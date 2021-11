Sanayinin çatıları yeşilleniyor

SEMİH AYDIN

Firmalar, tesislerinin çatılarına kurdukları güneş enerjisi sistemleriyle çevreci bir şekilde kendi enerjilerini üreterek, enerji maliyetlerindeki artışın da önüne geçiyorlar.

Sanayi ve üretim tesislerinde son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımları hızla artıyor. Paris Anlaşması ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde karbon salınımı yüksek olan ürünlere getirilmesi planlanan ek vergiler, büyük firmaların çevreci üretime yönelik artan talepleri ve enerji maliyetlerinin her geçen gün artması üreticiyi Güneş Enerjisi Sistemleri’ne (GES) yöneltti. Kurulum maliyetinin ucuzluğu ve hızla enerji üretmesi açısından GES fabrikalardan çiftliklere kadar birçok üreticinin tercihi oldu. İmalat sanayinde olduğu kadar tarımda da güçlü bir şehir konumunda olan Bursa’da da üreticiler fabrika, çiftlik ve depolarının çatılarını güneş panelleriyle donatmaya başladı.

Şinasi GÜNEŞ

Bemis Teknik Elektrik YKB

Gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye

GES yatırımımız, 2 bin 500 metrekare alana kurulu, 520 KWp kapasiteli bin 136 adet güneş enerji paneli ile yıllık 716 bin 682,4 kWh elektrik üretimi gerçekleştirecek. Yıllık enerji tüketimimizin yüzde 60’ını karşılayacak bu yatırımın tutarı ise 245 bin 376 dolar oldu. Bizi GES yatırımı yapmaya iten en güzel sebeplerden biri temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile yeni nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak. Ayrıca bu yatırım sayesinde enerji maliyetlerini minimize etme fırsatı yakalayacağız.

Projenin önemli kazanımı, yenilenebilir enerji yatırımımızla yıllık 370 bin kg karbondioksit gazının doğaya salınımının önüne geçerek, çevreye katkıda bulunmak olacaktır. Söz konusu miktarı, 10 yaşındaki 100 bin adet ağacın ancak tüketip temizleyebildiğini düşünürsek geleceğimiz için ne kadar doğru bir yatırım kararı aldığımızı görebiliyoruz. Firmaların trafo güçleri kadar yenilenebilir enerji santrali kurma hakları vardır. Çatı GES santralini kuran firmalar trafo gücünün kalan kısmı için ayrı bir santral yapmak hakkına sahip olur. Dolayısıyla bizim de trafo gücümüz 1600 kWh olup çatı GES’imizi yaptığımız için kalan kısmını güneş tarlası yapmayı planlıyoruz.



Ergün EFENDİOĞLU

Efendioğlu Mermer YKÜ

Üretim ve ihracatta avantaj sağlayacak

Efendioğlu Mermer olarak çatılarımızın tamamını güneş panelleri ile kapladık. Yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik çatımızda 640 kWp’lik GES’imiz var. Bu yatırım ile birlikte yıllık 768 bin kWh/yıl elektrik üretimi hedefliyoruz. İlk aylardaki enerji üretimimiz beklentilerimizin de üzerinde gerçekleşti. Ancak bu rakam yıllık enerji tüketimimizin ancak yüzde 15’ini karşılıyor. Çevre duyarlılığı yüksek bir firma olarak, yenilenebilir enerji hep gündemimizdeydi. Çatı üstü GES kurulumu yapmak ile ilgili yasal düzenleme hazır olunca biz de yatırım için düğmeye bastık. Bizi bu yatırıma teşvik eden en büyük etken çevreye karşı olan sorumluluğumuz. Sektörümüzde, enerji kalemi maliyetlerin içinde önemli bir yer tutuyor. Öngörülerimize göre, bir aksilik yaşanmazsa 5 yıl içerisinde kurulum maliyeti kendini amorti etmiş olacak. Tesisin faydalı ömrü olan 25 yılın 20’sinde yapacağımız her üretim de tasarruf olarak şirketimize geri dönecek. AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gelecek yeni düzenlemeler ile karbon ayak izi yüksek olan firmaların AB ülkelerine yapacağı ihracatta ek vergilendirmeler gündemde. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapan firmalar bu çerçevede, ihracat tarafında avantaj sağlayacaktır. Karbon ayak izi yüksek olan firmaların gelişmiş ülkelere yapacağı ihracatlarda ek vergilendirmeler gündemde. Bu nedenle yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların, bu düzenlemeler devreye girmeye başladıkça ihracat tarafında avantaj yaratacağını düşünüyoruz. Ayrıca üretim maliyetlerinin düşmesi de rekabet avantajı sağlayacaktır.

Sami BİLGE

Elyaf Tekstil YKB

70 bine yakın ağacı kesilmekten kurtarıyoruz

9 bin metrekarelik çatı alanımızda bin 440 kWp kurulu güce sahip GES yatırımımızın kurulumuna 2020 yılının Eylül ayında başladık. Bu yatırım ile yıllık 1 milyon 677 bin kWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefliyoruz. Böylelikle yıllık kullanımımızın yüzde 20’sini GES’ten karşılıyor olacağız.

Elyaf Tekstil olarak, çevresel etkilerimizi minimize etmek için çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinci ile iklim kriziyle mücadelede üstümüze düşen sorumlulukların farkındayız. Bu noktada küresel meselelere yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten dönüşümün paydaşları arasında yer almak istiyoruz.

Yenilenebilir enerji kullanımı ile karbon salınımında 760 tonluk bir düşüş sağlayıp, hem karbon ayak izimizi azaltacak hem de yılda 70 bine yakın ağacı kesilmekten kurtarıyor olacağız. Ayrıca enerji maliyetlerimizin azalmasını sağlayan bu yatırım üretimimizi de olumlu yönde etkileyecek. Markaların yenilenebilir enerjiye olan yönlendirmeleri ve daha çevreci üretim yapan tesisleri tercih etmeleri de ihracatımızın artmasına imkan sağlayacaktır.

Sürdürülebilirlik stratejilerimiz arasında; su, enerji, kimyasal ve atık yönetimi konuları bulunmakta. Bunların hayata geçmesi için firmamız bünyesinde bulunan Ar-Ge ve Sürdürülebilirlik departmanları büyük gayretle çalışmakta. Bu noktada Elyaf Tekstil olarak daha sürdürülebilir dünya için çalışmalarımıza devam edeceğiz.



Seyhan ÖZSOY

Erma Süt

Hibe programları önemli

Karacabey’de bulunan tesisimizde, yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alanda 490 kWp’lik bir GES’imiz var. Sistemin devreye alınma işlemleri geçtiğimiz ay tamamlandı. Yatırımımız ile birlikte 590.000 kWh/yıl elektrik tüketimi gerçekleştirerek, yıllık elektrik tüketimimizin tamamını GES’ten karşılamış olacağız. Her ay sonunda UEDAŞ ile mahsuplaşma yaparak, fazla üretimimiz olması durumunda ekstra gelir de sağlayacağız. Ayrıca şebekeye verdiğimiz enerjiden dağıtım bedeli alınmaması da büyük bir avantaj.

Projemiz için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) Ipard programı kapsamın yüzde 50 civarında hibe almaya hak kazandık. Sistemin zaten kısa olan kendini amorti etme süresini, bu hibe desteği ile 2,5 yıl civarına indirdik. Doğa ile iç içe bir tesisimiz var. Bu noktada karbon ayak izimizi düşürmek bizler için oldukça önem arz ediyor. Bu başlıkla yola çıkarak hem enerji maliyetlerimizi düşürdük hem de çevreci kimliğimizi güçlendirdik.Son zamanlarda artan küresel emtia fiyatları bizleri de oldukça etkiledi. Aldığımız ürünlerdeki fiyatlar çok hızlı şekilde yükseldi. Karlılığımızı arttırmak ve işletmemizi sürdürülebilir hale getirmek için GES yatırımı oldukça faydalı oldu. İşletmemiz için çok büyük bir gider olan elektrik maliyetinde, 25-30 yıllık periyotta, elektrik birim fiyatımızı çok düşük bir rakamda sabitlemiş olduk.

Bursa OSB’de de yaklaşık 30 bin metrekare çatı alanı bulunan fabrikamız var. Bunun için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Paris Anlaşması ile önümüzdeki süreçte karşımıza çıkacak olan, emisyon miktarlarına göre sınırda gümrük vergisi uygulaması için hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz.

Özellikle kırsal alanda bulunan tarım, gıda ve hayvancılık işletmeleri için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve TKDK/ipard olarak hibe programları mevcut. Bu programlar ile yüzde 50-55 oranında hibe alınabiliyor. Bu bölgelerde bulunan tesisleri hibe programlarını kullanmaya davet ediyorum.

Bilal SEYHAN

Seyhanlar Gıda YKÜ

Kendi enerjisini üreten işletmeler öne çıkacak

Sistemi ilk olarak deneme amaçlı küçük bir alanda kurduk. Yunuseli’nde bulunan işletmemizin 900 metrekarelik çatısının üzerine 129,6 kWp’lik GES sistemi kurulumu gerçekleştirdik. Bu yılın Mayıs ayında devreye giren yatırımımızın, bir yılda yaklaşık 154 bin kWh enerji üretmesini bekliyoruz. Bu da bizim için yüzde 25’lik bir karşılama oranı demektir. Dünyada en önemli değerlerden bir tanesinin güneş enerjisi olduğunun farkındayız. İşletmemizde imkânı olan alanlara, özellikle çatısı müsait alanlara kurulmasını konusunda kararlar aldık. Kendi elektriğini üreten işletmeler birçok konuda önemli bir çalışma yapmış olacaklardır. Özellikle çatıda kurulan GES’ler işletmelerde atıl durumda olan alanın bir anda üretim yapabilen bir tesis haline gelmesini sağlamakta. Eğer siz bugün karar verirseniz dün geçmiş olmaz ama yarın çok geç olabilir. Zamanında yapılan yatırımların uzun vadeli geri dönüşleri olacaktır. İşletmelere katma değer sağlayacak. İlk olarak sistemi kurup çalışmasını ve verimliliği inceledik. Sonrasında diğer işletmelerimizin de aynı şekilde çatılarına GES projesini yapmak için çalışmalarımıza başladık. Çatısı müsait alanlarda kurulması işletmemiz için çok büyük avantaj olmaktadır. Çünkü elektrik maliyetleri bizler için oldukça yüksek seviyelerde. İşletmelerin en önemli gider kalemleri arasında enerji giderleri başı çekmekte. Maliyetleri düşürmek artık imkânsız. Bu yüzden enerjisini üreten işletmeler her zaman daha avantajlı olacaklar ve bir adım öne geçeceklerdir. Çatılarımızda alan yeterli olmadığında uygun arazilere de kurulum yapılmasının önünün açılmasını bekliyoruz. Mevzuat kapsamında bu yıl çıkan ve arazilere de GES kurulumuna imkan veren 5-1-h maddesinin detayları bir an evvel belli olursa bir çok işletme yönünü bu tarafa çevirecektir diye düşünüyorum.



Turgut İNAL

İnallar Otomotiv YK Başkanı

Yenilenebilir enerji yatırımlarımız sürecek

Çatımızda uygun olan tüm alanları değerlendirerek, yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik bir alana, 324 kWp güce sahip, GES kurulumu gerçekleştirdik. Aylık mahsuplaşma ile kış aylarında elektrik faturası ödeyecek yaz aylarında ise fazla miktarı elektrik idaresine satarak gelir elde edeceğiz. Yıl toplamında baktığımızda yıllık enerji ihtiyacımızın tamamını GES’ten karşılamış olacağız. Yatırımın geri dönüş süresinin kısa, kullanımının uzun ömürlü olması ve sistemin kendi kendini ödeyen bir mekanizmaya dönüştürülmesi sayesinde bu yatırımı yapmak bizler için kaçınılmaz oldu. Ayrıca işletmemizde en büyük maliyetlerden biri olan elektriği kendimizin üretmesi de rekabet gücümüzü artırdı. Günümüzde artık her sistem elektrikle çalışacak şekilde dizayn ediliyor. Bu da dünyada elektrik ihtiyacının artacağını gösteriyor. Son zamanlarda dünyada enerji konusundaki problemleri hepimiz takip ediyoruz. Bu konunun önümüzdeki süreçte bizleri çok fazla zorlayacağı aşikar. Kendi sektörümüze bakacak olursak, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların satışlarının artacağını rahatlıkla öngörebiliyoruz. Paris Anlaşması kriterleri her geçen yıl daha da sıkı olarak önümüze çıkacak. Biz de şimdiden hazırlıklarımızı yaparak hem maliyetlerimizi azaltıyor hem de gelecek nesillere daha çevreci bir ülke bırakmayı hedefliyoruz. Yaptığımız tüm projelerde çevreye de büyük hassasiyet gösteriyoruz. Karbon ayak izimizi en düşük seviyeye çekmek her zaman öncelikli hedefimiz. Önümüzdeki süreçte mevzuatları takip ederek yenilenebilir enerji sektörüne daha da fazla yatırım yapmayı planlıyoruz.

Yenilenebilir enerji sektöründe şu anda mevzuatlar oldukça uzun. Evrak işleri geçtiğimiz yıllara göre azalsa da yine de süreçleri uzatıyor. Birçok yatırımcı bu konuda şikayetçi. Artık sektörde dijitalleşmeye geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eminim ilgili kurumlar da bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlardır.



Hasan KARAGÜL

Karagül Tavukçuluk

Şirket Ortağı

İş yapmanın zor olduğu dönemde ticari kazanç sağlıyor

Mudanya’nın Dedeköy mahallesinde yumurta üretimi gerçekleştirdiğimiz çiftliğimizde 2 milyon lira tutarında GES yatırımı yaptık. Güneş panellerini, depo olarak adlandırdığımız, 2 bin 750 metrekare alana sahip yumurta toplama merkezimizin üzerine kurduk. GES’ten elde edeceğimiz enerji yıllık tüketimimizin yüzde 25’ini karşılayacak. Bizi bu yatırımı yapmaya iten en önemli etkenler, yenilenebilir enerjinin çevreye zarar vermemesi, GES’in ilk kurulum ve bakım dışında büyük maliyet gerektirmemesi nedeniyle güneş enerjisini ücretsiz kendi bünyemizde üretip, elektrik maliyetlerimizi azaltmayı amaçladık. GES yatırımı bir yandan bize ticari kazanç sağlarken, bir yandan da şirketimizin değerinin iyileştirilmesinde yardımcı oluyor.

Deneme amaçlı yaptığımız mevcut santralimizi önümüzdeki süreçte büyütüp, tesisimizin enerji tüketiminin tamamını karşılayan ve hatta tükettiğimizden fazlasını üretebilen bir santral haline getirmek ilk hedefimiz. İş yapmanın, para kazanmanın ve rekabetin bu denli zorlu olduğu bu dönemlerde sizi zorlamadan, yormadan, kullanılmayan çatı gibi boş alanlarınıza işlev kazandırıp ve yatırım maliyetine bakıldığında kayda değer bir ticari kazanç sağlamak bizce GES’in en doğru tanımı olacaktır.

Erdinç ERSAN

Nursan Zeytincilik YK Başkanı

Düşen maliyetler rekabetçiliğimizi artırdı

Güneş panellerini 550 metrekarelik bir alana kurduk. GES yatımı yapmamızın en önemli sebepleri arasında çevreci üretim gerçekleştirmek ve artan enerji maliyetlerinin önüne geçmek vardı. GES ile işletme giderlerimiz, enerji maliyetimiz büyük oranda düşecek. Bu da daha rekabetçi bir firma olmamıza olanak sağlayacak. Şu anki yatırımdan aldığımız karşılıktan oldukça memnunuz. Önümüzdeki dönemde de fabrikamızın diğer çatılarına GES kurulumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylelikle yatırım tutarımızı 8 – 9 senede amorti etmeyi planlıyoruz.