Tekstilciler ABD’de fırsat peşinde

Semih AYDIN

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birli­ği’nin (UTİB) Milli Katılım Or­ganizasyonu düzenlediği ve Türkiye’nin toplam 50 firmayla en fazla katılım gösterdiği ülke olduğu Premiere Vision New York 17 – 18 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti­rildi. Toplamda 97 katılımcının yer al­dığı fuarda Bursa’dan 17 firma yer aldı. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Denizli İhracatçılar Birliği Baş­kanı (DENİB) Hüseyin Memişoğlu ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhra­catçı Birlikleri (EHKİB) Başkanı Burak Setbaş da fuara katılan Türk tekstil firmalarını yalnız bırakmadı.

Türkiye New York Başkonsolosu Reyhan Öztürk ile ticaret ataşeleri Bil­gehan Ramazan Caner ve Filiz Köse­yener de fuarı ziyaret ederek, Türk firmalarının stantlarını gezdiler.

Premiere Vision fuarlarında gele­cek buluşma 7 – 9 Şubat tarihleri ara­sında Paris’te gerçekleştirilecek.

Premiere Vision New York’a katılan Bursa Firmaları

Barutçu Tekstil

Beztaş Tekstil

BZ Jacquard Tekstil

Confetti Fabrics

Erez Group

Erşat Tekstil

Ezgi Tekstil

Hantaş Tekstil

HMK Tekstil

İpeker Tekstil

Jade Lace – Nurel Tekstil

Kotonteks

M.A.C. Tekstil

Marsala Tekstil

Özel Tekstil

Seçen Tekstil

Sönmez Holding