Son Dakika
Perakende sektörü Almanya’da buluştu
Her üç yılda bir dünya perakende sektörünü buluşturan EuroShop Fuarı, pandeminin ardından ilk defa kapılarını açtı. 26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında düzenlenen EuroShop 2023’e pek çok Türk firması katılırken, Bursa’dan 12 firma stant açtı.
Haberler 06.03.2023, 23:42
Semih AYDIN
Dünyanın bir numaralı perakende ticaret fuarı EuroShop 2023, 55 ülkeden 1.800’ü aşkın firmanın katılımıyla Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlendi. 26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında düzenlenen EuroShop 2023’te bağlantılı perakende, sürdürülebilirlik, akıllı mağaza, enerji yönetimi, müşteri odaklılık, deneyim ve canlı şehir merkezleri gibi konular ön plana çıktı.
EuroShop Fuarı’na katılan Bursa firmaları
E.N.D. Raf Sistemleri
Elonik Aydınlatma
Evinoks Servis Ekipmanları
Gökçelik
Kafkas Raf
Kaplanlar Soğutma
Livan Pleksi Metal
Rencold Soğutma
Sova Mağaza Donanımları
TMS Raf Sistemleri
ÜÇGE
Umdasch Madosan
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız