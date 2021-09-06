Bursa’ya 322 milyon liralık teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, temmuz ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

407 kişiye istihdam sağlanacak

Temmuz ayında Bursa’dan 40 firma ve kamu kurumu yatırım teşviki almaya hak hazandı. Bursa’daki projelerin yatırım tutarı 322 milyon 22 bin 535 lira olarak hesaplandı.

Temmuzda, 26’sı tevsi, 13’ü komple yeni yatırım ve 1’i modernizasyon olmak üzere Nilüfer’de 12, Osmangazi ve Kestel’de 8’er, Gürsu’da 4, Yıldırım ve İnegöl’de 3’er ve Karacabey ile Yenişehir’de 1’er proje yatırım desteği aldı. Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 407 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Düzenlenen belge sayısında yüzde 28 artış

Temmuz ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yılın ilk 7 ayında düzenlenen belge sayısı yüzde 28,2, öngörülen istihdam ise yüzde 11 oranında geçen yılın üzerinde” ifadesini kullandı.

Bakan Varank’ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, temmuzda düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımların yüzde 76,8’ini imalat, yüzde 12,4’ünü hizmetler, yüzde 4,2’sini enerji, yüzde 3,7’sini tarım ve yüzde 2,9’unu madencilik sektörü oluşturdu.

