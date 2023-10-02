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Vali Demirtaş Bursa sanayisini inceliyor
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sanayi kenti Bursa’daki organize sanayi bölgelerini inceledi. Aynı zamanda kentteki firmaları da ziyaret etti.
Haberler 02.10.2023, 19:38 02.10.2023, 19:47
Vali Demirtaş, Bursa’nın, güçlü sanayi yapısı ve endüstri alanındaki tecrübesiyle üreten Türkiye’nin vizyon şehirlerinin başında geldiğini söyledi.
10 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Demirtaş, 20 Ağustos 2023 tarihinde göreve başlamasının ardından kentin önemli noktalarına ziyaretlerde bulundu. Sanayi şehri Bursa’nın OSB’lerini de inceleyen Demirtaş; BOSB, BOSAB, NOSAB ve NİLSİAD, DOSAB, TOSAB, Uludağ OSB, Kestel OSB, Kayapa OSB’yi gezdi.
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