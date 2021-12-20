Anadolu 500’de Bursa ağırlığı

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi listesinde yer alan Bursa firmaları 53 bin 563 kişilik istihdamlarıyla 2020 yılında toplam 55,6 milyar liralık ciroya ulaşırken, 2,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, Anadolu 500’ün toplam cirosunun yüzde 11,4’ünü, ihracatının ise yüzde 13,5’ini karşıladılar.

Ekonomist Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının bu yılki sonuçları belli oldu. Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2020 yılı verileriyle hazırlanan listeye Bursa yine damga vurdu. Bursa’dan 75 şirketin girdiği listede ilk sırayı geçtiğimiz 4 yılda olduğu gibi yine Tosçelik aldı. Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi arasında 13’üncü sırada yer alan Sütaş ise bu alanda en başarılı Bursa firması oldu. Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında yer alan 75 Bursa firmasının toplam ciroları 55 milyar 638 milyon 671 bin lira olurken, bu firmaların 2020 yılında gerçekleştirdiği ihracat 2 milyar 120 milyon 758 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bursa firmalarının toplam istihdamı ise 53 bin 563 oldu. 2020 yılı verilerine göre hazırlanan listede 23 Bursa firması sıralamasını yükseltirken, 49’u sıralamada geriledi ve 3 firmanın ise sıralaması aynı kaldı. Bir önceki listede yer alan 16 Bursa firması ise bu yılki araştırmaya dahil olmadı. Listedeki 75 Bursa firması cirosuna göre sıralandığında ilk 3 sırayı; 4 milyar 112 milyon 765 bin lira ile Sütaş, 2 milyar 923 milyon 515 bin lira ile Pro Yem Sanayi ve 1 milyar 976 milyon 247 bin lira ile Beyçelik Gestamp aldı. İhracatlarına göre değerlendirildiğinde ise en başarılı Bursa firması 236 milyon 236 bin dolarlık dış satışa imza atan Yeşim Satış Mağazaları oldu. Bu firmayı 219 milyon 595 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Aunde Teknik Tekstil ve 183 milyon 595 bin dolar ihracat yapan Almaxtex Tekstil izledi. Anadolu 500’de kendine yer bulan 75 Bursa firmasının sektörel dağılımına bakıldığında ise otomotiv, tekstil ve gıdanın ön plana çıktığı görülüyor. Listedeki Bursa firmalarının 18’i otomotiv, 14’ü tekstil ve 12’si gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketler oldu. Bunları 6 firmayla metal sektörü, 5 firmayla perakende ticareti sektörü ve 4 firmayla lastik – plastik sektörü izledi.