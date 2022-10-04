Makine sanayi MAKTEK Avrasya’da vitrine çıktı
Takım tezgahları sektörünün en büyük buluşması özelliğinde olan MAKTEK Avrasya Fuarı’nda yeni teknolojiler görücüye çıktı. Türkiye makine sektörünün en önemli üreticilerine ev sahipliği yapan Bursa, sektörün en büyük buluşmasına adeta damga vurdu. Bursalı makineciler son teknoloji ürünleri ve yenilikçi tasarımlarıyla fuarda ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
Bugüne kadar düzenlenen en büyük MAKTEK Avrasya Fuarı, 26 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında 1000’i aşkın firma ve firma temsilcisinin katılımıyla İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tüyap Fuarcılık tarafından Takım Tezgahları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makine İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle düzenlenen fuara Bursalı makine üreticileri de yoğun katılım gösterdi.
Fatih VARLIK
TİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Biz TİAD olarak MAKTEK Avrasya’nın da yüzde 60’lık alanında katılımcı olarak yer alan imalatçı ve tedarikçi üyelerimizle, çok önemli bir amaca hizmet ediyoruz: Ülkemizi bir sanayi ülkesi yapma vizyonuyla, sanayinin gücüne güç katacak olan ileri teknolojinin nabzını tutma misyonuyla buradayız. Biliyoruz ki güçlenmiş, güncellenmiş ve yenilenmiş takım tezgahlarıyla üretemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu kanıtlamak için MAKTEK Avrasya muazzam bir ortam. Dört yıl aradan sonra gelen bu yeni başlangıç, en başta; Her şeyin en iyisini hak eden güzel ülkemize ve gücünü artırmak için teknolojik yatırımı dört gözle bekleyen Türk sanayicisine hayırlı uğurlu olsun.
İlhan ERSÖZLÜ
Tüyap Genel Müdürü
1000’i aşkın katılımcı firma ve firma temsilciliğini ağırlayan ve 14 salonda 120.000 metrekarelik kapalı sergileme alanının tamamını kullanan fuarımız, bugüne kadar yapılmış en büyük MAKTEK Fuarı olma özelliğini taşıyor.
Ticaret Bakanlığı desteğiyle hızla büyüyen MAKTEK Avrasya, ülkeler arası iş birlikleri kurmak ve ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen firmalar için yüksek bir potansiyel barındırıyor.
Fuara 105 ülkeden yaklaşık 70 bin civarında ziyaretçi geldi. Yerli ve yabancı iş insanlarının, katılımcı firmalarla yapacağı anlaşmalar neticesinde sektöre 2,5 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratmayı hedefliyoruz.
Ahmet ÖZKAYAN
Ermaksan YKB Vekili ve Gen. Md.
Devrim niteliğinde teknoloji
Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen MAKTEK Avrasya Fuarı, dört yıl aradan sonra makine sektörünü bir araya getirdi.
Bu fuar, takım tezgahları sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşması olma özelliğini taşıyor. Fuarın, milyarlarca dolarlık iş hacminin oluşmasına katkısı oluyor. Dolayısıyla sektör açısından çok değerli. Ermaksan olarak, fuarda özellikle pazar trendine uygun olarak yüksek kw lazerler sergiledik. Fuarda sergilediğimiz ürünler; 4G ivmelenmeli FIBERMAK GEN-5 15 kw fiber lazer kesim makinesi, %100 Ermaksan mühendisliği ile üretilen yüksek güçlü fiber lazer rezonatör, XPR300 güç kaynağı ve Optimix gaz konsolu ile donatılmış olan FIBERMAK GEN-3 10 KW, EPL 1530 plazma kesim makinesi, Powerbend Pro 3100 X 135 ton abkant pres ve ENAVISION 120 metal 3D yazıcı.
Fuar süresince, özellikle metal sektöründe devrim niteliğinde olan katmanlı imalat teknolojisine ilgi yoğundu. Ermaksan rezonatörlü 15 kw FIBERMAK ürünümüz kullanıcılardan tam not aldı. Fuarda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantılarına imza attık. Dolayısıyla verimli bir fuar oldu bizim adımıza. Aynı şekilde, fuarın Bursa’da gerçekleştirilecek olan fuara da mutlaka olumlu yansımaları olacaktır.
Alper KÖRÜSTAN
Nukon Lazer YK Bşk. Vk.
Yeni ürünlerimizi sergiledik
Ağır sanayinin temelini oluşturan makine ve parça üreticisi firmaların makine ihtiyacını karşılayan Nukon Lazer olarak Türkiye makine sektörünün en büyük buluşması olan MAKTEK Avrasya’ya da yerimizi aldık. Pandemi nedeniyle uzun süredir düzenlenemeyen bu fuarda firmamıza gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldık. 6 gün boyunca süren fuar boyunca hem mevcut müşterilerimizle tekrar buluşma fırsatı yakaladık hem de yeni ziyaretçilerle geleceğe yönelik iş birliklerini görüşme imkanımız oldu.
MAKTEK Avrasya’da endüstrinin ve müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulundurarak üretmiş olduğumuz fiber lazer kesim makinelerimizi ve yeni üretmeye başladığımız abkantlarımızı ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Ziyaretçilerin 3 metrelik ve 4 metrelik abkantlarımıza gösterdiği ilgi bizleri oldukça memnun etti.
Fuara hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda ziyaretçi geldi. Yabancı ziyaretçiler genellikle yakın coğrafyamızdan, Rusya’dan ve Orta Doğu ülkelerinden gelenlerdi.
İstanbul’daki ilgiyi ve yoğunluğu Aralık ayında Bursa’da düzenlenecek fuarda da yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Bursa, Türkiye makine sektörünün en önemli üreticilerine ev sahipliği yapan bir şehir. Üreticilerle birebir temas kurmak isteyen yabancılar da genellikle Bursa’daki fuarı tercih ediyor. Her geçen yıl ilginin daha da arttığı BUMATECH Fuarı’nın bu yıl da oldukça verimli geçeceğini düşünüyorum.
Levent AKYAPAK
Akyapak Makine YKB
Potansiyelleri açığa çıkaracak
Çelik konstrüksiyon delik delme hatlarında teknolojisi ile orta ve büyük ölçekli yapısal çelik imalatçılarının tercihi olan Akyapak Makine olarak yapı çeliği işlerinde çözümler sunan 3 ADM 1200 yanında dünyada bilinirliliğini sağlayan sac ve profil bükme modellerimizi MAKTEK Avrasya 2022’de sergiledik. Köprü ve çelik konstrüksiyon imalatı, tersaneler, inşaat ve üretim alanları gibi sektörlere yüksek kaliteli üretim çözümleri sunan 3ADM 1200 modelimiz H, I ve U profillerinde standart 10-40 mm veya daha büyük çaplarda delik açma kapasitesi ile dikkatleri çekerken, Akyapak’ın kaynak çözümlerine yönelik ürün grubu da yine büyük ilgi gördü.
Teknolojileri yanında satış sonrası güçlü destek hizmetleri ile müşteri ve bayilerinin her an yanlarında olan Akyapak Makine olarak uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen MAKTEK, her şeyden önce üretici firmaları bir araya getirerek, sektördeki gelişmeleri değerlendirme fırsatı yakalamamıza imkan sağladı. Fuara katılım gösteren tüm firmalar arasındaki haberleşme ve ticaret fırsatları gelecekte başka, farklı potansiyelleri de açığa çıkacaktır. Fuarda, tüm yeni ve inovatif sac ve metal işleme teknolojilerini görmek rekabetçi pazarı daha da güçlendiriyor. Fuara yerli ziyaretçiler kadar yurtdışı ziyaretçi katılımı da iyi düzeydeydi. Kuzey Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinin ağırlıklı profili oluşturduğu yurt dışı ziyaretçilerinin de fuardan memnuniyetle ayrıldığını gözlemledik. MAKTEK’te bizleri ziyaret eden tüm bayi, müşteri ve müşteri adayı ile ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Fuar organizasyonunda emeği geçen kurumlara da teşekkür ediyoruz.
Engin ÇETİNER
Beka-Mak YKB
MAKTEK sektörümüzün en önemli fuarlarından. Pandemiden dolayı 2019’dan bu yana yapılamayan fuarda bu sene kapılar yeniden açıldı. Fuara olan ilgi ilk günlerde biraz zayıftı. Yoğunluk sonraki günlerde artmaya başladı. Bu fuara genellikle yurt dışından çok sayıda ziyaretçi gelirdi; özellikle Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerinden. Bu sene Avrupa’da yaşanan olumsuz ekonomik durumlar, resesyon etkisi Avrupalı müşterinin bu fuara gelmesini etkiledi. Son günlerde Rusya’da yaşanan olaylardan dolayı Rus ziyaretçilerimiz de çok az, vize sorunu yaşıyorlar. Daha çok lokal ziyaretçiler ile biraz Arap ülkelerinden ve Avrupa’dan gelen müşterilerimiz var.
Son yıllarda hemen hemen tüm imalatçılar teknolojik makinelere yöneldi. Makine sektöründe Türkiye bayağı bir ilerleme kaydetti. Eskiden standart makineler üretiyorduk. Ancak son dönemde Avrupa’da yaşanan durgunluk ve Türk makine sektörünün kendini geliştirmesiyle firmalar teknolojiye yöneldi. Bunu ihracatta kilogram başına düşen bedelden de görebiliyoruz. Önceleri 3 – 4 dolarlardan bahsederken makine sektörünün kilogram başına ihracatı 6 dolarlara çıktı. Bu da teknolojik makinelere kaydığımızı gösteriyor. Ülkemize yoğun bir talep var. Biz de sektör temsilcileri olarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gelecek yıllar daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. İstanbul metropol bir şehir ve havaalanından dolayı yurt dışından ulaşım çok rahat. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz için Bursa biraz daha lokal kalıyor. Ancak Bursa da her yıl ziyaretçi sayısını artırarak yoluna devam ediyor.
Bu da olumlu işaret. Ben bu yıl aralık ayında düzenlenecek BUMATECH Fuarı’nın da olumlu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü yılın son zamanları firmaların yatırım yapmaya ihtiyacı olduğu zamanlar. Fuarın zamanlamasını çok uygun buluyorum. Firma olarak biz de elimizden geleni yapacağız ve yurt dışındaki tüm müşterilerimizi BUMATECH’e davet edeceğiz.
Orhan ER
ERBEND ve ERFAB YKB
2 farklı stantla yer aldık
Fuarda inanılmaz bir katılımcı sayısı vardı. Herkes çok iyi hazırlanıp bu fuara gelmiş. Fuar çok başarılıydı. 6 gün olarak düzenlenen fuar, biraz uzundu. Ancak uzun süredir bu fuar düzenlenmediği için belki de bu uzunluk avantaja dönüşebilir düşüncesiyle böyle bir karar alındı. Fuara özellike Orta Doğu’dan, Arap ülkelerinden ve Rusya’dan çok sayıda ziyaretçi geldi. Bundan çok memnunuz. Biz firma olarak hem makine üretiyor hem de makine ithal edip satıyoruz. Fuarda 2 stant açtık. Birinde sadece ithal makinelerimizi sergiledik, diğerinde ise ithal makinelerimiz yine yer alsa da ağırlıklı olarak kendi ürettiğimiz ERBEND makinelerini ziyaretçilerin beğenisine sunduk. ERBEND olarak yeni imalatlarımız olan 2 makineyi ilk defa bu fuarda görücüye çıkardık. Bunlar panel bender dediğimiz otomatik saç bükme makineleri. Yeni ürünlerimizin büyük ilgi görmesinden de çok memnun kaldık.
Ben Bursa’da aralık ayında yapılacak fuarın da gayet iyi geçeceğini düşünüyorum. Bursa’daki fuarın kendine has bir dinamizmi var. Özellikle imalatçı firmaları görmek isteyenler BUMATECH’e geliyor. MAKTEK’e gelmeyip sadece Bursa’ya gelen, sac işleme makinelerini doğrudan üreticilerinden almak isteyen müşterilerimiz var. Ancak MAKTEK çok daha büyük bir fuar. Herkes büyük bir emek ve masrafla bu fuarda yer aldı. Umarım bu fuar herkes için verimli geçer.
Adem YALÇIN
Loyalmak Makina Genel Md.
BUMATECH, MAKTEK’in yerini almaya başladı
Oldukça verimli bir fuarı geride bıraktık. Geçtiğimiz 4 yıl fuar düzenlenmemesi nedeniyle insanların makine fuarını özlediğini düşünüyorum. Fuara gösterilen ilgiden biz de oldukça memnun kaldık. Fuara tahminimizin üzerinde yabancı ziyaretçi katıldı. Fuara hemen hemen her ülkeden ziyaretçi geldi. Ancak yaşanan siyasi kriz dolayısıyla daha ağırlıklı olarak Rusya ve Kuzey Afrika’dan gelen ziyaretçiler fazlaydı. Fuarda 2 yeni ürünümüzü sergiledik. Bu plazma ürünlerimizden bir tanesi kombine tezgah olarak geçiyor. Bütün prosesi; robotik kesme, boru kesme, profil kesme, delme ve oksijenli kesim sistemlerini bir arada barındırıyor. Diğer makinemiz ise uluslararası patente sahip lazer kesim makinesi.
Ziyaretçilerin ürünlerimize olan yoğun ilgisinden oldukça memnunuz. Aralık ayında Bursa’da yapılacak BUMATECH Fuarı’nın MAKTEK Avrasya’dan daha pozitif geçeceğini düşünüyorum. MAKTEK Avrasya Türkiye’nin makine sektöründeki en büyük fuarlarından biri ama Türkiye’deki makine üreticilerinin çoğu Bursa’da. Bence Bursa fuarı MAKTEK’in yerini almaya başladı.
Akif BAYKALDI
Baykal Mak. Paz. ve İş Gel. Md.
Premium ürünlerimize yoğun ilgi
Pandemi sebebiyle yaklaşık olarak 4 yıl yapılamayan fuarlar bu yıl itibarıyla tekrar start aldı. 6 gün boyunca süren fuarımız pazartesi günü başlayıp cumartesi bitti. Fuar beklendiğimiz paralelde yoğun olarak geçti. Ağırlıklı olarak hem yurt içerisinden hem de yakın coğrafyadan müşterilerimiz standımızı ziyaret etti. Makedonya, Kuzey Avrupa ve eş zamanlı olarak Orta Doğu coğrafyasından gelen birçok son kullanıcıya makinelerimizi gösterme, tanıtma ve fiyat verme fırsatımız oldu. Kendileri de hem fuarda sergilenen ürünlerle hem de teknolojiyle bir araya gelmekten son derece mutlular. Fuar süresince ağırlıklı olarak sektörün gidişatıyla ilgili hem elektrikli abkantlarımızı hem yarı elektrikli, hibrit abkantlarımızı sergileme şansı bulduk. Son dönem içerisinde gerek elektrik tüketimindeki artışlar gerekse de elektrik fiyatlarının artmasından ötürü daha nitelikli ürünlere talep artan şekilde devam ediyor. Abkant bükümlerimiz, fiber lazer kesim makinelerimiz, depolama sistemlerimiz ve kesim makinelerimizi sergileme şansı yakaladık. Talepler genel itibariyle premium ürün segmentinde bulunan hibrit ve elektrikli abkatlara yoğunlaştı. Bunun sebebi ise müşterilerin birim zamanda daha fazla ürün elde etmek ve verimliliği artırmak istemeleri. MAKTEK Avrasya’ya olan ilginin Bursa’daki fuara da yansımasını umuyoruz. Çünkü Bursa, sac işleme makineleri konusunda ev sahipliği yapan, nitelikli üreticilerin bulunduğu, piyasayı ve pazarı domine eden üretici firmaların adresi. O açıdan bakıldığında BUMATECH Fuarı’nın da en az MAKTEK Avrasya kadar nitelikli ve verimli geçeceğini umuyoruz. Bursa’daki fuarın gerek yıl sonu olmasından ötürü gerekse de sac işleme alanında çok daha fazla katılımcının ilgi göstereceğinden dolayı verimli geçeceğini temenni ediyoruz.
Ali VATANDAŞ
Şahinler Metal Makina Yurt İçi Satış Md.
Ürünlerimiz beğeni topladı
2019 yılının ardından ilk defa düzenlenen MAKTEV Avrasya Fuarı firmamız açısından oldukça verimli geçti. Pandemi nedeniyle ayrı kaldığımız yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda müşterimizle uzun bir aradan sonra tekrardan buluştuk. Bu anlamda gayet güzel bir fuarı geride bıraktığımızı söyleyebilirim.
Ziyaretçiler fuara yoğun bir ilgi gösterdi. Hem Türkiye’den hem de yabancı ülkelerden çok sayıda müşteriyle bir araya gelme fırsatı yakaladık. Özellikle Arap ülkelerinden, Rusya’dan ve Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin firmamıza büyük ilgisi oldu. Bu ziyaretçilerin ciddi ve iş odaklı olması da ayrıca mutluluk vericiydi. Şahinler Metal Makina olarak 60 yılı aşkın tecrübemizle ürettiğimiz silindir kıvırma, profil ve boru kıvırma, bombe presler, hidrolik kombine makaslar ve bombe presleri MAKTEK Avrasya’da ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Son teknolojiyle üretilen ürünlerimize yoğun bir ilgi oldu. Özellikle hidrolik kombine makas makinelerimiz oldukça ön plana çıktı. Bunların yanı sıra boyler sektörüne yönelik ürettiğimiz, yeni boyler büküm makinelerimizi de bu fuarda tanıttık. Bu ürünlerimiz de büyük beğeni topladı. Bu anlamda hemen hemen tüm ürünlerimize ilgi olduğunu söyleyebilirim. Bu ilginin ilerleyen dönemde yeni iş ilişkilerinin kapısını açmasını temenni ediyoruz. MAKTEK Avrasya’daki ilginin Bursa’da aralık ayında düzenlenecek BUMATECH Fuarı’na da yansıyacağını düşünüyorum.
Oğuzhan Genç
Isıtan Makina Satış ve Paz. Sor.
BUMATECH için altyapı oluşturuyor
Uzun aradan sonra yapılan fuar beklentilerinizi karşıladı diyebiliriz. Kalabalık ve iyi hedeflenmiş birçok kişi standımızı ziyaret etti ve iyi bir fuar geçirdik.
Standımızda, geniş ürün yelpazemizden mümkün olduğunca fazla çeşit ürünü sergileme şansı bulduk. Silindir bükme, kordon makinesi, köşe kesme, abkant pres, daire makas ve flanşlama ile boru bükme makinelerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Bunlar, sac işleme, form verme sektöründeki birçok işleme hizmet veren, geniş bir alana hitap eden makineler. 1 mm ve daha ince malzemeden 10 mm’ye kadar malzemeyi çeşitli formlarda işleyen makinelerimiz var.
Fuarda yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlığının eşit olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda hem yerli hem yabancı ziyaretçiler beklentilerimizi karşıladı. Umuyoruz ki firma olarak bizler de onların beklediği hizmeti sağlayabilmişizdir.
Firmamız uzun yıllardır sektörde tanındığı için, MAKTEK Avrasya belirli iş ilişkilerimizin devamı açısından oldukça iyi bir fuar oldu. Yeni bağlantılar referanslar aracılığıyla oluşuyor. Yine de bu fuarda kısmen de olsa yeni müşteriler edinebildik. MAKTEK Avrasya, Bursa’daki fuar için de önemli bir altyapı oluşturuyor. Bu fuara gelemeyen birçok insan çok şey kardığını düşünerek Bursa’daki fuara geleceğini bizlere bildirdi.
Ramazan ÇELİK
MTK Teknik Kaplama YKB
Dünya ayağımıza geldi
Firma olarak MAKTEK Avrasya Fuarı’na bu yıl ilk defa katılım sağladık. Fuara yoğun bir ilgi oldu. Adeta dünya ayağımıza geldi. Fuar süresince çok sayıda yeni bağlantı kurma imkanımız oldu. Firma olarak biz metale ömür, renk ve estetik veriyoruz. Kaplama ve yüzey sertleştirme hakkında çok sayıda ve detaylı sunumlar yaparak ziyaretçilerimizi bilgilendirdik. Buruna ve s40 kaplamanın faydalarını onlara anlattık.
MTK Teknik Kaplama olarak tamamen iç piyasaya hitap ettiğimizden iç piyasadan, Türkiye’nin birçok ilinden de ziyaretçilerimiz oldu. Yeni iş bağlantıları kurduk. Özellikle savunma sanayinden ilgi yoğundu. Firmamızın savunma sanayi alanında projeleri onay aşamasında. Şu anda denetimler ve eğitimler devam ediyor. Bu yıl içerisinde direkt savunma sanayinde onaylı firma olarak hizmet vermeyi hedefliyoruz.
Firma olarak Bursa en çok önemsediğimiz fuar. Çünkü müşterilerimizin büyük kısmı Bursa’da olduğu için müşterilerimize MTK’nın vizyonunu daha iyi anlatma imkanımız oluyor.
Turan CESUR
Cesurbend Makina YKB
Üretimde öndeyiz
Fuarın 6 gün olması bizim açımızdan olumsuz. O yüzden ilk iki gün biraz zayıf geçti. Ancak sonraki günlerde ilgi daha da arttı. Fuarın ilk iki gününde yabancı ziyaretçi ağırlıklıydı. Sonraki günlerde yerli ziyaretçiler de ağırlığını göstermeye başladı. Yabancı olarak ise Rusya öne çıkan ülkeler arasındaydı. Sonrasında Çekya, İran, Kosova gibi farklı ülkelerden ziyaretçiler geldi. Geçen yıl BUMATECH Fuarı’nda sergilediğimiz 5 eksen CNC boru bükme makinemizi MAKTEK Avrasya’da da beğeniye sunduk. Bu ürünümüze gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. MAKTEK Avrasya’daki ilginin Bursa’daki fuara yansıyacağını düşünüyorum. Bursa fuarı son 6 – 7 yıldır İstanbul’daki fuarı aratmayacak seviyede yapılıyor. Hatta imalatçıyı tatmin etme açısından İstanbul’un bile önünde olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede giderse BUMATECH, MAKTEK Avrasya’nın da önüne geçebilir. Ancak bu noktada bizim en büyük dezavantajımız Bursa gibi önemli bir sanayi şehrine yakışır fuar alanımızın olmayışı. Bu dezavantaja sahip olmasak İstanbul’un önünde fuarlar yapabiliriz.
Emir TUĞRAL
Tuğbend Makine Firma Sahibi
Yeni iş ilişkileri kurduk
4 yıl aradan sonra düzenlenen MAKTEK Avrasya Fuarı oldukça güzel geçti. İlgiden memnun kaldık. Fuar süresince standımızı ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı bizim için fazlasıyla tatmin ediciydi. Rusya’dan çok sayıda ziyaretçi geldi. Bunun haricinde Avrupa’dan gelen bayi temsilcilerinin yoğunluğu da memnuniyet vericiydi.
Fuarda hidrolik yatay preslerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Bu ürünlerle ilgili güzel talepler aldık. Fuar süresince yeni birkaç tane bayi ile geleceğe yönelik işbirliğine imza attığımızı söyleyebilirim. BUMATECH Fuarı oldukça verimli ve sektörün önemli fuarları arasında olsa da aralık ayında Bursa’da yapılacak fuarın MAKTEK Avrasya kadar yoğun geçeceğini düşünmüyorum.
Gürkan UZUNLAR
Bölük Makina Firma Ortağı
Rusya ve Orta Doğu ülkeleri yoğunluktaydı
MAKTEK Avrasya Fuarı firma olarak beklentilerimizi karşıladı. Özellikle yurt dışından gelen müşteriler tatmin edici seviyedeydi. Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda ziyaretçiyi standımızda ağırladık. Biz 3 yıllık bir firmayız. Faaliyete başladığımızdan beri aynı ürünlerle yolumuza devam ediyoruz. Yabancıların ilgileri de daha çok büyük ölçekli makinelerimize oldu. Çünkü bu ürünlerimiz kalite ve fiyat-performans açısından rakiplerimizin ürünlerine göre daha avantajlı. Firma olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen BUMATECH Fuarı’nda da yer almıştık. O fuar da oldukça yoğun ve verimli geçmişti. MAKTEK Avrasya’daki ilginin önümüzdeki aylarda Bursa’da yapılacak fuara da yansıyacağını düşünüyorum.
Harun KESER
Kema Makine Genel Müdürü
Doğrudan satışlar azaldı
Fuara yoğun bir ilgi vardı. Ancak bu ilgi eskiden olduğu gibi doğrudan satışla neticelenmedi. Önceden hemen alım gerçekleşebiliyordu. Şimdi ise firmaların finans ve arayışla ilgili beklentileri var. Standımızı ağırlıklı olarak yerli müşteriler ziyaret etti. Fuarda temsilciliğini yaptığımız İspanyol firmasının freze ve tornalarını sergiledik. Aynı zamanda yerli makine üreticisiyiz. Ancak bu stantta sadece İspanyol firmasının ürünlerini tanıttık. Firma olarak ise 5 eksen ve 3 eksen freze üretimi gerçekleştiriyoruz.