Otomotivde şampiyonlar ödüllendirildi

“İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde Türkiye ekonomisinin lider sektörü olan otomotivde 2022 yılının en çok ihracat gerçekleştiren firmaları ödüllendirildi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in ev sahipliğinde düzenlenen gurur gecesinde, 2022 yılının şampiyon firması olarak Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2022 yılı İhracat Şampiyonu ödülünün sahibi oldu. Şampiyonluk ödülü, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik tarafından Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri Cem Temel’e takdim edildi.

Gecede, otomotiv endüstrisinde 2022 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 108 firmanın temsilcilerine Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde olmak üzere ödülleri takdim edildi. Toplam 270 firmaya da ihracata katkı sertifikası verildi.