MATEF ihracata güç katacak
MATEF Fuarı, 20-23 Haziran 2023 tarihlerinde MİB iş birliğiyle İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan fuar, yerli üretici ve yabancı ziyaretçiyi buluşturarak katılımcılara yeni ihracat fırsatları yaratmayı amaçlıyor.
Tüyap tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MATEF Üretim Teknolojileri, Sac İşleme – Metal İşleme Makineleri, Lazer - Otomasyon - Robotik Sistemler, Kaynak ve Yüzey İşlem Teknolojileri, Makine Ekipmanları ve Fabrika Donanımları Fuarı, makine sektöründen birçok yerli firmanın katılımı ile 20-23 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle hazırlanan fuarda sac işleme, boru işleme, plazma kesim, profil bükme, metal işleme gibi birçok farklı makinenin yanında presler, makine ekipmanları ve yan sanayi malzemeleri, testereler, kompresörler, takım ve torna tezgahları, teknik hırdavat ve el aletleri, konveyörler, üretimin farklı süreçleri için kullanılan teknoloji ve yazılımlar, donanımlar ve sistemler yer alacak.
Makine sektörü, MATEF ile adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor
Türkiye’de ihracata katkısı, yarattığı istihdam ve oluşturduğu katma değer bakımından lider konumda olan makine sektörü, MATEF ile gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Yerli üretim teknolojilerine ait son teknoloji ürün ve hizmetlerin sergileneceği MATEF, sektörün önde gelen firmalarına ev sahipliği yapacak.
Fuara Ticaret Bakanlığı destekleriyle yapılan yurt dışı alım heyeti organizasyonu ve Tüyap yurt dışı ofisleri aracılığıyla Rusya, Balkanlar, İran, Gürcistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yoğun yabancı ziyaretçi gelmesi bekleniyor.
Ayrıca Almanya, Rusya, Çin, Japonya, İtalya, Hindistan, Fas, Mısır, Cezayir, Bulgaristan, İran, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Sırbistan, Bosna-Hersek başta olmak üzere birçok ülke fuarı ziyaret etmek için ön kayıt yaptırdı.
Bu yönüyle MATEF, makine sektörüne yön veren katılımcı firmaları ve birçok ülkeden beklenen yabancı ziyaretçi kitlesinin yaratacağı yeni ihracat fırsatlarıyla sektöre değer katacak.