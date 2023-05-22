Yeşilova Holding yatırımlara devam ediyor

Yeşilova Holding iştiraklerinden Cansan Alüminyum’un Hasanağa OSB’deki fabrikasının üretime başlangıcının 20’nci yılı ve şirketin kapasitesini, yapılanmasını daha da güçlendiren yeni yatırımı Ali Pres’in açılışı, Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, Yönetim Kurulu üyeleri Nezihe ve Yasemin Yeşilova ile şirketin yönetici ve çalışanlarının da katıldığı bir törenle gerçekleşti.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova törende yaptığı konuşmada, “Bugün çok mutlu olduğumuz bir gün ama en fazla mutlu olan benim. Adım adım büyüyen bir fabrikamızın hem 20’nci yılını hem de yeni üretim hattı Ali Pres’in açılışını gerçekleştiriyoruz.

Hepimiz için gurur dolu bir gün olsa da benim için yıllar önce kurduğum hayallerin gerçekleştiğinin bir göstergesi. 20 yıl önceki zorluklara rağmen buradaki potansiyeli gördük, yılmadan çalıştık, geliştik ve büyüdük. Grubumuzun en büyük şirketlerinden Cansan Alüminyum da 33 yıldır bu bakış açısıyla yatırıma, üretime, ülkemiz ekonomisine değer katmaya devam ediyor” dedi.

Ali İhsan Yeşilova hedeflerinin, Grubun, dolayısıyla Türkiye’nin rekabet gücüne katkı koyan yatırımlarına devam etmek olduğunu söyledi.