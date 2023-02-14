‘Sigortalanabilir kayıp 4 milyar doları aşabilir’

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ekonomiye olan fatu­rası gün yüzüne çıkmaya başladı. Fitch, yayım­ladığı raporda sigortalanabilir maliyetin 4 milyar doları aşabileceği tahminin bulundu.

Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen deprem­lerin sigorta zararına yönelik yayımladığı notta etkile­nen bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıpların çok daha düşük olacağını belirte­rek, bunun yaklaşık 1 milyar dolar olacağını öngördü.

Fitchten yapılan açıklamada, bunun her şeyden önce binlerce kişinin ölümüne ve yüzbinlerin evsiz kalmasına neden olan bir insanlık trajedisi olduğunun altı çizilerek, depremlerin yarattığı yıkımla ilgili bulgu­lar sürekli değiştiğinden iki ülkenin de tahmin edil­mesi zor kayıplarla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasü­ransla telafi edileceği belirtilen açıklamada, “Bölge­deki endüstriyel müşterilere poliçe sağlayan yerel ve uluslararası sigortacılar, havaa­lanları ve limanlar dahil olmak üzere fabrikalar ve altyapı ciddi şekilde hasar gördüğünden tazminat talep­leriyle karşı karşıya kalacak. Fitch, bu teminatların da büyük ölçüde ye­niden sigortalandığını varsaymakta­dır” denildi.