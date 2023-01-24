Tekstilciler ABD’de fırsat peşinde
Tekstil sektörünün en önemli organizasyonlarından olan Premiere Vision fuarlarının ilki New York’ta gerçekleştirildi. Fuarda Bursa’dan 17 firma yer aldı.
Semih AYDIN
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Milli Katılım Organizasyonu düzenlediği ve Türkiye’nin toplam 50 firmayla en fazla katılım gösterdiği ülke olduğu Premiere Vision New York 17 – 18 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplamda 97 katılımcının yer aldığı fuarda Bursa’dan 17 firma yer aldı. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı (DENİB) Hüseyin Memişoğlu ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (EHKİB) Başkanı Burak Setbaş da fuara katılan Türk tekstil firmalarını yalnız bırakmadı.
Türkiye New York Başkonsolosu Reyhan Öztürk ile ticaret ataşeleri Bilgehan Ramazan Caner ve Filiz Köseyener de fuarı ziyaret ederek, Türk firmalarının stantlarını gezdiler.
Premiere Vision fuarlarında gelecek buluşma 7 – 9 Şubat tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilecek.
Premiere Vision New York’a katılan Bursa Firmaları
Barutçu Tekstil
Beztaş Tekstil
BZ Jacquard Tekstil
Confetti Fabrics
Erez Group
Erşat Tekstil
Ezgi Tekstil
Hantaş Tekstil
HMK Tekstil
İpeker Tekstil
Jade Lace – Nurel Tekstil
Kotonteks
M.A.C. Tekstil
Marsala Tekstil
Özel Tekstil
Seçen Tekstil
Sönmez Holding
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