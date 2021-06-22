Yılmar Çelik kabuk değiştiriyor

İkinci kuşak hedef büyüttü

Yatak sektörünün temel ihtiyacı olan çelik tel, yay, konstrüksiyon, zigzag yay ve çember gibi ürünleri 2001 yılından itibaren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde üreten Yılmar Çelik, aile bağlarından aldığı güç ile teknolojiyi yakından takip etmesi ve sürekli büyümeyi hedefleyen yapısıyla kısa sürede sektörünün aranan ve talep edilen firmalarından oldu. 20 yıl önce 25 kişilik kadroyla Yılmar Çelik’in yolculuğunun başladığını söyleyen Yılmar Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Eyvaz Yılmaz, günümüzde 30 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip olduklarını ve imalatlarının yüzde 90’ını ihraç ettiklerini söyledi.

“Geleceğimiz emin ellerde”

Yeni jenerasyonun firmayı daha da ileri taşıyacaklarına inandığını vurgulayan Yılmaz, “İkinci nesil en alt kademeden işe girdiler. Süreç içerisinde pişerek sektöre dahil oldular. Bu yüzden Yılmar Çelik’in geleceğinin emin ellerde olduğuna inancım tam. Şu anda aile fertleri ve profesyonellerin dahil olduğu karma bir yönetim yapımız var. Bu yapı şirketi uzun yıllar daha ileriye taşıyacaktır” dedi.

2001’den bugüne faaliyet gösterdikleri tesisin artık üretim kapasitelerini karşılamakta yetersiz kaldığını dile getiren CEO Eyvaz Yılmaz, İnegöl Ağaç İşleri İhtisas OSB’de 36 bin m2 karelik bir alanda yeni yatırımlarını 5 yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sürdürülebilir başarı hedefi için

Yılmar Çelik’in teknolojik alt yapısını tamamlamak ve yeni kuşakların şirkete adaptasyonunu sağlıklı bir şekilde sağlamak amacıyla bir süre kabuğuna çekildiğini söyleyen Teknoloji Direktörü Zübeyde Yılmaz Yapa ise, “Yılmar Çelik ciddi bir büyüme trendinde olan, Türkiye’den ve dünyadan ödüller alan bir firma. Biz bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve daha sağlam temeller üzerine oturtmak için kendi içimize döndüğümüz bir süreç yaşadık. 20’nci yılımız bu zemini sağlamlaştırdığımız bir zaman oldu. Çünkü, jenerasyon devri kolay bir süreç değil. 20 yıl geçmişe sahip olan bir firmanın bir 20 yıl daha faaliyetlerine devam etmesi buna bağlı” dedi.

İkinci kuşağın değişimi tetikleyen nesil olduğu yorumunda bulunan Yapa, “Çağımızın gerekliliklerine ayak uyduruyoruz. İhracat oranımız daha da artıyor. Pazarda tanınırlığımızın üst noktada olduğu bir dönemdeyiz. Artık firmalar, Yılmar Çelik adını bilerek, bize geliyor” diye konuştu.

“Üretim kapasitemizi

iki kat artırdık”

Firmanın gerçekleştirdiği teknoloji yatırımlarından da bahseden Yapa, “Bu yıla başlamadan mevcut yay üretim kapasitemizi yüzde 30, torba üretim kapasitemizi yüzde 50 artırdık. Buradaki amacımız, daha çok üretici ve büyük müşteri portföyüne ulaşmaktı. Biz ürün çeşitlendirmekten ziyada kapasite artırmayı tercih ettik. Çünkü sektörün büyük firmalarına hitap ediyorsanız, onlara uygun klasmanda ürünler imal etmelisiniz. Bu noktada biz üretimde kullanılan son teknoloji makinelerin hepsine sahibiz. Bu sayede Avrupa’nın hemen hemen tamamına ve ABD’ye ihracat yapabiliyoruz. Ayrıca bunların yanında üretimden finansa kadar tüm prosesleri telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan takip edebileceğimiz sistemleri uygulamaya koyduk. Ancak bu yatırımları yeterli bulmuyor, her zaman kendimizi geliştireceğimiz yeni yollar arıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyanın en büyükleriyle

çalışıyoruz”

Dünyanın en büyük yatak üreticileriyle çalıştıklarını vurgulayan Ticaret Direktörü Perihan Yılmaz Dilek, firmanın pandemi döneminde üretim ve ihracat performanslarının etkilenmediğini söyledi. Son yıllarda ABD’ye yaptıkları ihracat rakamının Avrupa’yı yakaladığını belirten Dilek, “Normalleşmeyle birlikte ulaşamadığımız pazarlara ulaşmak ve oralarda daha aktif olmaya gayret göstereceğiz. Bunun yanında güçlü olduğumuz Avrupa, İngiltere ve ABD gibi pazarlarda da gücümüzü pekiştirmeye çalışacağız” dedi.

Covid-19 virüsünün ilk görüldüğü süreçte tüm firmalar gibi kendilerinin de kısa dönemli bir şok yaşadığını kaydeden Dilek, 2020’nin haziran ayından itibaren aralıksız çalıştıklarını dile getirdi.