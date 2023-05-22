Piyasalarda seçim hareketliliği
Geçtiğimiz hafta piyasalar için sıkıntılı geçti. İkinci tura kalan seçim, bankacılık sistemine peş peşe gelen regülasyonlar derken hem bankacılık sektörü hem de iş dünyası tıkanma noktasına geldi.
Bankaların uygulamaları nedeniyle piyasalarda nakit sıkıntısı yaşandı. TCMB’nin 19 Mayıs tarihinde konut kredilerini ve KOBİ ihracat kredilerini kıymet tesisi kapsamından çıkarması piyasaları bir nebze de olsun rahatlatan bir karar olarak görüldü. Ekonomide yaşanan gelişmeler dövizin ateşini yükseltti.
Serbest piyasada dolar geçtiğimiz haftayı 19,81 TL’den kapatarak tarihi zirvesini gördü. Euro ise geçtiğimiz hafta yüzde 0,82 değer kazanarak haftayı 21,41 TL’den kapattı. Geçtiğimiz haftayı rekor seviyede kapayan döviz yeni haftaya da yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar 19,83 TL’den işlem görürken, euro ise 21,46 TL’den haftaya başladı.
Piyasaları rahatlatan karar
Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.
Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.
Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi. Bankalara gönderilen yazıda, “Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.
Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.