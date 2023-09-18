Nevpa’dan dev yatırım
Treyler üst yapı ekipmanları imalatında sektörünün pazar lideri olan Nevpa Otomotiv’in Bursa’daki yeni fabrikasının inşaatı hızla sürüyor. Firmanın Bursa OSB’de 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni fabrikasının 2024 yılının mart ayında faaliyete başlaması planlanıyor.
Nevpa Otomotiv, treyler yedek parçası üretiminde sektörünün en büyük yatırımını Bursa’da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bursa OSB’de 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak üretim tesisi ile Nevpa Otomotiv, ürünlerini Bursa’dan tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor.
Treyler üst yapı ekipmanları üretiminde 70 yıllık tecrübesi ile Türkiye’de sektörünün lider firması olan Nevpa Otomotiv, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Bursa OSB) gerçekleştirdiği yeni yatırımıyla büyümesini sürdürüyor.
Bursa’da ilk yatırımını 2011 yılında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) gerçekleştiren firma, Bursa OSB’de inşası devam eden yeni fabrikasıyla üretim kapa-sitesini ve ürün çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor. Yüzde 100 özsermaye ile gerçekleştirilen yatırımın 2024 yılının mart ayında devreye alınması planlanıyor.