Yan sanayinin yıldızları

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün en köklü kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 48’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra kamu temsilcileri ve sektör paydaşlarının katıldığı Genel Kurulda; deprem felaketinin etkileri, otomotiv sanayiinin bu süreçteki çalışmaları ve bu dönemde otomotiv sanayiinin ekonomiye katkısının önemine ilişkin önemli mesajlar paylaşıldı.

Cengiz Eroldu yeniden başkan seçildi

OSD’nin yeni döneminde Başkanlık görevine Cengiz Eroldu yeniden seçilirken, bir önceki dönemde olduğu gibi Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin,Aykut Özüner ve Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu.

Genel kurulda konuşan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “2023 yılına da aslında iyi bir başlangıç yaptık. Baktığımız zaman ilk 2 ay sonuçlarında toplam üretimimiz yüzde 14 artış gösterdi. Diğer taraftan ihracatımızda da yüzde 8’lik bir artışla ilk 2 ayı kapattık ve bu tablo da bizi 2023 yılı için ümitlendiriyor. Otomotiv sanayinin önemli olmazsa olmaz bir konusu sanayi üretiminin büyütülmesi. Sektörümüzün hali hazırda 2 milyonluk kapasitesi var. Bu kapasitemizi daha da artırıp daha da fazla değer yaratmak istiyoruz. Burada üç ana başlığımız var. İhracatın korunması ve geliştirilmesi, iç pazarın ticaret dengesi gözetilerek büyütülmesi ve otomotiv parkının gençleştirilmesi” dedi. Başkanı Cengiz Eroldu, “Otomotiv sektörünün büyük dönüşümü ve jeo-politik gelişmeler, sıkı iklim hedefleri ve çetinleşen ticaret ortamı hepimizi zorluyor. Bu önümüzdeki zorluklara rağmen biz önümüzdeki dönemde yine de başarılarımızı devam ettireceğimize inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

İHRACAT BAŞARI ÖDÜLÜ ALMAYA HAK KAZANAN BURSA FİRMALARI

İhracat Başarı Ödülü Almaya Hak Kazanan Bursa Firmaları;

En Fazla İhracat Yapanlar;

3.Oyak Renault (2,5 Milyar Dolar İhracat)

Teknoloji Başarı Ödülü

2. Tofaş (71 Tescilli Patent)

Tedarik Sanayi Ödülü Almaya Hak Kazanan Firmalar;

Üretim kapasitesi 100 bin adet altında olanlar

Sazcılar Otomotiv

Üretim kapasitesi 100 bin adet üzerinde olanlar

TKG Otomotiv

Teknoloji ve Yenileşme Ödülü

Çoşkunöz Metal Form: Dijital Dönüşüm ve Mühendislik Geliştirme Çalışmaları

Martur Fompak International: “Dijital İkiz ve Arttırılmış Gerçeklik ile Müşteri Deneyimi Geliştirme

Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü

Ak-Pres Otomotiv