerimiz işçiye gerek duymadan, bir tek makine ile kendi arazilerini kendileri sulama imkanına sahip oluyorlar.

Fuarda beklediğimiz hareketlilik ne yazık ki yok. Bunun da artan maliyetler ve insanların, özellikle de çiftçimizin alım gücünün düşmesiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz.



İsmail Hakkı BAĞCI

Bağcısan Tar.Mak. Kurucusu

Yonca makinesi üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz tamburlu makinelerle çiftçimize fayda sağlamaya çalışıyoruz. Fuarda sergilediğimiz yeni ürünlerimiz var. Bir Konya firması olarak BURTARIM’a üçüncü katılışımız oldu. Bugüne kadar da bunun faydalarını gördük. İki yıl aradan sonra düzenlenen fuar katılımcı sayısı az olsa da iş konusunda verimli bir fuar oldu.

İ. Can BÜYÜKARAZLI

Cantaş Tarım Satış Direktörü

Sektöre tamir işleri yapan bir firma olarak 1998 yılında başladık. Son 10 yıldır da imalatın içerisindeyiz. Tamircilik geçmişimiz ve deneyimimiz bu konuda bizlere fayda sağladı. O yüzden de imalatımızı daha iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz.

İmal ettiğimiz zirai ilaçlama araçları çift pervane, 12 kanatlı, galviniz turbo özelliğine sahip paslanmaz ürünlerdir. Bu noktada firmamızı öne çıkaran bir diğer özellik ise ürettiğimiz ürünlerin tasarımından, kullanılan malzemelere kadar İtalyan olması. Kullandığımız malzeme, pompa, şanzıman ve kumanda gibi ürünlerimizin hepsi İtalyan’dır.

Katıldığımız her fuar firma olarak bizlere fayda sağlıyor. Koronavirüsten dolayı bu yıl katılım görece az olsa da umarız daha güzel ve verimli fuarlar düzenlenir.



Hüseyin TURUNÇ

Turunç Tarım Market Firma Sahibi

Firmamı 2011’de kurdum ve o tarihten itibaren tarım sektörüne hizmet vermekteyim. Kendi bünyemizde servis ve yedek parça hizmeti vermenin yanında ürünlerin satışlarını da gerçekleştirmekteyiz. Hizmetlerimizi müşterilerimizin bulunduğu yerlere, hatta bahçe ve tarlalarına kadar götürüyoruz. Bunun yanında kendi bünyemizde, çiftçimize yönelik ürün imalatı da yapmaktayız. Sattığımız makinaların pulluk, karık ve römork gibi belirli ekipmanlarını üretiyoruz. İki yılın ardından düzenlenen BURTARIM’a katılan ziyaretçilerden ve firmamıza gösterilen ilgiden memnunuz. Bu anlamda müşterilerimize, çiftçilerimize hizmet sunan, sektördeki firmaları çiftçilerle bir araya getiren fuar organizasyonunun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim.



Cantürk BİLGİN

3Bilgin Makina YK Üyesi

Firmamız, 1986 yılında zeytin ayırma makinası imalatı yapmak için Latif Bilgin tarafından İznik’te kuruldu.

Piyasadaki serumlu zeytin ayırma makinelerinden farklı olarak V kayışlı zeytin ayırma makineleri üretmekteyiz. Çiftçinin sorun ve sıkıntılarını çözen, onların en taleplerine en iyi şekilde cevap veren makinelerdir. Firma olarak olabildiğince çiftçimize fayda sağlayacak, verimini artıracak makineler üretmeye gayret gösteriyoruz. Fuarda sergilediğimiz bu ürünle de bunu büyük ölçüde başardığımızı söyleyebilirim.

Pandemi fuarların iptal edilmesine neden olmuştu. Normalleşmeyle birlikte 2 yıl aradan sonra düzenlenen bu fuara büyük merak ve talep mevcut. Bu anlamda firma olarak ziyaretçi ilgisinden memnunuz.

Bora Cem ŞİMŞEKLİ

Birim Plastik Kurucusu

2011 yılında Bursa firmalarına fason üretim olarak plastik parça imalatı hizmeti vermek amacıyla firmamızı kurduk. Süreç içerisinde, fuarlar vasıtasında müşteri portföyümüzü genişletip, onların taleplerine yönelik ürünleri kendi bünyemizde imal ederek, özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerindeki ürünleri üreterek, satmaya başladık. Fuarda sergilediğimiz iki grup ürünümüz var. Birincisi; elektrikli çit olarak adlandırdığımız sistem ve ürünleri. Bu sistem sayesinde çifti, arıcı ürünlerini yabani hayvanlardan içerideki mahsulünü, çiftlik hayvanını korumak için elektrikli tel ile kapatarak, yabani hayvanın içeri girmemesini ve çiftlik hayvanının da dışarı çıkmamasını sağlıyor. Diğer ürün grubumuz ise römorklara yönelik takım dolabı ve su depoları. Bizim fuarlara gelişteki birinci amacımız yabancı müşterilerle bağlantı kurmak. Şimdiye kadar bu anlamda güzel gelişmeler yaşandı firmamız açısından. Bir yandan da yerli çiftçimiz, tarım toptancılarımız fuara geliyor, onlarla da tanışmış oluyoruz.