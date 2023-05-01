Mobilya sektörü Almanya’da buluşacak
Mobilya endüstrisinde dünyanın en önemli fuarlarından olan Interzum, 9 – 12 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln kentinde düzenlenecek. Fuara Bursa’dan 30 firma stant açarken, Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği de (IBIA) katılım sağlayacak.
Semih AYDIN
Interzum 2023, mobilya endüstrisi ve iç tasarımdaki tedarikçileri dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Almanya’nın Köln kentinde 9 – 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ticaret fuarında firmalar yeniliklerini ve bu ürünlerin tedarikçilere sunduğu potansiyeli sergileme fırsatı yakalayacak.
Pandemi nedeniyle 2021 yılında fiziki ortamda düzenlenemeyen fuar, 4 yıl aradan sonra sektörün buluşma noktası olacak. Mobilya ve iç tasarım endüstrisindeki tedarikçiler için uluslararası bir kitleye ulaşma yolunda önemli bir platform olan Interzum’un son yüz yüze düzenlendiği 2019 yılında 61 ülkeden bin 800’den fazla şirket ürünlerini sergilemişti. 2019 yılındaki fuarı ziyaret edenlerin yüzde 80’i ise Almanya dışından gelmişti. Mobilya endüstrisinin heyecanla beklediği Interzum Fuarı’na bu yıl Bursa’dan 30 firma katılım sağlayacak.