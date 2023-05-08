MKP OSB enerji yatırımına yöneldi

Genel kuruldan toplamda sekiz etap halinde yapılması planlanan, birinci ve ikinci etabı tamamlanan elektrik dağıtım sisteminin etaplar halinde yer altına alınması kararı çıktı. Böylece kayıp-kaçak oranları düşecek, elektrik enerjisi arıza sayıları azalacak, firmalara daha temiz ve istikrarlı enerji temin edilecek. Aynı zamanda OSB’nin bulunduğu lokasyonda göçmen kuşlarının geçiş alanı olması nedeniyle havai hattın yeraltına alınmasıyla kuş ölümleri ve ortaya çıkardığı arızalar ortadan kalktı. Bu konuda bölgede 2023 yılı içinde 8 milyon liralık yatırım öngörülüyor. MKP OSB Genel Kurulunda ayrıca 2023 yılı içinde OSB’nin genişlemesi, yeni yatırımcıların işletmelerini devreye alması ve gelecek dönemdeki yatırımlar da göz önünde bulundurularak bölgeye elektrik temini için gerekli kamulaştırmaları yapma, yol ulaşım yatırımlarını devam ettirme, atık su arıtma tesisinde kapasite artışı nedeniyle yeni yatırım yapma gibi kararlar oybirliği ile alındı. MKP OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın, elektrik, doğalgaz, su, atık su arıtma tesisi, ulaşım gibi alt yapı yatırımlarında daha çağdaş ve kaliteli hizmet sunmak için çaba gösterdiklerini belirtti.