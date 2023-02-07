Makine sektörünün güç birliği

Makine sektörü temsilcilerinin yer aldığı 8. Grup – Her Türlü Makine İmalatı ve 35. Grup – Makine Ticareti, Bakım, Onarım ve Servis Hizmetleri komitelerinin yeni dönemdeki ilk Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı BTSO Ortak Salon’da gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, 8. Komite Başkanı Mehmet Topak, 35. Komite Başkanı Meral Ertürk, Meclis üyeleri Ahmet Özkayan ve Cem Bozdağ ev sahipliğinde, BTSO Meclis ve komite üyelerinin geniş katılımıyla düzenlenen toplantıda makine sektöründe yaşanan gelişmeler ele alındı.