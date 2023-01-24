Meha Automotive’in 10. yıl mutluluğu

Firmanın yönetici ve personellerinin ka­tılımı ile gerçekleşen kutlamada konu­şan MEHA Automotive Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Akın, 10’uncu yılı kutlamanın sevincini yaşa­dıklarını dile getirdiler. Kuruluşlarından bu­güne geçen süreç içinde rekabet güçlerini artırmanın yanında inovasyon hedefiyle ça­lışmanın önemine de vurgu yapan Karaca ve Akın, 10 yıl önce başlamış oldukları yolcu­lukta, 4 kıtada 28 ülkeye ihracat yapan ve İn­giltere’de ayrı bir dağıtım merkezi kuran bir firma olduklarının altını çizdiler. Karaca ve Akın, MEHA Automotive’in bugünlere gel­mesinde emeği geçen tüm çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkür ettiler.

Etkinlikte firmanın kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği başarıların ve etkinlik­lerin yer aldığı kesitler multivizyon gösterisi ile sunuldu. Kauçuk metalli ürün sektöründe önde gelen firmalardan olan MEHA Automo­tive, Peugeot, Renault, Fiat, Citroen, Voks­wagen araç gruplarında; motor takozu, amortisör takozu, şanzıman takozu, körükler ve valonlar başta olmak üzere bin 300 refe­rans üreterek, 12 binden fazla referans ürün gamını müşterilerine sunuyor.