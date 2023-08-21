Yalçın Aras: Daha çok çalışmalıyız
Raf ve depo sistemleri üretimi konusunda Türkiye’nin lider firmalarından Gökçelik şirketi yılının ilk altı aylık performansını bütün yöneticileriyle birlikte değerlendirdi. Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, sektörlerindeki liderliklerini korumaya ve dünya pazarlarındaki paylarını artırmaya devam edeceklerini söyledi.
Gökçelik, 2023 yılının ilk 6 ayını yönetim kurulu üyelerinden genel müdüre, departman müdürlerinden birim sorumlularına kadar geniş katılımın sağlandığı toplantıda değerlendirdi. Toplantıda birimler 2023 yılının ilk altı ayında hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile önümüzdeki altı aya dair planlamaları sunumlar eşliğinde anlattı.
“Devlet sanayiyi daha fazla desteklemeli”
Toplantıda konuşan Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, ekonomik açıdan sıkıntılı ve dalgalı bir süreçten geçildiği bu dönemde daha verimli çalışmaya ve katma değerli üretime önem verilmesi gerektiğini söyledi.
Kredilere ulaşmada son dönemde büyük zorluklar yaşandığını vurgulayan Aras, “Bu zor dönemde devletin de sanayiyi daha fazla desteklemesine ihtiyaç var” dedi.
“Dünyayla rekabetteyiz”
Gökçelik olarak son 5 yılda özellikle insan kaynağına ve üretim teknolojilerine yaptıkları yatırımların Ar-Ge ve tasarım desteği ile teknolojik ürünler üretme konusunda kendilerine büyük avantajlar sağladığını hatırlatan Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aras da özellikle depo sistemlerinde geliştirdikleri yeni ürünlerin dünya ile rekabet edecek seviyede olduğunun altını çizdi.
“Yatırımlarda düşüş var”
Genel Müdür Zafer Barış Yazan yaptığı sunumda ciroların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre geride kaldığını belirterek bu duruma çelik fiyatlarındaki artışlar, Avrupa pazarında yaşanan daralma ve iç pazardaki perakende zincirlerin yeni şube açılımı konusundaki isteksizliklerinin neden olduğunu gözlemlediklerini söyledi.