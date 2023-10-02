Vali Demirtaş Bursa sanayisini inceliyor

Vali Demirtaş, Bursa’nın, güçlü sanayi yapısı ve endüstri alanındaki tecrübe­siyle üreten Türkiye’nin vizyon şehirlerinin başında geldiğini söyledi.

10 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gaze­te’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Karar­namesi ile Bursa Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Demirtaş, 20 Ağustos 2023 ta­rihinde göreve başlamasının ardından ken­tin önemli noktalarına ziyaretlerde bu­lundu. Sanayi şehri Bursa’nın OSB’lerini de inceleyen Demirtaş; BOSB, BOSAB, NOSAB ve NİLSİAD, DOSAB, TOSAB, Uludağ OSB, Kestel OSB, Kayapa OSB’yi gezdi.