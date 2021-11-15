Bursa endüstriyel dönüşümde öncü

SEMİH AYDIN

Türkiye’de düzenlenen ilk hibrit sanayi fuarı olan WIN EURASIA Hybrid’e, sac işlemeden elektroniğe ve kaynağa kadar farklı sektörlerde yer alan 30’a yakın Bursa firması ve STK’lar katılım sağladı.

Hannover Fairs Turkey organizasyonunda 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında, İstanbul’da Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nin yanı sıra çevrimiçi ortamda da düzenlediği WIN EURASIA Hybrid, her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca ülkeden endüstri profesyonellerini bir araya getirdi. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem iki yıl aradan sonra WIN EURASIA Hybrid’te yeniden buluştu. Fuara katılan Bursa firmaları da hem sergiledikleri son teknoloji ürünlerle hem ziyaretçilerden hem de sektör paydaşlarından büyük ilgi gördü.

Burak ARAS

Gökçelik İş Geliştirme Md.

Pandemi nedeniyle çok uzun bir zaman sonra fuara katılmak iyi oldu. Yeni sistemimiz mekik raf sistemlerini bu fuarda tanıtıyoruz. Otomatik depolama sistemlerinde aynı ürünü deponuzda yüzde yüz alan artışıyla raflar içerisinde paletler aracılığıyla ürünleri taşıyabiliyorsunuz . Uzaktan kontrollü ve takip edilebilir. 1,5 ton yük taşıyabiliyor, akülü sistem ve her vardiyada bir akü değişiyor.

Fuarda ziyaretçi ve katılımcı sayısı iyi, her firma iyi hazırlanmış, bize de yoğun ilgi var, memnunuz.



Esra GÜVEN

ÜÇGE Mağ. Ekipm.Gen. Yön.

Depolama ve lojistik sektöründen pek çok önemli profesyonel isim ile bir araya gelme fırsatı bulduğumuz WIN Eurasia’da, depolama sektörüne yön veren yüksek teknoloji gücümüzle, yenilikçi ürün ve çözümlerimiz ile ön plana çıktık. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre Otomatik Dikey İstifleme Sistemini ODİS markası ile hayata geçirdik. Fuarda ODİS’in çalışma sistemini, avantajlarını, profesyonel ekibimizin detaylı anlatımları ile yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçilerimizden olumlu geri bildirimler aldık.

Selçuk SÜNNETÇİOĞULU

ONS Makine Genel Md.

Win Eurasia 2021’de son teknolojiye uygun bazı ürünlerimizi ziyaretçilerle buluşturduk. Elektrikli fikstür örneğini bu fuarda sergiliyoruz. Ayrıca makine insan arayüzünü simüle eden bir simülatör getirdik. Bu ürünümüz, pnömatik bir sistemle, küçük dokunuşlarla çok büyük yükleri kaldırabilen bir sisteme sahip.

Fuarda hem müşterilerimizle hem de partnerlerimizle bir araya gelme fırsatı yakalıyoruz. Yeni firmalar tanıyor ve onlarla çalışma imkanlarını değerlendiriyoruz.

Murat KONGUR

RMK Mechatronics YKB

RMK Mekatronik ve DSC Mekatronik olarak temsilciliğini ve partnerliğini yaptığımız firmaları, alanlarında globalde en yüksek pazar payına sahip olan tüm markalarımızın ürünlerinin tanıtımını yapmak, firmamızın vizyonunu ve globaldeki son teknolojik gelişmeleri katılımcılara aktarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Firmamız açısından ise hedefimiz; partnerliğini ve distribütörlüğünü yaptığımız dünya devlerinin ürünlerinin tanıtımını ve son gelişmelerini katılımcılara aktarmaktır.

Aytekin KOÇ

Atik Grup YK Başkanı

Fuarda kaynak masaları ve ekipmanlarını sergiliyoruz. Kaynak masaları Avrupa’da çok yaygın olan ürünler. Bunlar, lego mantığında bir sisteme sahip. Yapacağınız her parçayı ayrıca bir kalıplamaya gerek olmadan lego mantığıyla sabitleyebiliyorsunuz. Bu ürünleri iç piyasaya tanıtıyoruz. Fuar güzel geçti, fuarlar biraz depremlere benzer. Deprem olurken şiddetini anlamazsanız, bittiğinde geride bıraktığına bakarsınız. Kalabalık olması önemli değil, önemli olan verimli olması.

Ünal KAHRAMAN

ÜNİS Makine Firma Sahibi

Orta frekans makinaları şu an kaynak makinaları alanında tercih edilen noktada. Çok yüksek güce sahip orta frekans kaynak makinası üretebilecek sayılı firmalardanız. Son imalatlarımızdan Beta 450 serisi çok yüksek akımları şok olarak, çok kısa bir zamanda akıtıp, parçaların kaynakları için ihtiyaç duyulan akımı sağlayabiliyor. Win Eurasia fuarına düzenli olarak katılım sağlıyoruz. Fuara katılma amacımız aslında satışa yönelik de değil. Ancak fuarlar sayesinde müşterilerimizle, sektördeki dostlarımızla bir araya geliyoruz.

İbrahim DOĞANGÜN

TÜYİDER YK Başkanı

Türkiye’nin ilk hibrit sanayi fuarı WIN EURASIA Hybrid’de fuar düzenleyici kuruluş Hannover Fairs Turkey’in tüm yüzey işlemler sektörünün tek temsilcisi sıfatı davetli olarak yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Fuarda proje sunumlarımızı yaptığımız sektör buluşmamızı gerçekleştirme fırsatı da bulduk. NASF tarafından Detroit kentinde düzenlenen SURFİN fuarıyla karşılaştırdığımızda endüstrinin anahtar unsurlarından biri olan fuarcılık alanında başarılı bir noktada olduğumuzu görmekten son derece hoşnut kaldığımı söyleyebilirim.

Olgun KARABİBER

Limadem YK Başkanı

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi buluşturan ve endüstri profesyonellerini bir araya getiren Wın Eurasia Fuar’ına katılmak LimaDEM olarak bizim için büyük bir tecrübe oldu. Elektrik, mühendislik ve danışmanlık konularında verdiğimiz hizmetleri fuar katılımcılarına ilk elden anlatma fırsatı yakaladık.

Umut Onur ŞAHİN

Mactera Genel Müdürü

Katıldığımız her Win Eurasia fuarına özellikle yeni bir ürünle girmeye özen gösteriyoruz. Bugüne kadar her fuara yeni bir ürün getirdik. Bu sefer de otomatik somun besleme ve somun kontrol işlemleri gerçekleştiren robotik ürünümüzün yeni modelini ilk kez burada sergiliyoruz. Onun dışında kaynak işlemi gerçekleştirilen fabrikalarda ihtiyaç duyulan somun koparma test cihazımız da burada. Kaynak tabancaları üreticisi Milco Manufacturing’in Türkiye tedarikçisi olduk. Ayrıca fuarda onun da tanıtımını yapıyoruz.

Özgür YILDIZ

S.İ.F.F. Elektromekanik YKÜ

Türkiye’de imalatını sadece bizim gerçekleştirdiğimiz birtakım ürünlerimiz var. Orta frekans trafo sistemleri ile orta frekans inverter ve timer sistemlerinin 11 senedir Türkiye’deki tek imalatçısıyız. Bunun dışında geçen yıl, üzerinde pnömatik havalı sistemler olmayan, tamamen servo motorla çalışan projeksiyon kaynak makineleri üretimine başladık. Win fuarlarına 2008 yılından beri katılıyoruz. Amacımız, pazar payımızı olabildiğince artırarak, özel proje talebi olan, firmalara çözümler sunmak.

Soner ÖZDEMİR

Karaçim End. Eltr. Proje. Ort.

Firma olarak 5 – 6 farklı sektöre yönelik ürün yelpazemiz var ancak bunlardan 3’ünü fuara getirdik. Kaynak makineleri kontrol ünitelerimiz ve güç ünitelerimiz ile ilk defa bu fuara özel tasarladığımız bir ürünümüzü ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Dr. Pano markasıyla lansmanını yaptığımız IoT cihazını ilk defa Win Eurasia’da sergiliyoruz. xUNI4 ismini verdiğimiz çok fonksiyonlu üniversal IoT cihazı uzaktan erişim, veri toplama ve akıllı proses yönetimi gibi konularda kullanıcılara önemli fayda sağlayacak.

Okan YILMAZ

Simetrik Pro Op. Gr. Dir.

Gelişen teknolojiyle birlikte robotik hatlar ve çoklu robotlu sistemler gibi çağın gerekliliklerine ve teknolojilerine uygun ürünler imal ediyoruz. Ayrıca kaynak ve robotik sistemlerin yanında montaj makinası ile büyük montaj hatları da üretiyoruz. Win Eurasia Fuarı’na kendimizi en iyi ifade edebileceğimiz ürünleri getirdik. Çok büyük hatlar ürettiğimiz için tabii ki onları burada sergileme fırsatımız yok. Bu yüzden kendimizi ziyaretçilere en iyi anlatabileceğimiz ürünleri ve tesisi buraya getirip, sergilemek istedik.



Hakan KARSAN

Zigana Vinç Sahibi

1986 yılından itibaren sanayinin içindeyim. Çırak olarak başladığım bu alanda, 2000 yılında kendi firmamı kurdum ve o günden itibaren de ürün kaldırma sektöründe faaliyetlerime devam ediyorum. Ağırlıklı olarak ithal ettiğimiz ürünleri yurtiçi piyasaya, Türkiye’nin dört bir yanına satıyoruz. Fuarlara sıcak satıştan ziyade, tanıtım amaçlı katılım sağlıyoruz. Fuarlar ile kurumsal firmalar karşısında, firmamızın bilinirliğini artırarak, sektörde süreklilik sağladığımızı gösterme fırsatı yakalıyoruz.



Mesut BAŞ

CKB Kalıp Kurucusu

Şahıs firması olarak 2010 yılında kurulan firmamız, 2015 yılından itibaren limited şirket olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Bütün sac işleme tezgahlarında kullanılan kalıpları imal ediyoruz. Son 10 yıldan beri Win Eurasia Fuarı’na katılıyoruz. Eskiden sadece sac işleme sektörüne yönelik, daha küçük bir fuardı. Sonrasında elektronikçiler ile birleştirme kararı alınınca MACHTECH Fuarı’na benzeyen bir yapı oldu. Fakat ben bunun özellikle bizim gibi firmalar açısından doğru bir karar olmadığını düşünüyorum.



STANDLAR

Gökçelik

Mağaza ve market ekipmanları ile depolama sistemleri alanında sektörünün lider firmalarından olan Gökçelik, kuruluşunun 45’nci yılında.



Albaksan

Türkiye’de bulunan üç farklı üretim tesisinde özel bakır ve bronz alaşımları üzerinde uzmanlaşmış firma 60 ülkeye ihracat yapıyor.



Atik Endüstriyel Kaynak

Alanında dünyaca ünlü firmaların distribütörlüklerini yapan firma, 37 yıllık tecrübesiyle müşterilerine profesyonel çözümler sunuyor.



Bilgin Teknik Sanayi

2013 yılında kurulan firma perçin, somun besleme sistemleri tam otomatik beslemeli otomasyon sistemleri ve birçok farklı çeşit makina imalatı gerçekleştiriyor.

Brenpower

Odak noktası endüstriyel nesnelerin interneti olan firma, sanayi sektörüne enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

CKB Kalıp Makina

Sertleştirilmiş ve taşlanmış abkant pres kalıpları konusunda proje destekli çalışan firma farklı abkant kalıp bağlantı tiplerinde çözüm sunuyor.

LimaDem

Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile; elektrik mühendisliği hizmetleri, proje ve taahhüt işleri, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri veriyor.

Global İstifleme

Forklift ataşmanları üreticisi yabancı firmaların Türkiye’deki satış ve satış sonrası teknik servis hizmeti sunan firma, 2009 yılında kuruldu.

Akpınar Redüktör

Elektro manyetik fren, elektrik motorları ve redüktörler üreten firma Çalı’da faaliyet gösteriyor.

Hidtek

Hid-Tek sektöründe çeyrek asırlık tecrübesiyle hidrolik, pnomatik, vakum ve otomasyon sistemlerinde kullanılan malzemelerin üretimi, ithalatı ve satışı konusunda hizmet vermekte.

Ithinka İnovasyon

Ithinka, kurumsal yazılımlar, endüstriyel yazılım ve donanım çözümleri ile işletmelerin operarasyonel mükemmelliğini sağlamak hedefiyle faaliyet gösteriyor.

Karaçim Teknoloji

Ar-Ge altyapısı ile teknolojiye yaratıcılık ve üretkenlik katmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren firma, Bursa’da iki şubesiyle hizmet veriyor.

ÜÇGE

Yenilikçi depo çözümleri anlayışı ile hizmet veren firma, perakende, lojistik ve sanayi için özel tasarımlı depo raf sistemleri ve akıllı depolama çözümleri üretmekte.

Kinetic Hidrolik

Hidrolik, pnömatik ve hidropnömatik sistemler konusunda özel tasarımlı ürünler imal eden firmanın tesisi Küçük Sanayi Tesisi’nde.

Gama Akü

2012 yılında kurulan firma, en az maliyet ve kaliteli hizmet anlayışıyla, yüksek enerji verimliliği sağlamak hedefiyle hizmet veriyor.

Mactera

ACT Otomotiv bünyesinde kurulan firma 2011 MACTERA, perçin ve direnç kaynak makinaları üretimiyle müşterilerine özel çözümler sunuyor.

Orhan Sanayi Kayışları

Firma, Türkiye’de ve bölgesinde poliüretan sanayi kayışları alanında 40 yıllık tecrübesiyle üretim, danışmanlık ve satış hizmetlerinin hepsini bir arada veriyor.

ONS Makina

Endüstriyel yatırım ekipmanları üretmek amacıyla 1993 yılında kurulan firma Bursa OSB ve NOSAB’daki 2 tesisiyle müşterilerine hizmet veriyor.

Podim Zımpara

1987 yılında kurulan firma polisaj diskleri ve zımpara mamulleri üretimi alanında öncü firmalar arasında.

RMK Mechatronics

2009 yılında Japon menşeli THK GmbH firmasının distribütörü olarak kurulan firma makine ve otomotiv sanayine hizmet veriyor.

Simetrikpro

Simetrikpro; Prowelding, Prolinetech ve Promoving markaları altında kaynak sistemleri, montaj üretim hatları ve taşımam sistemleriyle endüstride çözüm ortağı oluyor.

TÜYİDER

TÜYİDER dernek olarak WİN eurasia’da sektörü temsil etti

Keçe Ticaret

Sızdırmazlık elemanları satışı ile Bursa ve Marmara bölgesi sanayisine hizmet etmek amacıyla 1980 yılında kurulan firma sektörünün öncüleri arasında.

ÜNİS Makina

UNİS Makine, 1997 yılından itibaren kaynak makinaları, kaynak kontrol üniteleri ve özel makina imalatı alanlarında Bursa’da faaliyet göstermekte.

S.İ.F.F. Elektromekanik

Standart tipte kaynak makineleri üretiminin yanında, özel üretimler yapan firma 20 yıllık tecrübesiyle müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Sağlamlar Makina

2005 yılında kaynak makinesi üretimi ve ihracatı amacıyla kurulan firma, 3 kıtada- 18 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Yeditek

Yerli geliştirme gücüyle Türkiye’de daha fazla şirketin daha hızlı bir şekilde dijitalleşmesine olanak sağlamak amacıyla kurulmuş Bursa merkezli bir teknoloji girişimi.

Zigana Vinç

2000 yılında kurulan firma taşıma sistemleri konusunda ithalat ve teknik servis konusunda sektöre hizmet veriyor.