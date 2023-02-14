Sanayi üretimi 2022’de yüzde 0,2 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim en­deksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021’nin aynı ayına göre yüzde 0,2 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri ince­lendiğinde, Aralık 2022’de ma­dencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üre­timi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 8,5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 0,5 arttı. Arındırılmamış sanayi üre­tim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,17 azalış oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ge­çen yıl aralıkta bir önceki aya kı­yasla yüzde 1,6 arttı. Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri in­celendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir ön­ceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağı­tımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.