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Nevpa’dan dev yatırım

Treyler üst yapı ekipmanları imalatında sektörünün pazar lideri olan Nevpa Otomotiv’in Bursa’daki yeni fabrikasının inşaatı hızla sürüyor. Firmanın Bursa OSB’de 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni fabrikasının 2024 yılının mart ayında faaliyete başlaması planlanıyor.

Haberler 18.09.2023, 22:30
Nevpa’dan dev yatırım

Nevpa Otomotiv, treyler yedek parçası üretiminde sektö­rünün en büyük yatırımını Bur­sa’da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bursa OSB’de 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak üretim tesisi ile Nevpa Otomotiv, ürünlerini Bursa’dan tüm dünyaya ihraç etmeyi he­defliyor.

Treyler üst yapı ekipmanları üreti­minde 70 yıllık tecrübesi ile Tür­kiye’de sektörünün lider firması olan Nevpa Otomotiv, Bursa Organize Sa­nayi Bölgesi’nde (Bursa OSB) gerçek­leştirdiği yeni yatırımıyla bü­yümesini sürdürüyor.

Bursa’da ilk yatırımını 2011 yılında Nilüfer Organize Sa­nayi Bölgesi’nde (NOSAB) ger­çekleştiren firma, Bursa OSB’de inşası devam eden yeni fabrikasıyla üretim kapa-sitesini ve ürün çeşitliliğini ar­tırmayı amaçlıyor. Yüzde 100 özsermaye ile gerçekleştirilen yatırı­mın 2024 yılının mart ayında dev­reye alınması planlanıyor.

#Nevpa #otomotiv
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