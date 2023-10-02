banner6

banner34

Son Dakika

Vali Demirtaş Bursa sanayisini inceliyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sanayi kenti Bursa’daki organize sanayi bölgelerini inceledi. Aynı zamanda kentteki firmaları da ziyaret etti.

Haberler 02.10.2023, 19:38 02.10.2023, 19:47
Vali Demirtaş Bursa sanayisini inceliyor

Vali Demirtaş, Bursa’nın, güçlü sanayi yapısı ve endüstri alanındaki tecrübe­siyle üreten Türkiye’nin vizyon şehirlerinin başında geldiğini söyledi.

10 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gaze­te’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Karar­namesi ile Bursa Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Demirtaş, 20 Ağustos 2023 ta­rihinde göreve başlamasının ardından ken­tin önemli noktalarına ziyaretlerde bu­lundu. Sanayi şehri Bursa’nın OSB’lerini de inceleyen Demirtaş; BOSB, BOSAB, NOSAB ve NİLSİAD, DOSAB, TOSAB, Uludağ OSB, Kestel OSBKayapa OSB’yi gezdi.

#BOSB #BOSAB #NOSAB #NİLSİAD #DOSAB #TOSAB #Uludağ OSB #Kestel OSB #Kayapa OSB
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18