İhracatçıların gurur günü

AYDIN DAĞTEKİN

Zor şartlara rağmen ihracat yapan başarılı firmalar, Bursa’da düzenlenen iki ayrı törenle onore edildi. Sıkıntılı geçen 2023 yılını başarı ile taçlandıran şirketler, 2024 yılına iyi bir başlangıç yaparken, bu performansın yıl sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyetlerini yürüten Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, 2023 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Toplamda 190 ödül ve 88 ihracata katkı sertifikasının verildiği törende meyve sebze mamulleri sektöründe 83, yaş meyve ve sebze sektöründe ise 107 firma ödüle hak kazandı. UMSMİB en başarılı firmaya ihracatın yıldızı ödülünü verirken, 5 firmaya platin, 6 firmaya altın, 19 firmaya gümüş, 52 firmaya bronz ihracat başarı ödülü takdim etti. Törende 33 firmaya da ‘İhracata Katkı Sertifikası’ verildi.

UYMSİB ise ihracatın yıldızı ödülünün yanı sıra, takip eden dört firmaya platin, 20 firmaya altın, 36 firmaya gümüş, 46 firmaya bronz ihracat başarı ödülü verdi. Başarılı çalışmalarından dolayı 55 firmaya da ‘İhracata Katkı Sertifikası’ verildi. Meyve sebze mamulleri sektöründe ihracat yıldızı Fine Food firması olurken, Yaş meyve ve sebze sektörünün şampiyonu ise Perla Fruit oldu.

UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan:

İhracatçının rekabet gücü artırılmalı

“İhracattaki artış hızımız 2024 yılının ilk üç ayında da kesilmedi ve geçen yıla göre yüzde 20 artış ile 43,9 milyon dolar oldu. Hedefimiz yılsonuna kadar ihracat artışını sürdürmek ve 2024 yılını da başarıyla tamamlamak. İhracatçılar olarak bastırılmış döviz kuru ile ihracat yapmaya çalışıyoruz. Üretici açıklanan alım fiyatlarına bağımlı hale gelirken, yüksek enflasyon, döviz kurlarına bağlı olarak artan girdi ve işçilik maliyetleri ile rekabetçiliğini de kaybediyor. İhracatçının rekabet gücünü artırmak için ilk yapılması gereken ise dolar kurunun enflasyona paralel bir noktaya ulaşmasıdır. Tarım Bakanlığımızın sektör temsilcilerinin de görüşlerini alarak yapacağı iyi bir planlama hem içeride üretimin artması hem de yine büyük sorunlarımızdan birisi olan tarımsal ürün ithalatının da azalmasını sağlayacaktır. Biz üretici ve ihracatçılar şartlar ne olursa olsun ülkemiz için üretmeye, ihracatımızı artırmaya, istihdam yaratmaya kararlıyız. Devletimizin desteği, kararlı olduğumuz bu yolda daha güçlü, daha hızlı ve emin adımlarla yürümemizi sağlayacaktır.”

UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu

2023 zorlu geçti, 2024 pozitif başladı

“Birlik olarak 2023 yılı toplamında 309 milyon 346 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızda geçen yıla oranla 9 milyon dolarlık bir gerileme yaşandı. Bu yılın ilk üç ayında geçen yıla kıyasla yüzde 30’luk artış kaydederek 68,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yıla pozitif başlamamız umut verici. Amacımız yıl genelinde de aynı performansı sürdürebilmek. Ayrıca verimi yüksek, kaliteli ürünlerimizle mevcut pazarlardaki payımızı artırarak, yeni pazarlarda da kendimize sağlam yerler edinerek, ihracatımızı kalıcı kılmak, çiftçimizi kalkındırmak ve ülke refahını artırmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Buna bağlı olarak, 2024 yılında siparişlerin 2023 yılına kıyasla artacağını düşünüyoruz. Tarımda dijital tekniklerin ve otomasyonun etkin olarak uygulanması, verimliliğin artırılması, fire oranlarının düşürülmesi, katma değeri artıracak üretimlerin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız çalışmaları üyelerimizle paylaşıyoruz. Dünya nüfusunun sürekli arttığı bir dönemde gıdaya erişim ve gıda güvenliği en önemli başlıklar olarak ortaya çıkarken, ülkemizin de yatırım ve planlama yapması gereken alanların başında sektörümüzün ön sırada yer alması gerektiğini bir kez daha dile getiriyorum.”

Dış ticaret fazlası veren ve katma değerli üretim ile kilogram değerini her geçen gün yukarı taşıyan ve Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sektörleri de, en başarılı ihracatçı firmalarını ödüllendirdi.

'2023 İpek Böceği İhracat Ödülleri' töreni, Bursa Ticaret Sanayi Odası’nın (BTSO) Uludağ’daki Bursa Business School Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. UİB’e bağlı Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, birliklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile firma temsilcileri katıldı.

Tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörlerinde Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş, son yıllarda olduğu gibi yine en fazla ihracatı gerçekleştirerek zirvede yer aldı.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin:

İhracatımızı katma değerli hale getirmemiz şart

“Türkiye, dünyanın en büyük altıncı tekstil ihracatçısı, AB’nin de en büyük ikinci tedarikçisi konumunda. Türkiye bugün dünya ihracatından yüzde 1 pay alıyorken, tekstil sektörümüzün dünya ihracatındaki payı yüzde 3,4. Hedefimiz, dünyanın en büyük ilk üç ihracatçı ülkesinden biri olmak. Bunun için ihracatımızı katma değerli bir hale getirip arttırmamız şart. Bunu da başarabilecek birikime, güce ve kapasiteye sahibiz. İplikten boyaya, kumaştan nihai ürüne kadar entegre üretim yapan nadir ülkelerden biriyiz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm yolculuğunda farkındalığımız rakiplerimizden çok daha güçlü. Ülkemizde yüksek enflasyon nedeniyle enerji, hammadde ve işçilik ücretlerindeki artışın üretim maliyetlerini olumsuz etkilemesi de önemli diğer nedenler oldu. Kurun baskı altında tutulması nedeniyle üreticilerimiz ve ihracatçılarımız fiyat oluşturmakta zorlandı. Bu olumsuzluklara rağmen sektörümüz yılmadan çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam etti, edecek.

AB Yeşil Mutabakatı, sürdürülebilirlik, yeşil enerji gibi konularda daha hızlı hareket etmek zorundayız. Bu sadece müşteri ve mevzuat dayatmaları ile tetiklenmemeli, ülkemiz, dünyamız ve gelecek nesillerimiz için bu adımları atmak zorundayız. UİB olarak bu konuyla ilgili üyelerimizi ve sektörümüzü bilgilendirmek için çalışmalarımızı 2024 yılında da aralıksız sürdüreceğiz.”

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir:

İlerlemek için pazardaki durumu iyi okumalıyız

“Tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörümüz toplamda 30 milyar doları aşan ihracatla ülkemizin üçüncü en büyük ihracatçı sektörü ve yılda yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret fazlası oluşturarak bu alanda Türkiye’nin lider sektörü. Avrupa’da ekonominin yönünü değiştirme sürecinde olduğu bu süreçte siparişler artsa bile Türkiye artık ucuz maliyet gücüyle ihracat yapamaz. Öncelikle döviz kurlarında ve enflasyonda iyileşme olmalı. Sonra mevcut durumu korumak için çaba göstermeliyiz. Sektörümüz ilerlemeye devam etmesi için pazardaki değişimi iyi okumalı. Karşılaştırma yapabileceğimiz diğer ülkelerin hiçbirinin hikayesi Türkiye’ye tam olarak uymuyor. Dolayısıyla, dünyanın en büyük üç ihracatçısından birisi olabilmek için Türkiye farklı ürün ve üretim metotları yapmak zorunda. Tüm markalar 2030 sıfır karbon hedefiyle taahhütler veriyor. Bu sektörümüz için büyük bir rekabet alanı. Firmalar bu konuda yol haritası çıkarmalı ve üst yönetimleri tarafından süreçler titizlikle takip edilmeli. Bu bizlere ticari kazanç olarak dönecektir. Ayrıştırma ve geri dönüşüm operasyonları Türkiye için bir kaynak ve rekabet gücümüzü artıracak. Yeniden satış faaliyetleri ile tekstil atıklarının azaltılmasına ve daha sürdürülebilir bir moda endüstrisine katkıda bulunarak aynı zamanda markalarımıza olan talebi artırabiliriz. Sadece yeşil dönüşüm değil, izlenebilirlik ve şeffaflık, farklı üretim metotları, tasarımda geri dönüşüm önemli konular olmaya devam edecek.”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

Katma değerli, yenilikçi ve yeşil üretim zorunlu

“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu inşa etmektir. Yaşanan olağanüstü değişime uyum yeteneğimizi geliştirebildiğimiz ölçüde ‘ben de varım’ diyebileceğimiz bir dönemde geçiyoruz. Keskin virajlardan geçtiğimiz bir dönemde özellikle üretim gücümüzün korunması ve firmalarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması kritik önem taşıyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörlerimizin istihdama katkısı 2 milyonun üzerinde. Geçen yıl ülkemizin genel ihracat kilogram değeri 1,5 dolar iken tekstil sektörünün kilogram başı ortalama ihracat değeri 4,1 dolar düzeyinde. Bursa’nın sektördeki kilogram başı ortalama ihracat değeri ise 8,7 dolar seviyesinde. Aynı şekilde Bursa’da hazır giyim sektörümüz de 2023 yılında 21,8 dolarlık ortalama kilogram değerine sahip. Diğer taraftan işletmelerimiz, bir yandan rekabet güçlerini korumaya çalışırken, diğer yandan da küresel gelişmelere uyum sağlamak zorunda. Bu nedenle firmalarımızın, standart ürünlerin yerine dönüşümün temel hedefi olarak küresel eğilimler ile uyumlu katma değerli, yenilikçi ve yeşil üretim odaklanmaları tercihten öte zorunluluk haline geldi. Tekstilde köklü bir üretim ve ihracat tecrübesine sahip Bursa’mız bugüne kadar başardıklarından çok daha fazlasını ortaya koyabilecek güçlü bir potansiyele sahip. Bursa ekonomisine değer katan kurumlar olarak Ar-Ge, tasarım ve inovasyon odaklı çalışmaların firmalarımızın kurum kültürünün en önemli parçası olmasını arzu ediyoruz.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey:

Bursa, verdiği katkı kadar destek almalı

“Günümüzde, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar giderek daha fazla önem kazanıyor. İş dünyası, üreticiler ve tüketiciler olarak, bu konulara duyarlılık göstermek zorundayız. Özellikle tekstilin merkezi olarak kabul edilen Bursa'mızda, markalaşma ve dünya pazarında ön plana çıkma hedefimiz var. Bursa, üretim ve ihracata verdiği önemle ülke ekonomisine katkı sağlayan bir kentimizdir. Bursalılar üretiyor ve devlete katkı sağlıyorlar, bu nedenle verdikleri katkı kadar destek alması gerektiğini düşünüyoruz. Katma değeri yüksek ürünlere odaklanarak, AR-GE ve inovasyon çalışmalarını artırmak, sektörlerimizin ihracat potansiyelini artırmanın yanı sıra Türkiye'ye önemli bir gelir sağlayacaktır.”