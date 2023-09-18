Nevpa’dan dev yatırım

Nevpa Otomotiv, treyler yedek parçası üretiminde sektö­rünün en büyük yatırımını Bur­sa’da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bursa OSB’de 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak üretim tesisi ile Nevpa Otomotiv, ürünlerini Bursa’dan tüm dünyaya ihraç etmeyi he­defliyor.

Treyler üst yapı ekipmanları üreti­minde 70 yıllık tecrübesi ile Tür­kiye’de sektörünün lider firması olan Nevpa Otomotiv, Bursa Organize Sa­nayi Bölgesi’nde (Bursa OSB) gerçek­leştirdiği yeni yatırımıyla bü­yümesini sürdürüyor.

Bursa’da ilk yatırımını 2011 yılında Nilüfer Organize Sa­nayi Bölgesi’nde (NOSAB) ger­çekleştiren firma, Bursa OSB’de inşası devam eden yeni fabrikasıyla üretim kapa-sitesini ve ürün çeşitliliğini ar­tırmayı amaçlıyor. Yüzde 100 özsermaye ile gerçekleştirilen yatırı­mın 2024 yılının mart ayında dev­reye alınması planlanıyor.