Gururumuz Oldular

Bursa firmalarının da önemli rol aldığı, kamu-özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilen 76/62 milimetre Milli Deniz Topu’nun test atışları başarıyla gerçekleştirildi. MKE Deniz Topu Kara Atışları Programı’na gönderdiği video mesajda Ermaksan ve İğrek Makina’dan da övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ermaksan ve İğrek Makina gibi şirketlerimizin ortak gayretleriyle, Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı” dedi.

Projede Bursalı firmaların imzası var

Kamu-özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilen projede, Bursa’dan Ermaksan ve İğrek Makina yer aldı. “Türkiye olarak savunma sanayiimizi yerlileştirme çabalarımıza deniz topunu da ekledik” diyen Erdoğan; “Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. Son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca birçok ambargoya ve engelleme girişimine maruz kalıyorduk. Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine, Ermaksan Teknoloji, Anzatsan Mühendislik firmalarımızın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı” diye konuştu.

12 ayda tamamlandı

ERMAKSAN, İğrek Makina, ANZATSAN, SAHA İstanbul ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi firmalar mühimmat yükleme asansöründen icra geri tepme mekanizmalarına, hareket çark dişli, tahrik motorlarından atış kontrol sistemleri ve namluya kadar tüm parçaların üretiminde rol alıp 12 ay gibi kısa sürede deniz topunu ortaya çıkardı. 76/62 milimetre Milli Deniz Topu için 12 ayda teknik çizim seviyesinden atış yapan bir silah sistemine ulaşıldı. Milli deniz topu bundan sonra üretilecek milli gemiler ve ihraç edilecek platformlarda görev almaya hazır olacak.

“Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltıyoruz”

AHMET ÖZKAYAN

Yerli ve milli olarak geliştirdiği ileri teknolojileri dünyanın dört bir yanına ihraç eden Ermaksan’ın ülkemize kazandırdığı ve Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtarıp, kendi teknolojisini ihraç eden bir ülke konumuna taşıdığı teknoloji hamlelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgü geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermaksan ile ilgili söylediği sözlerden dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ahmet Özkayan, “Ermaksan olarak, 76/62 mm deniz topu projesinde altyüklenici firmalardan biriyiz. Bugüne kadar Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz tüm bu teknolojilerin, ülkemizi dünya teknoloji liginde çok önemli noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle bu alanda ülkemizin dışa bağımlılığını minimuma indirip, ülkemize katkı sağlama amacındayız” ifadelerine yer verdi.

“Vatan görevimizdi”

ORHAN İĞREK

Yerli ve Milli Deniz Topu üretiminde görev almalarının kendileri için bir vatan görevi olduğunu söyleyen İğrek Makina Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, Türkiye’nin dünyada birkaç ülkenin imal ettiği deniz topunu üretmenin mücadelesini 1,5 yıldır verdiğini söyledi. İğrek Makina olarak 700 mm’lik akıllı mühimmat kullanılan deniz toplarının, mermiyi namlunun ağzına süren mekanik ve korozyona dayanıklı modüllerinin aksamlarını ürettiklerini kaydeden İğrek, “Bugüne kadar İtalya’dan ithal edilen, 15 milyon euro değerindeki deniz topunu yerli ve milli imkanlarla üretmek stratejik açıdan çok önemliydi. Bunun için ordumuzdan büyük destek gördük ve Bursa’mızın yan sanayinden de oldukça istifade ettik. İlk olarak Ankara’da başlayan savunma sanayi gelişmeleri Bursa’ya kadar geldi ve biz de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi. İlerleyen dönemde de savunma sanayi alanındaki faaliyetlerine devam edeceklerinin altını çizen Orhan İğrek, “Savunma sanayinin kara, deniz ve havada çalışan tüm cihazlarını işleyen ve şekil veren takım tezgahlarının imalatçısıyız. Alanında lider, Bursa’nın 76 yıllık sanayi kuruluşu olarak bu noktada fabrika yapan makinelerin üreticisiyiz” diye konuştu. Savunma sanayinin sadece bir üretim dalı olarak görülmesinin yanlış olduğunu belirten İğrek, Türkiye’nin genç nüfusuyla ve geçmişten bugüne gelen yatırımlarıyla yakın ve uzak coğrafya için bir üretim üssü olacağını vurguladı. İğrek, bunun için mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, “Bizim mesleki topluma ihtiyacımız var” dedi.