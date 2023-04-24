Hayata dokunan projeler artıyor

Semih AYDIN

Bursa’da faaliyet gösteren birçok firma, sadece ekonomik kazançlarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda topluma karşı sorumlu davranmak adına çeşitli sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Üretim, ihracat ve istihdamlarıyla Türkiye ve kent ekono­misine katma değer sağlayan şirketler, hayata geçirdikleri sosyal so­rumluluk projeleriyle de topluma olan borçlarını ödüyorlar.

Topluma pozitif yansıyor

Bursa’daki şirketler, sosyal sorumluluk projele­riyle de topluma dokunuyor. Bu projeler, top­lumda farkındalık yaratmak, insana ve doğaya önem vermek gibi değerleri ön plana çıkararak, topluma po­zitif yansıyor. Eğitimden doğaya, sağlıktan toplumun dezavantajlı gruplarına kadar farklı alanlarda hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri, farklı kurumlar için de yol gösterici niteliğinde oluyor.

Ayhan KORGAVUŞ

Ünver Group YK Başkanı

Faydalı projelerde yer alıyoruz

Çevreye ve topluma duyarlı bir şirket olarak insanlığa ve ortak evimiz olan dünyaya faydalı olacak her projede yer almaya özen gösteriyoruz. Bu yüzden Sosyal Sorumluluk Komitesi adında bir birim kurduk.

Bu komitenin liderliğinde personelimizle birlikte, çevre bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla çevre etkinlikleri düzenliyoruz. Örneğin hem hayvanları hem de doğayı korumak amaçlı, HEPAD derneği ile yürüttüğümüz #kapaklarmamaolsundoğakorunsun etkinliğimiz var. Ayrıca geçen yıl kurum içinde başlattığımız “kitaplar rafta kalmasın” projemiz gelişerek devam ediyor. Evlerimizde raflarda okunmayı bekleyen kitapları şirket içinde oluşturduğumuz kütüphanede toplayarak mola saatlerini kültürel faaliyete dönüştürdük. Ayrıca çalışanlarımızın sadece şirket içinde değil evde okumak istedikleri veya çocuklarının da okumasını istediği kitapları temin edebilecekleri bu düzenle, herkesin ailece faydalanabileceği bir sistem haline getirdik. Öte yandan hem sektörümüze hem de donanımlı istihdama katkı sağlama amacıyla meslek liselerine destek veriyor, onlarla birlikte projeler, staj programları gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların yanında maalesef her geçen gün bir yenisine tanık olduğumuz acil çözüm bekleyen kadına şiddet ve cinsiyet eşitsizliğine yönelik farkındalık projesi başlattık. 2022 yılında sosyal sorumluk komitemiz öncülüğünde kadına şiddet ve cinsiyet eşitsizliği ile ilgili alanında uzman ve bilirkişileri tesisimizde misafir ettik, konferanslar düzenledik.

Konuyla ilgili tanıtım ve bilgilendirme broşürleri hazırlayarak çalışanlarımıza dağıttık. Kadınlara yönelik çalışmalarımızdan biri de en fazla karşılaştıkları sağlık sorunlarından olan Meme Kanseri’ne yönelik farkındalık çalışmalarına imza attık. Konuyla ilgili uzman doktorların şirketimizde seminerler vermelerini sağladık, kadın çalışanlarımızın bu konuda bilinçlenmelerine yönelik broşürler hazırladık.

Hasan ALTINSU

Altınsu Tekstil YK Başkanı

Sorumluluğumuz istihdamın büyümesi

Öncelikle istihdamın büyümesi ve devamlılığını sorumluluğumuz olarak hissediyoruz. Giderek büyüyen firmamız yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlamakta. Sosyal sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Zorlaşan ekonomik koşullarda bir nebze de olsa çalışanlarımızın ekonomilerine katkı sağlanması adına yılda 4 defa olmak üzere erzak desteği başlattık.

Birlik beraberliğin önemini vurgulamak için kurban bayramlarında tüm çalışanlarımızın aile fertleri ile birlikte katılabilecekleri organizasyonlar düzenliyoruz.

Bu artık neredeyse geleneksel hale gelmiş durumda. Ekonomik şartlar elverdiğince bunu gerçekleştiriyoruz.

İlker ORAL

Sinta A.Ş. YKB Vkl.

Eğitimden sağlığa hayata dokunuyorlar

Firmamızın, eğitilmiş insan gücüne verdiği önemden yola çıkılarak yaptırılan Üstün Üründül İlköğretim Okulu 1997 yılında eğitime başlamıştır. Eğitime başladığı yıldan günümüze kadar okulun ve öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını firmamız karşılamıştır.

Firmamız için insanlarımızın eğitimli olabilmesi ne denli önemli ise sağlıklı bir yaşam sürmeleri de o denli önemlidir. Bu önemden yola çıkarak firmamız, çalışanlarını belirli periyodlarda sağlık taramasından geçirmektedir. Ülkemizde ne yazık ki insanlarımızın ihtiyaçlarını zorluklarla karşılayabilen SSK Hastaneleri için yapılan bağış ve yardımlar sosyal sorumluluk anlamında ilk sıralarda yer almaktadır. Firmamız Bursa SSK Hastanesi’nde toplumuza daha iyi ve kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla 3 adet oda tefriş etmiştir. Bunun yanında günümüzde çare bulunamayan hastalıkların başında gelen kanser ile mücadelede, bu ölümcül virüsle şavaşılması amacıyla ONKO-DAY aracılığı ile 3 adet oda firmamız tarafından tefriş edilmiştir. Firmamız eğitime verdiği destek paralelinde sağlık alanında da destek ve yardımlarını sürdürmektedir.

Bilindiği üzere Ramazan Ayı, dinimizin en kutsal ayıdır. Bu ayda sosyal dayanışmanın en güzel örnekleri sergilenir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu kutsal ayda açmış olduğu aşevlerine firmamız önemli katkıda bulunmaktadır.

Sevda KESKİN GÜLMEZ

Güleryüz YK Üyesi

Eğitime destek verilmeli

Eğitime destek vermek adına, okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, malzeme ve teknik donanım konularında sürekli yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’ne burs desteği sağlıyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günlerinde Güleryüz çift katlı otobüsü ile bandolar ve marşlar eşliğinde şehrin sokaklarında dolaşarak, özellikle pandemi de insanların kutlamalar yapamadığı bu dönemde, halka moral verildi. Devam etmesini diliyoruz.

Şinasi GÜNEŞ

Bemis Teknik Elektrik YKB

Ağaçlandırma ve eğitime destek veriyoruz

Firma olarak sosyal sorumluluk alanında sektöre ücretsiz seminerler, bayiler ile tüketici ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında ağaçlandırma kampanyalarına ve eğitime destek veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi https://www.bemis.com.tr/sosyal-sorumluluk adresinde paylaşıyoruz.

H. Burak ARAS

Gökçelik İş Gel. ve Str. Md.

Konteyner üretimine başladık

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı deprem toplam 11 ili etkisi altına alarak Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini hepimize yaşattı. Milyonların maruz kaldığı ve büyük kayıplara sebep olan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına tüm kurumlar gibi biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Şirket ve çalışanlar olarak yardımlarımızı NOSAB Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen toplama merkezine ulaştırmak için gerekenleri yaptık.

Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına fiilen katılmak isteyen şirket çalışanlarımız da Nilüfer Arama Kurtarma Derneği ekiplerine dahil olarak bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etti.

Bursa merkezli raf üreticisi olarak deprem bölgesindeki afetzedelerin yaralarını sarmak için kâr amaçsız olarak konteyner üretimine başladık. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (NOSAB) sanayicileriyle bir araya gelerek, fikir üreterek başlanılan proje kapsamında fabrikamızda ilk etapta üretilen 110 prefabrik konteyner teslim edilmek için yola çıktı.

Üretilen konteynerlerin test amaçlı kurulumunu NOSAB Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleştirdik. Bu kapsamda derneklerden gelen talepleri de alıyoruz.

Ayrıca Gökçelik olarak eğitime ve gençlere çok önem veriyoruz. Öğrencileri daha iyi yetiştirmeleri için sanayi üniversite iş birlikleri ve okulların ihtiyaçları konusunda destek oluyoruz.

Mehmet Çetin ÖZEL

Marsala Tekstil YK Başkanı

Toplumun ihtiyaçlarına uygun projeler

Öncelikle sosyal sorumluluğun Marsala olarak anlamını vurgulamak istiyorum. Bize göre sosyal sorumluluk, bir kurumun toplumsal etkisini göz önünde bulundurarak, iş faaliyetlerini toplumun faydasına yönlendirmesi anlamına gelir. Sosyal sorumluluk adına çevreye duyarlı, etik bir yönetim şekli ile, toplumsal eşitliğe önem vererek, çalışanların haklarını ön plana alarak, sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği yaparak yolumuza devam ediyoruz. Toplumun ihtiyaçlarına uygun projeler geliştiriyor, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun iş modelleri geliştiriyoruz. Bursa LÖDER derneği kurumsal üyesiyiz, onlar için koşuyor, kermesler düzenliyor, lösemili çocukların tedavilerine katkıda bulunuyoruz. Sokak hayvanları için tüm çalışanlarımızla projeler geliştiriyoruz. Müşterilerimiz ve çalışanlarımız adına özel günlerde TEMA vakfına bağışta bulunarak fidan dikiyoruz. Yılbaşı kutlamalarımızda, doğum günlerimizde TEV’e (Türk Eğitim Vakfı) bağışta bulunarak öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunuyoruz. Ve iyilik bulaşıcıdır ilkesi ile de bu projelerimizi daha büyük kitlelere ulaştırmak ve sürdürülebilir kılmak için ekstra çaba sarf ediyoruz.

Uzm. Dr. Fatih ÖZKUL

Hayat Hastanesi Başhekimi

Öğrencilere destek olunmalı

Sosyal sorumluluk projelerimizi hem hastane bünyesinde hem Hayat Sağlık Vakfı olarak sürdürmekteyiz.

Türkiye Hayat Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörlüğü ile yaptığımız sözleşme sonrası Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesini kazanan 50’ye yakın tıp fakültesi öğrencisine teşvik bursu imkânı sağlamaya gururla devam ediyoruz. Sene de iki kere öğrencilerimiz ile buluşuyoruz, hekimlerimizle karşılaştırıp sistemi öğrenmelerini sağlıyoruz.

Çevreye yönelik sosyal sorumluluk projeleri ile de faaliyetlere devam ediyoruz. Çalışanlarımız ile 2021 yılında başlayan ve devam eden çevremizi korumak için sahil ve orman temizliği, hayat hatıra ormanı fidan dikimi ve ağaçlandırılması, mavi kapak kampanyası ile sokak hayvanlarına mama desteği, kardeş köy okuluna kütüphane açılması gibi bir dizi etkinlik ile örnek çalışmalara devam ediyoruz.

A. Erman AYTAC

Uludağ Elektrik Genel Müdürü

Projelere büyük önem veriyoruz

Uludağ Elektrik olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Türkiye’de ilk olarak bizim başlattığımız ‘Sosyal Faturalar’ projesi ile meme kanseri ve lösemi gibi çeşitli konularda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Burada farklı sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada çalışarak onların mesajlarına faturalarımızda yerdik. ‘Sevgimiz Enerjimiz’ Projemiz kapsamında 100’ü aşkın işlem merkezimizin önüne can dostlarımız için mama ve su kapları koyuyoruz. Böylece diğer canlılara da enerji olmaya çalışıyoruz. ‘Çevre Timi Projemiz kapsamında, kurumumuzun anlayışına uygun firmalarla güçlerimizi birleştirerek çevre ve doğanın temizliğine dikkat çekmek için bir hareket başlattık. Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Uluabat Gölü’nü temizledik. Çalışmamızı bu yıl da sürdüreceğiz.