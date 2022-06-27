NOSAB 21 yaşında
Kuruluşunun 21’inci yılını geride bırakan NOSAB, bölge sanayicisinin sağladığı başarının yanı sıra çevreye verdiği önemle de Türkiye’ye örnek oluyor.
Yalçın Aras'ın başkanlığını yaptığı ve Erol Gülmez, Levent Bezmez, Ahmet Şükrü Gündoğdu, Altan Ceylan ve Zeki Tunalıoğlu'nun ilk yönetim kurulu üyeleri olduğu NOSAB, günümüzde Bursa’nın üretim hacmi en büyük üçüncü OSB’si konumuna geldi. 320’yi aşkın fabrikanın faaliyet gösterdiği bölge, 22 bin çalışanı ve 1 milyar dolarlık ihracat hacmi ile ülke ve Bursa ekonomisine katma değer sağlıyor.
Başta otomotiv olmak üzere, makine, metal ve tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı bölge, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk ve eğitim çalışmalarında da Türkiye’nin örnek OSB’leri arasında gösteriliyor.
Kuruluşunun 21’inci yıl dönümü nedeniyle NOSAB Bölge Yönetimi tarafından “Hayalden Gerçeğe 21 Yıl” başlığıyla yapılan açıklamada, “Kurulduğumuz günden bu yana yeni hayaller gerçekleştirmek için durmadan çalışıyor, Türkiye ekonomisinin en büyük destekçilerinden olmaya devam ediyoruz. NOSAB büyüyor, hayallerimiz gelişiyor, hikayemiz güzelleşiyor. Doğum günümüz kutlu olsun!” ifadelerine yer verildi.