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Meha Automotive’in 10. yıl mutluluğu

Ali Karaca, İlhami Akın ve Mürsel Karaca tarafından kurulan MEHA Automotive, 10’uncu yılını kutladı. Bursa’da 2012 yılında kurulan MEHA Automotive 10’uncu kuruluş yıl dönümünü Yönetim Kurulu ve çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Haberler 24.01.2023, 00:15
Meha Automotive’in 10. yıl mutluluğu

Firmanın yönetici ve personellerinin ka­tılımı ile gerçekleşen kutlamada konu­şan MEHA Automotive Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Akın, 10’uncu yılı kutlamanın sevincini yaşa­dıklarını dile getirdiler. Kuruluşlarından bu­güne geçen süreç içinde rekabet güçlerini artırmanın yanında inovasyon hedefiyle ça­lışmanın önemine de vurgu yapan Karaca ve Akın, 10 yıl önce başlamış oldukları yolcu­lukta, 4 kıtada 28 ülkeye ihracat yapan ve İn­giltere’de ayrı bir dağıtım merkezi kuran bir firma olduklarının altını çizdiler. Karaca ve Akın, MEHA Automotive’in bugünlere gel­mesinde emeği geçen tüm çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkür ettiler.

Etkinlikte firmanın kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği başarıların ve etkinlik­lerin yer aldığı kesitler multivizyon gösterisi ile sunuldu. Kauçuk metalli ürün sektöründe önde gelen firmalardan olan MEHA Automo­tive, Peugeot, Renault, Fiat, Citroen, Voks­wagen araç gruplarında; motor takozu, amortisör takozu, şanzıman takozu, körükler ve valonlar başta olmak üzere bin 300 refe­rans üreterek, 12 binden fazla referans ürün gamını müşterilerine sunuyor.

#Meha Automotive
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