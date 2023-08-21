Bursa’nın kadın dostu şirketleri
Bursa’nın önde gelen şirketleri, kadın istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli adımlar atıyor. İş dünyası, kadın gücünün yükselen etkisiyle dönüşüm yaşıyor.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
Bursa iş dünyası, kadın istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için örnek uygulamalar gerçekleştiriyor. Şehrin önde gelen şirketleri, kadın çalışanların başarılarına vurgu yaparak, iş hayatında fırsat eşitliği ve çeşitliliğini teşvik ediyor. Bursa’nın kadın dostu şirketleri, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal dönüşüm için önemli bir misyon üstleniyor.
Erol TÜRKÜN
Türkün Holding YK Başkanı
Tüm süreçlerde destek sağlıyor
Kadın çalışma arkadaşlarımızın yönetime katılmaları, iş-özel yaşam dengesini sağlamaları, iş ve aile yaşamlarında değer üretebilmeleri için onlara fırsatlar sunmaktayız. Esnek çalışma uygulamaları ile iş-özel yaşam dengelerini desteklemeye yönelik adımlar atmaktayız. Ayrıca kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Toplam çalışan sayımız 581 kişi olup bunların yüzde%32’si kadın istihdamımızdır. Mavi yaka kadın çalışan oranımız yüzde 25, beyaz yaka kadın çalışan oranımız ise yüzde 50’dir.
Firmamızda İcra Kurulu başta olmak üzere, tüm iş süreçlerimiz dahil olmak üzere müdür ve şef pozisyonlarında kadın yöneticilerimiz bulunmaktadır.
Kadın çalışma arkadaşlarımıza öncelikle doğum öncesi ve sonrasındaki tüm süreçlerde gerekli desteği sağlamaktayız. Hamilelik dönemlerinde çalışma şartlarını iyileştirmekte, doğum sonrası kullandıkları izinlerde de gerekli kolaylıkları sağlayarak gönül rahatlığıyla çocukları ile ilgilenmelerine imkan sunmaktayız.
Kadın istihdamımızı daha da arttırmak amacıyla ilerleyen dönemlerde kreş / gündüz bakımevi anlaşmaları yaparak çocuk bakımında desteğe ihtiyacı olan kadın çalışma arkadaşlarımızı desteklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca üretim alanında kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerimiz var.
Yasemin YEŞİLOVA
Yeşilova Holding YK Üyesi
Kadın çalışanları artırmak önceliğimiz
Yeşilova Grubu olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini temel insan hakkı olarak değerlendirmemizin yanında, kalkınmanın da vazgeçilmez unsuru olarak görmekteyiz. Toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta eşit şekilde yer alması, ülkemizin kalkınması ve daha adil bir toplumun oluşması açısından şarttır.
Grubumuzun amacını “Mutlu Çalışanlarla Sürdürülebilir Bir Dünya” olarak tanımlarken, temel stratejilerimize yön veren başlıklardan biri de kadın çalışma arkadaşlarımızın desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında içinde bulunduğumuz ekosisteme sağladığımız katkılardır. Bu doğrultudaki faaliyetlerimizi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürüyoruz. Bakış açımızı Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) taahhütlerini imzalayarak, global bir taahhüt seviyesine çıkarmaktan dolayı da oldukça mutluyuz.
Kadınların daha da güçlenmesi ve desteklenmesine yönelik önceliğimiz çerçevesinde de kadın çalışanlarımızın iş, özel hayat dengesinin sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik birçok uygulamayı devreye alıyoruz.
Holding şirketlerimizdeki toplam kadın çalışan sayımız 230 kişi. Ve bugün çalışanlarımızın %14’ü kadın. Kadın çalışanların genel dağılımdaki ortalamasına baktığımızda ise ofis çalışanları içinde kadınların oranı %26, saha çalışanları içinde ise bu oran %10 seviyesinde. Grup olarak kadın çalışan oranımızın daha da yükselmesine önem ve öncelik veriyoruz. Üretim hatlarımızda en zorlu görünen rollerde yer alan kadınlar, bizlere kadınların her alanda çalışabileceğini çok net gösteriyor. Kadın istihdamını artıracak her uygulamayı tüm grup genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Şirketlerimiz de bu alandaki iyi uygulamaları birbirleriyle paylaşıyor.
Grubumuz genelinde her kademede olduğu gibi yönetim kademelerimizde kadınlar yer alıyor ve bu temsiliyetin artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki farkındalığımızı da tüm söylemlerimizde yansıtıyor, hassasiyetimizi her alanda vurguluyoruz.
Grubumuz genelinde kadın ve erkek çalışanların işe alım sürecinden itibaren tüm fabrika ve ofislerimizde iş ortamlarının sağlık, güvenlik kuralına uygun olması ve refahının artırılmasına yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz. Kadın çalışanlarımızın iş hayatına tutunmaları için yetkinliklerinin geliştirilmesi ve daha çevik bir yapıya kavuşmaları amacıyla eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarını destekliyoruz. Teknik yetkinliklerinin artırılmasının yanında, sürekli öğrenme, değişime uyum sağlama ve sorunlara karşı çözüm üretebilmeyi içeren beceriler noktasında eğitimler ve uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, yıl boyunca izinlerinden düşmeden kullanabilecekleri ihtiyaç izni uygulaması, sağlık kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz kadın hastalıklarına yönelik tarama, tedavi ve hizmetlere özel indirim anlaşmaları, kadın çalışanlarımızın işe gidiş ve dönüşlerinde güvenliklerini önceliklendirerek servislerin takibi gibi uygulamalar da gerçekleştirmekteyiz.
Kadın çalışanlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz tüm uygulamaları ve faaliyetleri, devreye aldığımız ‘İş’te Denge’ projemiz ile tek çatı altında topladık. Proje kapsamında açıkladığımız ‘Kadın Çalışanlarımızın Desteklenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosu’ ile kadın çalışanlarımızın desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği adına içinde bulunduğumuz ekosisteme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İş’te Denge projemiz kapsamında önümüzdeki süreçte; kariyer destek uygulamaları, eğitim fırsatlarının çeşitlendirilmesi, bu alandaki ulusal ve uluslararası oluşumlara üyelikler, kadın çalışanlarımıza yönelik sosyal imkanların geliştirilmesi, çalışanlarımız için farklı sosyal kulüplerin hayata geçirilmesi gibi birçok alanda uygulamaları devreye almayı planlıyoruz.
Osman GÜLER
Elektroteks YK Başkanı
Kadınlar daha verimli ve titiz
Sektör olarak kadın istihdamına pek elverişli bir işimiz olmasa da kadınların yapabileceği işlerin tamamına kadın çalışan seçmeye özen gösteriyoruz. Muhasebe ve finans gibi birimlerde kadın istihdamına ağırlık veriyoruz. Kadınların iş hayatında olmasına hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kadınların daha verimli çalıştıklarını düşünüyorum. Beyaz yaka çalışanların yanı sıra imalat kısmında da CNC makineler, makine montajlarının seri olan noktalarında, otomasyon bölümlerinde ve kablolama gibi birçok kısımda, daha önce erkeklerin yaptığı işlerin başına kadınları getirmeye başladık. Onların daha verimli ve titiz çalıştığını görüyoruz. Şu anda da yaklaşık 70 kadın çalışanımız var, bu da toplam istihdamımızın yüzde 20’sine tekabül ediyor.
Tüm dünyada eleman sıkıntısı yaşanıyor. Kişisel olarak mutfaktaki kadınları alıp iş başına getirmeyi hedefliyorum. İşletmede, hangi işi bir kadınla yapabiliriz düşüncesini yönetimdeki arkadaşlarımızla tartışarak o birime kadın ekibi yapıyoruz. Bunu birim birim çoğaltmaya çalışıyoruz.
Özkan İRMAN
Minteks Şirketler Grubu Bşk.
Kadın aklı olmayınca medeniyet olmaz
Kadın ile erkek bir yapbozun parçaları gibidir, bütünü tamamlıyorlar. Hayatın içerisinde birinin olmaması söz konusu bile olamaz. Kadın aklı olmayınca medeniyet de olmaz. Geçmişten geleceğe bir bakarsak, medeniyetin yükseldiği yerlerde kadının hayatımıza kattığı değerler tartışılmaz. Dolayısıyla söz konusu istihdam olunca; kadın istihdamının konu olarak artık konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum.
Çalışma hayatında esas olan “insan”dır. Minteks Şirketler Grubu olarak istihdam stratejimizi de aynı bakış açısı ve sorumlulukla sürdürmekteyiz. Şirket markalarımızda 21’i beyaz yaka, 96’sı mavi yaka olmak üzere toplamda 117 kadın çalışan istihdam etmekteyiz. Minteks’in üretim ve hizmet sektöründeki tüm şirketlerinde kadın üst düzey yöneticilerimiz bulunmaktadır. Muhasebe müdürümüz, restaurant müdürümüz, proje yöneticimiz, insan kaynakları sorumlumuz kadın çalışanlarımızdandır. 30’uncu yıla yaklaşan marka başarı hikayemizi ve ekonomiye kattığımız değeri emeğin gücüyle nasıl bugüne getirdiysek, yine bu yolculukta kadının gücünü, aklını ve emeğini bilerek birlikte büyümeye devam edeceğiz.
Rasim ÇAĞAN
Rudolf Duraner YK Başkanı
Cam tavanlar kırılıyor
Bursa sanayisinin önde gelen kuruluşlarından Rudolf Duraner, özellikle nitelikli beyaz yaka kadın çalışan sayısı ile cam tavanı kırıyor. Şirket çalışanlarının yarıdan fazlasını kadınlar oluştururken, beyaz yaka kadın çalışan sayısında da bu oran göze çarpıyor. 2022 rakamlarına göre Rudolf Duraner’in 122 beyaz yaka personelinin 61’i kadın.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış kadın yönetici sayısının fazla oluşuyla ölçümlenmeli. Türkiye’de birçok sektörde mavi yakalı kadın çalışan sayısı çok fazla. Özellikle konfeksiyonda kadın çalışanlar olmazsa işler yürümez.
Tarımda kadın çalışanlar çok önemli. Ancak bu, o şirketin kadın dostu olduğu anlamına gelmez. Kadın işçi çalıştırarak kadın dostu olunmaz. Önemli olan kadın çalışanların nitelikli iş gücü arasındaki yeri.
Eğer bir şirkette kadınlar kritik kararları verebiliyorsa ve erkekleri yönetiyorsa o şirket kadın dostudur. Bizim şirketimizde de önemli birimlerin başında kadın çalışanlarımız var. Ürün güvenliği, insan kaynakları, finans ve muhasebe, ürün grubu yönetimi, ithalat ihracat bölümü, laboratuvar birimleri kadın yöneticilerimiz tarafından yönetiliyor. Bu nedenle biz kadın dostu, daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şirketiz.
H. Burak ARAS
Gökçelik Str. ve İş Gel. Md.
Mavi yaka istihdamını artırmak istiyoruz
Depo ve raf sistemlerinde 45 yıldır faaliyet gösteren şirket olarak kadın istihdamına önem veriyor kadınların iş hayatında başarılı olmaları ve iş yaşam dengesini sürdürmeleri konusunda olanak sağlıyoruz.
Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact üyesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri olan WEPs imzacısıyız.
Kadınların iş yaşamına katılmasına önem veren bir şirket olarak toplam çalışan sayımızın yüzde 39’u kadın istihdamından oluşuyor.
Beyaz yaka çalışanlarımızın kadın çalışan oranı yüzde 30 mavi yaka çalışanlarımızda ise kadın çalışan oranı yüzde 9’dur. Müdür pozisyonunda kadın yönetici oranına baktığımızda yüzde 25’i kadın yöneticilerden oluşmaktadır.
Kadın çalışanların iş ve yaşam dengesinde en çok zorlandıkları durumlar hamilelik dönemleri ve çocuğun büyümeye başladığı ilk yıllardaki dönemlerdir.
Zorlandıkları dönemlerde evden çalışma ya da kısmı çalışma gibi onlara uygun çalışma koşulları sağlıyoruz. Daha çok erkek işgücünün tercih edildiği sektörümüzde hedefimiz mavi yakadaki kadın çalışan sayımızı arttırmak.
Şinasi GÜNEŞ
Bemis Teknik Elektrik YKB
Üretim performansı artıyor
Firmamız kurulduğu günden bu yana kadın istihdamına yönelik işe alımlar gerçekleştirmektedir, özellikle üretimin en önemli noktalarında montaj hatlarımızda kadın istihdamımız yüzde 90 üzerinde. Pratik ve hızlı olmalarının yanı sıra görsel kontrolü yoğun alanlarda kadın çalışanlarımız, kalite farkı ile üretim performansını arttırıyor. Bemis olarak kadınların iş hayatında var olmalarını çok önemsiyor ve destekliyoruz. Kadın çalışan istihdamımızı arttırmak üzere çeşitli teşvik uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Şu anda toplam istihdamımızın yüzde 41’ini kadın çalışanlarımız oluşturuyor.
Mali Ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcımız Bircan Hanım üst düzey kadın yöneticimiz. Dokunduğu her alanda firmamıza katkısı oldukça fazla. 18 yıldır Bemis bünyesinde tüm süreçlerde görev alarak bugün firmamızın önemli taşlarından diyebiliriz.
Çalışma günlerimiz hafta içi olması nedeniyle bayan çalışanlarımız hafta sonu özel hayatına vakit ayırabilmekte, bu onlar için çok güzel bir avantaj.
Sosyal kulüp kapsamında; özel gün ve gecelerde organizasyonlar, atölye çalışmaları, gezi ve aktiviteler yapmaktayız. Hatta hamile çalışanlarımız için baby shower partileri bile düzenliyoruz.
Çalışanlarımızın en büyük destekçisi olarak, kariyer yolculuklarına, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitimler düzenliyoruz.
Esma BAŞ GÖCEN
Yepsan YK Üyesi
Kadın çalışanlar fark yaratıyor
36 yıllık sektör tecrübesinde en büyük kazanımlarımızdan biri kadınların istihdamıdır; yalnızca beyaz yaka değil, mavi yaka kadın çalışma arkadaşlarımız sayısı artmakta. Pres-kaynak denilince erkeklere özgü işler algısı oluşuyor. Samimiyetle söyleyebilirim ki tam zamanlı ve kaliteli üretim için kadın çalışanlar fark yaratıyor. Dikkatli ve özenli çalışmaları minimum hata, yüksek performans katkısı sağlıyor. Ülkemizin yerli ve milli projesi TOGG ve SIRO müşterilerimiz için yeni kurduğumuz üretim ve montaj hatlarında özellikle kadın çalışanlara ağırlık vermeye başladık. Firmamızda kadın çalışanlar toplam çalışanların ortalama yüzde 16’sı kadar. Firmamızda yönetim kurulu olmak üzere, finans müdürü, kalite müdürü, mühendislik müdürü, İK satış müdürü pozisyonlarında kadın arkadaşlarımız bulunmaktadır, Uzun yıllardır güçlü bir birliktelikle yol alıyoruz, gelişiyoruz ve firmamıza katkı sağlıyoruz. Kadın çalışanlarımızın yıl içerisindeki Kadınlar Günü, Anneler Günü, doğum günleri gibi özel zamanlarını özel hediyelerle kutluyoruz ve küçük organizasyonlarla bir arada olup paylaşımlarımızı arttırmaya çalışıyoruz.
Cem KALELİ
Numan Kaleli YK Başkanı
Daha fazla kadın istihdamı planlıyoruz
Kaleli ve Mobika A.Ş. iştirakleri olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, yenilikçi hizmet ve bakış açımızla Türkiye ekonomisinin gücüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Profesyonellerin yönettiği bir şirketin başkanlığını yaparken cinsiyet ayrımına müsaade etmediğimizi ve kadın istihdamına değer verdiğimizi net bir şekilde ifade edebiliriz. Kaleli ve Mobika A.Ş. olarak 150 çalışanımızın yüzde 22’sini kadın çalışanlarımız oluşturmaktadır. Kadın çalışanlarımızın ise yüzde 40’ı mavi yaka olarak görev almaktadır. Firma içerisinde görevlendirmelerimizi yaparken cinsiyete göre değil potansiyel, donanım ve deneyime göre değerlendirmelerden geçiriyoruz. Kadın çalışanlarımızın yüzde 15’i üst düzey yönetici pozisyonunda çalışırken pek çoğu orta düzey yönetici konumunda uzman veya sorumlu olarak görevlerini icra ediyorlar.
Önümüzdeki dönemde daha fazla çalışan istihdam etmeyi planlıyor ve mevcut kadın çalışanlarımız için daha huzurlu hissedecekleri bir çalışma ortamı oluşturmak istiyoruz.
Yesari SÜALP
Ermetal CEO’su
Cinsiyet ayrımcılığına karşı koruyoruz
Ermetal Şirketler Grubu olarak, tüm çalışanlarımıza ve dış paydaşlarımıza sunmuş olduğumuz “Ermetal Şirketler Grubu Sosyal Sorumluluk Politikamız” ile çalışanlar arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. Kadın ve hassas çalışan grupları için pozitif ayrımcılık uygulanır. Taahhüt ederiz.
Toplu iş sözleşmemiz ile iş yerimizdeki cinsiyet ayrımcılığına karşı korumalar sağlanmakta, İş yerimizdeki kadınların, toplu iş sözleşmesi aracılığıyla eşitlik ilkesine dayalı uygulamaları güvence altına alınmakta ve cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı mücadelede daha desteklenir hale getirilmektedir. Şirketler grubumuzda 102 kadın istihdam edilirken, mavi yaka arasında kadınların oranı yüzde 5, beyaz yakada ise bu oran yüzde 20’dir. Üst kademe yöneticilerimizin de yüzde 15’i kadın. Pandemi ve diğer zorunlu nedenlerde uzaktan çalışma uygulamalarımızı çalışan kadın yöneticilerimize uygulamaktayız. Kadın çalışanımızın hamilelik sürecinde, ayda bir gün ücretli periyodik muayene izni vermekteyiz. Yeni doğum yapmış kadınlarımızın süt odası ihtiyacı temin edilmektedir. Kreş ihtiyaçları organize sanayi bölgesi imkanları ile sağlanmaktadır.
Feray UZUNÇAYIR
Referans Grup YKB Yrd.
Fırsat eşitliğini önemsiyoruz
Kadınların; iş dünyasında güçlenmesi, farklı bakış açılarının iş süreçlerimize entegre edilerek, daha yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsememize yardımcı olur. Kadınların iş hayatında eşit fırsatlara sahip olmalarını önemsiyoruz.
Referans Grup bünyesinde toplam çalışan sayımız 692 kişi olup; kadın çalışan sayımız 405 kişidir. 405 kadın çalışanımızın da 39’u beyaz yaka personel, 366’sı da mavi yaka personelden oluşmaktadır. Referans Grup’ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini bir kadın olarak ben üstlendim. Ayrıca; her birimimizde kadın direktör, kadın müdür, kadın şef pozisyonunda istihdamımız mevcuttur.
Referans Grup bünyesinde, kadın çalışanlarımızın ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmamaları, analık izni, gebe muayene izni, hamile çalışanımızın hafif işlerde görev alması, emzirme izni, ücretsiz izin, çalışma saatleri, gece çalışması, emziren işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gibi hususlar titizlikle takip edilmektedir. Kadın istihdamını destekleyici çalışmalar kapsamında Referans Grup bünyesinde kreş açılması, yine kadın çalışanlarımızın çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmelerini desteklemek için cumartesi mesai saatinin kaldırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Veda GİRGİN EROĞLU
VGE Tekstil YK Başkanı
Örnek olmaya çalışıyoruz
Firmamızda kadın çalışan sayımızın çoğunluk oluşturmasını firmamızın güçlü yanı olarak görüyoruz.
Üretimini yaptığımız ürünler ve müşteri odaklı hedeflerimiz nedeni ile kadınların güçlü, becerikli, pozitif ve hedef odaklı çalışmaları göz önünde tutularak, konfeksiyon ve ofis ortamlarında kadınların ağırlığı firmamızda rahatlıkla hissedilebilir.
Kadın istihdamının artması ve kadının güçlendirilmesi mücadelesinde örnek teşkil ederek kadın istihdamında pozitif ayrımcılık yaptığımızı kabul edebiliriz.
Gerek ekonomik gerekse sosyal olarak erkeği hayatın merkezine koyan kadını ikinci plana atan ataerkil kültürdür. Kadın çalışanlar için yaratılmaya çalışılan korku iklimi önünde duruşumuz ile örnek olmaya çalışıyoruz.
Sevgi SAYGIN
Umdasch Madosan YK Üyesi
Kadınların başarısıyla gururlanıyoruz
Kadın bireylerin iş gücüne katılımını artırmak, umdasch Madosan’ın çok önem verdiği sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer almaktadır. Ülkemizdeki kadın birey istihdamının ve konuyla ilgili bilincin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.
Firmamızdaki toplam 167 çalışma arkadaşımızın yüzde 13’ü kadınlardan oluşmaktadır. Özellikle beyaz yaka çalışma arkadaşlarımızın yüzde 32’si kadınlardan oluşuyor.
Hemen hemen birçok bölümde kadın çalışma arkadaşlarımızın başarısı bizleri fazlasıyla gururlandırmaktadır.
Bağlı bulunduğumuz grup şirketimiz Umdasch Group AG içerisindeki dünyanın birçok ülkesinden toplam 8 bin 900 çalışanın yüzde 19’unun kadın çalışma arkadaşlarımızdan oluşuyor olması ayrı bir gurur kaynağımızdır.
Başta umdasch Madosan Yönetim Kurulu Üyesi ben olmak üzere, Satış Müdürü Feray Koylan ve Teknik Müdür Aslıhan Yüce, yönetim kademesinde şirketimizin stratejisinin oluşmasında ve geleceğinin planlanmasında büyük katkıları olan kadın yöneticilerimizdir.
umdasch Madosan olarak kadın çalışma arkadaşlarımıza yönelik doğum yardımı, günlük süt izinlerinin birleştirilip tam gün tatil kullandırılması, doğum raporu tamamında ücretli izin hakkı ve isteğe bağlı ücretsiz izin hakkı sağlanmaktadır.
Böylelikle hayatlarının çok önemli bir bölümünü teşkil eden annelik dönemlerinde bir nebze de olsa yanlarında olup destek olmaya çalışmaktayız.
Uludağ Elektrik
Kadınları her alanda destekliyoruz
Uludağ Elektrik olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet veriyoruz. osyal sorumluluk projelerimizi hem sosyal hem teknolojik boyutta insana ve topluma değen her noktada planlıyoruz. Çok geniş bir kitleye hitap ettiğimiz için de çeşitli projeler üretiyoruz. WEPs imzacısı bir şirket olarak, kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliği yaratılması adına da çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Şirket olarak sektörümüzdeki kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların ülkemiz açısından hayati önem taşıdığını biliyoruz. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın iş hayatındaki ve enerji sektöründeki temsiliyeti bu oranın çok altında. Şirket olarak misyonlarımızdan biri de bu oranı yükseltecek çalışmalar ile toplumumuza fayda sağlamak. Uludağ Elektrik olarak yüzde 53 kadın çalışan ve yüzde 45 kadın yönetici oranımızla sektörümüzde fırsat eşitliğine destek veriyoruz. Eşitlik, etik olmak, şeffaflık ve anlayış temel değerlerini esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan kaynakları politikamızda, personel alım, terfi ve ücretlendirmelerinde ayrım gözetmeksizin kadın erkek eşitliğini destekliyoruz. Tüm çalışanlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler vererek, bu yöndeki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.
Sadece çalışanlarımız nezdinde değil, kadınlara dönük projeler üretmeyi ve sosyal hayatta onları desteklemeyi de önemsiyoruz. Faturalarımız aracılığıyla kadınlara yönelik sağlık problemlerine dikkat çekmek için de her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda bu kanser türüne yönelik mesaj yayınlayarak ve faturaların rengini pembe olarak tasarlayarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. Tüm dijital mecralarımızda pembe renge bürünüyor ve binamızı pembe ışıklarla aydınlatıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında faturalarımızda ‘Kadına karşı şiddete dur demek için bir ışık da sen yak’ sloganı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen #KayıtsızKalmayın mesajına yer vererek farkındalık yarattık. Fark yaratan sosyal projelerimiz ve istihdam politikamızla Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü’nün ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2018 yılında düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde ‘Enerjide Örnek Şirket Ödülü’nün sahibi olduk.
Ümran ERTAŞ
SKE Otomotiv YKB Yrd.
Bu ülkenin geleceği kadınlardır
Ağır çalışma şartları olduğu düşünüldüğünden otomotiv sektörü kadın çalışan konusuna uzun süre önyargılı yaklaştı. Teknolojik gelişmelerle birlikte SKE olarak, biz imalatta uzun yıllardır kadın çalışanlarımızla beraberiz ve bundan çok memnunuz. Beklediğimizin üstünde verim aldık.
Firmamızdaki çalışanlarımızın yüzde 40’ı kadın. Ağırlıklı olarak imalata destek veriyorlar. Beyaz yakada ise dengeli olmaya önem veriyoruz.
Firmamızda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nda ben ve grup şirketimiz CSA Kaplama’da Fabrika Müdürüm ile birlikte yöneticilik yapıyoruz.
Kadın yönetici olarak dikkat ettiğim konuların başında kadın personelimizin güvenli bir ortamda huzurlu çalışmaları geliyor. Bu konuda birçok etkinlik ve destek programları gerçekleştiriyoruz. Birçok destek projesini hayata geçirdik. Gençlerden aldığım geri bildirimler beni daha çok motive ediyor.
Bir kadın çalışan olarak bu ülkenin geleceğinin kadınlar olduğu kanaatindeyim. Kadınların toplumda ve iş hayatında desteklenmesi başarılı yeni nesiller için hayati önem taşıyor. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza önem vermede ve onların sayısını artırmada kararlıyız.
Yavuz ÖZDEMİR
Akrida Tekstil Genel Müdürü
Kadın çalışan oranımız artacak
Akrida Tekstil olarak, personel kadromuzun yüzde 22’lik kısmını kadın personellerimiz oluşturmakta.
Her geçen yıl bir önceki döneme göre kadın personel istihdam oranımızda artış yaşamaktayız. Yaşadığımız tecrübeler ve görünen sürece göre müessesemizde önümüzdeki dönemler kadın çalışan oranımızın artacağı yönündedir. Bu bağlamda pozisyonlarımız cinsiyetten bağımsız olduğu için üst düzey yöneticilerimiz arasında kadınlar da yer almakta. Adalet ve insana değer kavramı bizim için oldukça önemli. İnsan kaynakları planlamamızı da bu adil yaklaşımla yürütüyoruz. Kişisel gelişim ve motivasyonel uygulamalarımız söz konusu. Tüm bunların haricinde kadın personellerimize kendilerini özel hissedecekleri pozitif ayrımcılık bağlamında değer verdiğimiz organizasyonlarımız bulunmakta. Kadınlarıniş yaşam dengesini koruyan, kendini çalışma hayatına kabul ettiren, üreten, ekonomik kalkınmaya destek olan tüm hanımlarımıza gönülden destek veriyoruz.
Özlem ÖZEL
Marsala Tekstil YK Üyesi
Çalışanlarımızın yüzde 60’ı kadın
Firmamızın kadın istihdamına verdiği önem, kuruluşumuzun çeşitliliği teşvik etme, adil bir işgücü sağlama ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunma amacına dayanıyor. Bu önemli konuda bazı ana noktalarımız şunlar;
Firmamız, cinsiyet ayrımcılığının olmadığı bir iş ortamını teşvik ediyor, yetenekleri ve potansiyeli gözeterek çalışan seçimi yapıyor. Kadın çalışanlarımızın kariyer gelişimini destekliyor ve yükselme fırsatları sunuyoruz. Esnek çalışma modelleri sunuyoruz. Toplumsal etki anlamında kadın istihdamını destekleyerek toplumsal bir fark yaratma hedefi güdüyoruz. İletişim ve farkındalık anlamında da firmamızın kadın istihdamına verdiği önemi iç ve dış iletişim yoluyla her fırsatta vurguluyoruz.
Firmamızda kadın çalışan sayımız özellikle beyaz yakada oldukça yüksek oranda. Çalışanlarımızın yüzde 60’ı kadın, yüzde 40’ı erkek. Mavi yakada kadın çalışan oranımız yüzde 20. Hedefimiz bu oranı da arttırmak.
Kadın çalışanlarımıza yönelik eşit ücret politikası, anne ve baba ikramiyesi, esnek çalışma modelleri, kariyer gelişimi ve mentörlük programları, cinsiyet eşitliği eğitimleri, kadınların yönetici ve liderlik rollerine teşviki, cinsel taciz ve ayrımcılıkla mücadele politikası, kadın çalışanların temsilini artırmak ve sosyal sorumluluk projeleri gibi hayata geçirdiğimiz ve geçirmeyi düşündüğümüz politikalarımız mevcut. Firmamız, tüm bunlarla birlikte cinsiyet ayrımcılığına sıfır tolerans politikası benimseyerek kadın istihdamını güçlendirmek için kararlı bir taahhüt göstermektedir.
Ayşe KÖKSAL
Era Alüminyum YK Başkanı
Kariyer gelişimlerini destekliyoruz
Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini, eşit fırsatların yer almasını önemsiyoruz. Şirketimizin yönetim, uzman ve üretim kadrolarında çalışan kadın sayısı oranımız yaklaşık yüzde 35’tir. Ekibimizde yer alan kadın çalışanlarımızın üretime, maksimum seviyede katılabilmesi adına işgücü piyasasında karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırabilmek için şirket olarak her türlü sosyo-ekonomik ve çalışanlarımızın refah seviyesini arttıran kararlar almaya özen ve gayret gösteriyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye ekonomisinde, çalışma koşulları ile insana değer veren, kadınların işgücüne katkısını önemseyen, destekleyen ve bunun artması için çaba gösteren yönetim anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Firmamızı kadın bir mühendis olarak 2021 yılında eşimle birlikte kurduk ve halen de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyorum.
Organizasyon gelişimi ve yapılanması devam eden bir şirket olarak, uzman kadromuzda yer alan kadın yöneticilik pozisyonlarına doğru olan kariyer gelişimlerini önemsiyor ve destekliyoruz. Saha çalışanları içerisinde yer alan kadın çalışanlarımız için de üretim sahası içerisindeki takım liderliği pozisyonlarında devam etmeleri için fırsatlar sunuyoruz.
Üretim alanında yaptığımız ergonomi analizlerimizde, yetkinlik değerlendirmeleri ile kadın ve erkek fiziksel farklılıklarını da göz önünde bulunduruyoruz.
Türkan KAYA
Erdem Kaya Patent Direktör
Adil bir yönetim anlayışı
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birim ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu’nun imzacısı ve Kadının Bursa Platformunun’da üyeleri arasında yer almaktayız. Yaptığımız iş gereği şirketimizde sadece beyaz yakalı çalışmaktadır ve kadın çalışan oranımız yüzde 68’dir.
Şirketimizde cam tavanlar ve cam duvarlar bulunmamaktadır. İşe alımlarda ve terfilerde kadın ve erkek ayırmadan kesinlikle adil bir yönetim anlayışı benimsemekteyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına, şirketimizde kadınlara üst düzey kurumsal liderlik imkanı sunarak, cam tavanların ardındaki potansiyeli açığa çıkarıyoruz.
İş hayatında kadınların profesyonel gelişimlerine verdiğimiz destekle, toplumsal eşitliği teşvik ediyor, aynı zamanda kadın haklarını savunma faaliyetlerine olan katkılarımızla da bu misyonumuzu güçlendiriyoruz.
İsmail ÖZCAN
Ottonom Mühendislik YK Başkanı
Uzun soluklu fırsatlar sunmak istiyoruz
Firmamız, pozitif ayrımcılığı teşvik etmek amacıyla çeşitli yöntemler kullanmaktadır. DETAIL markamıza bağlı Yapısal ve Sistem Yöneticiliklerinde sadece kadın personellerin çalışacağı yönünde bir karar aldık ve bu yönde adımlar attık. 2023 yılı itibarıyla şirketimizde toplam 284 çalışanımız bulunmaktadır. Kadın çalışanlarımızın toplam çalışanlara oranı yüzde 24’tür.
Genel müdürlüklerimizde henüz kadın çalışanımız olmamasına rağmen, 10 yıl ve üzeri deneyime sahip kişilerden oluşan müdürlüklerimizin yüzde 25’i kadın yöneticilerimiz tarafından yönetilmektedir. Kadın çalışanlarımızın iş yaşamıyla kişisel hayatlarını dengelemelerine ve kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olacak yollar konusunda çalışmalarımız devam ediyor ve kariyerlerinde uzun soluklu avantajlar sunmak konusunda çalışmalarımızı planlıyoruz.
Mehmet MUTLU
Üçel Kauçuk Genel Müdürü
Firmamızdaki hedef yüzde 50
Üçel Kaucuk olarak son yıllarda kadın istihdamının artması yönünde bir karar aldık. Bunu sebebi erkek çalışanlara göre daha dikkatli, titiz, algısı açık ve sorgulayıcı olmalarıdır. Üretimde de kadın istihdamını arttırmayı planlıyoruz.
Toplamda 45 kadın çalışanımız mevcuttur. Mavi yakadaki oran yüzde 20 beyaz yakada ise yüzde 35’dir. Firmamızda muhasebe, finansman, insan kaynakları, kalite sistemleri, satın alma dış ticaret bölümlerinde kadın yöneticilerimiz bulunuyor. Dünya Kadınlar, Anneler, Dünya Kadın Mühendisler günü gibi belirli günlerde etkinlikler yapıyoruz. Doğum izni, süt izni gibi devletin verdiği sosyal hakların daha esnek bir şekilde yürütülmesi konusunda destek veriyoruz. Firmamızdaki kadın çalışan oranını önümüzdeki yıllarda içinde mavi yakada ve beyaz yakada da yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz.
Mustafa BAŞ
İbraş Kauçuk Gen. Md. Yrd.
Çalışma kültürünü güçlendiriyoruz
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumun yapı taşlarından olan kadın kimliğinin güçlenmesi adına hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı kadın çalışan potansiyelini göz önünde bulundurarak gelecek planlarımızı gözden geçiriyoruz.
Firmamızda 24 kadın çalışan bulunmakta. 220 mavi yakalının 11’i, 61 beyaz yakalının 13’ü kadın çalışanlardan oluşturmaktadır. İbraş’ta Muhasebe ve Finans Müdürü ile Kalite Müdürü pozisyonları kadın çalışanlar tarafından yönetilmektedir. İbraş’ta kadın çalışanlarımız için 8 Mart Kadınlar Günü’nü etkinliklerle kutluyoruz. Ayrıca hem kadın çalışanlarımızı hem de çalışanlarımızın ailesindeki kadınların katılımıyla düzenlediğimiz aile etkinlikleri ile çalışan memnuniyetini ve çalışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çoğunluğu kadın çalışanlarımızdan oluşan İbraş Sosyal Sürdürebilirlik Ekibi ile toplumu destekleyici sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz.
Erman BÜKÜMCÜ
Pakipek Tekstil Paz. Md.
Kadın istihdamı gelecek için önemli
Kadınlarımız Türkiye nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Bununla birlikte TUİK verilerine göre işgücüne katılım oranı kadınlar için yüzde 34,5 iken erkekler için yüzde 65,5dir. Pakipek’te ise toplam kadın çalışan oranımız yüzde 40, beyaz yaka kadın çalışanlarımızın oranı ise yüzde 65’dir. Firmamızda üst düzey 5 kadın yöneticimiz görev yapmakta.
Pakipek AB toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisini benimsemiş ve bu kapsamda adımlar atmaktadır. Kadınlarımızın iş hayatına dahil olmasının, ülkemizin kalkınması ve daha iyi bir geleceğe sahip olması açısından çok önemli olduğunun toplumun her kesimi tarafından idrak edilmesini temenni ederim.
Behiç GÜLŞEN
Yeşim Grup İK ve Org. Gel. VP
İstihdam kadının güçlenmesinin bir parçası
Yeşim Grup olarak kadın istihdamını kadının güçlenmesi çalışmalarımızın değişmez bir parçası olarak görüyor ve bu konuda çalışmalarımızı uzun yıllardır sürdürüyoruz. Fabrikamızda kadın istihdamını desteklemek amacıyla 1988 yılından bu yana ebeveynlerin çocuk bakım yükünü ortadan kaldıran, çalışanlara ücretsiz hizmet veren bir kreşimiz bulunuyor. 2013 yılından bu yana “Kadın değişirse, toplum değişir” sloganı ile yola çıkarak Kelebeğin Dünyası projesini hayata geçirdik. Bu proje ile Avrupa Uluslararası Soroptimist Eylem Fonu’ndan hibe almaya hak kazanarak, bu konuda yaptığımız çalışmaları global arenada da duyurma fırsatı yakaladık. Ulusal çapta çalışmalarımızdan bahsetmemiz gerekirse; Yeşim Grup 2014 yılında Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu’na üye olarak, 2016-2019 yılları arasında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun eş başkanlığı görevi yürütmüş, 2019 sonu itibariyle de Global Compact Yaygınlaştırma Grubu’nda yerini almıştır. Yeşim, söz konusu görevleriyle Türkiye’de kadının güçlenmesi ile ilgili çalışmalara da liderlik etmektedir. Yeşim Grup olarak United Nations Women ile United Nations Global Compact tarafından ortaklaşa oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ni de (WEPs) 2015 yılında imzaladık.
Yeşim Grup bünyesinde 2 bin 40 kadın çalışan istihdam ediliyor. Beyaz yakada kadın çalışan oranımız yüzde 64,1 iken bu oran mavi yakada yüzde 47,8 seviyesinde. Her kademede olduğu gibi üst yönetimde de kadın yöneticilerimiz görev alıyor.
Kadının iş hayatına katılmasını desteklemek, ayrımcılığın önüne geçmek adına Yeşim Grup’un iş başvuru formlarında cinsiyet sorusu bulunmuyor. Kadınlar önceden kayıt işlerini tamamladığı takdirde işe başladığı gün kreş hizmetinden faydalanmaya başlayabiliyor. Kreşimiz hem Birleşmiş Milletler UN Women ile BM Global Compact’ın ortak girişimi olan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ne (WEPs) imza atmış firmalar için oluşturulan rehberde hem de 19 milyon kişiye ulaşan Amerikan PRI radyosunda örnek gösterildi.
Nihan YILDIZ
Maysan Mando İK Müdürü
Başarımızda kadınların payı artıyor
Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando olarak, kadınların iş gücünde daha fazla yer alması ve kadına fırsat eşitliği sağlanması konusunda duyarlı bir yaklaşım sergiliyoruz.
Bu noktada şirket olarak, kadınların mesleki/kişisel gelişimlerinden kültürel ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmaya kadar, pek çok konuda önemli adımlar atmaktayız.
Şirketimizin son yıllardaki büyüme sürecinde kadın çalışma arkadaşlarımızın payı da her geçen gün artmaktadır. Kadın istihdamının artırılmasına destek olarak mavi yaka ve ara kademe pozisyonları için çok sayıda kadına istihdam fırsatı sunuyoruz. Kadınlarımıza yetkinlik ve yetenekleri doğrultusunda fırsatlar sunulduğunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Bu anlamda şirket olarak, eşit ve adil insan kaynakları politikalarımızla, kadın istihdamında da sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’nin de imzacısı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine tam destek veriyoruz.
Esra KURAL
Doğu Pres İK Yöneticisi
Stratejik kararlarda kadının etkisi büyük
Otomotiv sektöründe çalışan ve dünyanın birçok noktasına ihracat yapan bir firma olarak kadın istihdamına önem veriyoruz. Üretim yapan bir firma olmamıza rağmen önemli pozisyon ve süreçlerde kadın çalışanlarımızı istihdam ediyoruz. Cinsiyet ve fırsat eşitliği bizler için oldukça hassas bir konu olduğu için eşit işe eşit ücret politikası uyguluyoruz.
Otomotiv alanında faaliyet gösteren bir firma olarak erkek çalışan popülasyonumuz kadın çalışanlarımıza oranla fazla olsa da yüzde 30 oranında kadın çalışanlarımız mevcut. Kadınlarımızın iş yaşamına katılmasına verdiğimiz destek dolayı NOSAB tarafından ödüllendirilmiş bir firmayız.
Firmamızın üretim, insan kaynakları, proje ve diğer departmanlarımız da kadın yöneticilerimize emanet. Bu sebeple alınan stratejik kararların çoğunda kadının etkisi büyük diyebilirim.
Cinsiyet eşitliğine inandığımız için kadın/erkek çalışan gözetmeksizin çalışanlarımızın seminerler ve eğitimlerle kişisel gelişimlerine destek oluyoruz. Bunun dışında eğitim hayatına devam eden çocuklu tüm çalışanlarımızın çocuklarına eğitimlerine destek oluyoruz.
Kadın çalışanlarımıza önümüzdeki dönemde kadın ve anne-çocuk sağlığına yönelik eğitimler ve workshoplar planlayarak “Önce Sağlık” diyeceğiz.