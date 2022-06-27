NOSAB 21 yaşında

Yalçın Aras'ın başkanlığını yaptığı ve Erol Gülmez, Levent Bezmez, Ahmet Şükrü Gündoğdu, Altan Ceylan ve Zeki Tunalıoğlu'nun ilk yönetim kurulu üyeleri olduğu NOSAB, günü­müzde Bursa’nın üretim hacmi en büyük üçüncü OSB’si konumuna geldi. 320’yi aşkın fabrikanın faaliyet gösterdiği bölge, 22 bin çalışanı ve 1 milyar dolarlık ihracat hacmi ile ülke ve Bursa ekonomisine katma değer sağlıyor.

Başta otomotiv olmak üzere, makine, metal ve tekstil gibi farklı sektörlerde faa­liyet gösteren firmaların yer aldığı bölge, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk ve eğitim çalışmalarında da Türkiye’nin örnek OSB’leri arasında gösteriliyor.

Kuruluşunun 21’inci yıl dönümü nede­niyle NOSAB Bölge Yönetimi tarafından “Hayalden Gerçeğe 21 Yıl” başlığıyla yapı­lan açıklamada, “Kurulduğumuz günden bu yana yeni hayaller gerçekleştirmek için durmadan çalışıyor, Türkiye ekono­misinin en büyük destekçilerinden ol­maya devam ediyoruz. NOSAB büyüyor, hayallerimiz gelişiyor, hikayemiz güzelle­şiyor. Doğum günümüz kutlu olsun!” ifa­delerine yer verildi.