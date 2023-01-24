Meha Automotive’in 10. yıl mutluluğu
Ali Karaca, İlhami Akın ve Mürsel Karaca tarafından kurulan MEHA Automotive, 10’uncu yılını kutladı. Bursa’da 2012 yılında kurulan MEHA Automotive 10’uncu kuruluş yıl dönümünü Yönetim Kurulu ve çalışanlarıyla birlikte kutladı.
Firmanın yönetici ve personellerinin katılımı ile gerçekleşen kutlamada konuşan MEHA Automotive Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Akın, 10’uncu yılı kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdiler. Kuruluşlarından bugüne geçen süreç içinde rekabet güçlerini artırmanın yanında inovasyon hedefiyle çalışmanın önemine de vurgu yapan Karaca ve Akın, 10 yıl önce başlamış oldukları yolculukta, 4 kıtada 28 ülkeye ihracat yapan ve İngiltere’de ayrı bir dağıtım merkezi kuran bir firma olduklarının altını çizdiler. Karaca ve Akın, MEHA Automotive’in bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkür ettiler.
Etkinlikte firmanın kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği başarıların ve etkinliklerin yer aldığı kesitler multivizyon gösterisi ile sunuldu. Kauçuk metalli ürün sektöründe önde gelen firmalardan olan MEHA Automotive, Peugeot, Renault, Fiat, Citroen, Vokswagen araç gruplarında; motor takozu, amortisör takozu, şanzıman takozu, körükler ve valonlar başta olmak üzere bin 300 referans üreterek, 12 binden fazla referans ürün gamını müşterilerine sunuyor.
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Aralık 2022