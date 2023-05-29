Uluslararası İplik Fuarı başlıyor

Avrasya’nın en önemli iplik fuarı 1 Hazi­ran 2023’te kapılarını açmaya hazırlanı­yor. TÜYAP tarafından, 19. kez düzenlenen ve 500’ün üzerinde firmanın yer alacağı Uluslar­arası İstanbul İplik Fuarı’na bu yıl 15 bin ziya­retçi bekleniyor. 3 Haziran’a kadar sürecek olan fuar için aralarında Avrupa ülkeleri, İngil­tere, Amerika, Brezilya, Cezayir, Çin, Endo­nezya, Gana, Güney Kore, İran, İsrail, Japonya, Kanada, Katar, Kuveyt, Malezya, Mısır, Rusya, Vietnam gibi ülkelerin de bulun­duğu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi bekleniyor.

İplik sektörünün devleri ile yerli üreticilerin buluşma adresi konumunda olan Fuar, ihracatın artırılma­sında kilit bir rol üstleniyor. Fuar katılımcı­ları hem Ticaret Bakanlığı’ndan hem de KOSGEB’den destek alabiliyorlar.

19. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’na, sektör firmalarından gelen yoğun katılım talebi üzerine bu yıl yeni salonlar eklendi. Böylece 7 salonda 40 bin m2’lik alanda ger­çekleşecek olan fuarın m2’sinde yüzde yüz­lük bir büyüme yakandı.

Geçen yıl 10.282 sektör profesyonelini ağırlayan fuar için bu yıl ki beklenti 15.000’in üzerinde ziyaretçi ile katılımcıyı buluşturmak.

19. İstanbul Uluslararası İplik Fuarı’na katılacak Bursa firmaları

Ayaz Yün İplik

Aypa İplik

B.N. İplik

Batmaz Tekstil

Bose İplik

E.N.A. Tekstil

Enstitü İplik

Erdemir İplik

Ertona Tekstil

Ertu İplik

Etol Fantazi İplik

Fantazi Tasarım İplik

Fuat Işık İplik

Gültekstil Dokuma

Güray Fantazi İplik

Harput Tekstil

Hira Mensucat

Işıksoy Tekstil

İberyans Tekstil

İlko Tekstil

İplikçi Fantazi İplik

Kempaş İplik

Korteks Mensucat

Kutlucan Tekstil

Mayfil Tekstil

Menese tekstil

MHA İplik

Öğel İplik

Öz Vaycan Tekstil

Pkep Polimer

Polimer İplik

R.B. Karesi Tekstil

Sebla Tekstil

Seçen İplik

Selgür Tekstil

Sülekler Tekstil

Texlife

Turkuaz Tekstil

Yanteks Tekstil

Yelkovan Tekstil

Yılmaz Sünger Kumaş