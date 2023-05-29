Uluslararası İplik Fuarı başlıyor
Tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler, 1-3 Haziran 2023 tarihlerinde 19. kez TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya geliyor. Fuara Bursa’dan 41 firma katılıyor.
Avrasya’nın en önemli iplik fuarı 1 Haziran 2023’te kapılarını açmaya hazırlanıyor. TÜYAP tarafından, 19. kez düzenlenen ve 500’ün üzerinde firmanın yer alacağı Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’na bu yıl 15 bin ziyaretçi bekleniyor. 3 Haziran’a kadar sürecek olan fuar için aralarında Avrupa ülkeleri, İngiltere, Amerika, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Gana, Güney Kore, İran, İsrail, Japonya, Kanada, Katar, Kuveyt, Malezya, Mısır, Rusya, Vietnam gibi ülkelerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi bekleniyor.
İplik sektörünün devleri ile yerli üreticilerin buluşma adresi konumunda olan Fuar, ihracatın artırılmasında kilit bir rol üstleniyor. Fuar katılımcıları hem Ticaret Bakanlığı’ndan hem de KOSGEB’den destek alabiliyorlar.
19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’na, sektör firmalarından gelen yoğun katılım talebi üzerine bu yıl yeni salonlar eklendi. Böylece 7 salonda 40 bin m2’lik alanda gerçekleşecek olan fuarın m2’sinde yüzde yüzlük bir büyüme yakandı.
Geçen yıl 10.282 sektör profesyonelini ağırlayan fuar için bu yıl ki beklenti 15.000’in üzerinde ziyaretçi ile katılımcıyı buluşturmak.
19. İstanbul Uluslararası İplik Fuarı’na katılacak Bursa firmaları
Ayaz Yün İplik
Aypa İplik
B.N. İplik
Batmaz Tekstil
Bose İplik
E.N.A. Tekstil
Enstitü İplik
Erdemir İplik
Ertona Tekstil
Ertu İplik
Etol Fantazi İplik
Fantazi Tasarım İplik
Fuat Işık İplik
Gültekstil Dokuma
Güray Fantazi İplik
Harput Tekstil
Hira Mensucat
Işıksoy Tekstil
İberyans Tekstil
İlko Tekstil
İplikçi Fantazi İplik
Kempaş İplik
Korteks Mensucat
Kutlucan Tekstil
Mayfil Tekstil
Menese tekstil
MHA İplik
Öğel İplik
Öz Vaycan Tekstil
Pkep Polimer
Polimer İplik
R.B. Karesi Tekstil
Sebla Tekstil
Seçen İplik
Selgür Tekstil
Sülekler Tekstil
Texlife
Turkuaz Tekstil
Yanteks Tekstil
Yelkovan Tekstil
Yılmaz Sünger Kumaş