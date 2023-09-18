Yakıt hücreli elektrikli araçlara ürün tedariğine başlıyor

Tüm ulaşım sektörlerinde özellikle oto­motivde hidrojen kullanımı ile planla­nan proje ve çalışmalar gün geçtikçe önem kazanıyor. Kaliteli ve yük­sek performans sergileyen ürünleriyle Türk otomotiv sanayinde olduğu kadar yurt dışında da OEM’ler ta­rafından tercih edilen glo­bal bir tedarikçi olan Ünver Group, yeni projeleri ve ile­riye dönük hedefleri doğrul­tusunda ilave tesis ve makine yatırımlarına imza attı. Artan başarı grafiği ile otomotiv sektörünün dev markalarının da dikkatini çeken Ünver Group, istikrarlı bir şekilde artan üretim ka-pasitesi, istihdam ve yatırımları sayesinde büyümeye devam ediyor. Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçisi markalarından birinin ana merkezinden proje alan Ünver Group, en az 5 yıllık olan proje için silikon hortum tedariği sağlayacak.

Korgavuş; “Yatırımlarımız devam edecek”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fab­rika müdürü Dilara Korgavuş Sönmez; “Firma olarak yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor, özellikle yakıt hücreli elek­trikli araçlar (FCEV) ile ilgili alınan proje için Kayapa tesisimizde bulunan silikon hortum üretim hattımızı Badırga tesisimize taşıdık. İlk olarak Almanya ve Amerika’ya yıllık 1,5 milyon euro ihracat hedefliyoruz.

Bu yeni proje ve ileriye dönük hedefleri­miz doğrultusunda tamamlayıcı yatırımları­mız devam ediyor. Ayrıca üretim kapasitesi­nin artacak olmasıyla yeni operatör alımla­rıyla, istihdama da katkı sağlıyor olacağız” dedi.

Ünver Group’un geleceğin otomotiv tek­nolojisine ait elektrikli araçların ürün tedari­ğine yönelik yatırımları hem Bursa’ya hem de Türk otomotiv endüstrisine büyük prestij katacak.