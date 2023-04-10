Nilüfer’de kaçak fabrikaya izin yok

Nilüfer Be­lediyesi, kentin merkez ve kırsal bölgele­rinde kaçak yapı yapanlara göz açtırmıyor. Kaçak yapıyla mücadele çalış­malarını aralık­sız sürdüren Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, üç mahallede daha kaçak yapıları yerle bir etti. Demirci Mahalle­si’nde 600 metrekare, Tahtalı Mahalle­si’nde 1800 ve 900 metrekare ile Akçalar Mahallesi’nde 1800 metrekare­lik alanda tarım arazisi üzerine yapılan kaçak fabrikalar, güvenlik önlem­leri eşliğinde yı­kıldı. Yapılan tebligata rağmen verilen süre içinde durdurulmayan, ortadan kaldırıl­mayan kaçak ya­pılar, Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafın­dan yıkıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdü­rüyor. Tespit edilen kaçak yapılar, yasal işlemlerin ardından vakit kaybetme­den yıkılmaya devam edecek” dedi.