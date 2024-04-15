Bursa sanayisi dijitalleşiyor

AYDIN DAĞTEKİN - GÖKSEL BAŞARAN

Günümüzde hayatın her alanında yaşanan hızlı değişim, dönüşüm ve dijitalleşme, son dönemde özellikle iş dünyasında daha çok hissedilir oldu. Bursa’daki şirketler, baş döndürücü sürece adapte olabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Firmalar, dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla maliyetleri düşürüp daha hızlı ve kaliteli üretim yapıyor, müşterilerine hizmet veriyor. Şirketler bu sayede rekabette bir adım öne geçmenin de hesaplarını yapıyor.

Barış Mert Korteks Genel Müdürü

Dijital teknolojilerle iş süreçlerinde verimi artıracağız

Dijital teknolojileri kullanarak iş süreçlerinde verimi artırmayı, ürün çeşitliliğini sağlamayı, müşterilerine daha fazla değer sunmayı ve döngüsel ekonomiyi destekleyen sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını 2024 ve sonrasında da sürdürmeyi planladıklarını ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde, gruplarının ‘Akıllı Hayat 2030’ sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Mert, “Sürdürülebilir büyüme ve başarının devamlılığı için uzun vadeli işbirliklerine inanıyoruz ve sürdürülebilirliği bir iş yapış şekli olarak benimsiyoruz. Atık azaltma ve sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda su ve enerji yönetimi başta olmak üzere tüm süreçlerde sürdürülebilirlik yaklaşımımızı 360 derecelik bir perspektifle yönetiyoruz.

Durmazlar akıllı hat çözümleriyle dikkat çekiyor

Türkiye merkezli endüstri devi Durmazlar Makina, teknolojiyi kullanarak üretim alanında devrim yaratıyor. Tam otomatik üretim sistemleriyle tanınan şirket, 2021 yılında Durma markası altında piyasaya sürdüğü Akıllı Hat Çözümleri ile dikkatleri üzerine çekti. Bu çözümler, müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bütünleşik makineler grubunu içeriyor ve proseslerle tam entegrasyon sağlıyor. Durmazlar Makina, uzman ekibi aracılığıyla müşterilerin ihtiyaçlarını parça parça değerlendirerek zaman-maliyet analizleri yaparak üretim sürecinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu sayede, üreticiler farklı üretim aşamalarını daha verimli bir şekilde entegre edebiliyor ve hatlar arası aktarım maliyetlerini minimize ederek hatta ortadan kaldırarak üretim süreçlerini optimize edebiliyor. Şirket, Endüstri 4.0’ın Türkiye’deki öncüsü konumunda bulunuyor ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek başarılı uygulamalarla öncülüğünü sürdürüyor. Durmazlar Makina, yeni nesil makinelerinde bulut bilişim teknolojisini kullanarak sektörde fark yaratıyor. Durma Cloud 2.0 ile kullanıcıların makineleri uzaktan erişilebilir ve incelenebilir hale getirilirken, makine verileri depolanıyor, analiz ediliyor ve kolayca izlenebiliyor. Bu da üreticilere daha iyi bir kontrol ve verimlilik sağlıyor.

Ufuk Kılınçarslan

Özdilek Holding Kurumsal İletişim ve Destek Operasyonları Genel Müdürü

Satıştan teslimata kadar tüm süreçleri dijitalleştirmeyi hedefliyoruz

Günümüzde, yapay zekanın hayatımıza daha fazla entegre olduğunu, tüm sektörlerde iş süreçlerini kolaylaştırdığı görüyoruz. Elde ettiğimiz verileri anlamlı hale getirmek için yapay zekayı kullanıyoruz. Verileri seçerek bize anlamlı bilgiler sunan yapay zeka sayesinde en doğru kararları alabiliyoruz. Yapay zeka üzerinde yapılan çalışmalar, tüm dünyada hız kesmeden devam ederken biz de bu yenilikleri yakından takip ediyor ve süreçlerimize entegre edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijital dönüşüm projelerimiz sayesinde elimizde büyük bir veri var. Bu veriyi anlamlandırıp hızlı ve doğru aksiyon almak için yapay zeka ve robotik sistemler ile karar süreçlerimizi hızlandırmak, artık çağımızın bir gereğidir. Ar-Ge projelerimizde, yapay zeka ağırlıklı çözümler üzerinde çalışmalarımız devam ederken süreçlerimizi dijitalleştiren projelerimizi de devreye alıyoruz. TOSAB’da kuracağımız yeni fabrikamızda, üretimi tam anlamıyla dijitalleştirmek için Üretim Yönetim Sistemi projemizi yeniliyoruz. Satış aşamasından sevkiyata ve teslimata kadar tüm süreçlerimizi dijitalleştirmeyi hedefliyoruz. Üretim alanından depoya kadar tüm hareketleri RFID ile insan eli değmeden kayıt altına alacağız. Fabrikadaki tüm makinelerin ekranlardan görünmesini sağlayan bir sistem kurarak üretim süreçlerimizde daha hızlı karar alacağız. Yapay zekayı da devreye alarak planlama süreçlerimizin daha etkin olmasını amaçlıyoruz.

Coşkunöz Holding, start-up girişimlere yatırım yapıyor

Coşkunöz Holding 2022 yılından bu yana Coşkunöz Holding Kurumsal Girişim Sermayesi CVentures aracılığıyla da mobilite, medikal teknolojiler, tarım, havacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren start-up girişimlere yatırım yapıyor. Şu ana kadar Optiyol, Kuartismed, Trabtech, Upschool, Nanomik Bioteknoloji, Niocycle ve Saha Robotik adlı 6 start-up’a yatırım yapan holding önümüzdeki yıllarda teknoloji odaklı erken aşama girişimlere yatırım yapmaya, yeni girişimlerle tanışmaya, ekosistem paydaşlarıyla iş birlikleri ile sinerji yaratmaya devam edecek.

Baran Çelik

Beyçelik Holding CEO’su

İnovasyon ve dijitalleşmeyi faaliyetlerimize entegre ediyoruz

Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmeyi tüm grup şirketlerimizde faaliyetlerimize entegre ediyoruz. Rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde sektörün ihtiyaçlarına uygun, ürün kalitesi ve çeşitliliği yüksek ürünler geliştirmek için Ar-Ge’nin öneminin bilincindeyiz. Otomotiv yan sanayi alanında 4 ve rüzgar türbini kule tasarımı alanında 1 olmak üzere Grup bünyesinde toplam 5 Ar-Ge Merkezi’miz var. İklimlendirme alanında da Ar-Ge Merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2025 yılında bu alanda da bir Ar-Ge Merkezi ünvanına sahip olmak. Üretim ve yönetim süreçlerinde dijital dönüşümün öneminin bilincinde olarak, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve sektörlerin uyguladığı teknolojileri gözden geçirerek uygun teknolojilerin entegrasyon işlemlerini sürdürüyoruz.

Ermaksan’dan endüstri 4.0’a uygun akıllı çözümler

Ermaksan’ın 30 yılı aşkın abkant pres üretim tecrübesinin, günümüzdeki en ileri teknolojiler ile birleşiminin güzel bir yansıması olarak ortaya çıkan EVO III serisi hibrit abkant pres, toplam işletme maliyetlerini düşürerek işletmelerin rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı oluyor. Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, son teknoloji ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri’nden Yeni Zelanda’ya kadar 120’den fazla ülkeye ihraç ederken, Okyanusun ortasında yer alan ada ülkeleri Yeni Kaledonya ve Tahiti’de de çok sayıda Ermaksan makinesi çalışmakta. Ermaksan son olarak, ileri teknoloji ürünü Speed Bend Pro 4100-400 ton abkant pres ve CNC HGD 3100-16 mm makas kesim makinesini Yeni Kaledonya’ya ihraç etti.

Yesari Süalp

Ermetal Şirketler Grubu CEO’su

Ermetal’de iş süreçleri dijitalleşiyor

Ar-Ge çalışmalarında nesnelerin interneti (IoT), artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilere odaklandıklarını belirterek, gelecekte robotik süreç otomasyonu (RPA) konusunda projeler yapmayı hedefliyoruz. İş süreçlerini dijitalleştirmek adına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Uçtan uca dijital süreç yönetimi için modern bir ERP bir sistemi kullanıyoruz. Bunun yanında diğer kritik uygulamaları da bulut ortamında yönetiyoruz. Dijital sistemleri güçlendirmek ve veri güvenliğini sağlamak için ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahibiz.

Yalçın Aras

Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı

e-ticaret markası ‘Rafiste’yi kurduk

Merkezi, Bursa’daki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde (NOSAB) bulunan raf ve depolama sistemlerinin yerli şirketi Gökçelik, küresel dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlıyor. Gökçelik, Yeni E-Ticaret markası www.rafiste.com ile raf sektörünü ev, ofis, market mağaza dükkan depo gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere perakende satışa açtı. AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek Rafiste.com için özel tasarım ürünler geliştirdi. Ev kullanıcılarına yönelik dekoratif ve 10 saniyede kolayca kurulabilen vidasız raflar, çok amaçlı sehpalar, kitaplıklar, mutfak ve banyo rafları, takı stantları, garaj için hafif yük rafı gibi ürünlerin yanında, bakkal, dükkan, ofis, market mağaza için ihtiyaç duyulan raf sistemlerini perakende olarak üretti.

Şahinler Metal Makine, dijital dönüşümü yakından takip ediyor

Kalite anlayışı ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla sektör liderliğini pekiştiren Şahinler Metal Makina, dijital dönüşümü yakından takip ediyor. Ar-Ge birimindeki uzman kadrosu ile ürün gamını sürekli güncelleyen firma, CNC torna, freze, borwerk, dik işlem ve klasik evrensel tornalar gibi yüksek teknolojili ürünlerle kullanıcılara yüksek hassasiyet ve verimlilik sunuyor. Şahinler Metal Makina, köklü geçmişinin sağladığı tecrübeyi, yenilikçi bakış açısıyla harmanlayarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Üretimde en son teknolojiyi kullanarak, global pazarda rekabetçi ve sürdürülebilir bir büyümeyi hedefliyor.

Yusuf Bakioğlu Referans Holding YKB

Mutfak sanayinde robotik teknolojilere sahibiz

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen endüstriyel yemek firmalarından Referans Holding, yaptığı yatırımlar ve teknolojik gelişmelerle sektördeki liderliğini sürdürürken, tutku, tecrübe ve teknolojiyi birleştirdiği “3T” mottosuyla en mükemmel hizmeti vermeye odaklandık. Yemek sektöründe robotik sistemleri kullanarak çığır açan bir firmayız. Holding yapısına geçişimizle birlikte bu teknolojik altyapıyı daha da güçlendireceğiz ve sektördeki dijital gelişime öncülük edeceğiz. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en büyük yemek fabrikalarından birini Bursa’da kurduk. Hiçbir firmada olmayan sistemler kullanıyoruz. Mutfak sanayinde robotik teknolojilere sahibiz. Kendi kendine yemek yapabilen makinelerimiz var. Üretimimizde gıda güvenliğini eksiksiz bir şekilde sağlamak adına dünyadaki son teknoloji ‘chiller soğutma’ sistemini kullanıyoruz. Böylece üründe herhangi bir bakteri oluşmasına imkan tanımıyoruz. Ayrıca, yemek üretim aşamalarını birbirinden tamamen ayırdık. Pişirme alanımız, et-tavuk, sebze, ön hazırlık ve tatlı gibi reyonların hepsi ayrı.

Osman Güler Elektroteks YKB

Hedefimiz karanlık fabrika kurmak

Yatak üretiminde kullanılan malzemelerin özelliklerinden dolayı robotik teknolojilerin sektöre tam anlamıyla adapte olamadı. Sacı, camı, MDF gibi malzemeleri bir robot rahatlıkla taşıyabilir. Ancak sünger, kumaş gibi esnek ürünleri taşımak konusunda zorluklar yaşanıyor. Biz Elektroteks olarak bu alanda 5 – 6 yıldır çalışmalar yapıyoruz ve olumlu sonuçlar elde ettik. Hedefimiz, dünya genelinde yatak üretimini gerçekleştirecek karanlık fabrikalar kurmak. Planlarımızın ilk üç aşamasını başarıyla hayata geçirdik. 4’üncü ve 5’inci aşamalara da neredeyse son noktayı koyduk. Dünya genelinde robotik hatlarımızın entegre edildiği yaklaşık 20 tesisi başarıyla kurduk. 2024 yılı içinde karanlık yatak üretim fabrikası kurma hedefimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde sünger yataklarda, 2 kişi ile 8 saatte bin yatak yapabilecek kapasitesi olan üretim hatlarının üretimine başladık.

Mustafa Altınsu Altınsu Tekstil Genel Müdürü

Yapay zeka ve yeni teknolojilerden yararlanıyoruz

Dijital dönüşüm yatırımları ile üretim ve yönetim süreçlerini optimize eden Altınsu Tekstil, yapay zeka ve yeni teknolojilerden yararlanarak, kurumsal bilgi stokunu kolay ulaşabilir hale getirerek ve üretim verimliliğini artırarak sürdürülebilir bir başarı yakalıyor. Dijital dönüşümün günümüzde her sektör için kritik bir önem taşıyor. Biz de bu bilinçle, üretim ve yönetim süreçlerimizi optimize etmek için yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Kurumsal bilgi stokumuzu kolay ulaşılabilir hale getirerek ve üretim verimliliğini artırarak önemli bir adım attık.

Cihan Kırgız Akyapak YKB Yrd.

Teknolojiyi erişilebilir hale getirmemiz gerekiyor

Bugün başta ülkemiz olmak üzere birçok coğrafyada endüstrilerin dönüşümünü hızlandırmaya ihtiyaç var. Biz bu dönüşümü ve beraberinde gelecek sürdürülebilirlik çalışmalarını daha erişilebilir hale getirme misyonu ile 62 yıllık yolculuğumuzu geleceğe taşıyoruz. Bugün dünyada birçok noktada verimliliğin düşük olduğu, güvenli çalışma koşullarının tesis edilemediği, israfın yüksek ve dolayısıyla kaynakların etkin kullanılmadığı, iyileştirmeye ihtiyaç duyulan çok fazla alan bulunuyor. ‘2050 net zero’ hedefini tutturmak için kalburüstü firmaların çalışması yetmez bizim daha küçük ve orta ölçekteki firmaların da dönüşümünü hızlandırmamız, onların bu dönüşümü yakalaması için başta otomasyon olmak üzere birçok teknolojiyi erişilebilir hale getirmemiz gerekiyor. Akyapak olarak son yatırımlarımızdan olan GES kurulumu ile karbon salınımımızı en verimli ay içerisinde yüzde 95 oranında azalttık ama tek başımıza bizim bu çalışmaları yapmamız yeterli değil. Bütün endüstrilerde bu hassasiyet oluşmalı.

Seyit Ali Baş Yepsan İcra Kurulu Üyesi

Akıllı ve modüler bir yapıya dönüşme sürecine girdik

Yepsan olarak üretim kapasitemizi artırmak için teknolojik makine yatırımları yapıyoruz. 2022 yılının ikinci yarısından itibaren bu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu yatırımlarımız 2024 yılının sonuna kadar sürecek. Gelişen teknoloji ile birlikte iş yapış şekilleri de değişti. Birçok sektör artık bilgi teknolojilerine yöneldi. Yazılım programlarında şirket yönetimlerinde birinci öncelik haline geldi. Biz de bu değişime ayak uydurarak akıllı ve modüler bir yapıya dönüşme süreci içine girdik. Bu sayede, dünya standartlarını yakalama hedefimize bir adım daha yaklaşacağız.

Oktay Akyıldız Nukon Yönetim Kurulu Başkan Vekili

OTOMASYON VE ROBOT TEKNOLOJILERI SEKTÖRÜ ŞEKILLENDIRECEK

Otomasyon ve robotik entegrasyon gibi konuların fiber lazer kesim makinelerinin gelecekteki yönünü belirleyecek. Çok malzeme kesimi, fiber lazer teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte giderek daha önemli hale geliyor. Gelişmiş sistemler, farklı malzemelerin kesilmesini destekleyerek endüstriyel üreticilere daha geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor. Gelişen teknolojiyle birlikte, endüstriyel üretim süreçlerinde enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik giderek önem kazanıyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, fiber lazer kesim makinelerinin enerji tüketimi üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Endüstriyel sektördeki bu yenilikçi yaklaşım hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazanımlar sunuyor. Enerji verimliliği, gelecekte endüstriyel üretimde daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşımın benimsenmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

Orhan Er Erler Group Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayimiz daha dijital olmak zorunda

Ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’da sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilen çalışmalar, makine sektörünün de gündeminde elbette. Avrupa’da emisyon teknolojileri sürekli liste başında ve bu teknolojinin geliştirilmesi hedefleniyor. O halde bizim sanayicimizin de daha yeşil, daha dönüşümlü ve daha dijital olması gerekiyor.

Melih İyigüllü Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sektörümüzde tek IoT tabanlı kalite sistemine sahibiz

Dijital dönüşümü desteklemek amacıyla AKİŞ Asistan uygulamasını kullanarak iş süreçlerini dijitalleştirdik. Distribütörlerimize sağladığımız destekleri artırmak için otomatik mix makine kurulumları gerçekleştirerek, iş birliklerimizi güçlendiriyoruz. Sektördeki lider konumumuzu sürdürmek ve müşterilerimize daha etkili sunmak için dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Sektörümüzde tek IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı kalite sistemimiz, dijital dönüşüm konusundaki başarılarımıza örnek teşkil ediyor.

Bekamak: Yapay zeka ve dijitalleşme sektörü dönüştürecek

Yapay zekâ ve dijitalleşme, makine imalat süreçlerinde verimliliği artırarak üretim optimizasyonuna olanak sağlayacak. Akıllı üretim hatları, sensörler ve analitik araçlar sayesinde işletmeler daha verimli üretim yapabilecekler. Robotlar ve makine öğrenimi algoritmaları, makine imalatında otomasyonun artmasını sağlayacak. Bu sayede üretim hızı artacak, kalite kontrolü iyileştirilecek ve insan gücü maliyetleri azalacak. Dijitalleşme, makine imalatında tasarım ve simülasyon süreçlerini iyileştirerek ürün kalitesini ve yenilikçiliği artıracak. Yapay zekâ destekli tasarım yazılımları ve simülasyon araçları sayesinde ürünlerin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tasarlanması mümkün olacak. Yapay zekâ destekli tahmin modelleri ve analitik araçlar, makine arızalarını önceden tahmin ederek bakım süreçlerinin optimize edilmesine olanak sağlayacak. Bu sayede makine arızaları önceden önlenerek üretim kesintileri azalacak ve maliyetler düşecek. BEKAMAK olarak sürekli iyileşme ve büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda, üretim kapasitesini arttırmak adına önemli bir adım atılmıştır. Mevcut üretim sahasına ek olarak, 10.000 m2 yeni bir kapalı alanın inşasına başlandı. Bu yatırım, hem mevcut operasyonların verimliliğini artırmayı hedefliyor hem de gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemeyi amaçlıyor.

İbraş Kauçuk, iş süreçlerini dijitalleştiriyor

İbraş Kauçuk, mevcut süreçlerin dijitalleştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda 2024 - 2026 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırladı. İbraş Kauçuk bu kapsamda, ilk yıl yüzde 80, ikinci yıl yüzde 90 ve üçüncü yıl yüzde 100’e ulaşılmasını hedefliyor. Makinelerin dijital dönüşüm süreçlerinin de 2025 yılının sonuna kadar tamamlanması için çalışmalara başlandı. 2022 yılında enerji verimliliği projesi başlatılarak, fabrika içerisindeki enerji tüketim noktalarını ölçme ve tüketimleri azaltma yolunda adımlar atılıyor.

Şinasi Güneş Bemis Teknik Elektrik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Kalıp ve grafik tasarımlarında yapay zekadan yararlanıyoruz

Yapay zekanın yaratacağı faydaları ve değişimleri görmezden gelen firmaların, yapay zekadan faydalanan firmaları yakalaması, ilerleyen süreçlerde imkansız hale gelebilir. Şu anda firmamızda yapay zeka, kalıp ve grafik tasarımları noktasında yoğun olarak faydalanılıyor. Bununla beraber sunum, metin, araştırma gibi yan alanlarda da personelimiz Chat GPT, Canva, Google ve Photoshop gibi uygulamaların yapay zeka eklentilerinden de faydalanıyoruz. İleride ERP sistemimiz ve B2B bayi portalımız üzerinde sanal asistan ve analiz robotları gibi yapay zeka destekli yazılımlardan da faydalanmak istiyoruz.

Taner Yılmaz MAY Fren Genel Müdürü

Test cihazında yapay zekayı kullanıyoruz

Ağır vasıta fren sistemlerinin kritik parça ve ekipmanlarını yerlileştirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren May Fren Sistemleri olarak TKC-004, TKC -008, TKC-010, TKC-011’in ardından yapay zekaya sahip, kendi kendine öğrenme yeteneği ile donatılan TKC-009’u May Fren bayileri, servis noktaları ve kullanıcılarının kullanımına sunduk. Test cihazları konusunda elde ettiğimiz başarı ve deneyimi bir adım ileri götürerek yeni bir test cihazı geliştirmeye başladık. İleri teknoloji ve yapay zeka olanaklarından faydalanan TKC-009, otomatik basınç ayarlama kumandası, uzaktan müdahale ve kullanım kolaylığı sayesinde, sistemin kendini otomatik olarak test edebilmesine imkan veriyor. Tam otomatik olması nedeniyle kullanım için daha az yetkin personel ihtiyacı sağlıyor. Hassas basınç ayarlama kolaylığı, dijital basınç okuma portu da önemli avantajlarından. Yapay zeka ile desteklenmiş TKC-009 kullanıcı yorumuna minimum ihtiyaç duyuyor, bu sayede geniş kapsamlı bir test sonucu raporluyor.

Şevki Köksal ERA Alüminyum Genel Müdürü

IoT sistemlerini devreye almayı planlıyoruz

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ERP sistemi yatırımları ile üretim alanında ve fabrikanın birçok biriminde dijital veri kayıtlarının canlı olarak tutulmasını sağladık. Bu adımın ardından, dijital dönüşümün ikinci aşaması olarak adlandırdıkları çalışmaların 2024’ün ikinci yarısında da devam edeceğiz. Sahadan verilerin otomatik olarak toplanabilmesi için ERP sistemleri ile entegre çalışan IoT sistemlerini devreye almayı planlıyoruz. Mevcut manuel üretim hatlarında da otomasyonu artırmak için harekete geçtik. 2023 yılında başlattığımız otomasyon faaliyetlerimizi genişleterek, mevcut makinelerimizde ve yeni eklediğimiz makinelerde yüzde 100 otomasyonu hedefliyoruz. Bu sayede, manuel işçiliği azaltmak ve verimliliği artırmak istiyoruz.

Hakan Özdoğan

Ayaz Kauçuk YKB

Üretim süreçlerini yapay zeka ile optimize ediyoruz

Ayaz Kauçuk’ta dijital dönüşüm, şirketimizin tüm kademelerinde stratejik bir öncelik olarak benimsenmiş durumdadır. Yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu, iş süreçlerimizin çeşitli aşamalarında önemli geliştirmeler yapmamızı sağlamıştır. Özellikle üretim süreçlerimiz, yapay zeka destekli programlar kullanarak optimize edilmiştir. Bu sayede operasyonel verimliliği artırma, süreçlerdeki hızı maksimize etme ve zamandan tasarruf etme gibi konularda önemli ilerlemeler kaydetmekteyiz. Kauçuk ve plastik üretiminde, yapay zekanın sağladığı ileri düzey kontrol mekanizmaları, ürün kalitesini artırma ve atık oranlarını azaltma konusunda bize yardımcı olmaktadır. Sürü yönetim sistemleri alanında ise, yakın zamanda yapay zeka tabanlı inovatif çözümler geliştirmek üzere çalışmalar yürüttüğümüzü belirtmek isteriz. Bu sistemler, sürü sağlığı ve verimliliği konularında çiftçilere ve hayvancılık sektörüne değerli katkılarda bulunacak potansiyele sahiptir.

Hakan Söğünmez

Sönmez Makina Yönetim Kurulu Başkanı

Otonom sistemli makineler üretiyoruz

PVC makineleri, alüminyum makineleri ve cam grubu makineleri imalatı yapıyoruz. Sönmez Makine olarak, geleneksel makine üretiminin yanı sıra otonom sistemli makineler de üretip yurt dışına ihraç ediyoruz. İhracat odaklı çalışan Sönmez Makina, 7 kıtada 50’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği makine ihracatını AR-GE faaliyetleri ve dijital çağa uyumlu akıllı tasarımlarıyla Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Avrupa’daki diğer potansiyel müşterilere ulaşma hedefiyle hizmet vermeye devam ediyor. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerimizi sürdürerek halihazırda konvansiyonel makine üretimi gerçekleştiriyoruz.

Serdar Sağlam

Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ar-Ge ve tasarıma önemli yatırımlar yapıyoruz

Firmamızın büyüme stratejileri arasında dijitalleşme büyük bir öneme sahip. Dijitalleşme konusunda ERP sistem entegrasyonu ve web sistemimiz üzerinden kullanılacak yeni sistemler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız, müşterilere daha etkileşimli bir deneyim sunarak öncü bir konumda olmak.

Zarif Alp

İzmakpar Genel Müdürü

Adımlarımızı dijital süreçler ve verimlilikle atıyoruz

Dijitalleşen süreçler, enerji verimliliği, yeşil enerji yatırımları ve sıfır atık politikalarına uyum sağlayarak, adımlarımızı bu yönde atıyoruz. İzmakpar olarak, üretim yöntemlerini çevre, doğa ve insana saygı ilkeleri çerçevesinde yüksek kalite standartlarında geliştirirken, sürdürülebilir bir geleceğe de katkı sağlıyoruz.

Yağmur Ertoksöz

Oktay Holding Dış Ticaret Sorumlusu

Yapay zeka ile müşteri portfolyosu oluşturmanın temellerini atıyoruz

Geçtiğimiz senelerde Hertz Motor ve Heinz Linear üzerinde yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Sektördeki açıklar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak özellikle CNC, otomotiv ve çelik sanayideki zorluklara çözümler sunmayı hedeflemekteyiz. Hertz pazarda lider konumdadır. Sadece 4 magnetik çubuktan oluşan sac ayırıcılarımız endüstride yerini almış bulunmaktadır ve üretimdeki aksaklıklara çözümler sunmaktadır. Yanı sıra kullanımı pratik, boyutu küçük gönyelerimiz, değerli zanaatkarlarımız ve ustalarımızın yardımına koşmaktadır. 2023 yılından gelen projemiz doğrultusunda, yapay zeka ile müşteri portfolyosu oluşturmanın temellerini atmaktayız.

Isıtan Makine kendi yazılımlarını geliştiriyor

Dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi teknolojilerin geleceğin teknolojileri olduğu açıktır. Bizler de bu gelişimleri yakından takip ederek, üretmiş olduğumuz makineleri uygulama yönünde kendi yazılımlarımızı geliştirerek devam ediyoruz.

Yavuz Özdemir

Akrida Tekstil Genel Müdürü

Dijital dönüşümle, iş süreçlerimiz daha verimli ve etkin

2011 yılından bu yana üretimden lojistiğe, satıştan finans ve muhasebeye kadar her birimimiz, tüm işlemlerini profesyonel yazılım programları üzerinden gerçekleştirmektedir. Ekibimiz, dünyanın her yerinden firmamızdaki bilgilere bulut sistemi üzerinden ulaşarak, işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve müşterilerimize kesintisiz hizmet sunabilmektedir. Bu dijital dönüşüm süreci, iş süreçlerimizin daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Ufuk Erdoğan

Erbab Otomat Genel Müdürü

YAPAY ZEKA TEKNOLOJISINDEN YARARLANIYORUZ

ERBAB olarak savunma sanayi, havacılık ve otomotive çalıştığımız için, üretimde kalitenin hayati önemi var. Bu hususlarda mükemmelliği yakalamak için akıllı sistemlerden destek almak önceliğimiz. Güncelde devam eden projelerimizdeki amaç tezgâhtan çıkan parçanın, görsel ve ölçüsel kontrollerinin otomatik yapılarak sınıflandırılmasını sağlayan yerli imalat ve benzerlerinden ayıran ek özellikleri ile hayata geçirmek. Diğer bir projemiz de takım kırılmalarını yapay zekâ teknolojisini kullanarak önlemek ve sebeplerini sınıflandıracak üretici firmalarımızı ek maliyetlerden kurtaracak yerli çözümler bulmak. Bu projeler halihazırda devam ederken çıkan ara çıkıtılar makaleleştirilerek uluslararası konferanslarda sunuldu. Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı sistemler günlük hayatımızın bir parçası haline gelirken Ar-Ge mühendislerimiz bu konuda projeler yazıyor.

Abidin Şakir Özen

Örnek Yemek YKB

Online platformlardan ve sistemimizden sipariş alıyoruz

Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve enerji verimliliğini ön planda tutularak çalışmalara devam ediyoruz. Sipariş alanında biz epeydir dijitalleşmiştik. Gerek mail yoluyla, gerekse de belirli alanlardaki yeni yazılımlarla siparişlerimizi online platformlardan ve sistemimizi kurarak bu şekilde alıyoruz. Bunun haricinde dijitalleşme konusunda, hizmet sektöründe dijitalleşme tabii ki olur ama neticede insanın insana göz göze ve karşı karşıya hizmet ettiği bir yerde yemek hizmeti olur. Dolayısıyla kişileri bu konuda eğitmeye çalışıyoruz.

Abdullah Emir Yıldızhan

ELM Kimya YKB

Yapay zeka destekli sistemlerden faydalanıyoruz

Dijital dönüşüm sürecinde yapay zeka ve ileri teknolojileri iş süreçlerimize entegre ettik. Bu şekilde üretim ve tedarik operasyonlarını daha verimli, hızlı ve hale getirmeyi amaçlıyoruz. Yapay zeka destekli sistemler sayesinde, tedarik zinciri yönetimi daha hassas hale geliyor ve üretim süreçlerinde verimlilik ve kalite artışı sağlanıyor. Teknoloji yatırımlarımız sayesinde sektörümüzdeki rekabetçi konumumuzu güçlendirirken, pazar ihtiyaçlarına hızlı ve esnek bir şekilde de yanıt verebiliyoruz

Cem Meriç Burpres Genel Müdür

Burpres’te tüm süreçler dijital ortamda

Firma olarak dijital dönüşüm ile hammadde girdisinden ürün çıktısına kadar tüm süreçleri dijital ortamda takip etmek için çalışıyoruz. Bu sayede kaliteyi bir ürün standardı haline dönüştürdük. Stok maliyetleri sürekli gözden geçirilerek üretim süreçlerindeki verimliliği ve dolayısıyla enerji tüketimini görünür hale getirdik. Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte imalatlarımız kusursuz ve mevcut kapasitelerimizin bazı bölümlerde neredeyse üç katına çıktı. Müşteri taleplerine göre farklı ebatlarda sac kalıbı, plastik kalıbı, alüminyum kalıbını da imal ediyoruz. 2022 yılının sonlarında pnömatik clamplerinin tasarımlarını da kendi bünyemizde gerçekleştirdik. Bu ürünleri, iş parçalarını sabit tutmak için en zorlu gereksinimleri karşılamak ve müşterilerin otomasyon dönüşümünde üretim hızlarını artırarak daha az enerji girdisiyle daha yeşil fabrikalara dönüşmesine katkı sağlamak üzere ürettiyoruz.

Özgür Yıldız

SİFF Elektromekanik Genel Direktörü

Teknolojiye ve yazılımı önemli yatırımlar yaptık

Teknolojiye, yazılıma ve eğitime geçmiş yıllarda önemli yatırımlar yaptık. Ağırlıklı olarak proje bazlı çalıştığımız için standart üretim yapan firmalara göre makine parkı yatırımlarımız daha az oluyor. Biz daha katma değerli ve otomasyonlu ürünler imal etmek istiyoruz. Bu yüzden en önemli yatırım kalemlerimiz eğitim, teknolojik ürünler, otomasyon ürünleri ve yazılım oluyor. Firma olarak yazılımlarımızın büyük bir kısmını da kendimiz üretiyoruz. 2020- 2030 arası 10 yıllık planımızda çevreci, çalışan sağlığını ve onurunu gözeten, karbon ayak izini düşüren makineler geliştirmek var.

Mesut Barut - İbrahim Altıparmak

Nümerik Mühendislik ve OEMAK Makine kurucu ortakları

Makinelerimiz, Endüstri 4.0 standartlarına tam uyumlu

Makinelerimiz, Endüstri 4.0 standartlarına tam uyum sağlayarak insan müdahalesini minimum seviyeye indirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Özellikle panel ve ağaç işleme sektöründe kullanılan nesting makinelerimiz, insan müdahalesi olmaksızın verimli bir şekilde çalışabilir. Ayrıca, torna modeli makinelerimiz, robot entegrasyonu sayesinde yüksek kaliteyi korurken kalifiyeli elemana olan ihtiyacı da azaltmaktadır. Şu anda Endüstri 5.0’a yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve ürettiğimiz tüm makinelerin otomasyon sistemleri, hem Endüstri 4.0’ı hem de Endüstri 5.0’ı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Onur Özen Özen Gross Genel Müdürü

Dijital mağazacılıkta da yatırımlarımız devam ediyor

Dijital dönüşüm projeleri ile dijital mağazacılık alanında da yatırımlarımız devam ediyor. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için dünyadaki trendleri, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Süpermarkette hızlı markete odaklandık ve bu konsepte yatırım yapmaya devam edeceğiz. Onurmarket.com üzerinden Türkiye’nin her yerine ulaştığımız yatırımımızı da geliştiriyoruz

BYB ETİKET’TE DIJITAL SISTEMLERLE HIZLI VE HATASIZ ÜRETIM

BYB ETİKET, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için süreçlerini sürekli olarak geliştiriyor. Müşterilerin isteklerini doğru ve hızlı bir şekilde karşılamak için çalışan firma, web tabanlı CRM ve ERP sistemi kullanarak tüm süreçlerini otomatik hale getiriyor. Firma, bu sistem sayesinde, siparişleri anında iş emirlerine dönüştürüyor ve boya ile kağıt ihtiyaçları otomatik olarak hesaplanarak, hazırlık süreci hızlandırılıyor. Ham maddelerin ve ekipmanların özel adresleme sistemi sayesinde kolayca bulunabiliyor. Üretim öncesinde hazırlanan ham maddeler, kalite kontrol sürecinde de takip ediliyor ve üretim tamamlandıktan sonra doğrudan faturaya dönüştürülerek müşteri sevk durum bilgisi iletiliyor. Müşterilerimizin beklentilerini doğru şekilde anlamak ve süreçlerimizi ona göre yönetmek bizim için çok önemli. Sistemimiz sayesinde, müşterilerimize hızlı ve doğru çözümler sunarak, memnuniyetlerini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz.

Anıl Alirıza Şohoğlu

EVO Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı

Dijitalleşme yatırımlarımıza hız verdik

Sektördeki durağanlığı kendi faydamıza kullanıyoruz. Bu süreçte dijitalleşme yatırımlarımıza hız verdik. Belki de sektörümüzde ilklerden olan dijitalleşme ile taahhüdünü aldığımız tüm projeleri anlık veri akışları ile dijital ortam takip edebilme imkanına eriştik.

Uzm. Dr. Fatih Özkul

Hayat Hastanesi Başhekimi

40 bin kullanıcı, mobil uygulamadan randevu alıyor

Hayat Hastaneleri olarak geliştirdiğimiz mobil uygulamanın 40 binden fazla kullanıcısı var. Bu uygulama aracılığıyla hastalar randevu alabiliyor, sonuçlarını görüntüleyebiliyor ve reçete bilgilerine erişebiliyor. Ayrıca, diyabet ve tansiyon takibi gibi hizmetler de bu program üzerinden sunuluyor.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama Yönetim Kurulu Başkanı

YAPAY ZEKA DESTEKLI ÇINKO HATTI KURUYORUZ

Yapay zeka ve dijitalleşmenin önümüzdeki süreçte kaplama sektörünü önemli ölçüde etkileyecek. Firma olarak bu dönüşüme adapte olmak için bir dizi önlem alıyoruz. Yapay zeka ve dijital teknolojilerin entegrasyonunu hızlandırıyor, üretim süreçlerimizi ve yönetim sistemlerimizi dijital platformlara taşıyoruz. Ayrıca, yeşil dönüşüm çerçevesinde, enerji verimliliğini artırmak, atık yönetimini iyileştirmek ve sürdürülebilir malzemeler kullanmak gibi çevre dostu uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ayrıca, bu yıl içinde firmamız, bir dizi önemli yatırım gerçekleştirecek. Öncelikle, yeni teknoloji ve yapay zeka destekli bir çinko hattı kuruyoruz. Ayrıca çevreci, dünyada eşi benzeri olmayan yeni teknolojiyle geliştirilen bir arıtma sistemi kurduk. Son olarak, kapasitesi yüksek yeni bir sevkiyat aracı aldık.

Murat Kılıç

Sunvital Enerji Kurucu Ortağı

GES KURULUMLARI DIJITALLEŞIYOR

Yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm sektörün geleceğini şekillendirecek olumlu adımlar. Simülasyon programları kullanarak geliştirdiğimiz projelerle, bölgesel radyasyon ve ışınım değerlerini analiz ederek GES’te elektrik üretimini optimize ediyoruz. Sadece enerji alanında değil, genel şirket projeleri kapsamında da yenilenebilir ürünlerin geri dönüşümüne katkı bulunmaya odaklandık. Genel muhasebe programlarına ek olarak, global bir yazılım şirketinin CRM programını kullanarak çalışma sistemimizi verimli bir şekilde yönetebilmek adına sistemsel düzenlemeler gerçekleştiriyoruz.

Orhan Özcü

Sisina Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Dijitalleşme sektörümüzün olmazsa olmazı

Dijitalleşme, bu sektörün olmazsa olmaz konularından biridir. Özellikle son birkaç yılda dijitalleşme tüm firmaların odak noktası haline gelmiştir. Çeşitli programlar vasıtasıyla iş süreçlerimizi hızlandırıp daha sağlıklı veriler ile çalışmalarımızı ilerletmekteyiz. Çalışmasını yaptığımız simülasyon ve teknik değerlendirmelerle kurulan Güneş Enerji Santrallerinin 30 yıla kadar beklenen yıllık hatta aylık üretim değerlerinin çıktısını alabilmekteyiz. Bu sayede yatırımcılara sunulan fizibilite raporları ve somut verilerle yatırımın başında beklentilerin nihai halinin belli olması, yatırımcılar için karar vermeyi kolaylaştırmaktadır.

İlhan Özdemir

Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı

SANAYI ÇALIŞANLARI DIJITAL DÖNÜŞÜM KAZANIMLARINI ÜCRETSIZ DENEYIMLEYEBILECEK

Dijital dönüşüm sayesinde elde edilen zaman ve ekonomik tasarrufu deneyimlemek isteyen sanayi çalışanlarına ücretsiz hizmet veriyoruz. Burası trex Akademi kurumu altında hizmet veren Dijital Dönüşüm Deneyim Merkezi. Üretim yapılan işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde üretim alanlarını nasıl dijital dönüştüreceklerini deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacakları bir uygulama merkezi. Çok sayıda kit var. Örneğin bir plastik enjeksiyon sahasını burada deneyimleyebilirsiniz ve orada yapılacak dijital dönüşümün size neler katacağı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. 13’ten fazla sektöre bu deneyimi yaşatabiliyoruz. Ücretsiz deneyimleyebilirler zaten trex Akademi’nin kuruluş amacı işletmelerden bu anlamda gelir elde etmek değil. Biz burada farkındalığı artırmak istiyoruz. Bu anlamda üniversiteler ile iş birliği yapıyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki sanayi çalışanlarını böyle bir deneyimi yaşamak üzere buraya davet ediyoruz. Dönüşüm süreci nasıl katkı sağlıyor, nasıl yönetiliyor, burada 35 saatlik eğitimle öğreniyorlar. Satın almasından, verimli bir şekilde kullanılmasına kadar en ince ayrıntısına kadar öğrenmiş ve deneyimlemiş bir şekilde ayrılıyor buradan. Bu son derece önemli, bunu Türkiye’de ve dünyada başka bir benzeri yok. Bunu deneyimlemek son derece önemli. Buraya gelip misafirimiz olsunlar, onlara anlatalım.