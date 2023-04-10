İhracatta Bursa ağırlığı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Bursa’dan ocak-mart döneminde, yaklaşık 180 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirilirken, kentten yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi.

Otomotiv, tekstil ve makine sektörlerinde önemli üretimlerin yapıldığı Bursa, Türkiye’nin ilk çeyrekteki ihracatına 3 milyar 989 milyon 231 bin dolarlık katkı sağladı.

Söz konusu dönemde Bursa’da otomotiv endüstrisinin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 artarak 1 milyar 728 bin 728 milyon 398 bin dolar oldu.

Kentin ihracatında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ilk çeyrekteki dış satışı ise yüzde 8,72’lik düşüşle 471 milyon 177 bin dolardan 430 milyon 239 bin dolara geriledi.

Listenin üçüncü sırasındaki makine ve aksamları sektörünün ilk çeyrekteki ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3’lük artış yaşandı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 300 milyon 666 bin dolar olan çelik sektörü dış satımı, bu yılın aynı döneminde 346 milyon 745 bin dolara çıktı.

Bursa’nın ilk çeyrekteki ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 333 milyon 913 bin, çelik sektörü 211 milyon 797 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 204 milyon 980 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 174 milyon 963 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü 164 milyon 157 bin, iklimlendirme sanayi sektörü ise 124 milyon 287 bin dolar katkıda bulundu.

UİB’in ilk çeyrek ihracat 9 milyar doları geçti

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin ocak-mart 2023 ihracatı, 2022’nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 16 artarak 9 milyar 27 milyon 814 bin dolar oldu. Birliğin mart ayı ihracatı ise 3,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Birliğin alt birliklerinden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) mart ayındaki dış satımı 2 milyar 849 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB’in ocak-mart dönemi ihracatı geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 17,7’lik artışla 7 milyar 451 milyon 917 bin dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), martta 126 milyon 823 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in ocak-mart dönemdeki ihracatı ise 344 milyon 548 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) 111 milyon 113 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 17 milyon 873 bin dolar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 12 milyon 645 bin dolar ihracat kaydetti.

Baran ÇELİK

OİB YK Başkanı

Yeniden lider olmayı hedefliyoruz

OİB olarak 2022 yılı sektörel ihracat hedefimizi 33 milyar dolar olarak belirlemiştik. Ancak başta çip krizi olmak üzere, küresel enflasyonist ortam, resesyon riski ve tedarik sorunlarının yıl boyunca devam etmesi bizi hedefimizden alıkoydu. Diğer taraftan yüzde 85 euro ile çalışan otomotiv endüstrisi 2022 yılında euro-dolar paritesi kaynaklı 3 milyar dolar kayıp yaşadı. Kısaca sadece Euro-Dolar paritesi geçen yılki seviyelerinde seyretseydi, yaşanan tüm sorunlara rağmen 33 milyar dolarlık hedefimize ulaşmış olacaktık.

Geçen yılı ihracatçı sektörler arasında ikinci sırada tamamladık. Ancak hedefimiz, bir önceki yıl sahip olduğumuz liderlik koltuğunu geri almak. Sektörler arasında yaşanan tatlı rekabet ülke ihracatına da olumlu yansıyor. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artışla 2 milyar 716 milyon dolarlık ihracatımızla liderliği geri almıştık. Bu aynı zamanda tarihimizdeki en yüksek Ocak ayı ihracatımız olmuştu. Şubat ayında da 2 milyar 632 milyon dolar ile liderliğimizi devam ettirdik. Mart ayı ihracatımız ise 3.3 milyar dolar ile aylık bazda bugüne kadar ulaştığımız en yüksek ihracat rakamı oldu. Yılın ilk çeyreğinde de yüzde 16 artışla 8.6 milyar dolar ihracata ulaştık. Amacımız bu başarımızı sürdürülebilir kılarak yılı 34 milyar dolarlık ihracatla lider tamamlamak.

Bilindiği üzere dünya otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşüm süreci yaşıyor. Fosil yakıtlı motorlu taşıtlar ve geleneksel aksam ve parçalar yerini bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araçların hakim olduğu yepyeni bir mobilite ekosistemine bırakıyor. Türk otomotiv sektörünün de dünyada yaşanan bu dönüşümün bir parçası olması gerekiyor. Sonuç olarak, otomotiv endüstrisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda hem mevcut faaliyetlerimizi genişletmeyi ve güçlendirmeyi hem de yeni faaliyetler ile ihracatçılarımızı yaşanmakta olan dönüşüme hazırlıklı kılmayı ve onlara yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Pınar TAŞDELEN ENGİN

UTİB YK Başkanı

Zorlukları aşarak ihracatımızı büyüteceğiz

2022 yılında dünya genelinde yükselen girdi maliyetleri, dövizdeki dalgalanmalar, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, talepteki daralmalar ve enerji krizlerine rağmen Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün 32 milyar dolar ihracata ve 17 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlasına imza atması çok önemliydi. Her türlü olumsuzluğa karşın yakalanan başarı 2023 yılı için ümit verici oldu. 2023 yılına da küresel talepteki yavaşlamaya rağmen büyümeyle başladık. Tekstil sektörümüz, Ocak-Mart üç aylık dönemde 2 milyar 441 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörümüz 2023 yılında 11 milyar doları aşmayı planlarken, bu hedefe UİB olarak 1,75 milyar dolarlık katkı vermeyi hedefliyoruz. Bizler, önümüzdeki zorlukları aşmak için daha fazla pazara ulaşarak siparişlerimizi artırma niyetindeyiz. Katma değerli üretim, etkin yurt dışı fuar katılımları, ticari alım heyetlerinin de desteğiyle yılsonuna kadar hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ancak, bu hedefin gerçekleşmesi için ihracatçıların finansmana erişimindeki engellerin de ortadan kaldırılması ve ilave desteklerin hayata geçirilmesi önem arz ediyor. Nitelikli büyümede süreklilik sağlanması için ihracatçının ve sanayicinin finansman sıkıntısının giderilmesi şart. Öte yandan yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak yükselen girdi maliyetleri, asgari ücret artışı ve yine yüksek enerji maliyetleri üretim maliyetlerimize etki ederken, kurdaki artışın enflasyona karşın durağan kalması işletmeleri sıkıntıya sokarken, bizlerin hedefe ulaşmasını zorlaştırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Nüvit GÜNDEMİR

UHKİB YK Başkanı

Küresel piyasadaki yerimizi güçlendirmek istiyoruz

Depremin tekstil ve ha­zır giyim sektörleri açısından büyük sıkıntılar ortaya koyacağını görüyo­ruz. Özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş, sektörü­müz açısından önemli üre­tici ve ihracatçı iller olduk­ları gibi, Marmara ve Ege’deki birçok sanayi kuru­luşunun da tedarikçisi konu­mundaydılar. Bu açıdan baktığımızda üretimde ke­sintiler yaşanması ihtimali yüksek. Bunu önlemek için zaman geçirmeden sanayi tesislerine yeniden işlerlik ka­zandırıl­ması, göç nedeniyle yaşanması muh­temel istihdam sorununa çözüm için kalıcı konutların inşa edilmesi, bölgedeki çalı­şan ve işverenlerin destek­lenmesi gerekiyor.

Türk hazır giyim ve kon­feksiyon sektörü ve birliği­miz üyesi firmalarımızın üretimden gelen gücü, kali­tesi ve yenilikçi yaklaşımla­rıyla her zaman hedefini yükselterek, ihracatı artıra­cağına inanıyoruz. Yeni Ar-Ge yatırımları, katma değeri yüksek, orijinal tasarımlı ürünlerin ihracatı ile küresel piyasalarda firmalarımızın yerlerini güçlendirebiliriz. Ancak, başta enerji, ham madde, işçilik ücretleri gibi üretim maliyetlerini doğru­dan etkileyen unsurlar ya­nında yüksek enflasyonun yaşandığı bir ortamda uygu­lanan politikalarla döviz ku­runun sabit kalması firmala­rımızı zorlamaktadır. Sektörümüzün küresel reka­bette rakiplerine karşı deza­vantajlı hale getiren bu so­runların ortadan kaldırılmasını hükümeti­mizden bekliyoruz.

2023 yılının ilk 3 aylık dö­neminde ise 273 milyon do­lar ihracat gerçekleştirdik. En önemli ih­racat kalemle­rimiz olan ka­dın ve erkek dış giyim, suni-sentetik ev tekstili, di­ğer ev tekstili ve giyim akse­suarları ürünlerimizi başta İspanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi büyük pazarlar olmak üzere çok sayıda ülkeye ih­raç ediyoruz.

Değişen dünya düze­ninde sorumlu birer dünya vatandaşı olarak üretimde sürdürülebilirlik ve döngü­sel ekonomi ekseninde kar­bon ayak izimizi minimuma indirmemiz de gerekiyor. Küresel markaların tedarik süreçlerini de yeniden göz­den geçirdiği bir dönemde, “Made in Türkiye” marka­sını kaldıraç olarak kullanabiliriz.

Özkan KAMİLOĞLU

UMSMİB YK Başkanı

2023’te küresel rekabette gücümüz zayıflıyor

Yaşadığımız tüm zorluklara karşın ümitle girdiğimiz, her sene olduğu gibi bir öncekinden daha fazla ihracat yapmayı, ülkemize daha fazla döviz kazandırmayı hedeflediğimiz 2023 yılının ilk aylarında maalesef ihracatımızın geriye gittiğini görüyoruz. Sektör olarak Türkiye geneli ihracatımızda 2023’ün ilk iki ayında 342,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk çeyreğinde de Türkiye geneli sektör ihracatımız 2022 yılına göre yüzde 9 düşüş ile 551 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önlem alınmazsa 2021 ve 2022 yıllarında yakaladığımız artış hızını 2023’te yakalayamayacağız. Çünkü işçilik ve enerji başta olmak üzere birçok konuda üretim girdilerimiz sürekli artıyor. Buna karşın Kur Korumalı Mevduat hesabına bağlı olarak döviz kurunun sabit olması üretici ve ihracatçımızın dünya ile rekabetini zorlaştırırken, ihracatımızın geriye gitmesine de neden oluyor. Yeni dönemde gıda sektörüne olan talebin artacağından hareketle, işlenmiş gıdada 2023 yılında önemli bir talebin oluşmasını bekliyoruz. Fakat önemli olan bizim bu pazardan alacağımız payı artırıp artıramayacağımız.

Biz ihracatçılar mevcut pazarlarımızın yanında; Uzak Doğu ve Rusya Federasyonu gibi alternatif pazarlara da ağırlık vererek ihracatımızı artırma gayreti içerisindeyiz. Hükümetten beklentimiz ise alacağı önlemlerle küresel rekabette ihracatçının elini güçlendirmesi.

UMSMİB olarak bütün temennimiz, devlet politikaları ile desteklenmiş, verimi yüksek, kaliteli ürünlerimizi mevcut pazarlardaki payımızı artırarak ve yeni pazarlarda da kendimize sağlam yerler edinerek ihracatımızı kalıcı kılmak, çiftçimizi kalkındırmak ve ülke refahını artırmaktan oluşuyor.

Dolayısıyla sektörün stratejisini de dünya ile rekabet edebilecek seviyede ürünler üretmek, mevcut pazarlardaki payımızı artırırken yeni pazarlarda yer edinmek oluşturuyor.

Prof. Dr. Senih YAZGAN

UYMSİB YK Başkanı

İhracatı artırmak için yoğun çalışacağız

Tarım sektörü diğer sektörlere oranla doğa koşullarından ve tabiat şartlarından en fazla etkilenen sektördür. Bu nedenle don, dolu, sel, kuraklık gibi iklim koşullarından doğrudan etkilenen tarım sektöründe ileriye dönük bir ihracat hedefi belirlemek ve bu hedefi yakalamak oldukça zordur.

Geçtiğimiz yıl iklimsel durumun ve soğuk havaların hasadı ötelemesine bağlı olarak ihracatımızda az da olsa bir gerileme yaşandı. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) olarak geride bıraktığımız 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 azalışla 144,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılının ilk 3 ayında ise yüzde 39’luk bir artışla 36,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artırmak için daha yoğun çalışacağız. Üretimde verimliliği artırarak, daha fazla tanıtım yaparak ve üreticilerimizi bilinçlendirerek daha fazla katma değerli üretime yönelerek bunu başaracağımıza inanıyorum.

Birliğimizin, 2022 yılı ihracatında en büyük payı AB ülkeleri alırken diğer önemli pazarlar arasında Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık başta olmak üzere diğer Avrupa, Uzak Doğu ve Ortadoğu ülkeleri yer aldı.

2023 yılında Rusya pazarının genişletilmesi, Hindistan, Malezya, Singapur, Çin gibi Uzakdoğu ülkelerine ihracatın önündeki karantina engellerinin giderilmesi ve nakliye düzenlemeleri gibi bir dizi adımlarla ihracatımızı artırmayı planlanıyoruz.

Ancak, sektör olarak biz bunları yaparken ekonomi yönetiminden de bazı beklentilerimiz var.

Yüksek enflasyonun yaşandığı ülkemizde, çiftçinin en önemli girdi kalemleri olan mazot, gübre ve ilaç fiyatlarındaki yüksek artışlar, üretici kesimin enflasyon karşısında ezilmesine eden olurken, uygulanan sabit kur politikası da ihracatçıyı sıkıntıya sokuyor. Bu da tarımsal üretimin karşısında büyük bir engel teşkil ediyor.