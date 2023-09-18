Yakıt hücreli elektrikli araçlara ürün tedariğine başlıyor
İhracatın lideri otomotiv endüstrisinde, yarım asra yaklaşan bilgi ve tecrübesiyle faaliyet gösteren Ünver Group, bu doğrultuda başta Ar-Ge olmak üzere yaptığı yatırımların meyvesini almaya devam ediyor. Geleceğin otomotiv teknolojisine ait yakıt hücreli elektrikli araçların (FCEV) ürün tedariğine yönelik çalışmalara ağırlık veren Ünver Group, yeni iş birliklerine imza atıyor.
Tüm ulaşım sektörlerinde özellikle otomotivde hidrojen kullanımı ile planlanan proje ve çalışmalar gün geçtikçe önem kazanıyor. Kaliteli ve yüksek performans sergileyen ürünleriyle Türk otomotiv sanayinde olduğu kadar yurt dışında da OEM’ler tarafından tercih edilen global bir tedarikçi olan Ünver Group, yeni projeleri ve ileriye dönük hedefleri doğrultusunda ilave tesis ve makine yatırımlarına imza attı. Artan başarı grafiği ile otomotiv sektörünün dev markalarının da dikkatini çeken Ünver Group, istikrarlı bir şekilde artan üretim ka-pasitesi, istihdam ve yatırımları sayesinde büyümeye devam ediyor. Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi markalarından birinin ana merkezinden proje alan Ünver Group, en az 5 yıllık olan proje için silikon hortum tedariği sağlayacak.
Korgavuş; “Yatırımlarımız devam edecek”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fabrika müdürü Dilara Korgavuş Sönmez; “Firma olarak yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor, özellikle yakıt hücreli elektrikli araçlar (FCEV) ile ilgili alınan proje için Kayapa tesisimizde bulunan silikon hortum üretim hattımızı Badırga tesisimize taşıdık. İlk olarak Almanya ve Amerika’ya yıllık 1,5 milyon euro ihracat hedefliyoruz.
Bu yeni proje ve ileriye dönük hedeflerimiz doğrultusunda tamamlayıcı yatırımlarımız devam ediyor. Ayrıca üretim kapasitesinin artacak olmasıyla yeni operatör alımlarıyla, istihdama da katkı sağlıyor olacağız” dedi.
Ünver Group’un geleceğin otomotiv teknolojisine ait elektrikli araçların ürün tedariğine yönelik yatırımları hem Bursa’ya hem de Türk otomotiv endüstrisine büyük prestij katacak.