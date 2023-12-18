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Türkan Zorlu vefat etti
Haberler 18.12.2023, 16:25
Zorlu Holding Onursal Başkanı Zeki Zorlu’nun bir süredir tedavi gören eşi Türkan Zorlu hayatını kaybetti. Merhume Türkan Zorlu’nun cenazesi Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.
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