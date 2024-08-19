Örnek çalışmalarla adından söz ettiren Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), başlatmış olduğu Entegre Yönetim Sistemi kapsamında TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini aldıktan sonra, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesini de alarak sistem kurma çalışmalarını taçlandırmış oldu. HOSAB, yakın zamanda ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini de alarak çalışmalarına hız kesmeden devam etmeyi planlıyor.

Bölgenin gelişimi

Bursa’nın batısında yer alan HOSAB’da sanayinin oluşumu, 1985 yılında sanayi bölgesi ilan edilmesiyle başladı. 1995’te bölge sanayicileri bir araya gelerek bugünkü adı Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (HOSABSİAD) olan Hasanağa İşverenler Derneği’ni (HİD) kurdular. 2003 yılında OSB statüsü kazanan bölgenin imar planı 2008’de onaylandı. 2014 yılında 148 hektar büyüklüğe ulaşılan bölgede, 2019 yılında Akçalar Organize Sanayi Bölgesi (AKOSAB), HOSAB sınırlarına dahil edildi. Böylece 2019 yılı sonu itibariyle HOSAB’ın büyüklüğü 210,4 Hektara ulaştı.

Toplamda 172 parselin bulunduğu HOSAB’da, bunların 157’si sanayi parseli statüsünde ve neredeyse tamamı faal halde. 2008 yılında 40 dolayında olan bölgede faaliyet gösteren firma sayısı 153’e yükseldi. Bölge firmalarında yaklaşık 13 bin kişi istihdam ediliyor ve bölgeden ihracat 2 milyar dolar seviyesine yaklaşmış durumda.

HOSAB, Bursa’nın gelişim bölgesi batıda, katılımcılarına rekabet edilebilir alt yapı olanakları ve hizmetler sunan modern bir OSB olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.