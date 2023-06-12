Nisanda Bursa’ya 96 teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın nisan ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, nisanda 1309 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 67 milyar 584 milyon 765 bin 928 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 501 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bakanlık nisan ayında Bursa’daki 96 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bursa’da belge alan projelerin yatırım tutarı 1 milyar 780 milyon 919 bin 755 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların hayata geçmesiyle bin 63 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Söz konusu ayda Seedcorp Tohum Ürünleri’nin Karacabey’de sertifikalı tohum tasnif ve ambalajlama için gerçekleştireceği tevsi yatırımına 262 milyon 651 bin 399 lira tutarında teşvik verildi.

Akyapak Makine’nin, özel amaçlı makine imalatı için Karacabey’de hayata geçireceği komple yeni yatırıma ise 224 milyon 681 bin 258 lira tutarın yatırım teşvik belgesi düzenlendi.