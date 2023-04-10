Yeşil OSB’ler sertifikalandırılacak

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Ga­zete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunda, Organize Sanayi Bölgeleri­nin (OSB) planlama, kuruluş ve kamu­laştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Orga­nize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na “Yeşil OSB” tanımı eklendi.

Yeşil OSB, kaynak ve enerji verimli­liği, yalın üretim, endüstriyel atık işbir­liği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçe­vesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak. Yürürlükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirle­nen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapıl­madan OSB alanı kesinleştirilecek.

Yönetmelikte belirtilen şart ve süre­lerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapıl­madan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebilecek. Taahhüdü yerine ge­tirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırı­lacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB olarak sınırları kesinleştirilen alan­larda, acele kamulaştırma kararına isti­naden mahkemece takdir edilen taşınmaz bedelinin banka hesabına ya­tırılması ve acele el koyma kararı veril­mesinin ardından yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından alt­yapı inşaatı ve tahsis yapılabilecek, ya­tırımlar için ruhsat ve izinler verilebilecek.