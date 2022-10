Makine sanayi MAKTEK Avrasya’da vitrine çıktı

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Bugüne kadar düzenlenen en büyük MAKTEK Avrasya Fuarı, 26 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında 1000’i aşkın firma ve firma temsilcisinin katılımıyla İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tüyap Fuarcılık tarafından Takım Tezgahları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makine İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle düzenlenen fuara Bursalı makine üreticileri de yoğun katılım gösterdi.

Fatih VARLIK

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Biz TİAD olarak MAKTEK Avrasya’nın da yüzde 60’lık alanında katılımcı olarak yer alan imalatçı ve tedarikçi üyelerimizle, çok önemli bir amaca hizmet ediyoruz: Ülkemizi bir sanayi ülkesi yapma vizyonuyla, sanayinin gücüne güç katacak olan ileri teknolojinin nabzını tutma misyonuyla buradayız. Biliyoruz ki güçlenmiş, güncellenmiş ve yenilenmiş takım tezgahlarıyla üretemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu kanıtlamak için MAKTEK Avrasya muazzam bir ortam. Dört yıl aradan sonra gelen bu yeni başlangıç, en başta; Her şeyin en iyisini hak eden güzel ülkemize ve gücünü artırmak için teknolojik yatırımı dört gözle bekleyen Türk sanayicisine hayırlı uğurlu olsun.

İlhan ERSÖZLÜ

Tüyap Genel Müdürü

1000’i aşkın katılımcı firma ve firma temsilciliğini ağırlayan ve 14 salonda 120.000 metrekarelik kapalı sergileme alanının tamamını kullanan fuarımız, bugüne kadar yapılmış en büyük MAKTEK Fuarı olma özelliğini taşıyor.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle hızla büyüyen MAKTEK Avrasya, ülkeler arası iş birlikleri kurmak ve ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen firmalar için yüksek bir potansiyel barındırıyor.

Fuara 105 ülkeden yaklaşık 70 bin civarında ziyaretçi geldi. Yerli ve yabancı iş insanlarının, katılımcı firmalarla yapacağı anlaşmalar neticesinde sektöre 2,5 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratmayı hedefliyoruz.

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YKB Vekili ve Gen. Md.

Devrim niteliğinde teknoloji

Pandemi nedeniyle bir süre ara ve­rilen MAKTEK Avrasya Fuarı, dört yıl aradan sonra makine sektörünü bir araya getirdi.

Bu fuar, takım tezgahları sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşması olma özelliğini taşıyor. Fuarın, milyar­larca dolarlık iş hacminin oluşmasına katkısı oluyor. Dola­yısıyla sektör açısından çok değerli. Ermaksan olarak, fu­arda özellikle pazar trendine uygun olarak yüksek kw lazerler sergiledik. Fuarda sergilediğimiz ürünler; 4G ivme­lenmeli FIBERMAK GEN-5 15 kw fiber lazer kesim makinesi, %100 Ermaksan mühendisliği ile üretilen yüksek güçlü fi­ber lazer rezonatör, XPR300 güç kaynağı ve Optimix gaz konsolu ile donatılmış olan FIBERMAK GEN-3 10 KW, EPL 1530 plazma kesim makinesi, Powerbend Pro 3100 X 135 ton abkant pres ve ENAVISION 120 metal 3D yazıcı.

Fuar süresince, özellikle metal sektöründe devrim niteli­ğinde olan katmanlı imalat teknolojisine ilgi yoğundu. Er­maksan rezonatörlü 15 kw FIBERMAK ürünümüz kullanıcı­lardan tam not aldı. Fuarda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantılarına imza attık. Dolayı­sıyla verimli bir fuar oldu bizim adımıza. Aynı şekilde, fua­rın Bursa’da gerçekleştirilecek olan fuara da mutlaka olumlu yansımaları olacaktır.

Alper KÖRÜSTAN

Nukon Lazer YK Bşk. Vk.

Yeni ürünlerimizi sergiledik

Ağır sanayinin temelini oluşturan makine ve parça üreticisi firmaların makine ihtiyacını karşılayan Nukon Lazer olarak Türkiye makine sektörünün en büyük buluşması olan MAKTEK Avrasya’ya da yerimizi aldık. Pandemi nedeniyle uzun süredir düzenlenemeyen bu fuarda firmamıza gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldık. 6 gün boyunca süren fuar boyunca hem mevcut müşterilerimizle tekrar buluşma fırsatı yakaladık hem de yeni ziyaretçilerle geleceğe yönelik iş birliklerini görüşme imkanımız oldu.

MAKTEK Avrasya’da endüstrinin ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulundurarak üretmiş olduğumuz fiber lazer kesim makinelerimizi ve yeni üretmeye başladığımız abkantlarımızı ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Ziyaretçilerin 3 metrelik ve 4 metrelik abkantlarımıza gösterdiği ilgi bizleri oldukça memnun etti.

Fuara hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçi geldi. Yabancı ziyaretçiler genellikle yakın coğrafyamızdan, Rusya’dan ve Orta Doğu ülkelerinden gelenlerdi.

İstanbul’daki ilgiyi ve yoğunluğu Aralık ayında Bursa’da düzenlenecek fuarda da yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Bursa, Türkiye makine sektörünün en önemli üreticilerine ev sahipliği yapan bir şehir. Üreticilerle birebir temas kurmak isteyen yabancılar da genellikle Bursa’daki fuarı tercih ediyor. Her geçen yıl ilginin daha da arttığı BUMATECH Fuarı’nın bu yıl da oldukça verimli geçeceğini düşünüyorum.

Levent AKYAPAK

Akyapak Makine YKB

Potansiyelleri açığa çıkaracak

Çelik konstrüksiyon delik delme hatlarında tekno­lojisi ile orta ve büyük ölçekli yapısal çelik imalatçılarının tercihi olan Akya­pak Makine olarak yapı çeliği işlerinde çözümler sunan 3 ADM 1200 yanında dünyada bilinirliliğini sağlayan sac ve profil bükme modellerimizi MAKTEK Avrasya 2022’de sergiledik. Köprü ve çelik konstrüksiyon imalatı, tersaneler, inşaat ve üretim alanları gibi sektörlere yüksek kaliteli üretim çözümleri sunan 3ADM 1200 modeli­miz H, I ve U profillerinde standart 10-40 mm veya daha büyük çaplarda de­lik açma kapasitesi ile dikkatleri çekerken, Akyapak’ın kaynak çözüm­lerine yönelik ürün grubu da yine bü­yük ilgi gördü.

Teknolojileri yanında satış sonrası güçlü destek hizmetleri ile müşteri ve bayilerinin her an yanlarında olan Akyapak Ma­kine olarak uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen MAKTEK, her şeyden önce üretici firma­ları bir araya getirerek, sektör­deki gelişmeleri değerlendirme fırsatı yakalamamıza imkan sağladı. Fuara katılım gösteren tüm fir­malar arasındaki haberleşme ve ticaret fırsatları gelecekte başka, farklı potan­siyelleri de açığa çıkacaktır. Fuarda, tüm yeni ve inovatif sac ve me­tal işleme teknolojilerini görmek reka­betçi pazarı daha da güçlendiriyor. Fuara yerli ziyaretçiler kadar yurtdışı ziyaretçi katılımı da iyi düzeydeydi. Kuzey Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ül­kelerinin ağırlıklı profili oluşturduğu yurt dışı ziyaretçilerinin de fuardan memnuniyetle ayrıldığını gözlemledik. MAKTEK’te bizleri ziyaret eden tüm bayi, müşteri ve müşteri adayı ile ziya­retçilerimize teşekkür ederiz. Fuar organizasyonunda emeği geçen kurumlara da teşekkür ediyoruz.

Engin ÇETİNER

Beka-Mak YKB

MAKTEK sektörümüzün en önemli fuarlarından. Pandemiden dolayı 2019’dan bu yana yapılamayan fuarda bu sene kapılar yeniden açıldı. Fuara olan ilgi ilk günlerde biraz zayıftı. Yoğunluk sonraki günlerde artmaya başladı. Bu fuara genellikle yurt dışından çok sayıda ziyaretçi gelirdi; özellikle Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden. Bu sene Avrupa’da yaşanan olumsuz ekonomik durumlar, resesyon etkisi Avrupalı müşterinin bu fuara gelmesini etkiledi. Son günlerde Rusya’da yaşanan olaylardan dolayı Rus ziyaretçilerimiz de çok az, vize sorunu yaşıyorlar. Daha çok lokal ziyaretçiler ile biraz Arap ülkelerinden ve Avrupa’dan gelen müşterilerimiz var.

Son yıllarda hemen hemen tüm imalat­çılar teknolojik makinelere yöneldi. Ma­kine sektöründe Türkiye bayağı bir iler­leme kaydetti. Eskiden standart makineler üretiyorduk. Ancak son dö­nemde Avrupa’da yaşanan dur­gunluk ve Türk makine sektörünün kendini geliştirmesiyle firmalar teknolojiye yöneldi. Bunu ihracatta kilogram başına düşen bedelden de görebiliyoruz. Önceleri 3 – 4 do­larlardan bahsederken makine sek­törünün kilogram başına ihracatı 6 dolarlara çıktı. Bu da teknolojik makinelere kaydığımızı gösteriyor. Ülkemize yoğun bir talep var. Biz de sek­tör temsilcileri olarak daha iyisini yap­maya çalışıyoruz. Gelecek yıllar daha iyi­sini yapacağımızı düşünüyorum. İstanbul metropol bir şehir ve havaalanından do­layı yurt dışından ulaşım çok rahat. Özel­likle yurt dışından gelen misafirlerimiz için Bursa biraz daha lokal kalıyor. Ancak Bursa da her yıl ziyaretçi sayısını artıra­rak yoluna devam ediyor.

Bu da olumlu işaret. Ben bu yıl aralık ayında düzenlenecek BUMATECH Fua­rı’nın da olumlu geçeceğini düşünüyo­rum. Çünkü yılın son zamanları firmala­rın yatırım yapmaya ihtiyacı olduğu zamanlar. Fuarın zamanlamasını çok uy­gun buluyorum. Firma olarak biz de eli­mizden geleni yapacağız ve yurt dışındaki tüm müşterilerimizi BUMATECH’e davet edeceğiz.

Orhan ER

ERBEND ve ERFAB YKB

2 farklı stantla yer aldık

Fuarda inanılmaz bir katılımcı sayısı vardı. Herkes çok iyi hazırlanıp bu fuara gelmiş. Fuar çok başarılıydı. 6 gün olarak düzenlenen fuar, biraz uzundu. Ancak uzun süredir bu fuar düzenlenmediği için belki de bu uzunluk avantaja dönüşebilir düşüncesiyle böyle bir karar alındı. Fuara özellike Orta Doğu’dan, Arap ülkelerinden ve Rusya’dan çok sayıda ziyaretçi geldi. Bundan çok memnunuz. Biz firma olarak hem makine üretiyor hem de makine ithal edip satıyoruz. Fuarda 2 stant açtık. Birinde sadece ithal makinelerimizi sergiledik, diğerinde ise ithal makinelerimiz yine yer alsa da ağırlıklı olarak kendi ürettiğimiz ERBEND makinelerini ziyaretçilerin beğenisine sunduk. ERBEND olarak yeni imalatlarımız olan 2 makineyi ilk defa bu fuarda görücüye çıkardık. Bunlar panel bender dediğimiz otomatik saç bükme makineleri. Yeni ürünlerimizin büyük ilgi görmesinden de çok memnun kaldık.

Ben Bursa’da aralık ayında yapılacak fuarın da gayet iyi geçeceğini düşünüyorum. Bursa’daki fuarın kendine has bir dinamizmi var. Özellikle imalatçı firmaları görmek isteyenler BUMATECH’e geliyor. MAKTEK’e gelmeyip sadece Bursa’ya gelen, sac işleme makinelerini doğrudan üreticilerinden almak isteyen müşterilerimiz var. Ancak MAKTEK çok daha büyük bir fuar. Herkes büyük bir emek ve masrafla bu fuarda yer aldı. Umarım bu fuar herkes için verimli geçer.

Adem YALÇIN

Loyalmak Makina Genel Md.

BUMATECH, MAKTEK’in yerini almaya başladı

Oldukça verimli bir fuarı geride bı­raktık. Geçtiğimiz 4 yıl fuar dü­zenlenmemesi nedeniyle insanların ma­kine fuarını özlediğini düşünüyorum. Fuara gösterilen ilgiden biz de oldukça memnun kaldık. Fuara tahminimizin üzerinde yabancı ziyaretçi katıldı. Fuara hemen hemen her ülkeden ziyaretçi geldi. Ancak yaşanan siyasi kriz dolayı­sıyla daha ağırlıklı olarak Rusya ve Ku­zey Afrika’dan gelen ziyaretçiler faz­laydı. Fuarda 2 yeni ürünümüzü sergiledik. Bu plazma ürünlerimizden bir tanesi kombine tezgah olarak geçi­yor. Bütün prosesi; robotik kesme, boru kesme, profil kesme, delme ve oksijenli kesim sis­temlerini bir arada barındırıyor. Diğer makinemiz ise uluslararası patente sahip lazer kesim makinesi.

Ziyaretçilerin ürünlerimize olan yo­ğun ilgisinden oldukça memnunuz. Ara­lık ayında Bursa’da yapılacak BUMA­TECH Fuarı’nın MAKTEK Avrasya’dan daha pozitif geçeceğini düşünüyorum. MAKTEK Avrasya Türkiye’nin makine sektöründeki en büyük fuarlarından biri ama Türkiye’deki makine üreticilerinin çoğu Bursa’da. Bence Bursa fuarı MAK­TEK’in yerini almaya başladı.

Akif BAYKALDI

Baykal Mak. Paz. ve İş Gel. Md.

Premium ürünlerimize yoğun ilgi

Pandemi sebebiyle yaklaşık olarak 4 yıl yapıla­mayan fuarlar bu yıl itibarıyla tekrar start aldı. 6 gün boyunca süren fuarımız pazartesi günü başlayıp cumartesi bitti. Fuar beklendiğimiz para­lelde yoğun olarak geçti. Ağırlıklı olarak hem yurt içerisinden hem de yakın coğrafyadan müşterileri­miz standımızı ziyaret etti. Makedonya, Kuzey Av­rupa ve eş zamanlı olarak Orta Doğu coğrafyasın­dan gelen birçok son kullanıcıya makinelerimizi gösterme, tanıtma ve fiyat verme fırsatımız oldu. Kendileri de hem fuarda sergilenen ürünlerle hem de teknolojiyle bir araya gelmekten son derece mutlular. Fuar süresince ağırlıklı olarak sektörün gidişatıyla ilgili hem elektrikli abkantlarımızı hem yarı elektrikli, hibrit abkantlarımızı sergileme şansı bulduk. Son dönem içerisinde gerek elektrik tüketi­mindeki artışlar gerekse de elektrik fiyatlarının art­masından ötürü daha nitelikli ürünlere talep artan şekilde devam ediyor. Abkant bükümlerimiz, fiber lazer kesim makinelerimiz, depolama sistemlerimiz ve kesim makinelerimizi sergileme şansı yakaladık. Talepler genel itibariyle premium ürün segmen­tinde bulunan hibrit ve elektrikli abkatlara yoğun­laştı. Bunun sebebi ise müşterilerin birim zamanda daha fazla ürün elde etmek ve verimliliği artırmak istemeleri. MAKTEK Avrasya’ya olan ilginin Bursa’daki fuara da yansımasını umuyoruz. Çünkü Bursa, sac işleme makineleri konusunda ev sahip­liği yapan, nitelikli üreticilerin bulunduğu, piyasayı ve pazarı domine eden üretici firmaların adresi. O açıdan bakıldığında BUMATECH Fuarı’nın da en az MAKTEK Avrasya kadar nitelikli ve verimli geçece­ğini umuyoruz. Bursa’daki fuarın gerek yıl sonu ol­masından ötürü gerekse de sac işleme alanında çok daha fazla katılımcının ilgi göstereceğinden dolayı verimli geçeceğini temenni ediyoruz.

Ali VATANDAŞ

Şahinler Metal Makina Yurt İçi Satış Md.

Ürünlerimiz beğeni topladı

2019 yılının ardından ilk defa düzenlenen MAKTEV Avrasya Fuarı firmamız açısından oldukça verimli geçti. Pandemi nedeniyle ayrı kaldığımız yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda müşterimizle uzun bir aradan sonra tekrardan buluştuk. Bu anlamda gayet güzel bir fuarı geride bıraktığımızı söyleyebilirim.

Ziyaretçiler fuara yoğun bir ilgi gösterdi. Hem Türkiye’den hem de yabancı ülkelerden çok sayıda müşteriyle bir araya gelme fırsatı yakaladık. Özellikle Arap ülkelerinden, Rusya’dan ve Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin firmamıza büyük ilgisi oldu. Bu ziyaretçilerin ciddi ve iş odaklı olması da ayrıca mutluluk vericiydi. Şahinler Metal Makina olarak 60 yılı aşkın tecrübemizle ürettiğimiz silindir kıvırma, profil ve boru kıvırma, bombe presler, hidrolik kombine makaslar ve bombe presleri MAKTEK Avrasya’da ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Son teknolojiyle üretilen ürünlerimize yoğun bir ilgi oldu. Özellikle hidrolik kombine makas makinelerimiz oldukça ön plana çıktı. Bunların yanı sıra boyler sektörüne yönelik ürettiğimiz, yeni boyler büküm makinelerimizi de bu fuarda tanıttık. Bu ürünlerimiz de büyük beğeni topladı. Bu anlamda hemen hemen tüm ürünlerimize ilgi olduğunu söyleyebilirim. Bu ilginin ilerleyen dönemde yeni iş ilişkilerinin kapısını açmasını temenni ediyoruz. MAKTEK Avrasya’daki ilginin Bursa’da aralık ayında düzenlenecek BUMATECH Fuarı’na da yansıyacağını düşünüyorum.

Oğuzhan Genç

Isıtan Makina Satış ve Paz. Sor.

BUMATECH için altyapı oluşturuyor

Uzun aradan sonra yapılan fuar beklentilerinizi karşıladı diyebiliriz. Kalabalık ve iyi hedeflenmiş birçok kişi standımızı ziyaret etti ve iyi bir fuar geçirdik.

Standımızda, geniş ürün yelpazemizden mümkün olduğunca fazla çeşit ürünü sergileme şansı bulduk. Silindir bükme, kordon makinesi, köşe kesme, abkant pres, daire makas ve flanşlama ile boru bükme makinelerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Bunlar, sac işleme, form verme sektöründeki birçok işleme hizmet veren, geniş bir alana hitap eden makineler. 1 mm ve daha ince malzemeden 10 mm’ye kadar malzemeyi çeşitli formlarda işleyen makinelerimiz var.

Fuarda yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlığının eşit olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda hem yerli hem yabancı ziyaretçiler beklentilerimizi karşıladı. Umuyoruz ki firma olarak bizler de onların beklediği hizmeti sağlayabilmişizdir.

Firmamız uzun yıllardır sektörde tanındığı için, MAKTEK Avrasya belirli iş ilişkilerimizin devamı açısından oldukça iyi bir fuar oldu. Yeni bağlantılar referanslar aracılığıyla oluşuyor. Yine de bu fuarda kısmen de olsa yeni müşteriler edinebildik. MAKTEK Avrasya, Bursa’daki fuar için de önemli bir altyapı oluşturuyor. Bu fuara gelemeyen birçok insan çok şey kardığını düşünerek Bursa’daki fuara geleceğini bizlere bildirdi.

Ramazan ÇELİK

MTK Teknik Kaplama YKB

Dünya ayağımıza geldi

Firma olarak MAKTEK Avrasya Fuarı’na bu yıl ilk defa katılım sağladık. Fuara yoğun bir ilgi oldu. Adeta dünya ayağımıza geldi. Fuar süresince çok sayıda yeni bağlantı kurma imkanımız oldu. Firma olarak biz metale ömür, renk ve estetik veriyoruz. Kaplama ve yüzey sertleştirme hakkında çok sayıda ve detaylı sunumlar yaparak ziyaretçilerimizi bilgilendirdik. Buruna ve s40 kaplamanın faydalarını onlara anlattık.

MTK Teknik Kaplama olarak tamamen iç piyasaya hitap ettiğimizden iç piyasadan, Türkiye’nin birçok ilinden de ziyaretçilerimiz oldu. Yeni iş bağlantıları kurduk. Özellikle savunma sanayinden ilgi yoğundu. Firmamızın savunma sanayi alanında projeleri onay aşamasında. Şu anda denetimler ve eğitimler devam ediyor. Bu yıl içerisinde direkt savunma sanayinde onaylı firma olarak hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Firma olarak Bursa en çok önemsediğimiz fuar. Çünkü müşterilerimizin büyük kısmı Bursa’da olduğu için müşterilerimize MTK’nın vizyonunu daha iyi anlatma imkanımız oluyor.

Turan CESUR

Cesurbend Makina YKB

Üretimde öndeyiz

Fuarın 6 gün olması bizim açımızdan olumsuz. O yüzden ilk iki gün biraz zayıf geçti. Ancak sonraki günlerde ilgi daha da arttı. Fuarın ilk iki gününde yabancı ziyaretçi ağırlıklıydı. Sonraki günlerde yerli ziyaretçiler de ağırlığını göstermeye başladı. Yabancı olarak ise Rusya öne çıkan ülkeler arasındaydı. Sonrasında Çekya, İran, Kosova gibi farklı ülkelerden ziyaretçiler geldi. Geçen yıl BUMATECH Fuarı’nda sergilediğimiz 5 eksen CNC boru bükme makinemizi MAKTEK Avrasya’da da beğeniye sunduk. Bu ürünümüze gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. MAKTEK Avrasya’daki ilginin Bursa’daki fuara yansıyacağını düşünüyorum. Bursa fuarı son 6 – 7 yıldır İstanbul’daki fuarı aratmayacak seviyede yapılıyor. Hatta imalatçıyı tatmin etme açısından İstanbul’un bile önünde olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede giderse BUMATECH, MAKTEK Avrasya’nın da önüne geçebilir. Ancak bu noktada bizim en büyük dezavantajımız Bursa gibi önemli bir sanayi şehrine yakışır fuar alanımızın olmayışı. Bu dezavantaja sahip olmasak İstanbul’un önünde fuarlar yapabiliriz.

Emir TUĞRAL

Tuğbend Makine Firma Sahibi

Yeni iş ilişkileri kurduk

4 yıl aradan sonra düzenlenen MAKTEK Avrasya Fuarı oldukça güzel geçti. İlgiden memnun kaldık. Fuar süresince standımızı ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı bizim için fazlasıyla tatmin ediciydi. Rusya’dan çok sayıda ziyaretçi geldi. Bunun haricinde Avrupa’dan gelen bayi temsilcilerinin yoğunluğu da memnuniyet vericiydi.

Fuarda hidrolik yatay preslerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Bu ürünlerle ilgili güzel talepler aldık. Fuar süresince yeni birkaç tane bayi ile geleceğe yönelik işbirliğine imza attığımızı söyleyebilirim. BUMATECH Fuarı oldukça verimli ve sektörün önemli fuarları arasında olsa da aralık ayında Bursa’da yapılacak fuarın MAKTEK Avrasya kadar yoğun geçeceğini düşünmüyorum.

Gürkan UZUNLAR

Bölük Makina Firma Ortağı

Rusya ve Orta Doğu ülkeleri yoğunluktaydı

MAKTEK Avrasya Fuarı firma olarak beklentileri­mizi karşıladı. Özellikle yurt dışından gelen müşteri­ler tatmin edici seviyedeydi. Rusya ve Orta Doğu ül­kelerinden çok sayıda ziyaretçiyi standımızda ağırladık. Biz 3 yıllık bir firmayız. Faaliyete başladığı­mızdan beri aynı ürünlerle yolumuza devam ediyo­ruz. Yabancıların ilgileri de daha çok büyük ölçekli makinelerimize oldu. Çünkü bu ürünlerimiz kalite ve fiyat-performans açısından rakiplerimizin ürün­lerine göre daha avantajlı. Firma olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen BUMATECH Fuarı’nda da yer almış­tık. O fuar da oldukça yoğun ve verimli geçmişti. MAKTEK Avrasya’daki ilginin önümüzdeki aylarda Bursa’da yapılacak fuara da yansıyacağını düşünüyorum.

Harun KESER

Kema Makine Genel Müdürü

Doğrudan satışlar azaldı

Fuara yoğun bir ilgi vardı. Ancak bu ilgi eskiden olduğu gibi doğrudan satışla neticelenmedi. Önceden hemen alım gerçekleşebiliyordu. Şimdi ise firmaların finans ve arayışla ilgili beklentileri var. Standımızı ağırlıklı olarak yerli müşteriler ziyaret etti. Fuarda temsilciliğini yaptığımız İspanyol firmasının freze ve tornalarını sergiledik. Aynı zamanda yerli makine üreticisiyiz. Ancak bu stantta sadece İspanyol firmasının ürünlerini tanıttık. Firma olarak ise 5 eksen ve 3 eksen freze üretimi gerçekleştiriyoruz.