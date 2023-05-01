Yan sanayinin büyük buluşması

Semih AYDIN

Üç kıtadan otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirecek olan Automechanika İstanbul kapılarını açmaya hazırlanı­yor. Otomotiv satış sektörü tarafın­dan heyecanla beklenen ve bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan fuar 8 – 11 Haziran tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl 28 ülkeden 825 katı­lımcı firma 141 ülkeden 48 bin 354 profesyoneli bir araya getiren Automechanika İstanbul, bu yıl 1.000’in üzerinde katılımcı firma ve 50 binin üzerinde ziyaretçiye ulaşarak yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Bu yılki fuara Bursa’dan 67 firma katılım sağlayacak.