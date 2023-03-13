Makineciler dünya turunda

Semih AYDIN

Bursa firmaları Fransa’da ihracat peşinde

Avrupa’nın en büyük beş genel sanayi fuarından biri olan Global Industrie bu yıl 7 – 10 Mart tarihleri ara­sında Fransa’nın Lyon kentinde düzenlendi. Talaşlı imalat ve metal levha işlerinden robotiklere kadar 15 sektörü kap­sayan etkinliğe bu yıl sürdürülebilir üretim ve elektronik gibi yeni sektörler de eklendi. 2 bin 300 firmanın katıldığı fuarı 40 binden fazla kişi ziyaret etti. Fuara Türkiye’den 11 firma katıldı. Bölük Makina, Durmazlar Makina, Ermaksan, Karbend, Nukon ve Sezgin Lazer Makine fuara Bursa’dan katılım sağlayan firmalar oldu.

Ermaksan, çevreci ve verimlilik odaklı ürünlerini sergiledi

Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ermaksan Yönetim Ku­rulu Başkan Ve­kili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Global Industrie, her biri alanında öne çıkan ve birbirini tamamlayan 4 ayrı fuarı bir araya getirdiği için sek­törde büyük öneme sahip. Or­ganizasyonda; dünyanın dört bir yanın­dan ziyaretçilere ileri tekno­loji ile geliştirdiğimiz çevreci ve verimlilik odaklı ürünlerimizi sergilerken, zi­yaretçilerin Ermaksan’a gösterdiği ilgi ve teveccüh­ten son derece memnun kaldık” dedi. Özkayan fu­arda sergiledikleri ürünler hakkında ise şu bilgileri verdi: “Fuar kapsamında; 3100x135 ton sac büküm kapasitesine sahip, 5 eksen arka dayama (X, R, Z1, Z2) mo­torlu bombeleme, ER 99 3D dokunma­tik ekran kontrolleri olan, yüksek de­rece güvenlik sistemleri ile dona­tılmış Speed Bend Abkant Press ve 4 kW fiber lazer rezo­natörü ile donatıl­mış, 3X1,5 metre çalışma tablası olan, 2,5G ivmelen­meye sahip, Preci­tec Procutter 2.0 kesici kafa özelliği olan FIBERMAK Momentum GEN-3 lazer kesim makinemizi sergi­ledik.” Türk makine sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücünün çok yüksek olduğuna vurgu yapan Ahmet Özkayan, “Sektörümüz, ortaya koyduğu yenilikçi ve katma değerli ürün­lerle, globaldeki varlığını her geçen gün daha da güçlendiri­yor. Yeni iş birliklerinin sağlan­ması ve ihracat artışı noktasında da bu tür organizasyonların çok önemli katkıları oluyor” diye konuştu.

Şahinler Metal Makine Tayvan’da

Geçtiğimiz yıl Uzakdoğu pazarına gerçekleş­tirdiği ihracatlarla adından söz ettiren Şa­hinler Metal Makine, Tayvan’da düzenlenen TIMTOS 2023 Fuarı’nda yerini aldı.

Tayvan’ın başkenti Taipei’de 6 – 11 Mart tarih­leri arasında düzenlenen fuara 18 ülkeden binin üzerinden firma katılırken 10 bine yakın kişi fuarı ziyaret etti.

Şahinler Metal Makine hidrolik kombine ma­kaslarını, profil kıvırma ve hidrolik silindir maki­nelerini fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Balkanlar’da Bursa rüzgarı

Uluslararası Ağaç Ürünleri, MDF, Sunta, Parke, Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarları, Ağaç İşleme Makineleri ve Kesici Takımlar Fuarı – All4Wood Balkans 8 – 11 Mart tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlendi.

Ahşap işleme ve mobilya üretim ekipmanlarında son teknoloji ve en yenilikçi ürünlerin sergilendiği fuar katılımcı firmalar için Güneydoğu Avrupa ve Balkan ülkelerindeki alıcılarla buluşmak için önemli fırsat oldu. Fuara Türkiye’den 74, Bursa’dan 23 firma katıldı.

ALL 4WOODS Balkans Fuarı’na katılan Bursa firmaları

AES Elektromekanik

AHC Makine

Ayza Mızrak

Bala Makina

Baromak Makine

Canmaksan Mühendislik

Dinçmak Makina

Edda Ambalaj

Hizmet Him Makina

İbrahim Ortakçı Cam Ayna

İnegöl Form Makina

İnoteknik Makine

Lignum Ağaç Makineleri

Mısırlı Tasarım Makine

Mızrak Ahşap İşleme

Nesto Makina

NRG Makine

Nümerik Mühendislik

Omaksan Ahşap İşl.

Orimak Makina

Ossa Sünger

Ünalsan Metal ve Makina

Woodlent Orman Ürünleri