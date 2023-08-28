Bursa iş dünyası piyasaları değerlendirdi

Ayşe Nur BÜYÜKHAN – Semih AYDIN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­kası’nın (TCMB) beklentinin üze­rinde olan faiz artışı kararı iş dünya­sında farklı görüşlerin oluşmasına neden oldu. Bazı iş insanları enflas­yonla mücadele için faiz kararının olumlu olduğunu söylerken, yüksek faizin yatırım, üretim ve kredilere ulaş­mada sorun oluşturabileceğini belir­tenler de oldu. İş dünyası temsilcileri yıl sonuna doğru faiz artışlarının de­vam edeceği görüşünde birleşti.

İbrahim BURKAY

BTSO YK Başkanı

Yüksek faiz reel sektörde dengeleri değiştirecek

Merkez Bankası tarihinde tek kalemde en yüksek ikinci faiz artışını gerçekleştirdi. Yıl sonu için yüzde 58 olarak ön­görülen enflasyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları destekliyoruz. Ancak yüksek faiz hamlesinin reel sektörde birçok dengeyi değiştireceği unutulmamalı. Özellikle nakit akışını olumsuz etkileyecek bu durumların özel sektörümüze yansımalarının da yakında ta­kip edilmesi kritik önem arz et­mekte.

Ülkemizin üç yıllık yol harita­sının çizileceği Orta Vadeli Plan’ın (OVP) hazırlıkları tamam­lanmak üzere. Yeni ekonomi progra­mında stratejik öneme haiz yatırım­lardan feragat etme­den enflasyon ve cari açık sorunlarını tetikleyen, ve­rimsiz tüketim ve yatırım harca­malarını kontrol altında tutan bir anlayışın da mutlaka bu dö­nemde hakim kılınması önemli. Dönüşüm ve verimlilik odaklı yatırımlarla üstün olduğumuz ve küresel üstünlük sağlayabile­ceğimiz alanlara ayırabileceği­miz kaynaklar ülkemizin hedef­lerini gerçekleştirmesinde belirleyici bir rol oynayacak. Ya­tırım teşvikleri, ihracat ve vergi destekleri bu noktada en önemli enstrümanlarımız olacak.

Ali GÜZELDAĞ

A.G Mensucat YK Başkanı

Arayışın sancılarını yaşıyoruz

Böyle bir faiz artışı beklen­memesinin nedenini bir önceki faiz artırımının tahmin edilenden daha düşük oranda kalması olarak yorumluyorum. Şu durumda dövizin hızlı bir tepki vermesi ve tekrar topar­lanması mevcut durumun bu şekilde devam edeceğini göste­riyor. Ciddi anlamda faiz artışı­nın dövize etkisinin istenilen boyutta olduğuna inanmıyorum.

Ülke ekonomisi ihracat odaklı bir ekonomi bu ne­denle dövizdeki bu ciddi dalgalanma­lar, maliyet hesap­lanması ve satış ko­nularında önemli bir sorun yaratacaktır. Biz sanayiciler ola­rak bu noktada ileriyi görmek isteriz. Faiz kararının sonraki dönemlerde nasıl bir tepkiye dönüşeceğini hep birlikte göre­ceğiz. Mevcut ekonomik siste­min dışında bir arayışın sancı­larını yaşıyoruz, bu olumlu da olumsuz da sonuçlanabilir.

Rengin EREN

Erener Otomotiv YKÜ

Kademeli artışı tercih ederdik

Faiz çok uzun süre baskılan­dığı için hepimiz faiz artı­şını bekliyorduk. Ancak bu ka­dar hızlı bir şekilde olması yerine kademeli bir artışı tercih ederdik. Geçmişte de benzer tec­rübeleri yaşadığımız için bun­lara alışkınız.

Önümüzdeki süreçte faizin daha da yükselece­ğini düşünüyoruz. Özel bankalarda yüzde 40 – 45 arasında bir faiz konuşu­luyor. Faizin yüzde 50’ye kadar artabile­ceğini öngörüyorum.

Faiz artışları yatı­rımları da etkileyecektir. Kredi­ler hala yeteri kadar açık değil. Kredi faiz oranları yeterince bek­lenti düzeyinde değil. Onlar da yükseliyor faizlerle birlikte. Bu dönemde piyasalar netleşme­diği için hiç kimse yatırım konu­sunda istekli olamıyor.

İlker DURAN

İLKOM YK Başkanı

Kredi musluklarının açılacağını düşünüyorum

Ekonomide faiz önemli dengelerden birisi ve şu an birçok alanda denge bo­zuldu. Ekonomi yönetimi bu dengeyi sağlamaya çalışıyor, bu doğrultuda da faiz artırı­mıyla ilgili beklentiler hayata geçmeye başladı. Ancak bu ar­tış bizim beklentimizin çok üze­rinde oldu, piyasalar da zaten ona göre tepki verdi. Biz bu du­rumu iç piyasaya göre değer­lendiriyoruz bir de uluslararası ekonomi çevreleri­nin değerlendirmelerine de bak­mak gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla dünyada bu olumlu bir algı oluşturdu. Tür­kiye’nin kredi limiti­nin de yükseldiğini görüyorum ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sanayicinin finansmana eri­şimi noktasında ciddi sıkıntılar var bunların giderilmesi gereki­yor. Bu anlamda da faiz artışla­rının çözüm olacağını düşünü­yorum. Önümüzdeki dönem kamu bankaları başta olmak üzere kredi musluklarının açı­lacağını düşünüyorum.

Mesut OKYAY

Bebetto YK Başkanı

Artışı olumlu buluyorum

Faiz kararını geç kalınmış bir karar olarak değerlendi­riyorum. Ekonomi yönetiminin göreve başladığında büyük adımlarla gitmesi lazımdı. Çünkü enflasyonu frenleyebil­mek için ister istemez faizde bir artışın hızla yapılması gereki­yor. İlk olarak yüzde 5 puanlık bir artıştan sonra, 2,5 puanlık bir artış yaşandı. Bu durum piyasadaki beklentilerin göz önüne alınmayacağı yönünde bir görüşe yol açtı. Bunun ardın­dan 7,5 puanlık bir ar­tırım geldi. Bu kararı çok olumlu buluyo­rum. Piyasaların normale dönene kadar artışların devam edeceğini düşünüyorum.

Zaman içerisinde bulanan su­yun durulması çok kolay olma­yabilir. Ancak adımlar attıkça, taşlar yerine oturdukça yavaş yavaş suların durulacağını dü­şünüyorum.

Serdal GÜLMEZ

SESE Tekstil YK Başkanı

Enflasyonu düşürmemiz gerekiyor

Şimdiye kadar yürütülen politikalar nedeniyle hepi­mizin beklemediği bir karardı ancak maalesef alındı böyle bir karar. Maalesef diyorum çünkü bu durumun kredi faizlerini ar­tıracağını biliyoruz, sanayici za­ten krediye ulaşamıyordu şimdi de çok yüksek bir mali­yetle ulaşabilecek. Bu durum da bizim ürettiğimiz ürünlerin maliyetlerini artı­racak.

Yeni Maliye Baka­nımızın da söylediği gibi rasyonel politi­kalara da dönme­miz gerekiyordu ama ben geç alın­mış bir karar olarak yorumlayabiliyorum. Daha önce alınmış olsaydı biz bu kur­ları görmezdik. Rasyonel düşü­nürsek, enflasyonun yüzde 50’li bantlarında açıklandığı dönem­lerde faizin enflasyonun üze­rinde olması gerekiyor. Dolayı­sıyla enflasyonu düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum, enflasyon çok büyük bir tehlike.

Ömer EŞER

İsmail Yedek Parça YKB

5 yıl öncesine geri döndük

Faiz kararının bu kadar yüksek olması piyasanın duracağı anlamına geliyor. Zannediyorum ki bu kararı verenler de zaten ekonominin biraz stabil hale geçmesini istiyorlar. Merkez Bankası kararı sonrası döviz kısa süreliğine düştü ancak hemen ardından yeniden yükseldi. Dövizdeki artışın devam edeceğini düşünüyorum çünkü Merkez Bankası sene sonu için beklentisini 30’un üzerinde açıklamıştı.

Hedef olarak 2024’ün en azından ilk 6 ayına kadar ekonomiyi sakin, durağan bir hale getirmek istiyorlar. Böylece 2024’ün 6’ncı ayından itibaren de fiyatları aşağıya çekmek istiyorlar ama bunun için de zor bir senemiz var önümüzde. Tabi bizi burada seçim ekonomisiyle açılabilecek para muslukları biraz rahatlatabilir ama Merkez Bankası’nın yapmak istediğinin bu olmadığını düşünüyorum.

5 yıl öncesine geri döndük. İş piyasasını, yatırımcıyı olumsuz etkileyecek bir karar. Faizin normalde 40’lara yaklaştığı bu günlerde yüzde 40 faiz ile kimse yatırım yapmayacaktır veya yapmakta zorlanacaktır.

Hakan ŞENOCAK

Şenocak İnşaat YKB

Banka ve Merkez Bankası faizleri eşit olmalı

Reel ekonomiye dönmemiz gereki­yor, bir de dövizi dengelememiz için kur korumalıdaki paranın bir şe­kilde dövize değil de tekrar TL’ye geç­mesi için bu gerekliydi. Banka faiziyle Merkez Bankası faizlerinin eşit ol­ması gerektiğini düşünüyorum, böylece para tekrar dövize gitmeye­cektir. Faiz artırımıyla birlikte ilk etapta döviz biraz geri geldi bu şu an­lama geliyor; kur korumalıdan çıka­cak büyük bir para var, bu TL olarak çıkana kadar faiz artırımlarının bir miktar daha devam edeceğini düşü­nüyorum. Döviz artmadan paranın TL faiz olarak bankalara geri dönmesi la­zım ki normalleşebilelim, o nedenle bu artırım 30’a kadar gidebilir.

Muzaffer LOYAN

İtimat Mobilya YK Başkanı

Ödemelerde sıkıntı yaşandı

Faiz kararı keşke zamanında alınsaydı. Piyasalar bu nedenle biraz ters köşe oldu. Bu kararın perakende sektörünü etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü, faiz beklentilerin üzerinde yükseldiğinden, doğal olarak döviz kurlarında bir dalgalanma oldu. İhracat yapan arkadaşlarımız zor durumda kaldı. Özellikle ay sonu olması nedeniyle ödemelerini dövizden TL’ye çevirip, haftanın sonunda ödeme yapanlara çok büyük darbe oldu. Faizin bu seviyeden daha da yukarı çıkacağını çok fazla düşünmüyorum.

Belki 1 – 2 puanlık daha artış olabilir. Mobilya sektörü hem üretim hem de perakende anlamında bu dalgalanmalardan etkileniyor.

Tekin ÇANGA

Sentez Yayıncılık Kurucusu

TL’ye dönüş sağlanmaya çalışılıyor

Mehmet Şimşek’in gelmesiyle birlikte reel politikalara dönüleceği sinyali vardı, ilk etaptaki ufak artışlar endişelendirmişti bizi ancak, şimdiki artışı ben doğru buluyorum hatta geç kalınmış bir karar olarak görüyorum. Kararın sürdürülebilir olması halinde uzun vadede olumlu olacağını düşünüyorum. Seçime kadar doları kontrol altına almak istediklerini düşünüyorum, kur korumada da bir geriye dönüş olduğunu görüyoruz bunlarla birlikte TL’ye dönüş sağlanmaya çalışılıyor.

Faiz artırımları devam etse de Dolar ve Euro’da düşüş olacağını zannetmiyorum, yıl sonu itibariyle bunun 30 bantlarında olacağını düşünüyorum. Tüm dünyanın kabul ettiği denenmiş şeyler var çok farklı uygulamalar deneyip, sonuçlarını ve zararlarını deneyimleyip kaybettikten sonra asıl olana dönmek bize zaman kaybettiriyor.

İsmail DUYAR

Çınar Değerleme YKB

Krediye ulaşmak daha da zorlaşacak

Faizlerdeki artış kararıyla birlikte üreticilerin, tacirlerin krediye ulaşmasında güçlük yaşanacağı ortada. Bu durum tüketimi de azaltacak. Tüketimin azalması nedeniyle talep kaynaklı enflasyonda bir miktar düşüş söz konusu olacaktır.

Ancak kredi maliyetlerinin artışıyla bu enflasyondaki düşüş trendinin kısıtlı kalacağını düşünüyorum. Bu noktada tüketici kredilerine ulaşmadaki azalma, konut ve gayrimenkullerde sirkülasyonun azalmasına yol açabilir.

Önümüzdeki dönemde okullar açılacak, turistler ve gurbetçiler gidecek, maliyetler artacak ve doğal olarak yıl sonuna doğru enflasyon artışı olacak.

Hükümet, enflasyondaki artışı faiz artışıyla dengelemeye yönelik bir politika güdecek olursa, faiz artışlarının bir süre daha devam edeceğini öngörebiliriz.

Eyüp KORUCUOĞLU

Şevket Börek YK Üyesi

Fiyat tutturmakta zorlanabiliriz

Faizin yükselmesi, piyasada kredi bulmak isteyen firmalar için önemliydi. Ancak bizler gibi ihracatçı firmalar dövizin düşmesinden dolayı, önümüzdeki süreçte bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalma riski yaşayabiliriz. Özellikle fiyat tutturmakta zorlanacağımız için bu kararın ihracatımıza olumsuz yansımalarını görebiliriz.