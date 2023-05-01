Mobilya sektörü Almanya’da buluşacak

Semih AYDIN

Interzum 2023, mobilya endüstrisi ve iç tasarımdaki tedarikçileri dünyanın dört bir yanından ziyaretçi­lerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Almanya’nın Köln kentinde 9 – 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ticaret fuarında firmalar yeni­liklerini ve bu ürünlerin tedarikçilere sunduğu potansi­yeli sergileme fırsatı yakalayacak.

Pandemi nedeniyle 2021 yılında fiziki ortamda dü­zenlenemeyen fuar, 4 yıl aradan sonra sektörün bu­luşma noktası olacak. Mobilya ve iç tasarım endüstrisindeki tedarikçiler için uluslararası bir kitleye ulaşma yolunda önemli bir platform olan Interzum’un son yüz yüze düzenlendiği 2019 yılında 61 ülkeden bin 800’den fazla şirket ürünlerini sergilemişti. 2019 yılın­daki fuarı ziyaret edenlerin yüzde 80’i ise Almanya dı­şından gelmişti. Mobilya endüstrisinin heyecanla beklediği Interzum Fuarı’na bu yıl Bursa’dan 30 firma katılım sağlayacak.