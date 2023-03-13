Makineciler dünya turunda
Son teknoloji ve inovatif ürünleriyle dünyada ses getiren Bursa makine üreticileri, uluslararası fuarlarda büyük beğeni topladı. Farklı ülkelerde düzenlenen fuarlara katılan Bursalı makine üreticileri, dünyanın dört bir yanından alıcılarla bir araya geldi.
Semih AYDIN
Bursa firmaları Fransa’da ihracat peşinde
Avrupa’nın en büyük beş genel sanayi fuarından biri olan Global Industrie bu yıl 7 – 10 Mart tarihleri arasında Fransa’nın Lyon kentinde düzenlendi. Talaşlı imalat ve metal levha işlerinden robotiklere kadar 15 sektörü kapsayan etkinliğe bu yıl sürdürülebilir üretim ve elektronik gibi yeni sektörler de eklendi. 2 bin 300 firmanın katıldığı fuarı 40 binden fazla kişi ziyaret etti. Fuara Türkiye’den 11 firma katıldı. Bölük Makina, Durmazlar Makina, Ermaksan, Karbend, Nukon ve Sezgin Lazer Makine fuara Bursa’dan katılım sağlayan firmalar oldu.
Ermaksan, çevreci ve verimlilik odaklı ürünlerini sergiledi
Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Global Industrie, her biri alanında öne çıkan ve birbirini tamamlayan 4 ayrı fuarı bir araya getirdiği için sektörde büyük öneme sahip. Organizasyonda; dünyanın dört bir yanından ziyaretçilere ileri teknoloji ile geliştirdiğimiz çevreci ve verimlilik odaklı ürünlerimizi sergilerken, ziyaretçilerin Ermaksan’a gösterdiği ilgi ve teveccühten son derece memnun kaldık” dedi. Özkayan fuarda sergiledikleri ürünler hakkında ise şu bilgileri verdi: “Fuar kapsamında; 3100x135 ton sac büküm kapasitesine sahip, 5 eksen arka dayama (X, R, Z1, Z2) motorlu bombeleme, ER 99 3D dokunmatik ekran kontrolleri olan, yüksek derece güvenlik sistemleri ile donatılmış Speed Bend Abkant Press ve 4 kW fiber lazer rezonatörü ile donatılmış, 3X1,5 metre çalışma tablası olan, 2,5G ivmelenmeye sahip, Precitec Procutter 2.0 kesici kafa özelliği olan FIBERMAK Momentum GEN-3 lazer kesim makinemizi sergiledik.” Türk makine sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücünün çok yüksek olduğuna vurgu yapan Ahmet Özkayan, “Sektörümüz, ortaya koyduğu yenilikçi ve katma değerli ürünlerle, globaldeki varlığını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Yeni iş birliklerinin sağlanması ve ihracat artışı noktasında da bu tür organizasyonların çok önemli katkıları oluyor” diye konuştu.
Şahinler Metal Makine Tayvan’da
Geçtiğimiz yıl Uzakdoğu pazarına gerçekleştirdiği ihracatlarla adından söz ettiren Şahinler Metal Makine, Tayvan’da düzenlenen TIMTOS 2023 Fuarı’nda yerini aldı.
Tayvan’ın başkenti Taipei’de 6 – 11 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuara 18 ülkeden binin üzerinden firma katılırken 10 bine yakın kişi fuarı ziyaret etti.
Şahinler Metal Makine hidrolik kombine makaslarını, profil kıvırma ve hidrolik silindir makinelerini fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Balkanlar’da Bursa rüzgarı
Uluslararası Ağaç Ürünleri, MDF, Sunta, Parke, Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarları, Ağaç İşleme Makineleri ve Kesici Takımlar Fuarı – All4Wood Balkans 8 – 11 Mart tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlendi.
Ahşap işleme ve mobilya üretim ekipmanlarında son teknoloji ve en yenilikçi ürünlerin sergilendiği fuar katılımcı firmalar için Güneydoğu Avrupa ve Balkan ülkelerindeki alıcılarla buluşmak için önemli fırsat oldu. Fuara Türkiye’den 74, Bursa’dan 23 firma katıldı.
ALL 4WOODS Balkans Fuarı’na katılan Bursa firmaları
AES Elektromekanik
AHC Makine
Ayza Mızrak
Bala Makina
Baromak Makine
Canmaksan Mühendislik
Dinçmak Makina
Edda Ambalaj
Hizmet Him Makina
İbrahim Ortakçı Cam Ayna
İnegöl Form Makina
İnoteknik Makine
Lignum Ağaç Makineleri
Mısırlı Tasarım Makine
Mızrak Ahşap İşleme
Nesto Makina
NRG Makine
Nümerik Mühendislik
Omaksan Ahşap İşl.
Orimak Makina
Ossa Sünger
Ünalsan Metal ve Makina
Woodlent Orman Ürünleri