Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Bursa iş dünyası, kadın istihdamının ar­tırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği­nin sağlanması için örnek uygulamalar gerçekleştiriyor. Şehrin önde gelen şirket­leri, kadın çalışanların başarılarına vurgu yaparak, iş hayatında fırsat eşitliği ve çe­şitliliğini teşvik ediyor. Bursa’nın kadın dostu şirketleri, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal dönüşüm için önemli bir misyon üstleniyor.

Erol TÜRKÜN

Türkün Holding YK Başkanı

Tüm süreçlerde destek sağlıyor

Kadın çalışma arkadaşlarımızın yönetime katılmaları, iş-özel yaşam dengesini sağlamaları, iş ve aile yaşamlarında değer üretebilmeleri için onlara fırsatlar sunmaktayız. Esnek çalışma uygulamaları ile iş-özel yaşam dengelerini desteklemeye yönelik adımlar atmaktayız. Ayrıca kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Toplam çalışan sayımız 581 kişi olup bunların yüzde%32’si kadın istihdamımızdır. Mavi yaka kadın çalışan oranımız yüzde 25, beyaz yaka kadın çalışan oranımız ise yüzde 50’dir.

Firmamızda İcra Kurulu başta olmak üzere, tüm iş süreçlerimiz dahil olmak üzere müdür ve şef pozisyonlarında kadın yöneticilerimiz bulunmaktadır.

Kadın çalışma arkadaşlarımıza öncelikle doğum öncesi ve sonrasındaki tüm süreçlerde gerekli desteği sağlamaktayız. Hamilelik dönemlerinde çalışma şartlarını iyileştirmekte, doğum sonrası kullandıkları izinlerde de gerekli kolaylıkları sağlayarak gönül rahatlığıyla çocukları ile ilgilenmelerine imkan sunmaktayız.

Kadın istihdamımızı daha da arttırmak amacıyla ilerleyen dönemlerde kreş / gündüz bakımevi anlaşmaları yaparak çocuk bakımında desteğe ihtiyacı olan kadın çalışma arkadaşlarımızı desteklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca üretim alanında kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerimiz var.

Yasemin YEŞİLOVA

Yeşilova Holding YK Üyesi

Kadın çalışanları artırmak önceliğimiz

Yeşilova Grubu olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini temel insan hakkı olarak değerlendirmemizin yanında, kalkınmanın da vazgeçilmez unsuru olarak görmekteyiz. Toplumun yarısını oluşturan kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta eşit şekilde yer alması, ülkemizin kalkınması ve daha adil bir toplumun oluşması açısından şarttır.

Grubumuzun amacını “Mutlu Çalışanlarla Sürdürülebilir Bir Dünya” olarak tanımlarken, temel stratejilerimize yön veren başlıklardan biri de kadın çalışma arkadaşlarımızın desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında içinde bulunduğumuz ekosisteme sağladığımız katkılardır. Bu doğrultudaki faaliyetlerimizi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürüyoruz. Bakış açımızı Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) taahhütlerini imzalayarak, global bir taahhüt seviyesine çıkarmaktan dolayı da oldukça mutluyuz.

Kadınların daha da güçlenmesi ve desteklenmesine yönelik önceliğimiz çerçevesinde de kadın çalışanlarımızın iş, özel hayat dengesinin sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik birçok uygulamayı devreye alıyoruz.

Holding şirketlerimizdeki toplam kadın çalışan sayımız 230 kişi. Ve bugün çalışanlarımızın %14’ü kadın. Kadın çalışanların genel dağılımdaki ortalamasına baktığımızda ise ofis çalışanları içinde kadınların oranı %26, saha çalışanları içinde ise bu oran %10 seviyesinde. Grup olarak kadın çalışan oranımızın daha da yükselmesine önem ve öncelik veriyoruz. Üretim hatlarımızda en zorlu görünen rollerde yer alan kadınlar, bizlere kadınların her alanda çalışabileceğini çok net gösteriyor. Kadın istihdamını artıracak her uygulamayı tüm grup genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Şirketlerimiz de bu alandaki iyi uygulamaları birbirleriyle paylaşıyor.

Grubumuz genelinde her kademede olduğu gibi yönetim kademelerimizde kadınlar yer alıyor ve bu temsiliyetin artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki farkındalığımızı da tüm söylemlerimizde yansıtıyor, hassasiyetimizi her alanda vurguluyoruz.

Grubumuz genelinde kadın ve erkek çalışanların işe alım sürecinden itibaren tüm fabrika ve ofislerimizde iş ortamlarının sağlık, güvenlik kuralına uygun olması ve refahının artırılmasına yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz. Kadın çalışanlarımızın iş hayatına tutunmaları için yetkinliklerinin geliştirilmesi ve daha çevik bir yapıya kavuşmaları amacıyla eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarını destekliyoruz. Teknik yetkinliklerinin artırılmasının yanında, sürekli öğrenme, değişime uyum sağlama ve sorunlara karşı çözüm üretebilmeyi içeren beceriler noktasında eğitimler ve uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, yıl boyunca izinlerinden düşmeden kullanabilecekleri ihtiyaç izni uygulaması, sağlık kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz kadın hastalıklarına yönelik tarama, tedavi ve hizmetlere özel indirim anlaşmaları, kadın çalışanlarımızın işe gidiş ve dönüşlerinde güvenliklerini önceliklendirerek servislerin takibi gibi uygulamalar da gerçekleştirmekteyiz.

Kadın çalışanlarımıza yönelik hayata geçirdiğimiz tüm uygulamaları ve faaliyetleri, devreye aldığımız ‘İş’te Denge’ projemiz ile tek çatı altında topladık. Proje kapsamında açıkladığımız ‘Kadın Çalışanlarımızın Desteklenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosu’ ile kadın çalışanlarımızın desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği adına içinde bulunduğumuz ekosisteme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İş’te Denge projemiz kapsamında önümüzdeki süreçte; kariyer destek uygulamaları, eğitim fırsatlarının çeşitlendirilmesi, bu alandaki ulusal ve uluslararası oluşumlara üyelikler, kadın çalışanlarımıza yönelik sosyal imkanların geliştirilmesi, çalışanlarımız için farklı sosyal kulüplerin hayata geçirilmesi gibi birçok alanda uygulamaları devreye almayı planlıyoruz.

Osman GÜLER

Elektroteks YK Başkanı

Kadınlar daha verimli ve titiz

Sektör olarak kadın istihda­mına pek elverişli bir işimiz olmasa da kadınların yapabileceği işlerin tamamına kadın çalışan seç­meye özen gösteriyoruz. Muhasebe ve finans gibi birimlerde kadın istihdamına ağırlık veriyo­ruz. Kadınların iş haya­tında olmasına hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kadınların daha verimli çalıştıklarını düşünüyorum. Beyaz yaka çalışanların yanı sıra imalat kısmında da CNC makine­ler, makine montajlarının seri olan noktalarında, otomasyon bölümlerinde ve kablolama gibi birçok kısımda, daha önce erkekle­rin yaptığı işlerin başına kadınları getirmeye başladık. Onların daha verimli ve titiz çalıştığını görüyo­ruz. Şu anda da yaklaşık 70 kadın çalışanımız var, bu da toplam istihdamımızın yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Tüm dünyada eleman sıkıntısı yaşanıyor. Kişisel olarak mutfak­taki kadınları alıp iş başına getir­meyi hedefliyorum. İşletmede, hangi işi bir kadınla yapabiliriz dü­şüncesini yönetimdeki arkadaşları­mızla tartışarak o birime kadın ekibi yapıyoruz. Bunu birim birim çoğaltmaya çalışıyoruz.

Özkan İRMAN

Minteks Şirketler Grubu Bşk.

Kadın aklı olmayınca medeniyet olmaz

Kadın ile erkek bir yapbozun parçaları gibidir, bütünü tamamlıyorlar. Hayatın içerisinde birinin olmaması söz konusu bile olamaz. Kadın aklı olmayınca medeniyet de olmaz. Geçmişten geleceğe bir bakarsak, medeniyetin yükseldiği yerlerde kadının hayatımıza kattığı değerler tartışılmaz. Dolayısıyla söz konusu istihdam olunca; kadın istihdamının konu olarak artık konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum.

Çalışma hayatında esas olan “insan”dır. Minteks Şirketler Grubu olarak istihdam stratejimizi de aynı bakış açısı ve sorumlulukla sürdürmekteyiz. Şirket markalarımızda 21’i beyaz yaka, 96’sı mavi yaka olmak üzere toplamda 117 kadın çalışan istihdam etmekteyiz. Minteks’in üretim ve hizmet sektöründeki tüm şirketlerinde kadın üst düzey yöneticilerimiz bulunmaktadır. Muhasebe müdürümüz, restaurant müdürümüz, proje yöneticimiz, insan kaynakları sorumlumuz kadın çalışanlarımızdandır. 30’uncu yıla yaklaşan marka başarı hikayemizi ve ekonomiye kattığımız değeri emeğin gücüyle nasıl bugüne getirdiysek, yine bu yolculukta kadının gücünü, aklını ve emeğini bilerek birlikte büyümeye devam edeceğiz.

Rasim ÇAĞAN

Rudolf Duraner YK Başkanı

Cam tavanlar kırılıyor

Bursa sanayisinin önde gelen kuruluşlarından Rudolf Duraner, özellikle nitelikli beyaz yaka kadın çalışan sayısı ile cam tavanı kırıyor. Şirket çalışanlarının yarıdan fazlasını kadınlar oluştururken, beyaz yaka kadın çalışan sayısında da bu oran göze çarpıyor. 2022 rakamlarına göre Rudolf Duraner’in 122 beyaz yaka personelinin 61’i kadın.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış kadın yönetici sayısının fazla oluşuyla ölçümlenmeli. Türkiye’de birçok sektörde mavi yakalı kadın çalışan sayısı çok fazla. Özellikle konfeksiyonda kadın çalışanlar olmazsa işler yürümez.

Tarımda kadın çalışanlar çok önemli. Ancak bu, o şirketin kadın dostu olduğu anlamına gelmez. Kadın işçi çalıştırarak kadın dostu olunmaz. Önemli olan kadın çalışanların nitelikli iş gücü arasındaki yeri.

Eğer bir şirkette kadınlar kritik kararları verebiliyorsa ve erkekleri yönetiyorsa o şirket kadın dostudur. Bizim şirketimizde de önemli birimlerin başında kadın çalışanlarımız var. Ürün güvenliği, insan kaynakları, finans ve muhasebe, ürün grubu yönetimi, ithalat ihracat bölümü, laboratuvar birimleri kadın yöneticilerimiz tarafından yönetiliyor. Bu nedenle biz kadın dostu, daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şirketiz.

H. Burak ARAS

Gökçelik Str. ve İş Gel. Md.

Mavi yaka istihdamını artırmak istiyoruz

Depo ve raf sistemlerinde 45 yıl­dır faaliyet gösteren şirket olarak kadın istihdamına önem veriyor kadınların iş hayatında başarılı ol­maları ve iş yaşam dengesini sür­dürmeleri konusunda olanak sağlıyoruz.

Dünyanın en büyük ku­rumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact üyesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri olan WEPs imzacısıyız.

Kadınların iş yaşamına katılmasına önem veren bir şirket olarak toplam çalışan sayımızın yüzde 39’u kadın istihda­mından oluşuyor.

Beyaz yaka çalışanlarımızın ka­dın çalışan oranı yüzde 30 mavi yaka çalışanlarımızda ise kadın çalışan oranı yüzde 9’dur. Müdür po­zisyonunda kadın yönetici oranına baktığımızda yüzde 25’i kadın yöneticilerden oluşmaktadır.

Kadın çalışanların iş ve yaşam dengesinde en çok zorlandıkları durumlar hamilelik dönemleri ve çocuğun büyümeye başladığı ilk yıllardaki dönemlerdir.

Zorlandıkları dönemlerde evden çalışma ya da kısmı çalışma gibi onlara uygun çalışma koşulları sağlıyoruz. Daha çok erkek işgücünün tercih edildiği sektörümüzde hede­fimiz mavi yakadaki kadın çalışan sayımızı arttırmak.

Şinasi GÜNEŞ

Bemis Teknik Elektrik YKB

Üretim performansı artıyor

Firmamız kurulduğu günden bu yana kadın istihdamına yönelik işe alımlar gerçekleştirmektedir, özellikle üretimin en önemli noktalarında montaj hatlarımızda kadın istihdamımız yüzde 90 üzerinde. Pratik ve hızlı olmalarının yanı sıra görsel kontrolü yoğun alanlarda kadın çalışanlarımız, kalite farkı ile üretim performansını arttırıyor. Bemis olarak kadınların iş hayatında var olmalarını çok önemsiyor ve destekliyoruz. Kadın çalışan istihdamımızı arttırmak üzere çeşitli teşvik uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Şu anda toplam istihdamımızın yüzde 41’ini kadın çalışanlarımız oluşturuyor.

Mali Ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcımız Bircan Hanım üst düzey kadın yöneticimiz. Dokunduğu her alanda firmamıza katkısı oldukça fazla. 18 yıldır Bemis bünyesinde tüm süreçlerde görev alarak bugün firmamızın önemli taşlarından diyebiliriz.

Çalışma günlerimiz hafta içi olması nedeniyle bayan çalışanlarımız hafta sonu özel hayatına vakit ayırabilmekte, bu onlar için çok güzel bir avantaj.

Sosyal kulüp kapsamında; özel gün ve gecelerde organizasyonlar, atölye çalışmaları, gezi ve aktiviteler yapmaktayız. Hatta hamile çalışanlarımız için baby shower partileri bile düzenliyoruz.

Çalışanlarımızın en büyük destekçisi olarak, kariyer yolculuklarına, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitimler düzenliyoruz.

Esma BAŞ GÖCEN

Yepsan YK Üyesi

Kadın çalışanlar fark yaratıyor

36 yıllık sektör tecrübesinde en büyük kazanımlarımızdan biri kadınların istihdamıdır; yal­nızca beyaz yaka değil, mavi yaka kadın çalışma arkadaşlarımız sa­yısı artmakta. Pres-kaynak deni­lince erkeklere özgü işler algısı olu­şuyor. Samimiyetle söyle­yebilirim ki tam zamanlı ve kaliteli üretim için kadın çalışanlar fark yaratıyor. Dikkatli ve özenli çalışma­ları minimum hata, yüksek performans katkısı sağlıyor. Ülkemizin yerli ve milli pro­jesi TOGG ve SIRO müşterile­rimiz için yeni kurduğumuz üretim ve montaj hatlarında özellikle ka­dın çalışanlara ağırlık vermeye başladık. Firmamızda kadın çalı­şanlar toplam çalışanların orta­lama yüzde 16’sı kadar. Firma­mızda yönetim kurulu olmak üzere, finans müdürü, kalite mü­dürü, mühendislik müdürü, İK satış müdürü pozisyonla­rında kadın arkadaşlarımız bulunmaktadır, Uzun yıllardır güçlü bir birliktelikle yol alıyoruz, gelişiyoruz ve firmamıza katkı sağ­lıyoruz. Kadın çalışanlarımızın yıl içerisindeki Kadınlar Günü, Anne­ler Günü, doğum günleri gibi özel zamanlarını özel hediyelerle kutlu­yoruz ve küçük organizasyonlarla bir arada olup paylaşımlarımızı arttırmaya çalışıyoruz.

Cem KALELİ

Numan Kaleli YK Başkanı

Daha fazla kadın istihdamı planlıyoruz

Kaleli ve Mobika A.Ş. iştirakleri ola­rak gerçekleştirdiğimiz yatırım­larla, yenilikçi hizmet ve bakış açımızla Türkiye ekonomisinin gücüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Profesyonelle­rin yönettiği bir şirketin başkanlığını ya­parken cinsiyet ayrımına müsaade et­mediğimizi ve kadın istihdamına değer verdiğimizi net bir şekilde ifade edebili­riz. Kaleli ve Mobika A.Ş. olarak 150 çalı­şanımızın yüzde 22’sini kadın çalışan­larımız oluşturmaktadır. Kadın çalı­şanlarımızın ise yüzde 40’ı mavi yaka olarak görev almaktadır. Firma içeri­sinde görevlendirmelerimizi yaparken cinsiyete göre değil potansiyel, dona­nım ve deneyime göre değerlendirme­lerden geçiriyoruz. Kadın çalışanlarımı­zın yüzde 15’i üst düzey yönetici pozisyonunda çalışırken pek çoğu orta düzey yönetici konumunda uzman veya sorumlu olarak görevlerini icra ediyorlar.

Önümüzdeki dönemde daha fazla çalışan istihdam etmeyi planlıyor ve mevcut kadın çalışanlarımız için daha huzurlu hissedecekleri bir çalışma or­tamı oluşturmak istiyoruz.

Yesari SÜALP

Ermetal CEO’su

Cinsiyet ayrımcılığına karşı koruyoruz

Ermetal Şirketler Grubu olarak, tüm çalışanlarımıza ve dış paydaşlarımıza sunmuş olduğu­muz “Ermetal Şirketler Grubu Sos­yal Sorumluluk Politikamız” ile ça­lışanlar arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri neden­ler ile ayrımcılık yapılma­sını kabul etmeyiz. Kadın ve hassas çalışan grupları için pozitif ayrımcılık uygu­lanır. Taahhüt ederiz.

Toplu iş sözleşmemiz ile iş yerimizdeki cinsiyet ay­rımcılığına karşı korumalar sağlanmakta, İş yerimizdeki kadınların, toplu iş sözleşmesi ara­cılığıyla eşitlik ilkesine dayalı uy­gulamaları güvence altına alın­makta ve cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı mücadelede daha desteklenir hale getirilmektedir. Şirketler grubumuzda 102 kadın is­tihdam edilirken, mavi yaka arasında kadınların oranı yüzde 5, beyaz yakada ise bu oran yüzde 20’dir. Üst kademe yönetici­lerimizin de yüzde 15’i kadın. Pan­demi ve diğer zorunlu nedenlerde uzaktan çalışma uygulamalarımızı çalışan kadın yöneticilerimize uygulamaktayız. Kadın çalışanımızın hamilelik sürecinde, ayda bir gün ücretli periyodik muayene izni ver­mekteyiz. Yeni doğum yapmış ka­dınlarımızın süt odası ihtiyacı te­min edilmektedir. Kreş ihtiyaçları organize sanayi bölgesi imkanları ile sağlanmaktadır.

Feray UZUNÇAYIR

Referans Grup YKB Yrd.

Fırsat eşitliğini önemsiyoruz

Kadınların; iş dünyasında güç­lenmesi, farklı bakış açıları­nın iş süreçlerimize entegre edile­rek, daha yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaklaşım benim­sememize yardımcı olur. Kadınla­rın iş hayatında eşit fırsatlara sahip olmalarını önemsiyoruz.

Referans Grup bünye­sinde toplam çalışan sayı­mız 692 kişi olup; kadın çalı­şan sayımız 405 kişidir. 405 kadın çalışanımızın da 39’u beyaz yaka personel, 366’sı da mavi yaka personelden oluşmaktadır. Referans Grup’ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini bir kadın olarak ben üstlendim. Ay­rıca; her birimimizde kadın direk­tör, kadın müdür, kadın şef pozis­yonunda istihdamımız mevcuttur.

Referans Grup bünyesinde, ka­dın çalışanlarımızın ağır ve tehli­keli işlerde çalıştırılmamaları, ana­lık izni, gebe muayene izni, hamile çalışanımızın hafif işlerde görev al­ması, emzirme izni, ücretsiz izin, ça­lışma saatleri, gece çalışması, emzi­ren işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gibi hususlar titiz­likle takip edilmektedir. Kadın is­tihdamını destekleyici çalışmalar kapsamında Referans Grup bünye­sinde kreş açılması, yine kadın çalı­şanlarımızın çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmelerini des­teklemek için cumartesi mesai saa­tinin kaldırılmasına yönelik çalış­malarımız devam etmektedir.

Veda GİRGİN EROĞLU

VGE Tekstil YK Başkanı

Örnek olmaya çalışıyoruz

Firmamızda kadın çalışan sayımızın çoğunluk oluşturmasını firmamızın güçlü yanı olarak görüyoruz.

Üretimini yaptığımız ürünler ve müşteri odaklı hedeflerimiz nedeni ile kadınların güçlü, becerikli, pozitif ve hedef odaklı çalışmaları göz önünde tutularak, konfeksiyon ve ofis ortamlarında kadınların ağırlığı firmamızda rahatlıkla hissedilebilir.

Kadın istihdamının artması ve kadının güçlendirilmesi mücadelesinde örnek teşkil ederek kadın istihdamında pozitif ayrımcılık yaptığımızı kabul edebiliriz.

Gerek ekonomik gerekse sosyal olarak erkeği hayatın merkezine koyan kadını ikinci plana atan ataerkil kültürdür. Kadın çalışanlar için yaratılmaya çalışılan korku iklimi önünde duruşumuz ile örnek olmaya çalışıyoruz.

Sevgi SAYGIN

Umdasch Madosan YK Üyesi

Kadınların başarısıyla gururlanıyoruz

Kadın bireylerin iş gücüne katılımını artırmak, umdasch Madosan’ın çok önem verdiği sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer almaktadır. Ülkemizdeki kadın birey istihdamının ve konuyla ilgili bilincin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Firmamızdaki toplam 167 çalışma arkadaşımızın yüzde 13’ü kadınlardan oluşmaktadır. Özellikle beyaz yaka çalışma arkadaşlarımızın yüzde 32’si kadınlardan oluşuyor.

Hemen hemen birçok bölümde kadın çalışma arkadaşlarımızın başarısı bizleri fazlasıyla gururlandırmaktadır.

Bağlı bulunduğumuz grup şirketimiz Umdasch Group AG içerisindeki dünyanın birçok ülkesinden toplam 8 bin 900 çalışanın yüzde 19’unun kadın çalışma arkadaşlarımızdan oluşuyor olması ayrı bir gurur kaynağımızdır.

Başta umdasch Madosan Yönetim Kurulu Üyesi ben olmak üzere, Satış Müdürü Feray Koylan ve Teknik Müdür Aslıhan Yüce, yönetim kademesinde şirketimizin stratejisinin oluşmasında ve geleceğinin planlanmasında büyük katkıları olan kadın yöneticilerimizdir.

umdasch Madosan olarak kadın çalışma arkadaşlarımıza yönelik doğum yardımı, günlük süt izinlerinin birleştirilip tam gün tatil kullandırılması, doğum raporu tamamında ücretli izin hakkı ve isteğe bağlı ücretsiz izin hakkı sağlanmaktadır.

Böylelikle hayatlarının çok önemli bir bölümünü teşkil eden annelik dönemlerinde bir nebze de olsa yanlarında olup destek olmaya çalışmaktayız.

Uludağ Elektrik

Kadınları her alanda destekliyoruz

Uludağ Elektrik olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet veriyoruz. osyal sorumluluk projelerimizi hem sosyal hem teknolojik boyutta insana ve topluma değen her noktada planlıyoruz. Çok geniş bir kitleye hitap ettiğimiz için de çeşitli projeler üretiyoruz. WEPs imzacısı bir şirket olarak, kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliği yaratılması adına da çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Şirket olarak sektörümüzdeki kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların ülkemiz açısından hayati önem taşıdığını biliyoruz. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın iş hayatındaki ve enerji sektöründeki temsiliyeti bu oranın çok altında. Şirket olarak misyonlarımızdan biri de bu oranı yükseltecek çalışmalar ile toplumumuza fayda sağlamak. Uludağ Elektrik olarak yüzde 53 kadın çalışan ve yüzde 45 kadın yönetici oranımızla sektörümüzde fırsat eşitliğine destek veriyoruz. Eşitlik, etik olmak, şeffaflık ve anlayış temel değerlerini esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan kaynakları politikamızda, personel alım, terfi ve ücretlendirmelerinde ayrım gözetmeksizin kadın erkek eşitliğini destekliyoruz. Tüm çalışanlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler vererek, bu yöndeki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz.

Sadece çalışanlarımız nezdinde değil, kadınlara dönük projeler üretmeyi ve sosyal hayatta onları desteklemeyi de önemsiyoruz. Faturalarımız aracılığıyla kadınlara yönelik sağlık problemlerine dikkat çekmek için de her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda bu kanser türüne yönelik mesaj yayınlayarak ve faturaların rengini pembe olarak tasarlayarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. Tüm dijital mecralarımızda pembe renge bürünüyor ve binamızı pembe ışıklarla aydınlatıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında faturalarımızda ‘Kadına karşı şiddete dur demek için bir ışık da sen yak’ sloganı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen #KayıtsızKalmayın mesajına yer vererek farkındalık yarattık. Fark yaratan sosyal projelerimiz ve istihdam politikamızla Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü’nün ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2018 yılında düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde ‘Enerjide Örnek Şirket Ödülü’nün sahibi olduk.

Ümran ERTAŞ

SKE Otomotiv YKB Yrd.

Bu ülkenin geleceği kadınlardır

Ağır çalışma şartları olduğu düşünüldüğünden otomotiv sektörü kadın çalışan konusuna uzun süre önyargılı yaklaştı. Teknolojik gelişmelerle birlikte SKE olarak, biz imalatta uzun yıllardır kadın çalışanlarımızla beraberiz ve bundan çok memnunuz. Beklediğimizin üstünde verim aldık.

Firmamızdaki çalışanlarımızın yüzde 40’ı kadın. Ağırlıklı olarak imalata destek veriyorlar. Beyaz yakada ise dengeli olmaya önem veriyoruz.

Firmamızda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nda ben ve grup şirketimiz CSA Kaplama’da Fabrika Müdürüm ile birlikte yöneticilik yapıyoruz.

Kadın yönetici olarak dikkat ettiğim konuların başında kadın personelimizin güvenli bir ortamda huzurlu çalışmaları geliyor. Bu konuda birçok etkinlik ve destek programları gerçekleştiriyoruz. Birçok destek projesini hayata geçirdik. Gençlerden aldığım geri bildirimler beni daha çok motive ediyor.

Bir kadın çalışan olarak bu ülkenin geleceğinin kadınlar olduğu kanaatindeyim. Kadınların toplumda ve iş hayatında desteklenmesi başarılı yeni nesiller için hayati önem taşıyor. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza önem vermede ve onların sayısını artırmada kararlıyız.

Yavuz ÖZDEMİR

Akrida Tekstil Genel Müdürü

Kadın çalışan oranımız artacak

Akrida Tekstil olarak, personel kadromuzun yüzde 22’lik kısmını kadın personellerimiz oluşturmakta.

Her geçen yıl bir önceki döneme göre kadın personel istihdam oranımızda artış yaşamaktayız. Yaşadığımız tecrübeler ve görünen sürece göre müessesemizde önümüzdeki dönemler kadın çalışan oranımızın artacağı yönündedir. Bu bağlamda pozisyonlarımız cinsiyetten bağımsız olduğu için üst düzey yöneticilerimiz arasında kadınlar da yer almakta. Adalet ve insana değer kavramı bizim için oldukça önemli. İnsan kaynakları planlamamızı da bu adil yaklaşımla yürütüyoruz. Kişisel gelişim ve motivasyonel uygulamalarımız söz konusu. Tüm bunların haricinde kadın personellerimize kendilerini özel hissedecekleri pozitif ayrımcılık bağlamında değer verdiğimiz organizasyonlarımız bulunmakta. Kadınlarıniş yaşam dengesini koruyan, kendini çalışma hayatına kabul ettiren, üreten, ekonomik kalkınmaya destek olan tüm hanımlarımıza gönülden destek veriyoruz.

Özlem ÖZEL

Marsala Tekstil YK Üyesi

Çalışanlarımızın yüzde 60’ı kadın

Firmamızın kadın istihdamına ver­diği önem, kuruluşumuzun çeşitli­liği teşvik etme, adil bir işgücü sağlama ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunma amacına dayanıyor. Bu önemli konuda bazı ana noktalarımız şunlar;

Firmamız, cinsiyet ayrımcılığının ol­madığı bir iş ortamını teşvik ediyor, yete­nekleri ve potansiyeli gözeterek çalışan seçimi yapıyor. Kadın çalışanlarımızın kariyer gelişimini destekliyor ve yük­selme fırsatları sunuyoruz. Esnek ça­lışma modelleri sunuyoruz. Toplumsal etki anlamında kadın istihdamını des­tekleyerek toplumsal bir fark yaratma hedefi güdüyoruz. İletişim ve farkındalık anlamında da firmamızın kadın istih­damına verdiği önemi iç ve dış ileti­şim yoluyla her fırsatta vurguluyoruz.

Firmamızda kadın çalışan sayımız özellikle beyaz yakada oldukça yük­sek oranda. Çalışanlarımızın yüzde 60’ı kadın, yüzde 40’ı erkek. Mavi ya­kada kadın çalışan oranımız yüzde 20. Hedefimiz bu oranı da arttırmak.

Kadın çalışanlarımıza yönelik eşit üc­ret politikası, anne ve baba ikramiyesi, esnek çalışma modelleri, kariyer gelişimi ve mentörlük programları, cinsiyet eşit­liği eğitimleri, kadınların yönetici ve li­derlik rollerine teşviki, cinsel taciz ve ay­rımcılıkla mücadele politikası, kadın çalışanların temsilini artırmak ve sosyal sorumluluk projeleri gibi hayata geçirdi­ğimiz ve geçirmeyi düşündüğümüz poli­tikalarımız mevcut. Firmamız, tüm bun­larla birlikte cinsiyet ayrımcılığına sıfır tolerans politikası benimseyerek kadın istihdamını güçlendirmek için kararlı bir taahhüt göstermektedir.

Ayşe KÖKSAL

Era Alüminyum YK Başkanı

Kariyer gelişimlerini destekliyoruz

Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini, eşit fırsatların yer almasını önemsiyoruz. Şirketimizin yönetim, uzman ve üretim kadrolarında çalışan kadın sayısı oranımız yaklaşık yüzde 35’tir. Ekibimizde yer alan kadın çalışanlarımızın üretime, maksimum seviyede katılabilmesi adına işgücü piyasasında karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırabilmek için şirket olarak her türlü sosyo-ekonomik ve çalışanlarımızın refah seviyesini arttıran kararlar almaya özen ve gayret gösteriyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye ekonomisinde, çalışma koşulları ile insana değer veren, kadınların işgücüne katkısını önemseyen, destekleyen ve bunun artması için çaba gösteren yönetim anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Firmamızı kadın bir mühendis olarak 2021 yılında eşimle birlikte kurduk ve halen de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyorum.

Organizasyon gelişimi ve yapılanması devam eden bir şirket olarak, uzman kadromuzda yer alan kadın yöneticilik pozisyonlarına doğru olan kariyer gelişimlerini önemsiyor ve destekliyoruz. Saha çalışanları içeri­sinde yer alan kadın çalışanlarımız için de üretim sahası içerisindeki takım lider­liği pozisyonlarında devam etmeleri için fırsatlar sunuyoruz.

Üretim alanında yaptığımız ergonomi analizlerimizde, yetkinlik değerlendir­meleri ile kadın ve erkek fiziksel farklılık­larını da göz önünde bulunduruyoruz.

Türkan KAYA

Erdem Kaya Patent Direktör

Adil bir yönetim anlayışı

Birleşmiş Milletler Top­lumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birim ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlen­mesi Prensipleri Platformu’nun imzacısı ve Kadının Bursa Platformunun’da üyeleri arasında yer almakta­yız. Yaptığımız iş gereği şirketi­mizde sadece beyaz yakalı ça­lışmaktadır ve kadın çalışan oranımız yüzde 68’dir.

Şirketimizde cam tavanlar ve cam duvarlar bulunmamakta­dır. İşe alımlarda ve terfilerde kadın ve erkek ayırma­dan kesinlikle adil bir yönetim anla­yışı benimsemek­teyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına, şirketimizde kadınlara üst düzey kurumsal liderlik imkanı sunarak, cam tavanla­rın ardındaki potansiyeli açığa çıkarıyoruz.

İş hayatında kadınların pro­fesyonel gelişimlerine verdiği­miz destekle, toplumsal eşitliği teşvik ediyor, aynı zamanda kadın haklarını savunma faa­liyetlerine olan katkılarımızla da bu misyonumuzu güçlendiriyoruz.

İsmail ÖZCAN

Ottonom Mühendislik YK Başkanı

Uzun soluklu fırsatlar sunmak istiyoruz

Firmamız, pozitif ayrımcılığı teşvik etmek amacıyla çeşitli yöntemler kullanmaktadır. DETAIL markamıza bağlı Yapısal ve Sistem Yöneticiliklerinde sadece kadın personellerin çalışacağı yönünde bir karar aldık ve bu yönde adımlar attık. 2023 yılı itibarıyla şirketi­mizde toplam 284 çalışanımız bulunmaktadır. Kadın çalışanlarımı­zın toplam çalışanlara oranı yüzde 24’tür.

Genel müdürlüklerimizde henüz kadın çalışanımız ol­mamasına rağmen, 10 yıl ve üzeri deneyime sahip kişi­lerden oluşan müdürlükle­rimizin yüzde 25’i kadın yö­neticilerimiz tarafından yönetilmektedir. Kadın çalışanları­mızın iş yaşamıyla kişisel hayatla­rını dengelemelerine ve kariyerle­rini geliştirmelerine yardımcı olacak yollar konusunda çalışmala­rımız devam ediyor ve kariyerle­rinde uzun soluklu avantajlar sun­mak konusunda çalışmalarımızı planlıyoruz.

Mehmet MUTLU

Üçel Kauçuk Genel Müdürü

Firmamızdaki hedef yüzde 50

Üçel Kaucuk olarak son yıllarda kadın istihdamının artması yönünde bir karar aldık. Bunu sebebi erkek çalışanlara göre daha dikkatli, titiz, algısı açık ve sorgulayıcı olmalarıdır. Üretimde de kadın istihdamını arttırmayı planlıyoruz.

Toplamda 45 kadın çalışanımız mevcuttur. Mavi yakadaki oran yüzde 20 beyaz yakada ise yüzde 35’dir. Firmamızda muhasebe, finansman, insan kaynakları, kalite sistemleri, satın alma dış ticaret bölümlerinde kadın yöneticilerimiz bulunuyor. Dünya Kadınlar, Anneler, Dünya Kadın Mühendisler günü gibi belirli günlerde etkinlikler yapıyoruz. Doğum izni, süt izni gibi devletin verdiği sosyal hakların daha esnek bir şekilde yürütülmesi konusunda destek veriyoruz. Firmamızdaki kadın çalışan oranını önümüzdeki yıllarda içinde mavi yakada ve beyaz yakada da yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz.



Mustafa BAŞ

İbraş Kauçuk Gen. Md. Yrd.

Çalışma kültürünü güçlendiriyoruz

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumun yapı taşlarından olan kadın kimliğinin güçlenmesi adına hem beyaz ya­kalı hem de mavi yakalı kadın çalı­şan potansiyelini göz önünde bulundurarak gelecek planlarımızı gözden geçiriyoruz.

Firmamızda 24 kadın çalışan bu­lunmakta. 220 mavi yakalının 11’i, 61 beyaz yakalının 13’ü kadın çalışanlardan oluşturmakta­dır. İbraş’ta Muhasebe ve Finans Müdürü ile Kalite Müdürü pozisyonları kadın çalışanlar tarafından yöne­tilmektedir. İbraş’ta kadın çalışanlarımız için 8 Mart Kadınlar Günü’nü etkinlik­lerle kutluyoruz. Ayrıca hem kadın çalışanlarımızı hem de çalı­şanlarımızın ailesindeki kadınların katılımıyla düzenlediğimiz aile et­kinlikleri ile çalışan memnuniye­tini ve çalışma kültürünü güçlen­dirmeyi hedefliyoruz. Çoğunluğu kadın çalışanlarımızdan oluşan İb­raş Sosyal Sürdürebilirlik Ekibi ile toplumu destekleyici sosyal sorum­luluk projeleri yürütüyoruz.

Erman BÜKÜMCÜ

Pakipek Tekstil Paz. Md.

Kadın istihdamı gelecek için önemli

Kadınlarımız Türkiye nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Bununla birlikte TUİK verilerine göre işgücüne katılım oranı kadınlar için yüzde 34,5 iken erkekler için yüzde 65,5dir. Pakipek’te ise toplam kadın çalışan oranımız yüzde 40, beyaz yaka kadın çalışanlarımızın oranı ise yüzde 65’dir. Firmamızda üst düzey 5 kadın yöneticimiz görev yapmakta.

Pakipek AB toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisini benimsemiş ve bu kapsamda adımlar atmaktadır. Kadınlarımızın iş hayatına dahil olmasının, ülkemizin kalkınması ve daha iyi bir geleceğe sahip olması açısından çok önemli olduğunun toplumun her kesimi tarafından idrak edilmesini temenni ederim.

Behiç GÜLŞEN

Yeşim Grup İK ve Org. Gel. VP

İstihdam kadının güçlenmesinin bir parçası

Yeşim Grup olarak kadın istihdamını kadının güçlenmesi çalışmalarımızın değişmez bir parçası olarak görüyor ve bu konuda çalışmalarımızı uzun yıllardır sürdürüyoruz. Fabrikamızda kadın istihdamını desteklemek amacıyla 1988 yılından bu yana ebeveynlerin çocuk bakım yükünü ortadan kaldıran, çalışanlara ücretsiz hizmet veren bir kreşimiz bulunuyor. 2013 yılından bu yana “Kadın değişirse, toplum değişir” sloganı ile yola çıkarak Kelebeğin Dünyası projesini hayata geçirdik. Bu proje ile Avrupa Uluslararası Soroptimist Eylem Fonu’ndan hibe almaya hak kazanarak, bu konuda yaptığımız çalışmaları global arenada da duyurma fırsatı yakaladık. Ulusal çapta çalışmalarımızdan bahsetmemiz gerekirse; Yeşim Grup 2014 yılında Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu’na üye olarak, 2016-2019 yılları arasında Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nun eş başkanlığı görevi yürütmüş, 2019 sonu itibariyle de Global Compact Yaygınlaştırma Grubu’nda yerini almıştır. Yeşim, söz konusu görevleriyle Türkiye’de kadının güçlenmesi ile ilgili çalışmalara da liderlik etmektedir. Yeşim Grup olarak United Nations Women ile United Nations Global Compact tarafından ortaklaşa oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ni de (WEPs) 2015 yılında imzaladık.

Yeşim Grup bünyesinde 2 bin 40 kadın çalışan istihdam ediliyor. Beyaz yakada kadın çalışan oranımız yüzde 64,1 iken bu oran mavi yakada yüzde 47,8 seviyesinde. Her kademede olduğu gibi üst yönetimde de kadın yöneticilerimiz görev alıyor.

Kadının iş hayatına katılmasını desteklemek, ayrımcılığın önüne geçmek adına Yeşim Grup’un iş başvuru formlarında cinsiyet sorusu bulunmuyor. Kadınlar önceden kayıt işlerini tamamladığı takdirde işe başladığı gün kreş hizmetinden faydalanmaya başlayabiliyor. Kreşimiz hem Birleşmiş Milletler UN Women ile BM Global Compact’ın ortak girişimi olan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ne (WEPs) imza atmış firmalar için oluşturulan rehberde hem de 19 milyon kişiye ulaşan Amerikan PRI radyosunda örnek gösterildi.

Nihan YILDIZ

Maysan Mando İK Müdürü

Başarımızda kadınların payı artıyor

Türkiye’nin ilk ve en bü­yük amortisör üreticisi Maysan Mando olarak, kadın­ların iş gücünde daha fazla yer alması ve kadına fırsat eşitliği sağlanması konusunda du­yarlı bir yaklaşım sergiliyoruz.

Bu noktada şirket olarak, ka­dınların mesleki/kişisel geli­şimlerinden kültürel ve sosyal yaşamlarına katkıda bulun­maya kadar, pek çok konuda önemli adımlar atmaktayız.

Şirketimizin son yıllardaki büyüme sürecinde kadın ça­lışma arkadaşları­mızın payı da her geçen gün artmak­tadır. Kadın istih­damının artırılma­sına destek olarak mavi yaka ve ara kademe pozisyon­ları için çok sayıda kadına istihdam fırsatı sunu­yoruz. Kadınlarımıza yetkinlik ve yetenekleri doğrultusunda fırsatlar sunulduğunda ne ka­dar başarılı olduklarını biliyo­ruz. Bu anlamda şirket olarak, eşit ve adil insan kaynakları politikalarımızla, kadın istih­damında da sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Kadınların Güçlen­dirilmesi Prensipleri’nin de im­zacısı olarak, toplumsal cinsi­yet eşitliğine tam destek veriyoruz.

Esra KURAL

Doğu Pres İK Yöneticisi

Stratejik kararlarda kadının etkisi büyük

Otomotiv sektöründe çalışan ve dünyanın birçok noktasına ihracat yapan bir firma olarak kadın istihdamına önem veriyoruz. Üretim yapan bir firma olmamıza rağmen önemli pozisyon ve süreçlerde kadın çalışanlarımızı istihdam ediyoruz. Cinsiyet ve fırsat eşitliği bizler için oldukça hassas bir konu olduğu için eşit işe eşit ücret politikası uyguluyoruz.

Otomotiv alanında faaliyet gösteren bir firma olarak erkek çalışan popülasyonumuz kadın çalışanlarımıza oranla fazla olsa da yüzde 30 oranında kadın çalışanlarımız mevcut. Kadınlarımızın iş yaşamına katılmasına verdiğimiz destek dolayı NOSAB tarafından ödüllendirilmiş bir firmayız.

Firmamızın üretim, insan kaynakları, proje ve diğer departmanlarımız da kadın yöneticilerimize emanet. Bu sebeple alınan stratejik kararların çoğunda kadının etkisi büyük diyebilirim.

Cinsiyet eşitliğine inandığımız için kadın/erkek çalışan gözetmeksizin çalışanlarımızın seminerler ve eğitimlerle kişisel gelişimlerine destek oluyoruz. Bunun dışında eğitim hayatına devam eden çocuklu tüm çalışanlarımızın çocuklarına eğitimlerine destek oluyoruz.

Kadın çalışanlarımıza önümüzdeki dönemde kadın ve anne-çocuk sağlığına yönelik eğitimler ve workshoplar planlayarak “Önce Sağlık” diyeceğiz.