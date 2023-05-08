MATEF ihracata güç katacak

Tüyap tarafından bu yıl ilk kez düzenle­necek olan MATEF Üretim Teknolojileri, Sac İşleme – Metal İşleme Makineleri, Lazer - Otomasyon - Robotik Sistemler, Kaynak ve Yüzey İşlem Teknolojileri, Makine Ekipman­ları ve Fabrika Donanımları Fuarı, makine sektöründen birçok yerli firmanın katılımı ile 20-23 Haziran 2023 tarihleri arasında İs­tanbul Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Makina İmalatçı­ları Birliği (MİB) iş birliğiyle hazırlanan fu­arda sac işleme, boru işleme, plazma kesim, profil bükme, metal işleme gibi birçok farklı makinenin yanında presler, makine ekip­manları ve yan sanayi malzemeleri, testere­ler, kompresörler, takım ve torna tezgahları, teknik hırdavat ve el aletleri, konveyörler, üretimin farklı süreçleri için kullanılan tek­noloji ve yazılımlar, donanımlar ve sistemler yer alacak.

Makine sektörü, MATEF ile adını dünyaya duyurmaya hazırlanıyor

Türkiye’de ihracata katkısı, yarattığı istih­dam ve oluşturduğu katma değer bakımın­dan lider konumda olan makine sektörü, MATEF ile gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Yerli üretim teknolojilerine ait son teknoloji ürün ve hizmetlerin sergileneceği MATEF, sektörün önde gelen firmalarına ev sahipliği yapacak.

Fuara Ticaret Bakanlığı destekleriyle yapı­lan yurt dışı alım heyeti organizasyonu ve Tüyap yurt dışı ofisleri aracılığıyla Rusya, Balkanlar, İran, Gürcistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yoğun yabancı ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Almanya, Rusya, Çin, Japonya, İtalya, Hindistan, Fas, Mısır, Cezayir, Bulga­ristan, İran, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Sır­bistan, Bosna-Hersek başta olmak üzere birçok ülke fuarı ziyaret etmek için ön kayıt yaptırdı.

Bu yönüyle MATEF, makine sektörüne yön veren katılımcı firmaları ve birçok ülkeden beklenen yabancı ziyaretçi kitlesinin yarata­cağı yeni ihracat fırsatlarıyla sektöre değer katacak.