Yalçın Aras: Daha çok çalışmalıyız

Gökçelik, 2023 yılının ilk 6 ayını yönetim kurulu üyelerinden genel müdüre, departman müdürlerinden birim sorumlularına kadar geniş katılımın sağlandığı toplantıda değerlendirdi. Toplantıda birimler 2023 yılının ilk altı ayında hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile önümüzdeki altı aya dair planlamaları sunumlar eşliğinde anlattı.

“Devlet sanayiyi daha fazla desteklemeli”

Toplantıda konuşan Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, ekonomik açıdan sıkıntılı ve dalgalı bir süreçten geçildiği bu dönemde daha verimli çalışmaya ve katma değerli üretime önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Kredilere ulaşmada son dönemde büyük zorluklar yaşandığını vurgulayan Aras, “Bu zor dönemde devletin de sanayiyi daha fazla desteklemesine ihtiyaç var” dedi.

“Dünyayla rekabetteyiz”

Gökçelik olarak son 5 yılda özellikle insan kayna­ğına ve üretim teknolojilerine yaptıkları yatırımla­rın Ar-Ge ve tasarım desteği ile teknolojik ürünler üretme konu­sunda kendilerine büyük avan­tajlar sağladığını hatırlatan Yö­netim Kurulu Üyesi Burak Aras da özellikle depo sistemlerinde geliştirdikleri yeni ürünlerin dünya ile rekabet edecek sevi­yede olduğunun altını çizdi.

“Yatırımlarda düşüş var”

Genel Müdür Zafer Barış Yazan yaptığı sunumda ciroların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre geride kaldığını belirterek bu duruma çelik fiyatlarındaki artışlar, Avrupa pazarında yaşanan daralma ve iç pazardaki perakende zincirlerin yeni şube açılımı konusundaki isteksizliklerinin neden olduğunu gözlemlediklerini söyledi.