Perakende sektörü Almanya’da buluştu

Semih AYDIN

Dünyanın bir numaralı perakende ticaret fuarı EuroShop 2023, 55 ülke­den 1.800’ü aşkın firma­nın katılımıyla Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlendi. 26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında düzenlenen Eu­roShop 2023’te bağlantılı perakende, sürdürülebi­lirlik, akıllı mağaza, enerji yönetimi, müşteri odaklılık, deneyim ve canlı şehir merkezleri gibi konular ön plana çıktı.

EuroShop Fuarı’na katılan Bursa firmaları

E.N.D. Raf Sistemleri

Elonik Aydınlatma

Evinoks Servis Ekipmanları

Gökçelik

Kafkas Raf

Kaplanlar Soğutma

Livan Pleksi Metal

Rencold Soğutma

Sova Mağaza Donanımları

TMS Raf Sistemleri

ÜÇGE

Umdasch Madosan