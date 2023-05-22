Piyasalarda seçim hareketliliği

Bankaların uygulamaları nedeniyle piyasalarda nakit sıkıntısı yaşandı. TCMB’nin 19 Mayıs tarihinde konut kredilerini ve KOBİ ih­racat kredilerini kıymet tesisi kapsamından çıkarması pi­yasaları bir nebze de olsun rahatlatan bir karar olarak görüldü. Ekonomide yaşa­nan gelişmeler dövizin ate­şini yükseltti.

Serbest piyasada dolar geçti­ğimiz haftayı 19,81 TL’den kapatarak tarihi zirvesini gördü. Euro ise geçtiğimiz hafta yüzde 0,82 değer kazanarak haftayı 21,41 TL’den kapattı. Geçtiğimiz haftayı rekor seviyede kapayan döviz yeni haftaya da yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar 19,83 TL’den işlem görürken, euro ise 21,46 TL’den haftaya başladı.

Piyasaları rahatlatan karar

Merkez Bankası’ndan banka­lara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat he­sabı düzenlemeleri konusuna açık­lık getirildi.

Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mev­duat hesabı kredilerinde hiçbir sı­nırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kre­dileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamala­rından muaf tutulacağı belirtildi. Bankalara gönderilen yazıda, “Baş­kanlık makamı talimatı kapsa­mında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harca­maları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisin­den hariç tutulmasının uygun ola­cağı değerlendirilmektedir” denildi. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuru­luşlara kullandırılan krediler ile bir­likte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat he­sabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenle­meye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanım­larında sert uygulamalara yönelmişti.