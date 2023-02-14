‘Sigortalanabilir kayıp 4 milyar doları aşabilir’
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ve Suriye’deki depremlerin neden olduğu zararın 2 milyar doları geçebileceğini ve hatta 4 milyar doları aşabileceğini öngördü.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ekonomiye olan faturası gün yüzüne çıkmaya başladı. Fitch, yayımladığı raporda sigortalanabilir maliyetin 4 milyar doları aşabileceği tahminin bulundu.
Fitch Ratings, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlerin sigorta zararına yönelik yayımladığı notta etkilenen bölgelerdeki düşük sigorta kapsamı nedeniyle sigortalı kayıpların çok daha düşük olacağını belirterek, bunun yaklaşık 1 milyar dolar olacağını öngördü.
Fitchten yapılan açıklamada, bunun her şeyden önce binlerce kişinin ölümüne ve yüzbinlerin evsiz kalmasına neden olan bir insanlık trajedisi olduğunun altı çizilerek, depremlerin yarattığı yıkımla ilgili bulgular sürekli değiştiğinden iki ülkenin de tahmin edilmesi zor kayıplarla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği belirtilen açıklamada, “Bölgedeki endüstriyel müşterilere poliçe sağlayan yerel ve uluslararası sigortacılar, havaalanları ve limanlar dahil olmak üzere fabrikalar ve altyapı ciddi şekilde hasar gördüğünden tazminat talepleriyle karşı karşıya kalacak. Fitch, bu teminatların da büyük ölçüde yeniden sigortalandığını varsaymaktadır” denildi.