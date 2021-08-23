Bursa Savunma sanayiinde atağa kalktı

Türkiye ve dünyadaki savunma sanayi devlerini en önemli buluşma platformu olan IDEF’21’e katılan 18 Bursa firmasının sergilediği ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Dünyada savunma sektörünün kara, deniz, hava, uzay gibi tüm alanlarını ve güvenlik sektörünü aynı anda bünyesinde barındıran sayılı fuarlardan biri İDEF’21’de 83 ülkeden 1238 firma geliştirdiği ürünlerini sergiledi.

IDEF’21 Fuarı, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde 17 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yasin Akdere

Makine ve Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı, beklentilerimizin çok çok üstünde bir katılımla ve başarıyla tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve çok sayıda üst düzey yönetici Makine ve Kimya Endüstrisi’ni büyük başarılarından dolayı tebrik etti. İDEF’21’in yıldızı ise deniz topu yakın hava savunma sistemi ve elektrikli motorlarla yaptığımız çalışmalar oldu. Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı (E-ZMA) ve 8X8 araç üstü 120 mm havan projemiz büyük beğeni ile karşılandı. 21 ülkeden toplamda 52 delegasyonla görüşmeler gerçekleştirdik. Sadece ürün değil çözüm ortağı olduğumuzu anlattık. 8 tane sözleşme imzaladık. En önemlisi ise Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı anlaşmasıydı. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızla 50 adet E-ZMA anlaşması imzaladık. Tedarik Genel Müdürlüğümüzle de bir dizi mühimmatla ilgili anlaştık ve en kısa zamanda teslimatını yapacağız. Buraya gelmek kolay olmadı ve çok ciddi emek var. Çalışma arkadaşlarımızın 7/24 alın teri var. Fuar ön hazırlığı gerçekleştiren çalışma arkadaşlarıma özverili çalışma ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu MKE ailesinin büyük başarısıdır.

Orhan İğrek

İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı

75 yıldır makine, metalurji, enerji, otomasyon sektörlerinde milli ekonomimizin hizmetindeyiz. Burada İDEF sanayi fuarımızdaki yerimizde Makine ve Kimya Endüstrisi’nde çalışan fırtına obüsü ve yeni nesil tanklarımızın hassas parçalarını işleyen frezelerimizde yine milli muharebe uçağımızın özel malzemeden dev kanatlarını işleyecek 5 eksen kumandalı makinamızı tanıttık. Yine MKE ile kurulan konsorsiyumun üyesi olmaktan gurur duyduğumuz yeni nesil savaş gemilerimizin en önemli silahı olan deniz topunun dakikada 70 mermi nakleden ve süren sisteminin üreticisiyiz. Deniz topunu üretebilen ve sergileyen dünya da 6. ülke olduk. Bu uluslararası fuarda savunma ürünlerini sergileyenlerin yüzde 65’i Türk sanayici olması gurur vericiydi. Bu kompleks sanayide bizde varız. Ülkemizin savunma sanayisinin kamu ve özel sektör üst düzey yöneticilerinin tamamı eski dostumdur ve hepsi ile bu fuarda görüşme fırsatı buldum. Hepsi gece gündüz yeni projelerle meşguller. Bu motivasyonları çok yüksek. Artık milli ekonomiden yeni müjdeler bekleyin.

Süleyman Kara

Hid-Tek Makine Yönetim Kurulu Başkanı

1988 yılında kurulan Hid-Tek Makine olarak hidrolik, pnomatik, vakum ve otomasyon sistemlerinde kullanılan malzemelerin üretimi ithalatı ve satışı konusunda hizmet veriyoruz. Bursa’daki üretim yapan fabrikamızın yanı sıra 2 yıl önce Almanya’da ofis açtık. İstanbul, İzmir, Ankara, İzmit ile Bulgaristan’da şubelerimiz var. 3 sene önce AR-GE merkezi olduk ve akabinde savunma sanayine iş yapabilir yetki belgemizi aldık. Bu fuar sayesinde Aselsan, TEİ gibi sektörün öncü firmaları ile tanıştık. Katılan firmalarla görüşmeler gerçekleştirdik ve fuar sonrasında iş birliği yapabilmek için ziyaret edeceğiz.

İbrahim Doğangün

ETİS Yönetim Kurulu Başkanı

Etis olarak endüstriyel metal kaplama tesisleri üretim sektöründe 20 yılı aşkın; uluslararası arenada da 16 yıldır 4 kıtada 15’ten fazla ülke de endüstriyel yüzey işlem tesisi yatırım projeleri gerçekleştirmiş bir firmayız. 2018´den itibaren yurtiçi ve yurtdışında, özel önem verdiğimiz uzay, havacılık, uydu, haberleşme ve savunma sanayiinde 10’un üzerinde büyük ve değerli projenin çözüm ve gelişim ortağıyız. İlk kez katıldığımız IDEF 21’de savunmadan otomotive tüm ana sektör üretim süreçlerinin ön ve son aşamalarında kritik önem arz eden faaliyet alanımızda geleceği bugünden yakalamak üzere malzeme, kimya ve tasarım konularında AR-GE çalışmalarımızda değerlendireceğimiz millileştirmeye yönelik bazı önemli gereksinimleri; kullanabileceğimiz verileri bu fuarda elde ettik. Önümüzdeki süreçte Amerika ve Çin gibi önemli fuarlarda da yer alacağız.

Harun Keser

KEMA Makina Genel Müdürü

1996 yılında Bursa’da temsilcilik üzerine kurulan Kema Makina olarak 2009 yılında ise Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vererek CNC Takım Tezgâhları üretimine başladık. Uzun yıllara dayanan bilgi birikimimiz ve tecrübemizle kendi markamız olan Kesser markası olarak yerli ve milli üretim gerçekleştiriyoruz. Fuarda ise savunma sanayi sektöründe kullanılan Kesser KFM 2615 modeli 5 eksen makinemizi tanıtmak istedik. Ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Yaptığımız görüşmeleri iş bağlantısına dönüştürmek istiyoruz.

Nejla Tülümen

Eurowinch Otomotiv Genel Müdürü

Eurowinch olarak, 2004 yılından bu yana Bursa’da çekme ve kaldırma vinçleri ile vinç kompenantlarının yerli üreticisi olarak faaliyet göstermekteyiz. 1948’den beri kurtarma vinçleri imalatı yapan ve dünyada 1. sırada tercih edilen WARN markasının Eurowinch olarak Türkiye’deki tek resmi temsilcisiyiz. Yurt dışından aldığımız vinçlerin sızdırmazlık özelliğini ve korozyon dayanımını arttırarak askeri standartlara uygun hale getirecek üretimler yapıyoruz. Kendi markamız Arge Vinç ile savunma sanayi, arama kurtarma araçları ve offroad ekipmanları alanlarında sektörün lideri olmak istiyoruz. BMC, Otokar, FNSS, Aselsan gibi çözüm ortağı olduğumuz tüm firmalar bu fuarda yer alıyor. 2005 yılından bu yana katılıyoruz. 2 sene öncesine göre verimlilik düştü ancak tüm bunlara rağmen iyi bir fuar geçti. İDEF, Türkiye savunma sanayi için önemli fuarlardan bir tanesidir.

İsmail Özcan

Ottonom Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı

2013 yılından bugüne kadar otomotiv, beyaz eşya, havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu Klimatik Test Sistemleri, üretim teknolojileri, mühendislik ve tasarım hizmetleri sunuyoruz. DETAIL markamız ile savunma ve havacılık sanayine yönelik klimatik test kabinleri üretiyoruz. Bursa’daki fabrikamızda 145 kişilik geniş bir mühendis ekibimiz ile bu üretimleri gerçekleştiriyoruz. İDEF’e savunma sanayinin ihtiyacı olduğu yerli ürünleri üreten bir firma olduğunu göstermek istedik. Fuara katılan sektörde öncü firmaların çoğu ile çalışıyoruz ancak yurt dışı ve yurt içinden gelen diğer katılımcılara kritik test ekipmanı ihtiyaçlarını yerli olarak tedarik edebileceklerini anlattık. Fuar bizim açımızdan çok verimli geçti. Teklif verdiğimiz her firma bizi tek tek ziyaret etti ve bu sayede önemli iş bağlantıları yakaladık.

Dr. Şükrü Kayaoğlu

Palaz Safety Belts CEO

Palaz Safety Belts emniyet kemeri ve emniyet bağlantı sistemleri üretimi yapmakta olup Bursa Çalı Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermekteyiz. Otomotiv sektöründeki deneyimimizle Yüksek kaliteli ve teknolojik üretilen bileşenlerin kullanımı sayesinde, müşterilerimize özel çözümler sunabiliyoruz. Ticari araç gurupları ve savunma sanayi için 5.0 emniyet kemerleri üretiyoruz. Fuarda zırhlı araç üreticilerinin yanı sıra Nurol Makine, FNSS Savunma, Otokar, BMC gibi sektörde öncü firmalara ürün tedariği sağlıyoruz. Fuara ilk defa katıldık ve potansiyeli görmek istedik. Tasarımı, imalatı ve üretimi yüzde yüz yerli bize ait bir üründür. Fuar, gayet güzel geçti ve katılımcılar ürünümüzü yakından ilgi ile takip ettiler.

Gürhan Çetin

Redoks Mühendislik Genel Müdürü

2000 yılında kurulan Redoks Mühendislik firmasının şirket ortağı ve Teknopark İstanbul ofisi yöneticisi olarak görev yapıyorum. Tasarım, mühendislik analizleri, tersine mühendislik ve talaşlı imalat konularında Bursa tesisimizde üretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bursa ve İstanbul Teknopark’ta ofislerimiz bulunmaktadır. Savunma ve otomotiv sektöründe öncü firmalarla çalışıyoruz ve proje bazında hizmetler veriyoruz. Geliştirdiğimiz birçok sistemin prototip ve seri üretimlerini Bursa’daki tesisimizde gerçekleştiriyoruz. IDEF Fuarı’na gerek ulusal gerekse uluslararası alanda önemli bir etkinlik olduğu için katıldık ve yurt içi ve yurt dışından birçok temaslarımız oldu.

Alaattin Tezgen

BARTEZ Cam YKB

1967 yılında otobüs cam üretimi, 20 yıl önce ise balistik cam üretimine başladık. Know-how’ı yurt dışından alıyoruz, hammaddemiz ithal ancak üretimi Bursa’da gerçekleştiriyoruz. 24 ülkeye ihracat yaparken konusunda uzmanlaşmış zırhlı araç üreten uluslararası firmalarla çalışıyoruz. Ülkemizde ise ürünlerimizin tek kullanıcısı Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na bağlı zırhlı araç üreten firmalar. Tercih edilmemizin sebebi ise aracın üzerindeki normal cam ile ürettiğimiz zırhlı cam aynı optik kaliteye sahip. Çok ciddi know-how yatırımlarımız sayesinde bunu geliştirdik ve ürünlerimizin asıl görevi olan mermiyi tutmanın yanı sıra kullanıcılar için görüş kalitesini arttırdık. Fuara düzenli olarak katılıyoruz ancak son 2 senedir yurt dışından yeterli sayıda müşteri katılamadı. İhracat odaklı çalışan bir firma olduğumuz için fuar beklediğimizin altında geçti.

İlke Coşkun

Coşkun Savunma Genel Müdürü

1998 yılında kurulmuş olan firmamız; askeri sandıklar, Rack Mount sandıklar, koruyucu çantalar üzerine faaliyet göstermektedir. Bursa’daki fabrikamızda kalıptan üretime kadar askeri sandıkları ve taşıma çantalarını kendi bünyesinde üreten ve faaliyet gösteren yerli sermayeli bir Türk şirketiyiz. Üretimini yapmış olduğumuz askeri mühimmat sandıklarının dışında HPRC taşıma sandıklarının ve CYALUME fosforlu ışık çubuklarının da Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Fuara, Targutay markalı ürünlerimizi tanıtmak için katıldık. Ürünlerimiz katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. B2B görüşmelerimiz neticesinde yeni iş birlikleri yakalama imkanı bulduk.

Cevher Cenkçi

Nomad Tech Savunma YKB

Nomad Tech Savunma firmamız, CC Holding bünyesinde 2016 yılında savunma sanayinde orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, ülkemize yeni teknolojilerin getirilmesi ve teknolojideki yenilikleri takip ederek, savunma sanayiinin çağdaş düzeye ulaşmasına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur. 2.5 yıllık bir AR-GE sonucunda çıkan ürünlerimizi kolluk kuvvetlerimizin hizmetine sunduk. Uzaktan kumanda edilen elektrikli askeri atış eğitim araçları üretiyoruz. Askerlerin atış kabiliyetini en yüksek seviyeye çıkarmak için tasarlanan hareketli bir hedef sistemidir. Bu fuara katılan firmalar tarafından ürünlerimiz kullanılıyor ancak daha çok kişinin görmesi akabinde iş bağlantıları yakalamak için bu fuara katıldık. Fuar bizim açımızdan gayet olumlu geçti.

Savaş Kayacı

KE Mühendislik Şirket Müdürü

Şirketimiz, 2015 yılında elastomer ürün mühendisliği konusunda, Türkiye’de var olan gereksinimin karşılanması amaçlanarak kurulmuştur. Sızdırmazlık ve antivibrasyon ürünlerini tasarlayıp geliştiriyoruz. Bursa’daki bir firma ile üretim noktasında partnerlik yapıyoruz. Savunma sanayine yönelik birçok projelerimiz var. Sektörün önemli oyuncularından TEİ’nin insansız hava araçları için ürettiği motor takozlarını vibrasyon dampelerini tasarımı ve geliştirilmesini yapıyoruz. Tasarladığım ve ürettiğim ürünleri tanıtmak için katıldım. B2B görüşmeleri yaptık ve verimli geçti. Umarım fuar sonrasında bu firmalarla güzel iş birlikleri gerçekleştiririz.

Faruk Katmer

Etka-d Otomotiv Gen.Mdr.Yrd.

1990 yılından itibaren teknoloji ve tecrübeyi birleştirerek, uzay ve havacılık, raylı sistemler, otomotiv ve traktör sektörlerine hizmet vermekteyiz. Bu sektörlere oturma grubu plastik parçaları ile iç ve dış plastik trim parçlarının tasarlanması, kalıplarının üretimi, pazarlaması ve satışını yapmaktayız. Ar-Ge departmanımızda haftada en az bir yeni ürün oluşturulurken 200’e yakın, koruma altında ürünümüz bulunmaktadır. Toplamda ise ürün çeşidimiz 2000’i aşmaktadır. 2010 yılından itibaren havacılık ve savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak özel plastik ürünlerin, tasarım aşamasından başlayarak prototip, önseri ve seri üretimlerini yapmaktayız. Havacılık ve Savunma Sanayisindeki çalışmalarımızı 2018 yılından itibaren AS9100 sertifikası altında yürütmekteyiz. IDEF 2021, bu sene pandemi sonrasındaki ilk fuarımız oldu ve nitelikli bir katılım ile karşılaştık. Bu fuara, plastik parçalardaki prototipten, kalıp ve seri üretime kadar olan kabiliyetlerimizi tanıtabilmek adına katıldık ve bu sayede mevcut ve potansiyel müşterilerimizle görüşme imkanı bulduk.